От ПБ заявиха, че намаляват партийните субсидии, обясниха и за казуса с майчинството

Редукция на партийната субсидия за един глас. В момента тя е 4,09 евро. Ние предлагаме тя да се намали на 3 евро на глас, като тази промяна ще влезе в сила от деня на клетвата на новия парламент

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От "Поргресивна България" готвят намаляване на партийната субсидия, повишаване на тавана на държавния дълг и промени, свързани с пенсиите, съобщи на брифинг депутатът Константин Проданов.

"Знаете, в момента нямаме все още действащ бюджет за 2026 г. В момента сме в условията на удължителен бюджет. Преди няколко дни внесохме една промяна, която беше свързана с необходимостта минималните пенсии за осигурителен стаж и възраст да бъдат осъвременени по швейцарското правило, понеже това не беше предвидено в досега действащия удължителен закон. Това беше първата промяна, която внесохме. Сега сме между двете четения. В резултат от анализа, който текущо се прави в Министерството на финансите за състоянието на държавата, предлагаме още няколко промени. Те няма да са всички. Това, което ще направим в бюджетната сфера, не се изчерпва с тези три промени, но необходимо е да направим тези три сега", каза Проданов.

"Първата е свързана с редукция на партийната субсидия за един глас. В момента тя е 4,09 евро. Ние предлагаме тя да се намали на 3 евро на глас, като тази промяна ще влезе в сила от деня на клетвата на новия парламент, тоест от 30-ти април тази година. Целта на тази промяна е наред с фискалната икономия, е да дадем пример с политическата класа в момент, в който фискалната ситуация безспорно е тежка. Знаете, имаше индикации в това отношение миналата седмица още и от Европейската комисия. Налагат се тежки рестриктивни мерки. Ние трябва да дадем пример със себе си и за това започваме от нещо, което отдавна боде очите на обикновените хора - партийните субсидии. Тук трябва да се подчертае, че ние като най-голяма парламентарна група ще бъдем и най-потърпевши. Но в крайна сметка, когато искаме хората да стягат колан, трябва да започнем от себе си и да дадем пример. Така че това е първата промяна, която предлагаме и ще бъде гледана утре в Комисия", посочи Проданов.

"На второ място, предлагаме промяна в тавана на държавния дълг. Двам малко информация за текущата ситуация в условията на сега действащия удължителен закон. По чл. 87, ал. 2 от Закона за публичните финанси държавата може да поема дълг, само за да рефинансира стари падежиращи задължения. В рамките на тази година това вече е направено. Имаше около милиард и четиристотин милиона стари падежиращи задължения. Срещу тях е изтеглен вече дълг под формата на държавни ценни книжа за същата сума. Нито удължителният закон в сегашната му форма, нито Законът за публичните финанси предоставят възможност държавата да прибягва директно до дългово финансиране за покриване на текущи нужди или инвестиционни такива. Така че промяната, която ние предлагаме, а тя е да се въведе възможност на Министерския съвет и Министерството на финансите да прибегнат до допълнително дългово финансиране в размер на 3,8 милиарда евро, като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост. За ваша информация огромната част от плащанията по ПВУ са концентрирани в тази година. За осемте месеца до 31-ви август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме да ни ги възстановят, има да се правят плащания за 4,4 милиарда евро. Тук само ще кажа, че служебният министър господин Клисурски, когато по-рано го попитахме по този въпрос, той индикира, че половин милиард евро вече са били разплатени по част от тези проекти и се оказва, че това всъщност не е така. В този смисъл има много спешна нужда от мощно финансиране от страна на държавата на тези проекти, така че да не пострадат общини, да не пострада бизнесът и да не загубим средства. Тези средства ще ни бъдат възстановени. Разбира се, при допускането, че са изпълнени всички необходими условия и няма нарушения в проектите. До края на юли трябва да постъпи четвъртото плащане. До края на декември трябва да постъпи и петото плащане. Трябва да ги префинансираме, както се казва. Основната цел на този нов таван на дълга от три цяло осем милиарда е за това. Ако три цяло осем милиарда изглежда като голяма сума, ще напомня, че миналата година таванът на дълга беше десет милиарда и той беше изцяло оползотворен от тогавашните управляващи", подчерта Проданов.

"Третата промяна е свързана с така наречените ковид-добавки към пенсиите. Знаете, че в разгара на ковид-кризата бяха гласувани едни шейсет лева, впоследствие се промениха, впоследствие пак се върнаха на шейсет. А това беше по своето същество временна мярка или поне трябваше да бъде такава и тя беше социална по своя характер, не беше осигурително плащане и в този смисъл изначално да бъде включвана като част от пенсията може би не е бил най-правилният подход. Ние съзнаваме, че няма как, особено на най-уязвимите слоеве, каквито са пенсионерите, да бъде отнемана тази сума, но в същото време е факт и че този тип плащания, които са социални по характера си, нарушават осигурителния характер на системата, където трябва да има директна релация между осигурявания принос и правата, които получаваш. И всъщност нарушаването му с подобен тип инициативи води до това, че доста хора губят доверие в самата система и не се осигуряват на истинските си доходи. Та какво предлагаме? Ковид-добавката за сегашните пенсионери се запазва. Тя няма да бъде променяна, но от първи юли тя вече няма да бъде осъвременявана. Само частта с ковид-добавката. Тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите такива, каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така за новоотпуснатите пенсии от първи юли нататък ковид-добавка вече няма да бъде включвана, защото, отново, както казахме, тя беше временна кризисна мярка", каза Проданов.

Той поясни, че "темата за майчинството не се, не е отваряна, не е обсъждана, не предстои да бъде отваряна или дискутирана. По никакъв начин няма да се променят нито условията за майчинство, нито средствата, които се отпускат, нито срока".

"Разбира се, ние ще предложим допълнителни стимули по-нататък във времето за тези работещи майки, които искат преди изтичането на крайния срок на законово регламентираното им майчинство да се върнат на работа. Ще им дадем възможност това да става при още по-добри условия от тези, които съществуват в момента. Но по отношение на срока и условията не се предвиждат никакви промени", заяви Проданов.

"Не, няма да вдигаме данъци. И не, осигурителните, максималният осигурителен праг не е данък", добави депутатът от "Прогресивна България".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 9 Отговор
    Режат пенсиите и майчинските.Дигат осигуровките.Теглят нов заем 8 млрд.

    Коментиран от #9, #13, #21, #41

    17:54 01.06.2026

  • 2 Вервайте

    25 10 Отговор
    Ковиддобавката към пенсиите ще изяде главата на Радев !

    17:55 01.06.2026

  • 3 Трябва

    35 0 Отговор
    да почнат от техните заплати !

    Коментиран от #5

    17:56 01.06.2026

  • 4 1488

    20 11 Отговор
    разбойко ке се върне на бел катьр

    17:57 01.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    32 2 Отговор

    До коментар #3 от "Трябва":

    Петер Мадяр отряза наполовина своята заплата,на министрите и на всички в министерствата и ведомствата.

    Коментиран от #20

    17:59 01.06.2026

  • 6 Субсидията трябва да се намали

    8 7 Отговор
    Драстично и много повече също и размера на детските надбавки е висок също и майчинството да се намали. И а баби и дядовци нито ходят на село нито нищо. Да помагат повече.

    18:00 01.06.2026

  • 7 Браво

    16 4 Отговор
    Правилно!
    Който е работил той да взима пенсия!

