Тръмп нарече Ормузкия проток "пролива Тръмп" и заяви, че "Куба е следващата". В Иран оставали...3 554 цели

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи на инвестиционния форум в Маями, че Вашингтон за първи път ще достави на Саудитска Арабия изтребители от пето поколение F-35.

„За първи път посочихме Кралството като основен съюзник извън НАТО и за първи път се съгласихме да продадем на Саудитска Арабия F-35. Тези самолети са фантастични и ние ги продаваме много пестеливо“, каза той.

Куба ще бъде следващата цел на САЩ, според президента на САЩ.

„Изградих страхотна армия. Казах, че няма да се налага да се използва, но понякога това се налага. И, между другото, Куба е следващата“, каза той.

Тръмп отказа да разкрие подробности за бъдещите действия на Вашингтон по отношение на Куба.

Той уж на шега заяви, че Иран трябва да отвори „протока Тръмп“, като по този начин преименува Ормузкия проток.

„Те ще бъдат принудени да отворят протока Тръмп. Извинете, Ормузкия проток“, каза президентът, усмихвайки се и наричайки лапсуса „ужасна грешка“. След това добави, че инцидентите при него са рядкост.

Американските сили имат малко над 3500 цели за удар в Иран, заяви Тръмп.

„Остават ни 3554 цели и това ще бъде постигнато доста бързо“, каза той.