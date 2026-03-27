Руски депутати на посещение в САЩ за първи път от началото на войната в Украйна

За първи път от началото на руската инвазия в Украйна делегация от петима руски депутати е на посещение в САЩ с цел възстановяване на парламентарните контакти, съобщи заместник-председателят на комисията по външни работи в Държавната дума Вячеслав Никонов, цитиран от ДПА, предава БТА.

По думите му срещи с представители на администрацията на президента Доналд Тръмп са насрочени за днес. Информацията е потвърдена от Никонов пред ТАСС във Вашингтон.

Американската страна е представена от Анна Паулина Луна - член на Камарата на представителите и поддръжник на Тръмп, известна с критичната си позиция към военната помощ за Украйна.

Никонов посочи, че разговорите с американски законодатели са насочени към създаване на съвместна парламентарна група и възможност за ответно посещение на американска делегация в Москва през май. Според информацията санкциите срещу високопоставен представител на управляващата партия „Единна Русия“ са били временно отменени, за да се осъществи визитата.

Западни държави значително ограничиха политическите контакти с Русия след началото на войната в Украйна, припомня ДПА. Доналд Тръмп, от своя страна, се стреми към възобновяване на комуникационните канали.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи посещението като важна стъпка към нормализиране на отношенията. Според ДПА в руската политическа система двете парламентарни камари - Държавната дума и Съветът на федерацията - имат ограничена роля спрямо изпълнителната власт.