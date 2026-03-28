Русия призова България "да се въздържа от подобни действия", след екстрадирането на двама руснаци в САЩ

Москва ще направи всичко възможно, за да върне руснаците Сергей Ивин и Олег Олшански в родината им след екстрадицията им от България в Съединените щати, съобщиха от Министерството на външните работи на Русия пред РИА Новости.

„Въпреки положените усилия, не беше възможно да се избегне предаването на Ивин и Олшански на американските власти и на 26 март тази година руските граждани бяха екстрадирани. Цялата необходима подкрепа ще им бъде оказана в бъдеще чрез руските задгранични мисии в Съединените щати“, съобщиха от министерството.

Министерството обясни, че до София е изпратена нота, с която се призовава да се въздържа от подобни действия.

„Ще продължим да правим всичко по силите си, за да облекчим тежкото положение на руските граждани и да осигурим бързото им завръщане в родината им“, подчертаха от Министерството на външните работи.

През декември български съд одобри екстрадицията на Ивин и Олшански. Те са обвинени в нарушаване на американските санкции и пране на пари.