    18:01 01.06.2026

  • 9 Стенли

    24 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вие шегувате ли се г-н Софиянец? Вие сте легенда тук и с точни коментари! Но затова не ви вярвам! Не може да са толкова нагли и безскрупулни от кликата на кayнa зелен чорап! Заплати на полицаи и военни от 5 000 евро а геноцид над работещи и пенсионери! Имам чувството че идната зима кayн радев ще виси на уличен стълб като про-руския бивш президент на Афганистан генерал Наджибула! Обесен от талибанските бойци!

    Коментиран от #26, #58

    18:03 01.06.2026

  • 10 Абсолютно правилно

    16 5 Отговор
    Ковидни новини, айде де. Само тези които са се осигурявали имат право на пенсия . Не може да си бил мързел цял живот и сега да искаш колкото ХОРАТА КОИТО СА РАБОТИЛИ .

    18:03 01.06.2026

  • 11 Веднага

    10 3 Отговор
    средствата от ПВУ-то в НОИ ! Ама веднага !

    Коментиран от #18

    18:04 01.06.2026

  • 12 амиии а де

    11 0 Отговор
    епа нали затова имаше протеси и изгонихте братята магнитски - максималният осигурителен праг не е данък", добави депутатът от "Прогресивна България".

    18:04 01.06.2026

  • 13 Заемите да за въоръжаване

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не са за хората а за богаташите.

    18:04 01.06.2026

  • 14 Заемите са за въоръжаване

    4 1 Отговор
    Не са за хората а за богаташите.

    18:05 01.06.2026

  • 15 Мургаво бяло

    15 2 Отговор
    Пенсията стъпва на осигуровки, а не на социален ковид. Всичко да се спира.
    Що се отнася до детските и майчинството икамцели семейства които лежат и чакат на децата си. Знае кои съслойки са.

    18:06 01.06.2026

  • 16 Столипеново

    7 7 Отговор
    Майките по 3- 4 години се мотат и си клатят краката. Въртят очи и се пощят Бащите бачкат.

    18:08 01.06.2026

  • 17 Тошко Йорданов Хаджитодоров

    10 3 Отговор
    Бивш председател на ПГ на ИТН - " От така наречените прогресисти а всъщност завършени регресисти,копират нашето предложение и проведен референдум. Къде беше 9 години менте спасителя Румен Георгиев Радев че не предложи това за гласуване в парламентарна зала? Един псевдо прогресивен спасител се превърна в регресивен гробокопач на България"

    Коментиран от #23

    18:08 01.06.2026

  • 18 Уточнение

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Веднага":

    Иначе ще ги откраднат !

    18:09 01.06.2026

  • 19 Тираджия

    15 1 Отговор
    А тавана на пенсиите защо не махнете? За какво сме плащали, а не крили доходи? И пак да кажа : НОИ не е служба за социални плащания, а пенсионна агенция! Всички чиновници да започнат да плащат вноските си !! Ако на някои от тях тази идея не харесва, да напусне държавната хранилка и се гмурне в бурните води на частния бизнес!

    18:09 01.06.2026

  • 20 Да Ама Това Не Е Унгария !

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Това Е България !

    Чакай Да видим !

    Как ще ни Изиграят !

    Защото !

    До Тук !

    Пак Сме Изиграни !

    18:09 01.06.2026

  • 21 А ти

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    от къде знаеш, г-н пенкилер? Постоянно лъжеш и гледаш да си пръв. И кой ти гледа "хотела", като си тук 24/7?

    Коментиран от #24

    18:10 01.06.2026

  • 22 Ще хвэрчат

    2 0 Отговор
    цайси

    18:10 01.06.2026

  • 23 Маймуне убит довърши себеподобния си

    7 4 Отговор

    До коментар #17 от "Тошко Йорданов Хаджитодоров":

    Kayн зелен чорап и да идва при вас. На следващите избори ПП/ДБ +МЕЧ пълно мнозинство и отивате в затвора с кayнa!

    18:11 01.06.2026

  • 24 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "А ти":

    Докато правех пици за децата гледах брифинга на ПБ.

