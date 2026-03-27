Новини
Свят »
Чехия »
Разследват атака с коктейли „Молотов“ срещу Руския дом в Прага

27 Март, 2026 14:10 1 115 46

  • молотов-
  • руски дом-
  • чехия-
  • прага-
  • атака

Няма задържани; Москва определя инцидента като умишлено и „варварско“ нападение

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Чешката полиция съобщи, че е започнала разследване на нападение с коктейли „Молотов“ срещу Руския дом в Прага - културно-научен център, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

По информация на властите атаката е извършена в четвъртък вечерта, когато неизвестно лице е хвърлило няколко запалителни устройства по сградата. Към момента извършителят не е установен.

Директорът на Руския дом Игор Гиренко потвърди пред ТАСС, че нападението е станало през нощта. Той отбеляза, че част от хвърлените устройства не са се задействали.

По думите му три от общо шест коктейла „Молотов“ не са избухнали, въпреки че са попаднали вътре в сградата. Гиренко изрази благодарност към чешката полиция и пожарникарите за бързата реакция.

От руска страна инцидентът беше остро осъден. Говорителката на външното министерство Мария Захарова го определи като „варварски акт“.

Заместник-директорът на агенцията „Россотрудничество“ Павел Шевцов заяви пред РИА Новости, че става дума за умишлено планирано нападение и го квалифицира като терористичен акт.


Чехия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    16 25 Отговор
    Смахнати копейковци, това ви очаква навсякъде.

    14:11 27.03.2026

  • 2 Тия са от "Вагнер"

    9 10 Отговор
    Малко са се объркали.

    14:12 27.03.2026

  • 3 българин

    16 24 Отговор
    Хората, живеещи в Прага не искат там да има такова нещо като Руски дом, на руските домове мястото им е в Русия

    Коментиран от #45

    14:15 27.03.2026

  • 4 Железен

    23 17 Отговор
    Подпалвачите на мирни учреждения са още едно доказателство, че Европа, тя се фашизира:

    1. Репресии срещу неваксинираните
    2. Забраняват се референдуми България, Испания
    3. Стрелят по изявени политици, неподдържащи соросоидните разбирания Фицо, Кърк
    4. Организират се подслушвване на водещите, алтеранативни партии съсзакон (Германия)
    5. Промотират фашисткия дигитален концлагер.
    6. Отменят избори (Румъния), съденето на Льо Пен във Франция
    7. Режат се антифашистки паметници в Полша, Украйна, България (за разлика от други цивилизовните страни, където ги поддържат и съхранявт.
    8. Отказват свобода на словото и мнение, различно от казионните в Европа
    9. Забраняват се чужди алтернативни телевизии
    10. Изключват се интервюта на посланци по радиото

    Коментиран от #5, #13, #19

    14:16 27.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Възраждане

    19 13 Отговор
    Гнусно двяние на жалките чехи. Чехия е световно известна с неонацизма си. Още през ВСВ Шкода произвеждаше танкове за Вермахта, а Збройовка Бърно с оръжия за убиване. Разбират само от твърда ръка и танковете на СИВ

    14:18 27.03.2026

  • 7 Българин

    10 16 Отговор
    А тук КОГА?

    14:19 27.03.2026

  • 8 Удари

    16 9 Отговор

    До коментар #5 от "Оди у Русиа":

    Браво бе да живее псевдо "демократията"

    14:19 27.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Копеи не философствай!

    8 13 Отговор

    До коментар #4 от "Железен":

    Отивай да пълниш снаряди за братята украинци!Марш!!!Даже ще ти и плащат в евро!

    14:25 27.03.2026

  • 14 А МОЧАТА?

    8 15 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    14:26 27.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Нормално

    11 19 Отговор
    Руснаците навсякъде да мразени.

    14:27 27.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Владимир Путин, президент

    9 15 Отговор
    Много жалко че в София няма Pyccкий дом......

    Коментиран от #20

    14:28 27.03.2026

  • 19 Палиш джапанките и

    11 13 Отговор

    До коментар #4 от "Железен":

    Кеф ти русия,кеф ти Иран.Да разбереш от демокрация.Действай!

    Коментиран от #31

    14:29 27.03.2026

  • 20 В Кипър имаше

    10 11 Отговор

    До коментар #18 от "Владимир Путин, президент":

    Кипърците га запалиха отдавна.

    14:30 27.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 А що с Молотов?!

    8 11 Отговор
    Чехите нямат ли нещо по-сериозно?

    14:35 27.03.2026

  • 24 Ха ХаХа

    12 6 Отговор
    Чешки евреи Сър Джон

    14:36 27.03.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    10 18 Отговор
    Като чета коментарите и мненията на хора по целия Свят, трябна много се постараеш за да те намразят дори в Африка и нямаш нито един приятел или неутрално настроена към Русия страна. Пачему так таварищи ?

    14:36 27.03.2026

  • 26 Свидтел

    9 13 Отговор
    Един от рашките е скочил през прозореца и викал с пълно гърло:Укриии,укрии и тук ни намериха😄😄😄

    14:37 27.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Виктор

    7 11 Отговор
    Браво на чехите!

    14:40 27.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Не е било умишлено

    5 10 Отговор
    Молотов така си лети по въздуха и Так, при русняците!
    Щото ги обича.

    14:41 27.03.2026

  • 31 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    7 9 Отговор

    До коментар #19 от "Палиш джапанките и":

    Как пък един клесс не замина за руският рай?

    14:42 27.03.2026

  • 32 Ей това да си руснак е Божие наказание

    7 11 Отговор
    Нищо не правиш,а току виж те подпалили с бутилка Молотов.

    14:44 27.03.2026

  • 33 Копейкин Костя

    8 9 Отговор

    До коментар #15 от "35-36 г упадък":

    Пише се вашето село, ватенка!!!

    14:44 27.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 венсеремос/Русия победи

    6 5 Отговор
    Чехия, Полша, Гърция,Румъния,,Литва, Латвия, Естония, Франция, Испания,Япония бяхя на страната на Хитлер/изверга.Само Третото Бъргарска Царство д Н.В. Цар Борис III спаси Царството:1/не даде български войски на Източни Фронт,2/ Спаси 58000 евреи от лагерите в Германия,3/ Не прекъсна дипломатичните връзки с Посолството на СССР.ВЪВ ВСВ побиди Червената Армия,заедно с Първа Българска Армия -сами ,без ничия помощ на 9 МАЙ 1946 г.-побиха Руското знаме над Райхстага.Лилипутите ,бяха изброените пО горе страни.Червената Армия победи Хитлер!!!

    Коментиран от #43

    15:08 27.03.2026

  • 41 Механик

    4 2 Отговор
    Защо с Молотов? Чехите нямат ли фаражи бре?

    15:10 27.03.2026

  • 42 !!!

    6 4 Отговор
    Разследване?
    И без него е ясно,че са бандеровци!

    15:19 27.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Гого

    6 2 Отговор
    В Чехия живеят вече около 600 Хил украинци !!!!

    15:59 27.03.2026

  • 45 Гого

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "българин":

    Така ли мислиш и за българите и македонците ??????? Простотията няма граници

    16:02 27.03.2026

  • 46 Данко

    1 1 Отговор
    Руска култура НЯМА.
    Руски дом на културата е оксиморон.
    Не молотов - тротил трябва.

    18:37 27.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания