От ПБ заявиха, че намаляват партийните субсидии, обясниха и за казуса с майчинството

От "Поргресивна България" готвят намаляване на партийната субсидия, повишаване на тавана на държавния дълг и промени, свързани с пенсиите, съобщи на брифинг депутатът Константин Проданов.
"Знаете, в момента нямаме все още действащ бюджет за 2026 г. В момента сме в условията на удължителен бюджет. Преди няколко дни внесохме една промяна, която беше свързана с необходимостта минималните пенсии за осигурителен стаж и възраст да бъдат осъвременени по швейцарското правило, понеже това не беше предвидено в досега действащия удължителен закон. Това беше първата промяна, която внесохме. Сега сме между двете четения. В резултат от анализа, който текущо се прави в Министерството на финансите за състоянието на държавата, предлагаме още няколко промени. Те няма да са всички. Това, което ще направим в бюджетната сфера, не се изчерпва с тези три промени, но необходимо е да направим тези три сега", каза Проданов.
"Първата е свързана с редукция на партийната субсидия за един глас. В момента тя е 4,09 евро. Ние предлагаме тя да се намали на 3 евро на глас, като тази промяна ще влезе в сила от деня на клетвата на новия парламент, тоест от 30-ти април тази година. Целта на тази промяна е наред с фискалната икономия, е да дадем пример с политическата класа в момент, в който фискалната ситуация безспорно е тежка. Знаете, имаше индикации в това отношение миналата седмица още и от Европейската комисия. Налагат се тежки рестриктивни мерки. Ние трябва да дадем пример със себе си и за това започваме от нещо, което отдавна боде очите на обикновените хора - партийните субсидии. Тук трябва да се подчертае, че ние като най-голяма парламентарна група ще бъдем и най-потърпевши. Но в крайна сметка, когато искаме хората да стягат колан, трябва да започнем от себе си и да дадем пример. Така че това е първата промяна, която предлагаме и ще бъде гледана утре в Комисия", посочи Проданов.
"На второ място, предлагаме промяна в тавана на държавния дълг. Двам малко информация за текущата ситуация в условията на сега действащия удължителен закон. По чл. 87, ал. 2 от Закона за публичните финанси държавата може да поема дълг, само за да рефинансира стари падежиращи задължения. В рамките на тази година това вече е направено. Имаше около милиард и четиристотин милиона стари падежиращи задължения. Срещу тях е изтеглен вече дълг под формата на държавни ценни книжа за същата сума. Нито удължителният закон в сегашната му форма, нито Законът за публичните финанси предоставят възможност държавата да прибягва директно до дългово финансиране за покриване на текущи нужди или инвестиционни такива. Така че промяната, която ние предлагаме, а тя е да се въведе възможност на Министерския съвет и Министерството на финансите да прибегнат до допълнително дългово финансиране в размер на 3,8 милиарда евро, като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост. За ваша информация огромната част от плащанията по ПВУ са концентрирани в тази година. За осемте месеца до 31-ви август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме да ни ги възстановят, има да се правят плащания за 4,4 милиарда евро. Тук само ще кажа, че служебният министър господин Клисурски, когато по-рано го попитахме по този въпрос, той индикира, че половин милиард евро вече са били разплатени по част от тези проекти и се оказва, че това всъщност не е така. В този смисъл има много спешна нужда от мощно финансиране от страна на държавата на тези проекти, така че да не пострадат общини, да не пострада бизнесът и да не загубим средства. Тези средства ще ни бъдат възстановени. Разбира се, при допускането, че са изпълнени всички необходими условия и няма нарушения в проектите. До края на юли трябва да постъпи четвъртото плащане. До края на декември трябва да постъпи и петото плащане. Трябва да ги префинансираме, както се казва. Основната цел на този нов таван на дълга от три цяло осем милиарда е за това. Ако три цяло осем милиарда изглежда като голяма сума, ще напомня, че миналата година таванът на дълга беше десет милиарда и той беше изцяло оползотворен от тогавашните управляващи", подчерта Проданов.