    Коментиран от #27

    18:12 01.06.2026

  • 25 Два пъти

    10 3 Отговор
    едно не казват, както и вожда им ! Обещания , обещания , обещания..... Изпариха се моментално след изборите !

    18:12 01.06.2026

  • 26 Швейк

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Стенли":

    Хайде уточни, че ти си софиянеца и сам си се хвалиш с други коментари под други никове 🤐

    Коментиран от #28

    18:13 01.06.2026

  • 27 Да си

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Последния Софиянец":

    беше гледал пиците, че ще станат същите като коментарите ти- голямо нищо

    18:15 01.06.2026

  • 28 Венгер

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Швейк":

    Да не си дежурния че си го установил😂🤣😅😆😆

    Коментиран от #32

    18:17 01.06.2026

  • 29 Българка

    7 0 Отговор
    А за залатите на ДУПЕТАТИТЕ ДЪРЖАВНИТЕ ТПАНТУТНИЦИ МНОГОХИЛЯДНАТА НИЩО НЕППАВЕЩА АДМИНИСТРАЦИЯ !!!КОГА ВСЕКИ ОТ ТЯХ ЩЕ СИ ПЛАЩА ОСИГУРОВКИТЕ КАКТО ОСТОНАЛИТЕ БЪЛГАРИ??!!КОГА СУБСИДИИТЕ ЩЕ СА 1%??О ДА ТАТЕ ЩЕ МИ КУПИ КОЛЕЛО ДРУГ ПЪТ!!!😜😀😀

    18:19 01.06.2026

  • 31 Оф ум да ти зайде

    10 0 Отговор
    79 609 пенсионери в полиция и армия!!!!
    Близо 80 Хил . Търтия взимат двойно. Защо да ги държат а младите хора да нямат работа ?!

    Коментиран от #39

    18:20 01.06.2026

  • 32 Ото Кац

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "Венгер":

    Важното е, че съм го установил, г-н Последен

    Коментиран от #40

    18:20 01.06.2026

  • 33 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Простотии! Няма файда и да му набивам кофата!

    18:22 01.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ОТ 240 НА 120 БР

    4 0 Отговор
    КОГА

    18:25 01.06.2026

  • 36 Забележка няма

    5 4 Отговор
    1. Пенсията е "правилна" когато зад нея има осигуровки. След като не си превеждал, значи няма да получаваш
    2. Майчинските са достатъчни 1,5 година и пак е завишено.
    В Англия са 9 месеца. В Белгия 8 м. Дания 8 месеца. Германия 12 м.

    18:25 01.06.2026

  • 37 Бавно

    4 1 Отговор
    Абе не може цял живот да си мързелувал и сега да чакаш пенсия като работещите.
    Земеделието чака всеки който е недоволен

    18:27 01.06.2026

  • 38 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Ще призная, че правят нещо КОГАТО
    - Депутатската заплата стане 2 средни за държавата - а добавките се отчитат до цент
    - Когато партийната субсидия отпадне и се издържат само от членска маса, така ще имат стимул да работят за електората си
    - Когато общинските съветници, които нищо не правят спрат да получават възнаграждение! Предполага се, че това е елита, който е ангажиран ДА ДАДЕ на обществото, не да се нареди на опашка за заплата. Особено имайки предви, че заседават по веднъж в месеца!

    За 50% съкращаване на администрацията не говорим, това е минимума!

    И когато бюджета сметнат на + а не на - !!!
    Дефицит в "разрешеното" е пак дефицит и е копаене в калта!

    От горните 4 спокойно се спестява над 1 млрд на година!!

    18:32 01.06.2026

  • 39 Цел и изпълнение

    11 0 Отговор

    До коментар #31 от "Оф ум да ти зайде":

    За Служителите в Полиция, Съд, Прокуратура и Армия да им се намали на половина заплатите
    Който не се съгласи - вън. Да ходи до морето там търсят работници, за полето да не говорим.
    Всеки иска лесно.
    Няма да е все така. На запад се работи. Има някой на три места за ада вържат двата края. Който не му изнася да сади домати и краставици.

