Тръмп нарече Ормузкия проток "пролива Тръмп" и заяви, че "Куба е следващата". В Иран оставали...3 554 цели

28 Март, 2026 04:55, обновена 28 Март, 2026 05:18 3 380 48

Вашингтон за  първи път ще достави на Саудитска Арабия изтребители от пето поколение F-35

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи на инвестиционния форум в Маями, че Вашингтон за първи път ще достави на Саудитска Арабия изтребители от пето поколение F-35.

„За първи път посочихме Кралството като основен съюзник извън НАТО и за първи път се съгласихме да продадем на Саудитска Арабия F-35. Тези самолети са фантастични и ние ги продаваме много пестеливо“, каза той.

Куба ще бъде следващата цел на САЩ, според президента на САЩ.

„Изградих страхотна армия. Казах, че няма да се налага да се използва, но понякога това се налага. И, между другото, Куба е следващата“, каза той.

Тръмп отказа да разкрие подробности за бъдещите действия на Вашингтон по отношение на Куба.

Той уж на шега заяви, че Иран трябва да отвори „протока Тръмп“, като по този начин преименува Ормузкия проток.

„Те ще бъдат принудени да отворят протока Тръмп. Извинете, Ормузкия проток“, каза президентът, усмихвайки се и наричайки лапсуса „ужасна грешка“. След това добави, че инцидентите при него са рядкост.

Американските сили имат малко над 3500 цели за удар в Иран, заяви Тръмп.

„Остават ни 3554 цели и това ще бъде постигнато доста бързо“, каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми щом е

    42 0 Отговор
    Миротворец ...

    05:09 28.03.2026

  • 2 Бъдеще

    97 2 Отговор
    Не разбирам от психология, но този човек явно има някакъв проблем, или проблеми с ума си... Ако беше обикновен гражданин, до сега да е освидетелстван...

    Коментиран от #14

    05:11 28.03.2026

  • 3 хехе

    90 2 Отговор
    оказа се, че рижия кукумицин е по-зле и от спящия Джо.

    Коментиран от #6, #46

    05:11 28.03.2026

  • 4 Тоя цървул

    81 2 Отговор
    Със всеки изминал ден става все по-жалък

    Коментиран от #7, #10

    05:14 28.03.2026

  • 5 Вуте от Бусманци

    61 2 Отговор
    Не е добре човеко

    Коментиран от #8

    05:16 28.03.2026

  • 6 НАИСТИНА!

    61 2 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Ръкувашият се с призраци-Джо,се оказа ,,китка",пред нарциса-Тръмп...!

    05:16 28.03.2026

  • 7 Хмм

    34 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тоя цървул":

    по опасен....

    05:16 28.03.2026

  • 8 Не е добре ,с...

    38 2 Отговор

    До коментар #5 от "Вуте от Бусманци":

    ...,,Вторият си етаж"...!

    05:18 28.03.2026

  • 9 Мдаа

    47 2 Отговор
    Тръмп = Нетаняху = военнопрестъпници = съда в Хага

    05:21 28.03.2026

  • 10 Моля се това ,,Кукуригу"....!

    49 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тоя цървул":

    Да не предизвика ядрен апокалипсис на планетата!

    Коментиран от #11

    05:21 28.03.2026

  • 11 ....

    10 26 Отговор

    До коментар #10 от "Моля се това ,,Кукуригу"....!":

    Медведев често заплашва с ядрени оръжия, но животът ме е научил да се страхувам от кучетата, които те гледат мълчаливо, а не от тези, които лаят силно. Защото първите са тези, които накрая хапят. Тръмп не казва нищо за използването на ядрени оръжия. Ще го каже веднъж завинаги.

    05:23 28.03.2026

  • 12 Тоя надмина и Тодор Живков!

    43 0 Отговор
    Нашият си направи паметник приживе ,в Правец!
    Но чак да се подпише на 20-левка,или да си кръсти на свое име ...проток...?!?!

    Коментиран от #20

    05:29 28.03.2026

  • 13 Тръмп в Маями

    4 42 Отговор
    „В продължение на 47 години Иран беше известен като побойникът на Близкия изток, но вече не е такъв, сега се оттегля“, заяви американският президент в Маями, твърдейки, че Техеран сега е в слаба позиция. Той също така изрази оценката си, че регионът е близо до нова геополитическа реалност, отбелязвайки, че „тази вечер сме по-близо от всякога до появата на Близък изток, който най-накрая е свободен от иранския терор, агресия и ядрено изнудване“.

    05:31 28.03.2026

  • 14 Даааааа

    35 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бъдеще":

    Ето тогава най после ще видим военни действия в краварника.

    Прессекретарят на руския президент Владимир Путин , Дмитрий Песков, заяви , че Москва е в постоянен контакт с Куба, обсъждайки възможни варианти за подпомагане.

    Коментиран от #29

    05:39 28.03.2026

  • 15 Последния Софиянец

    41 3 Отговор
    Само да не го бият и кубинците.

    05:45 28.03.2026

  • 16 Пламен

    28 0 Отговор
    С Панама , Гренландия , Канада и Газа докъде я докара , Дончо ?

    Коментиран от #27

    06:03 28.03.2026

  • 17 Понякога

    40 0 Отговор
    се чудя...Дали в Карлуково приемат чуждестранни пациенти?

    Коментиран от #26

    06:05 28.03.2026

  • 18 С ДВЕ ДУМИ

    37 0 Отговор
    Човека просто е луд!

