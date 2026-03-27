Руски депутати на посещение в САЩ за първи път от началото на войната в Украйна

За първи път от началото на руската инвазия в Украйна делегация от петима руски депутати е на посещение в САЩ с цел възстановяване на парламентарните контакти, съобщи заместник-председателят на комисията по външни работи в Държавната дума Вячеслав Никонов, цитиран от ДПА, предава БТА.
По думите му срещи с представители на администрацията на президента Доналд Тръмп са насрочени за днес. Информацията е потвърдена от Никонов пред ТАСС във Вашингтон.
Американската страна е представена от Анна Паулина Луна - член на Камарата на представителите и поддръжник на Тръмп, известна с критичната си позиция към военната помощ за Украйна.
Никонов посочи, че разговорите с американски законодатели са насочени към създаване на съвместна парламентарна група и възможност за ответно посещение на американска делегация в Москва през май. Според информацията санкциите срещу високопоставен представител на управляващата партия „Единна Русия“ са били временно отменени, за да се осъществи визитата.
Западни държави значително ограничиха политическите контакти с Русия след началото на войната в Украйна, припомня ДПА. Доналд Тръмп, от своя страна, се стреми към възобновяване на комуникационните канали.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи посещението като важна стъпка към нормализиране на отношенията. Според ДПА в руската политическа система двете парламентарни камари - Държавната дума и Съветът на федерацията - имат ограничена роля спрямо изпълнителната власт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
36 не може да бъде
До коментар #1 от "Атина Палада":Интересно е да се разбере дали Вячеслав Никонов е водач на делегацията !?Той има забрана за влизане в САЩ ...и то след като е имал американско гражданство /за което за съжаление не излезе достоверна информация въпреки че за това е имало специално заседание на комисия в руската Дума!?/ -до около 2015-2016 г. и никой не казва дали му е отнето или той сам се е отказал или продължава да го притежава !?Не знам дали е необходимо да припомня че Вячеслав Миконов е внук на Вячеслав Молотов. Родителите му са професори по история и доктори на науката той самият е доктор по история и професор в МГИМО -говори свободно английски /и френски/ -водеше предаване по канал 1 на руската телевизия което аз гледах с голям интерес- когато беше достъпно -и мога да кажа че това е изключително образован и културен човек с дар слово и харизма!?!Американците ще видят зор с него при преговорите!?
13:50 27.03.2026
