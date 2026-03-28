Русия призова България "да се въздържа от подобни действия", след екстрадирането на двама руснаци в САЩ

28 Март, 2026 06:10, обновена 28 Март, 2026 06:16 7 247 114

Русия ще направи всичко възможно, за да върне Сергей Ивин и Олег Олшански в родината им, заявиха от руското МВнР

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Москва ще направи всичко възможно, за да върне руснаците Сергей Ивин и Олег Олшански в родината им след екстрадицията им от България в Съединените щати, съобщиха от Министерството на външните работи на Русия пред РИА Новости.

„Въпреки положените усилия, не беше възможно да се избегне предаването на Ивин и Олшански на американските власти и на 26 март тази година руските граждани бяха екстрадирани. Цялата необходима подкрепа ще им бъде оказана в бъдеще чрез руските задгранични мисии в Съединените щати“, съобщиха от министерството.

Министерството обясни, че до София е изпратена нота, с която се призовава да се въздържа от подобни действия.

„Ще продължим да правим всичко по силите си, за да облекчим тежкото положение на руските граждани и да осигурим бързото им завръщане в родината им“, подчертаха от Министерството на външните работи.

През декември български съд одобри екстрадицията на Ивин и Олшански. Те са обвинени в нарушаване на американските санкции и пране на пари.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 Сандо

    194 96 Отговор
    Отново копаем гроба си чрез безгръбначния си слугинаж.Но това е разбираемо,нашите управляващи и кандидат-управляващи не виждат света,процесите и живота за повече от един ден напред.

    Коментиран от #17, #34, #36, #39, #103

    06:20 28.03.2026

  • 11 Милен

    82 150 Отговор
    Русия и Иран са световното зло.

    Коментиран от #101

    06:29 28.03.2026

  • 13 Дедовия

    127 150 Отговор
    Като не искат да ги екстрадират руснаците да не идват тук, а тези които вече са дошли да си ходят. На мен руснаци не ми трябват.

    Коментиран от #58, #59, #90

    06:32 28.03.2026

  • 18 Да Сега

    70 103 Отговор
    Кремълските Циреи

    Ще арестуват някой Американец
    За притежание на Наркотици

    И
    После ще търсят Размяна.

    Винаги са действали така Руските Мусори

    06:38 28.03.2026

  • 23 Да ти кажа

    67 33 Отговор

    До коментар #1 от "Бегай":

    06:42 28.03.2026

  • 24 Не на омразата!

    Предатели, защо предадохте "братушките" ,кой сега ще взривява складове и ще трови алчни бизнесмени? Веднага от Москва да изпратят други!

    06:43 28.03.2026

    54 9 Отговор

    06:46 28.03.2026

    До коментар #25 от "Аз съм веган":

    ВОДИ ЛИПСАТА НА ПРОТЕИНИ В ОРГАНИЗМА----МОЗЪЧНА АТРОФИЯ

    06:47 28.03.2026

  • 29 Мунчо

    51 71 Отговор
    България, бе се въздържа. Иначе кво, ще ни обявят за неприятелска държава ли. Смешни орки.

    06:49 28.03.2026

  • 31 захарчук

    40 37 Отговор
    и даже путинчук ще ни обявят за вражеска държава .В България трябва да ги крием крадците на американски пари и бг политиците всички да са МАГНИТСКИ И отгоре.....

    06:49 28.03.2026

  • 33 кернел

    Окупираният Кьопекланд от Пентагона.

    06:51 28.03.2026

  • 35 Аз съм веган

    43 51 Отговор

    До коментар #27 от "трият туземците с тромпетите.":

    Дрънкат ли петолъчките в празната глава?

    06:52 28.03.2026

  • 36 А бе руски п ла зм одий

    48 65 Отговор

    До коментар #3 от "Сандо":

    ходи си в русията, тук е за хора обичащи родината си.

    06:53 28.03.2026

  • 37 Гочо

    54 22 Отговор
    От цялата статия най-важно е последното изречение,а именно,че решението е на бълг.съд.Точка.