    06:07 28.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бай Тошо

    40 6 Отговор

    До коментар #12 от "Тоя надмина и Тодор Живков!":

    Напълно заслужава паметника си и нямаше нищо общо с тоя.
    Беше хитър,пресметлив,хлъзгав и оправен! 40 години живяхме щастливо и безметежно,като в капсула на времето! И паметник му е малко!

    Коментиран от #23

    06:09 28.03.2026

  • 21 Тръмпядалия няма ли да обяви война и

    23 2 Отговор
    На европейския съюз ??????

    Коментиран от #22

    06:09 28.03.2026

  • 22 Ааааааа не !

    24 2 Отговор

    До коментар #21 от "Тръмпядалия няма ли да обяви война и":

    Тръмп обявява война на тия държави от които може да открадне нещо ! А главатарите на феса ( урсулите) го докараха до просешка тояга !

    06:11 28.03.2026

  • 23 ПРАВ СИ...!

    17 0 Отговор

    До коментар #20 от "Бай Тошо":

    Точно така е!

    06:13 28.03.2026

  • 24 Любопитен

    22 0 Отговор
    Абе кога ще има ИПИЙЧМЪНТ ???

    06:14 28.03.2026

  • 25 Георгиев

    30 1 Отговор
    Милен - кратък и ясен!
    А бе в началото Тръмп като че ли не беше толкова откачен. Усещаше се някакъв разум в приказките, действията му. Какво му стана на този човек? Атакува страни както иска, няма причини за пред народа на САЩ. Какво му пречи Куба? Те са просто различен съсед. Пак ли искат руски ракети с ядрени глави там.

    06:15 28.03.2026

  • 26 Д-р Цветеслава Гълъбова!

    29 0 Отговор

    До коментар #17 от "Понякога":

    Този екземпляр представлява изключителен научен интерес,от медицинска гледна точка...!

    06:16 28.03.2026

  • 27 А ве,Тръмпи!

    31 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пламен":

    А с Украйна,Ко стана,дето щеше да спираш войната за...24 часа...?!

    06:18 28.03.2026

  • 28 ЗЕЛЕНСКИ В ШОК!

    28 1 Отговор
    Тоя се оказа по - голям Клоун и от мен дори...🙄😨😮‍💨😒😓?!?!

    06:20 28.03.2026

  • 29 Бъдеще

    16 0 Отговор

    До коментар #14 от "Даааааа":

    Стискам палци да стане ! Да разберат от първа ръка какво причиняват на света последните 100 години!

    06:25 28.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ветеринар

    18 0 Отговор
    Има само едно ,,лекарство" за бесни кучета !
    Дано в най-скоро време се намери някой по-прецизен и ТОЧЕН ,,колега" за да му го...,,приложи"...

    Коментиран от #33

    06:31 28.03.2026

  • 33 Всяка сутрин милиони хора по света...

    24 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ветеринар":

    ...се събуждат разочаровани,че куршумът само одраска ухото...!

    06:44 28.03.2026

  • 34 До бай Тошо

    14 3 Отговор
    Браво за коментара ! Но много лъжи се говорят за онова време , от ниско интелигенти , по фалшивите ни телевизии .

    07:33 28.03.2026

  • 35 Дзак

    3 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    07:34 28.03.2026

  • 36 Д-р Ментал

    7 0 Отговор
    Този световен рекетьор защо не го поставят на място. Къде са световните лидери!?

    07:56 28.03.2026

  • 37 Да им достави и пилоти

    5 0 Отговор
    че камилите няма да могат да ги карат

    08:34 28.03.2026

  • 38 Писах ви аз тука

    10 1 Отговор
    миналата година като го избраха Дончо, че е cepceмин, ама вие ми слагахте минуси.
    Сега с ваш’те минуси по ваш’те глави.

    08:38 28.03.2026

  • 39 Озадачен

    8 1 Отговор
    Кога ли ще дойде този ден, в който ще живеем на планетата Тръмпия, вместо на Земята?

    08:45 28.03.2026

  • 40 Бай онзи

    5 0 Отговор
    НАРЦИС

    08:58 28.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Срамголям

    7 0 Отговор
    Мен пък ме е срам, че даваме пари на Украйна, а тя ходи и дава морски лодки за нападения с/у Иран. Срам ме е, че участваме и във военен, политически и икономически проекти за нападения с/у трети страни. Срам ме е, че държавате ни е 1345 години, а се оказва че никой в нея реално няма контрол - а всички става по телефона отвън. Гласувайте за евроатлантизма и войната скоро ще е и на наша територия.

    09:27 28.03.2026

  • 43 Нещата

    5 0 Отговор
    не изглеждат добре Дончо с всеки изминал ден изтрещява все повече крайно време е в Америка да предприемат мерки

    09:32 28.03.2026

  • 44 Kaлпазанин

    2 2 Отговор
    А аз четох че Иран толкова ракети в резерв и сглобява всеки ден по 1000 дрона ,

    09:34 28.03.2026

  • 45 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Целия свят се забавлява с лудия дъртак. Лошото е, че умират невинни хора.

    09:56 28.03.2026

  • 46 емо

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Не обиждай Джо, че е бил спящ той беше най - великият Президент на Америка като надмина и бащата на нациите Д. Вашингтон не само като убиец и престъпник но и като най- възрастният терорист в историята на човечеството .

    09:57 28.03.2026

  • 47 Велика държава

    2 0 Отговор
    Велик иот

    10:01 28.03.2026

  • 48 Детскаисторияс

    3 0 Отговор
    С 3500 войници ще уплашиш 93 милионнно население ? Честито ха холивудските почитатели, само те се връзват на такива приказки.

    11:09 28.03.2026