    18:33 01.06.2026

  • 40 Първия

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ото Кац":

    А установяваш ли когато ти влиза целия ли е или само главичката?

    18:36 01.06.2026

  • 41 Хмм

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    борисов тегли 20 млрд. миналата година, някой трябва да му ги плаща

    18:36 01.06.2026

  • 42 Голям прогрес настана

    7 1 Отговор
    Значи така:
    Намаляване на пенсиите
    Намаляване на срока на майчинството
    Замразяване на минималната заплата
    Но
    Увеличаване на депутатските заплати/вече го направиха/ и на всички по върховете
    Символично ограничаване на партийната субсидия
    Заем, милиарден, за ферми за червеи и вафлени фунийки...

    И пак инфлация, икономиката на потреблението ще пълни хазната. Иначе данъците няма да се пипат

    И защо смениха боко и шиши?

    Коментиран от #50

    18:44 01.06.2026

  • 43 Мимо

    6 1 Отговор
    Вече разкайващ се гласувал за ПБ съм. Та: да обобщим значи бюджета е на червено и държавата изпада в икономичеки колпас РЕАЛНО заради безбожните увеличения на заплатите в сектора на МВР, ДАНС, пожарни, жандармерия, МО още знайни и незнайни силови структури и структурки, както и на "преработилите" учители с проценти , стигащи до 100. Отделно заплатите им са обвързани със средните заплати за страната , което води след себе си до ежегодни увеличения отново с двуцифрени проценти. Това го тръбят от много време както наши, така и външни финансови специалисти и анализатори. Мерките са: "орязване на бюджета" и "затягане на коланите" . До тука добре , НО - орязването се оказва че не се отнася за силовите структури, учителите и общините.... Ти да видиш. Какво означава това - означава , че ще бъдат орязани и замразени заплати в редица структури под държавна шапка - културата, НОИ, кадастър, социалните ведомства, здравна каса - все там , дето реално се върши някаква работа на практика, и където заплатите са малко над минималната. Както и замразяване на заплати , и орязване на социален пакет в държавни предприятия като АЕЦ, НЕК, Марица Изток, Булгартрансгаз - все такива които реално генерират приходи за държавата и то не малки, и които плащат осигуровки , които също се увеличават на практика.И в същото време оставаме придобивките на същите тези структури, оставяме им заплатите стартиращи от 2000-2300 евро, оставяме им класа за прослужено време от ДВА процента гоодишно,

    18:44 01.06.2026

  • 44 безпартиен

    5 0 Отговор
    За 36 години населението на страната е намаляло с 1/4 !!!!В същото време чакащите заплати от държавния и общинския бюджети са вече около 750 хиляди на 6.4 милиона население! Освен бюджетници имаме и 2.1 милиона пенсионери, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц.г@ни!И всички те разчитат на вноските ДОО и ДОД на едва около 1.2 милиона работещи по трудови договори в ЧАСТНИЯ СЕКТОР!!!Решения???Има и са свързани с непопулярни мерки като съкращаване на щата в бюджетната сфера с поне 30/100 - от депутатите до хигиенистките в общината!Промяна в закона за пенсиониране ,като НЕ МОЖЕ да се получава пенсия+заплата от бюджета! Като пример е МВР с над 5000 пенсионери,като само за тях изтичат над 350 милиона евро годишно!Спиране на т.нар."детски" при 3(три) неизвинени отсъствия в училище! Спиране на всякакви помощи за безработица без да е положен труд поне 21 дни месечно по почистване, озеленяване и поддръжка на населените места!

    18:45 01.06.2026

  • 45 Славчо

    6 0 Отговор
    Пак посегнаха на пенсионерите!