    06:54 28.03.2026

  • 40 Гочо-2

    28 33 Отговор
    А съдът е независим.

    06:56 28.03.2026

  • 42 Това е безспорен

    13 14 Отговор

    До коментар #41 от "Факт":

    Факт.

    07:00 28.03.2026

  • 43 Баязид I

    33 12 Отговор
    Давай,давай и предавай, но самолетите са малки а предателите много.
    Нека си спомним афганистанците, как падаха като круши.
    Питам се, как бихме гласували ако се проведе референдум за присъединяване към Edirne.
    Нямам в предвид българските турци, а "българите"
    Само да напомня че :Puerto Rico is a Caribbean island and unincorporated U.S. territory.
    Не е американски щат и няма да стане.

    07:01 28.03.2026

  • 46 Разбира се, че има значение

    28 2 Отговор

    До коментар #15 от "Тодор Тагарев, военен министър":

    Винаги в едно разследване може да се вмъкне ,,българска следа”…

    07:03 28.03.2026

  • 47 Софийски

    40 58 Отговор
    А руските бандити,които заграбиха наши заводи през 90-те никой неги закача.

    07:04 28.03.2026

  • 49 Българин

    71 38 Отговор
    Госпожо Нейнски,вината е изцяло твоя.Внимавай какви ги вършиш,защото повечето българи не сме на твоя страна.

    Коментиран от #52, #67, #68

    07:06 28.03.2026

  • 55 Зелени карти

    7 4 Отговор

    До коментар #51 от "33344":

    Повечето са под 18 години все още, няма как да стане.

    07:13 28.03.2026

  • 58 Направи

    51 16 Отговор

    До коментар #13 от "Дедовия":

    списък с граждани на страни, които ти трябват! Ти самият даваш ли си сметка в ежедневието си колко чужди закони си нарушил? Ако почнат да те екстрадират за това ще се чудят къде първо да те пратят. Съгласен ли си да те съдят по чужди закони за деяния които у нас не са престъпления?

    07:18 28.03.2026

  • 59 Не само дедовия,

    44 16 Отговор

    До коментар #13 от "Дедовия":

    но и дръвцето може да гризнем. Едно куче, като не знае да лае, вкарва вълка в кошарата.

    07:18 28.03.2026

  • 60 Стенли

    53 30 Отговор
    Какво друго може да се очаква от нашите така наречени демократи та те предадоха българин на янките и единствено ВЪЗРАЖДАНЕ се застъпи за него

    Коментиран от #63

    07:19 28.03.2026

  • 63 Питам

    25 35 Отговор

    До коментар #60 от "Стенли":

    Ти от четата на максудският циганин ли си? България не ви е Родина!Да го знаеш!

    Коментиран от #74

    07:23 28.03.2026

  • 65 Много рано сте

    54 27 Отговор
    се активирали всички. Толкова омраза и простотия. Вероятно не го осъзнавате дори. Какво лошо сте видели от Русия? Или заработвате?

    Коментиран от #66, #112

    07:24 28.03.2026

  • 66 Здрасти

    20 48 Отговор

    До коментар #65 от "Много рано сте":

    Нищо и добро не сме видяли.

    Коментиран от #72

    07:28 28.03.2026

  • 67 Не повечето,

    23 6 Отговор

    До коментар #49 от "Българин":

    а всички. Дори и тези, които в несвяс дращят глупости. Но, някои трябва да ядат, а други да висят.

    07:29 28.03.2026

  • 68 факт

    50 16 Отговор

    До коментар #49 от "Българин":

    Нейнски има принос, но най-голям принос има българският съд, който вместо да постанови руснаците да бъдат предадени на Русия и руски съд да реши какво да прави с тях, е решил, че има право да екстрадира чужди граждани в трета държава. Скоро юрисдикцията на българския съд ще се разпростре по цял свят. Гърците я свършиха същата, задържаха на своя територия българин по обвинения на американците и директно им го дадоха да си правят каквото искат с него. Иранците да слагат край на хегемона, че положението е направо нетърпимо.

