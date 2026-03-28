Тръмп нарече Ормузкия проток "пролива Тръмп" и заяви, че "Куба е следващата". В Иран оставали...3 554 цели

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи на инвестиционния форум в Маями, че Вашингтон за първи път ще достави на Саудитска Арабия изтребители от пето поколение F-35.
„За първи път посочихме Кралството като основен съюзник извън НАТО и за първи път се съгласихме да продадем на Саудитска Арабия F-35. Тези самолети са фантастични и ние ги продаваме много пестеливо“, каза той.
Куба ще бъде следващата цел на САЩ, според президента на САЩ.
„Изградих страхотна армия. Казах, че няма да се налага да се използва, но понякога това се налага. И, между другото, Куба е следващата“, каза той.
Тръмп отказа да разкрие подробности за бъдещите действия на Вашингтон по отношение на Куба.
Той уж на шега заяви, че Иран трябва да отвори „протока Тръмп“, като по този начин преименува Ормузкия проток.
„Те ще бъдат принудени да отворят протока Тръмп. Извинете, Ормузкия проток“, каза президентът, усмихвайки се и наричайки лапсуса „ужасна грешка“. След това добави, че инцидентите при него са рядкост.
Американските сили имат малко над 3500 цели за удар в Иран, заяви Тръмп.
„Остават ни 3554 цели и това ще бъде постигнато доста бързо“, каза той.
5 Вуте от Бусманци
8 Не е добре ,с...
До коментар #5 от "Вуте от Бусманци":...,,Вторият си етаж"...!
05:18 28.03.2026
До коментар #10 от "Моля се това ,,Кукуригу"....!":Медведев често заплашва с ядрени оръжия, но животът ме е научил да се страхувам от кучетата, които те гледат мълчаливо, а не от тези, които лаят силно. Защото първите са тези, които накрая хапят. Тръмп не казва нищо за използването на ядрени оръжия. Ще го каже веднъж завинаги.
05:23 28.03.2026
05:29 28.03.2026
До коментар #2 от "Бъдеще":Ето тогава най после ще видим военни действия в краварника.
Прессекретарят на руския президент Владимир Путин , Дмитрий Песков, заяви , че Москва е в постоянен контакт с Куба, обсъждайки възможни варианти за подпомагане.
05:39 28.03.2026
До коментар #12 от "Тоя надмина и Тодор Живков!":Напълно заслужава паметника си и нямаше нищо общо с тоя.
Беше хитър,пресметлив,хлъзгав и оправен! 40 години живяхме щастливо и безметежно,като в капсула на времето! И паметник му е малко!
21 Тръмпядалия няма ли да обяви война и
22 Ааааааа не !
До коментар #21 от "Тръмпядалия няма ли да обяви война и":Тръмп обявява война на тия държави от които може да открадне нещо ! А главатарите на феса ( урсулите) го докараха до просешка тояга !
25 Георгиев
А бе в началото Тръмп като че ли не беше толкова откачен. Усещаше се някакъв разум в приказките, действията му. Какво му стана на този човек? Атакува страни както иска, няма причини за пред народа на САЩ. Какво му пречи Куба? Те са просто различен съсед. Пак ли искат руски ракети с ядрени глави там.
26 Д-р Цветеслава Гълъбова!
До коментар #17 от "Понякога":Този екземпляр представлява изключителен научен интерес,от медицинска гледна точка...!
27 А ве,Тръмпи!
До коментар #16 от "Пламен":А с Украйна,Ко стана,дето щеше да спираш войната за...24 часа...?!
29 Бъдеще
До коментар #14 от "Даааааа":Стискам палци да стане ! Да разберат от първа ръка какво причиняват на света последните 100 години!
32 Ветеринар
Дано в най-скоро време се намери някой по-прецизен и ТОЧЕН ,,колега" за да му го...,,приложи"...
33 Всяка сутрин милиони хора по света...
До коментар #32 от "Ветеринар":...се събуждат разочаровани,че куршумът само одраска ухото...!
Писах ви аз тука
Сега с ваш’те минуси по ваш’те глави.
46 емо
До коментар #3 от "хехе":Не обиждай Джо, че е бил спящ той беше най - великият Президент на Америка като надмина и бащата на нациите Д. Вашингтон не само като убиец и престъпник но и като най- възрастният терорист в историята на човечеството .
09:57 28.03.2026