"Третата промяна е свързана с така наречените ковид-добавки към пенсиите. Знаете, че в разгара на ковид-кризата бяха гласувани едни шейсет лева, впоследствие се промениха, впоследствие пак се върнаха на шейсет. А това беше по своето същество временна мярка или поне трябваше да бъде такава и тя беше социална по своя характер, не беше осигурително плащане и в този смисъл изначално да бъде включвана като част от пенсията може би не е бил най-правилният подход. Ние съзнаваме, че няма как, особено на най-уязвимите слоеве, каквито са пенсионерите, да бъде отнемана тази сума, но в същото време е факт и че този тип плащания, които са социални по характера си, нарушават осигурителния характер на системата, където трябва да има директна релация между осигурявания принос и правата, които получаваш. И всъщност нарушаването му с подобен тип инициативи води до това, че доста хора губят доверие в самата система и не се осигуряват на истинските си доходи. Та какво предлагаме? Ковид-добавката за сегашните пенсионери се запазва. Тя няма да бъде променяна, но от първи юли тя вече няма да бъде осъвременявана. Само частта с ковид-добавката. Тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите такива, каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така за новоотпуснатите пенсии от първи юли нататък ковид-добавка вече няма да бъде включвана, защото, отново, както казахме, тя беше временна кризисна мярка", каза Проданов.
Той поясни, че "темата за майчинството не се, не е отваряна, не е обсъждана, не предстои да бъде отваряна или дискутирана. По никакъв начин няма да се променят нито условията за майчинство, нито средствата, които се отпускат, нито срока".
"Разбира се, ние ще предложим допълнителни стимули по-нататък във времето за тези работещи майки, които искат преди изтичането на крайния срок на законово регламентираното им майчинство да се върнат на работа. Ще им дадем възможност това да става при още по-добри условия от тези, които съществуват в момента. Но по отношение на срока и условията не се предвиждат никакви промени", заяви Проданов.
"Не, няма да вдигаме данъци. И не, осигурителните, максималният осигурителен праг не е данък", добави депутатът от "Прогресивна България".
1 Последния Софиянец
17:54 01.06.2026
3 Трябва
17:56 01.06.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Трябва":Петер Мадяр отряза наполовина своята заплата,на министрите и на всички в министерствата и ведомствата.
17:59 01.06.2026
Който е работил той да взима пенсия!
18:01 01.06.2026
9 Стенли
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вие шегувате ли се г-н Софиянец? Вие сте легенда тук и с точни коментари! Но затова не ви вярвам! Не може да са толкова нагли и безскрупулни от кликата на кayнa зелен чорап! Заплати на полицаи и военни от 5 000 евро а геноцид над работещи и пенсионери! Имам чувството че идната зима кayн радев ще виси на уличен стълб като про-руския бивш президент на Афганистан генерал Наджибула! Обесен от талибанските бойци!
18:03 01.06.2026
18:04 01.06.2026
13 Заемите да за въоръжаване
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не са за хората а за богаташите.
18:04 01.06.2026
15 Мургаво бяло
Що се отнася до детските и майчинството икамцели семейства които лежат и чакат на децата си. Знае кои съслойки са.
18:06 01.06.2026
17 Тошко Йорданов Хаджитодоров
18:08 01.06.2026
18 Уточнение
До коментар #11 от "Веднага":Иначе ще ги откраднат !
18:09 01.06.2026
20 Да Ама Това Не Е Унгария !
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Това Е България !
Чакай Да видим !
Как ще ни Изиграят !
Защото !
До Тук !
Пак Сме Изиграни !
18:09 01.06.2026
21 А ти
До коментар #1 от "Последния Софиянец":от къде знаеш, г-н пенкилер? Постоянно лъжеш и гледаш да си пръв. И кой ти гледа "хотела", като си тук 24/7?
18:10 01.06.2026
23 Маймуне убит довърши себеподобния си
До коментар #17 от "Тошко Йорданов Хаджитодоров":Kayн зелен чорап и да идва при вас. На следващите избори ПП/ДБ +МЕЧ пълно мнозинство и отивате в затвора с кayнa!
18:11 01.06.2026
24 Последния Софиянец
До коментар #21 от "А ти":Докато правех пици за децата гледах брифинга на ПБ.
18:12 01.06.2026
26 Швейк
До коментар #9 от "Стенли":Хайде уточни, че ти си софиянеца и сам си се хвалиш с други коментари под други никове 🤐
18:13 01.06.2026
27 Да си
До коментар #24 от "Последния Софиянец":беше гледал пиците, че ще станат същите като коментарите ти- голямо нищо
18:15 01.06.2026
28 Венгер
До коментар #26 от "Швейк":Да не си дежурния че си го установил😂🤣😅😆😆
18:17 01.06.2026
31 Оф ум да ти зайде
Близо 80 Хил . Търтия взимат двойно. Защо да ги държат а младите хора да нямат работа ?!