    07:31 28.03.2026

  • 71 Явно са

    19 35 Отговор
    шпиони,щом така са се загрижили от Москва .

    07:34 28.03.2026

  • 72 Няма смисъл

    20 5 Отговор

    До коментар #66 от "Здрасти":

    да ти се обяснява. Ако наистина искаш да разбереш, има много литература. В книгите всичко пише,

    07:34 28.03.2026

  • 73 хихихи

    31 10 Отговор

    До коментар #69 от "Хахаха":

    Като дойдат ще ги питаш лично, и ако понечат да ти отговорят, ти им кажи, че те пазят САЩ и НАТО, за да ги изплашиш.

    07:35 28.03.2026

  • 74 Стенли

    30 12 Отговор

    До коментар #63 от "Питам":

    Абе всеки случай не съм от партия гроб която загроби България нито от сектата на петроханските п до фили

    07:35 28.03.2026

  • 75 Фори

    18 36 Отговор
    Всички руснаци в чужбина не са екскурзианти а агенти на КГБ със поставена задача. И тов е поредното докзтелсъво.

    Коментиран от #78

    07:36 28.03.2026

  • 76 А защо имаме изобщо руско посолство??

    24 36 Отговор

    До коментар #69 от "Хахаха":

    Да се омитат!

    Коментиран от #85

    07:36 28.03.2026

  • 78 .....

    21 31 Отговор

    До коментар #75 от "Фори":

    Естествено,че са шпиони и престъпници.Браво на правителството!

    07:38 28.03.2026

  • 79 Ъъъъъ

    34 12 Отговор
    Абе не е зле да внимаваме, щото чувам, че /Сащ/Тръмп спират финансирането на НАТО, което знаете какво означава....И това заради отказа на НАТО да подкрепи САЩ....Според Тръмп, САЩ няма няма да финансира повече тази организация, чието време е ошотдсвнс отмонали....Та не е зле да в имавсме, за да не окаже, че разчитаме на нещо дето вече го няма....Същото важи и ония балтийски тигри, дето си мислят, че са фанали Мойсей за жезъла с членството си в НАТО.

    07:39 28.03.2026

  • 81 бг.Сталин

    29 17 Отговор
    Крадлива и продажна Българска СГАН.Путин я им пращай един два лешника на дондуков едно

    07:40 28.03.2026

  • 82 България изпълнява договор

    25 32 Отговор
    Между Република България и Съединените американски щати е в сила Договор за екстрадиция, подписан на 19 септември 2007 г. в София. Той официално влиза в сила на 21 май 2009 г..
    Основните аспекти на това споразумение включват:
    Принципа на двойната наказуемост: Екстрадиция се допуска за деяния, които се считат за престъпления и в двете държави и се наказват с лишаване от свобода за повече от една година.
    Екстрадиция на собствени граждани: За разлика от много други международни договори, този позволява трансфера на собствени граждани (българи към САЩ и американци към България) за изтърпяване на присъда или за съдебно преследване.
    Правна рамка: Договорът е част от по-широкото сътрудничество между Европейския съюз и САЩ, като България е приела двустранното споразумение, за да изпълни изискванията на общото споразумение ЕС-САЩ.
    Изключения: Екстрадиция може да бъде отказана за политически престъпления или ако съществува риск от налагане на смъртно наказание (освен ако не се дадат гаранции, че такова няма да бъде изпълнено).

    ТАКА ЧЕ, РУСНАЦИТЕ НЯМА КАКВО ДА ПРОТЕСТИРАТ.
    ПО СКОРО ДА СИ ОТГОВОРЯТ НА ВЪПРОСА ЗАЩО ВСИЧКИ МРАЗЯТ РУСИЯ!

    Коментиран от #86

    07:42 28.03.2026

  • 83 а бе..

