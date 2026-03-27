Разследват атака с коктейли „Молотов“ срещу Руския дом в Прага

Чешката полиция съобщи, че е започнала разследване на нападение с коктейли „Молотов“ срещу Руския дом в Прага - културно-научен център, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

По информация на властите атаката е извършена в четвъртък вечерта, когато неизвестно лице е хвърлило няколко запалителни устройства по сградата. Към момента извършителят не е установен.

Директорът на Руския дом Игор Гиренко потвърди пред ТАСС, че нападението е станало през нощта. Той отбеляза, че част от хвърлените устройства не са се задействали.

По думите му три от общо шест коктейла „Молотов“ не са избухнали, въпреки че са попаднали вътре в сградата. Гиренко изрази благодарност към чешката полиция и пожарникарите за бързата реакция.

От руска страна инцидентът беше остро осъден. Говорителката на външното министерство Мария Захарова го определи като „варварски акт“.

Заместник-директорът на агенцията „Россотрудничество“ Павел Шевцов заяви пред РИА Новости, че става дума за умишлено планирано нападение и го квалифицира като терористичен акт.