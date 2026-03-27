Новини
Свят »
САЩ »
Руски депутати на посещение в САЩ за първи път от началото на войната в Украйна
  Тема: Украйна

27 Март, 2026 12:40 1 862 39

  • русия-
  • сащ-
  • война-
  • украйна-
  • посещение-
  • депутати

Обсъждат се възстановяване на парламентарни контакти и евентуална размяна на визити между Москва и Вашингтон

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

За първи път от началото на руската инвазия в Украйна делегация от петима руски депутати е на посещение в САЩ с цел възстановяване на парламентарните контакти, съобщи заместник-председателят на комисията по външни работи в Държавната дума Вячеслав Никонов, цитиран от ДПА, предава БТА.

По думите му срещи с представители на администрацията на президента Доналд Тръмп са насрочени за днес. Информацията е потвърдена от Никонов пред ТАСС във Вашингтон.

Още новини от Украйна

Американската страна е представена от Анна Паулина Луна - член на Камарата на представителите и поддръжник на Тръмп, известна с критичната си позиция към военната помощ за Украйна.

Никонов посочи, че разговорите с американски законодатели са насочени към създаване на съвместна парламентарна група и възможност за ответно посещение на американска делегация в Москва през май. Според информацията санкциите срещу високопоставен представител на управляващата партия „Единна Русия“ са били временно отменени, за да се осъществи визитата.

Западни държави значително ограничиха политическите контакти с Русия след началото на войната в Украйна, припомня ДПА. Доналд Тръмп, от своя страна, се стреми към възобновяване на комуникационните канали.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи посещението като важна стъпка към нормализиране на отношенията. Според ДПА в руската политическа система двете парламентарни камари - Държавната дума и Съветът на федерацията - имат ограничена роля спрямо изпълнителната власт.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    13 28 Отговор
    Дали някой ще се върне в Матушка????

    Коментиран от #3, #7, #36

    12:41 27.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Владимир Путин, президент

    11 26 Отговор
    Молодци, браво бе...
    ПЯТЬ года стоя заточен в миризливия бункер, тия таварищи Света обикалят, шопинг правят и мен продават ☝️

    12:44 27.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Цвете

    14 26 Отговор
    " ПОСЕТИЛИ " ? МИ ТО НИКОЙ НЕ ИМ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА ( ТАКА СЕ КАЗВАШЕ В МИНАЛОТО).ТОЗИ ЖИВОТ В РУСИЯ НОРМАЛЕН ЛИ Е? НЯМА ИНТЕРНЕТ И МЛАДИТЕ НЕГОДУВАТ, НО ЩЕ ТРАЕ ТВЪРДЕ КРАТКО. 🤔☹️🙄🥴😠

    12:46 27.03.2026

  • 7 атинке мари

    14 8 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    ти съвсем си изтрещяла
    ще се върнат в Русия
    при тез тлъсти депутатски заплати
    какво да търсят там

    и в сащ отиват най вече гладните

    Коментиран от #9, #19

    12:47 27.03.2026

  • 8 реално

    11 21 Отговор
    Отидоха да просят.

    Коментиран от #35

    12:48 27.03.2026

  • 9 Вашето мнение

    3 10 Отговор

    До коментар #7 от "атинке мари":

    Тона е неопределено от банишора, не е нито ма, нито бе.

    12:48 27.03.2026

  • 10 Така ще го караме ние

    17 3 Отговор
    На задълбочаващи се санкции а американци и руснаци ще си търгуват и мен като Петрол и газ и няма да останат на студено и сухо. А ние ще получаваме препран руски газ но на двойна и тройна цена защото скоро няма да се отвори ормуският проток. Аурски розовите понита като пият не демократичен газ и им става лошо защото не им влизало дълбоко и твърдо а те това го обичат много.
    И изявленията за петро долара на някакви измислени анализатори от федералната република че ще престане да съществува няма да се оправдаят.
    Нещата са преразпределени а ние от много ще го дух

    Коментиран от #32

    12:49 27.03.2026

  • 11 Кирило Буданов, разведчик

    9 19 Отговор
    "...обсъждат се възстановяване контактите..."

    Монголите пак с криви сметки без кръчмар !!!
    Се възстановят само доставките на АТАСМС и GBU -57 за Украйна таварищи. Ако не вервате питайте Иран ☝️

    12:49 27.03.2026

  • 12 Само питам

    5 19 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Дойде ли интернета в Русия?

    Коментиран от #14

    12:50 27.03.2026

  • 13 Квартал 95

    17 6 Отговор
    Шоуто "Слуга на народа" ще приключи от раз- като ковида. За жалост на всички кукундрели, дето му се радваха. Лошото е, че почти нищо друго хубаво не се случва в света.

    Коментиран от #25

    12:50 27.03.2026

  • 14 Вашето мнение

    7 13 Отговор

    До коментар #12 от "Само питам":

    На мен ми трябва само водка....и жената заработва нещо по улиците....

    12:51 27.03.2026

  • 15 Народът мре,

    8 2 Отговор
    а договорнякът си върви.

    Коментиран от #22

    12:52 27.03.2026

  • 16 Анонимен

    4 13 Отговор
    В Чехия летят коктейли Молотов по руското посолство.

    12:52 27.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 На Дончо че му хлопат дъските е факт

    7 8 Отговор
    Но че баламосва ватенките също е факт.

    12:56 27.03.2026

  • 19 Колективен руски крепостен

    8 9 Отговор

    До коментар #7 от "атинке мари":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея.Тсм поне интернет имат.

    12:58 27.03.2026

  • 20 Клоун от бандеристан

    6 3 Отговор
    За първи път от началото на американската инвазия в Ирак, делегация от петима руски депутати е на посещение в САЩ с цел, поглед върху досиетата на Епщай, за придобиване на пълна картина, поради която държавници претендиращи за Нобелова награда за мир, бяха изнудени да вършат гнусотии.

    Коментиран от #21

    13:04 27.03.2026

  • 21 Клоун от бандеристан

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Клоун от бандеристан":

    ИРАН

    13:05 27.03.2026

  • 22 Доналд Тръмп, президентът

    5 8 Отговор

    До коментар #15 от "Народът мре,":

    "....мре народа, договорнякът върви..."

    Ми да мрат бе....
    Украйна е Америка мабой !!!
    Познай след войната в Иран накъде ще се насочат американските самолетоносачи, хиляди морски пехотинци и тюлени. Кажи на Владимир готви карандашите червените ☝️😄

    13:06 27.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Рамбо

    5 12 Отговор
    Тупин ще бъде принуден да продаде "Северен поток" на САЩ. Разбраха го, че е продажна мижитурка тоя некадърник.

    Коментиран от #26

    13:10 27.03.2026

  • 25 стоян

    3 12 Отговор

    До коментар #13 от "Квартал 95":

    До 13 ком - как така нищо не се случва - САЩ сега мачкат аятоласите а украинците бомбят русия всяка нощ

    13:10 27.03.2026

  • 26 Доналд Тръмп, президент

    6 11 Отговор

    До коментар #24 от "Рамбо":

    "...Тупин ще бъде принуден да продаде Северен поток..."

    Мчи къде да ходи ?
    Ако не иска продава, войната в Украйна ще продължи безкрай, но не е сигурно дали безкрай руснаците ще търпят Путинската про3дотия. По мое чисто американско мнение Путин фъкна Русия така, както монголец не я е фaкал 😁

    Коментиран от #31

    13:16 27.03.2026

  • 27 Мдааа

    7 1 Отговор
    Ще обсъндат подялбата на света! НоСи дебне отзад!

    13:19 27.03.2026

  • 28 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 11 Отговор
    Ша са молят американците да спрат да бомбят РУСИЯ с американско оръжие.

    13:22 27.03.2026

  • 29 Путин са моли

    3 10 Отговор
    Да спре бомбенето на Русия с американско оръжие....

    13:23 27.03.2026

  • 30 Ха-ха

    4 10 Отговор
    Докато се договорят, Русийката ще се разпадне.!

    13:25 27.03.2026

  • 31 Рамбо

    6 11 Отговор

    До коментар #26 от "Доналд Тръмп, президент":

    Тоя смешенЛилипут свърши по-добра работа от ядрени бомби. Да изтрепеш над един милион души православни мъже в разцвета на силите си в братоубийствена война, гарантираща ВЕЧНА омраза в украинския народ. Уникално поредна отлична операция на ЦРУ!

    13:25 27.03.2026

  • 32 Колко да търгуват

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "Така ще го караме ние":

    Разрешиха им 1 месец

    😂

    13:26 27.03.2026

  • 33 Атина Палада

    7 2 Отговор
    слава на великата руска армия

    краварите пак са на колене и чакат някой да се облекчи в отворените им усти

    13:28 27.03.2026

  • 34 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 3 Отговор
    вечна слава на нашите освободители руснаците

    вечна слава и на император ПУТИН

    13:29 27.03.2026

  • 35 объркани глави коментират

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "реално":

    ...да просят какво?! хората обикновено си обясняват нещата , изхождайки от себе си. Ако си на ниво просяк, значи според теб всички са такива. Какво има да проси Русия, която си е самодостатъчна и има всичко, от сащ. обясни. какво могат да им дадат. май е обратно.

    13:44 27.03.2026

  • 36 не може да бъде

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Интересно е да се разбере дали Вячеслав Никонов е водач на делегацията !?Той има забрана за влизане в САЩ ...и то след като е имал американско гражданство /за което за съжаление не излезе достоверна информация въпреки че за това е имало специално заседание на комисия в руската Дума!?/ -до около 2015-2016 г. и никой не казва дали му е отнето или той сам се е отказал или продължава да го притежава !?Не знам дали е необходимо да припомня че Вячеслав Миконов е внук на Вячеслав Молотов. Родителите му са професори по история и доктори на науката той самият е доктор по история и професор в МГИМО -говори свободно английски /и френски/ -водеше предаване по канал 1 на руската телевизия което аз гледах с голям интерес- когато беше достъпно -и мога да кажа че това е изключително образован и културен човек с дар слово и харизма!?!Американците ще видят зор с него при преговорите!?

    13:50 27.03.2026

  • 37 Стоян

    2 3 Отговор
    Жалка работа са руснаците. С действията си накараха хора които са нямали нищо против тях да ги мразят. Имам приятел в гърция който има хотел - вика "Видя ли резервация от русия - трия, не мога да ги понасям"

    14:40 27.03.2026

  • 38 Антируснак

    1 3 Отговор
    Позор!!!

    15:00 27.03.2026

  • 39 Историк

    2 1 Отговор
    Браво на жалкия агент Краснов- той не само постла червения килим, кланя се и се гърчи пред военнопристъпника Путин със заповед за арест от съда в Хага, но сега Тръмпландия ще покаже на света, че се управлява също от военнопрестъпник. Такова падение и омерзение как може да бъде търпяно в държавата, която няма нищо общо със САЩ ,е опасно изобщо за съществуването на света.

    17:24 27.03.2026