    18:45 01.06.2026

  • 46 Трагикомедия

    8 1 Отговор
    Нахакаха ли ви го? Спокойно, още ще има! Наивен и глупав народ, който гласува на юруш за едно декламиращо мрънкало.

    18:48 01.06.2026

  • 47 нннн

    3 0 Отговор
    ,,Рибата се вмирисва откъм главата, нов кормят откъм опашката."
    Започват икономиите и орязването отдолу, а не отгоре...

    18:50 01.06.2026

  • 48 Хмм

    5 0 Отговор
    затова специално повишават минималната пенсия, защото ако ѝ махнат 60 лева, няма да има повишение, а намаление - депутатите увеличиха заплатите си поне с толкова колкото е минималмата пенсия, сега това увеличение ще го избиват от пенсиите, ами бравос!

    18:51 01.06.2026

  • 49 Капуцин

    2 1 Отговор
    А защо не ги махнете изобщо а? Да не е да сте ги изработили? И щом, като ужким мислите за народа, защо досега никой не промени закона и с тия пари да се компенсира дефицита на държавата а?

    18:51 01.06.2026

  • 50 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Голям прогрес настана":

    зашото не ги щем

    18:53 01.06.2026

  • 51 Доктор

    2 0 Отговор
    Защо техните депутати не гласуваха замразяване на заплатите си? Вярвате ли, че ще ги намалят?

    Коментиран от #56

    18:55 01.06.2026

  • 52 Радко цимента

    1 1 Отговор
    А по-кротко. Ковид няма отдавна. Който е работил ще взима пенсия. Който не е явно така е преценил и ще гледа. Данъци трябва да плащат всички.

    18:56 01.06.2026

  • 53 Демек

    2 0 Отговор
    Резачка за майките.

    18:58 01.06.2026

  • 54 голяма реформа направиха

    4 0 Отговор
    Преди години, когато няколко поколения вече бяха на път да се пенсионират, държавата промени възрастта и стажа за пенсиониране. Работодателите бяха смачкали вече тези хора. Освобождаваха ги от работа, за да не им изплатят по 6 заплати. Стотици хиляди хора не получиха тези пари. Освен това, много хора се изправиха пред невъзможността да съберат изискуемия стаж, защото реформи не се правят от днес за утре, та и
    държавата им заби допълнително нож в гърба. Милиони и милиони лева внесоха в бюджета редица поколения, за да си купят стаж, но тези пари не им помогнаха и с левче за определяне на пенсиите.
    Освен тези унищожителни факти, много работодатели, днешни милионери, осигуряваха хората на МРЗ, като някои им даваха смешна сума под масата, с думите - ако искаш, ако - не, безработни много.
    Пишете, но не знаете, какво преживяха днешните пенсионери и как бяха ограбени - и от държавата, и от работодателите. Те са жертвите на целия преход.

    18:58 01.06.2026

  • 55 Хаха

    3 0 Отговор
    Няма това, няма онова и накрая бастисаха държавата за 5 години.

    19:01 01.06.2026

  • 56 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Доктор":

    няма да ги намалят, а ще ги замразят, Радев им каза да ги замразят, но те си ги увеличиха, забиха му нож в гърба начело с кутев, христов и председателката дето тръгна по екскурзии още първия ден, Радев беше принуден да прибегне до изпълнителния Донев и той променя алгоритъма на повишение на депутатските заплати в бюджета, усетиха се, че това може да им бъде за първо и последно и вече предложиха замразяване, но дано Радев не забрави и прости и в следващия парламент аут

    19:01 01.06.2026

  • 57 Петров

    3 0 Отговор
    Майчинските пари и отпуска да останат, но само за майки над 18 години!

    19:03 01.06.2026

  • 58 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Стенли":

    Софиянеца и "легенда и точни коментари" е оксиморон, я го питай тоя към коя партия не се е прилепил още.....смени ги поне дузина..
    Буахахааааааа

    19:12 01.06.2026