18:20 01.06.2026
32 Ото Кац
До коментар #28 от "Венгер":Важното е, че съм го установил, г-н Последен
18:20 01.06.2026
36 Забележка няма
2. Майчинските са достатъчни 1,5 година и пак е завишено.
В Англия са 9 месеца. В Белгия 8 м. Дания 8 месеца. Германия 12 м.
18:25 01.06.2026
37 Бавно
Земеделието чака всеки който е недоволен
18:27 01.06.2026
38 ДрайвингПлежър
- Депутатската заплата стане 2 средни за държавата - а добавките се отчитат до цент
- Когато партийната субсидия отпадне и се издържат само от членска маса, така ще имат стимул да работят за електората си
- Когато общинските съветници, които нищо не правят спрат да получават възнаграждение! Предполага се, че това е елита, който е ангажиран ДА ДАДЕ на обществото, не да се нареди на опашка за заплата. Особено имайки предви, че заседават по веднъж в месеца!
За 50% съкращаване на администрацията не говорим, това е минимума!
И когато бюджета сметнат на + а не на - !!!
Дефицит в "разрешеното" е пак дефицит и е копаене в калта!
От горните 4 спокойно се спестява над 1 млрд на година!!
18:32 01.06.2026
39 Цел и изпълнение
До коментар #31 от "Оф ум да ти зайде":За Служителите в Полиция, Съд, Прокуратура и Армия да им се намали на половина заплатите
Който не се съгласи - вън. Да ходи до морето там търсят работници, за полето да не говорим.
Всеки иска лесно.
Няма да е все така. На запад се работи. Има някой на три места за ада вържат двата края. Който не му изнася да сади домати и краставици.
18:33 01.06.2026
41 Хмм
До коментар #1 от "Последния Софиянец":борисов тегли 20 млрд. миналата година, някой трябва да му ги плаща
42 Голям прогрес настана
Намаляване на пенсиите
Намаляване на срока на майчинството
Замразяване на минималната заплата
Но
Увеличаване на депутатските заплати/вече го направиха/ и на всички по върховете
Символично ограничаване на партийната субсидия
Заем, милиарден, за ферми за червеи и вафлени фунийки...
И пак инфлация, икономиката на потреблението ще пълни хазната. Иначе данъците няма да се пипат
И защо смениха боко и шиши?
18:44 01.06.2026
47 нннн
Започват икономиите и орязването отдолу, а не отгоре...
18:50 01.06.2026
50 Хмм
До коментар #42 от "Голям прогрес настана":зашото не ги щем
18:53 01.06.2026
18:55 01.06.2026
54 голяма реформа направиха
държавата им заби допълнително нож в гърба. Милиони и милиони лева внесоха в бюджета редица поколения, за да си купят стаж, но тези пари не им помогнаха и с левче за определяне на пенсиите.
Освен тези унищожителни факти, много работодатели, днешни милионери, осигуряваха хората на МРЗ, като някои им даваха смешна сума под масата, с думите - ако искаш, ако - не, безработни много.
Пишете, но не знаете, какво преживяха днешните пенсионери и как бяха ограбени - и от държавата, и от работодателите. Те са жертвите на целия преход.
18:58 01.06.2026
55 Хаха
56 Хмм
До коментар #51 от "Доктор":няма да ги намалят, а ще ги замразят, Радев им каза да ги замразят, но те си ги увеличиха, забиха му нож в гърба начело с кутев, христов и председателката дето тръгна по екскурзии още първия ден, Радев беше принуден да прибегне до изпълнителния Донев и той променя алгоритъма на повишение на депутатските заплати в бюджета, усетиха се, че това може да им бъде за първо и последно и вече предложиха замразяване, но дано Радев не забрави и прости и в следващия парламент аут
19:01 01.06.2026
58 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #9 от "Стенли":Софиянеца и "легенда и точни коментари" е оксиморон, я го питай тоя към коя партия не се е прилепил още.....смени ги поне дузина..
Буахахааааааа
19:12 01.06.2026