    18 13 Отговор
    Смотанио,оти търкаш ами я съм масковец и имам ферма с овдовели бандерки на сланчако и ги пускам на гларусите за да опраат прирасто на бг-тата,оти се били топили по бърже от ледниците

    Коментиран от #93

    07:42 28.03.2026

  • 84 Факти

    35 16 Отговор
    37 години грабеж, неразкрити убийства, беззаконие, корупция , фалшива демокрация, финансово робство - това е бедна ,ограбена и окупирана от англосаксонските колонизатори "евроатлантическа" умираща България!..!!

    07:42 28.03.2026

  • 85 ПВО

    24 17 Отговор

    До коментар #76 от "А защо имаме изобщо руско посолство??":

    Когато се евакуира посолството, идват дроновете и ракетите. Внимавайте какво си пожелавате.

    Коментиран от #109

    07:42 28.03.2026

  • 88 Двамата руснака

    20 21 Отговор
    очевидно са регистрирали фирма в България, т.е. в ЕС, за търговия със стоки, попадащи под санкциите. Това е един от начините на руснаците да избягват санкциите, но ЦРУ ги е докопало и разследвало. ЦРУ се е свързало с българската прокуратура и е поискало екстрадиция на руснаците, агенти на техните служби.
    Двамата хубостници сигурно са се занимавали и с други дейности- разузнаване, пране на пари, вербуване на агенти и т.н.КГБейски неща. Но Чичо Сам има дълга ръка и ги е пипнало!

    В типичния си стил МнВР на Русия вместо да се извини на България, дава акъл!
    Така че- браво на Сарафов и Прокуратурата, давайте в съюия дух, сигурно има и други копейки в България!

    07:59 28.03.2026

  • 89 Русуфил хардлайнaр

    17 6 Отговор
    Това са вери фалшиви обвинения! Най малкото за пране на пари, на руснаците им трябва пералня! Ал Капоне е имал много обществени перални и е изпирал всичките пари от алкохола!

    08:01 28.03.2026

  • 92 Прането на пари и

    19 19 Отговор
    търговията със санкционирани стоки са прстъпление и по българските закони.
    И по американските.
    Никой не им е виновен на мужиките, че са агресор и нападнаха Украйна и ги санкционираха!

    Двамата колхозника са нарушили законите и в момента пеят в някоя килия в Лангли!
    Издават други агенти!
    За това подскачат от руското МнВР! И се правят на велики.

    08:08 28.03.2026

  • 93 Имаш ферма за мисирки

    14 3 Отговор

    До коментар #83 от "а бе..":

    като теб.

    08:11 28.03.2026

  • 94 Куку

    17 22 Отговор
    Крайно недостатъчно е да изгониш 2 руснака,руснака носи само корупция,опити за дестабилизация и кухи политически проекти!

    08:21 28.03.2026

  • 95 Жалко

    9 14 Отговор
    Варади дървените шопи ставаме военна цел.

    08:33 28.03.2026

  • 96 Орешник

    14 12 Отговор
    Всички публикации на електронните медии се пазят, и няма да има партизани и ятаци от 08/09/1944 година .
    Няма да има и демОНократи от 09/11/1989 година.
    Трябва да го имате в предвид че, самолетите са малки и няма да се съберете всички.
    А също че американската социална система няма нито ресурс, нито желание да ви поеме на тяхна земя.

    08:38 28.03.2026

  • 97 Разбрахте ли сега

    10 13 Отговор
    защо Резидента и ППДБ толкова напират да махнат Сарафов?

    08:39 28.03.2026

  • 98 Антипутлерист

    10 9 Отговор
    Никой не се интересува за какво призовава.

    08:44 28.03.2026

  • 99 Здрасти

    15 12 Отговор
    А е, нашите паразити какви продължават да ги забъркват??? Кой ги е упълномощил тези да представляват народа? Кой бе? Борисов Пеевски Василев и компания? Това не е народа! Струва ми се, че скоро ще гледам нещото което чакаме 35год

    Коментиран от #108

    08:58 28.03.2026

  • 100 Руската грешка

    12 13 Отговор
    Император Александър 2 не е прочел Законите на Хан Крум за да му е ясно колко долно е българското племе.
    Поради това дава огромни жертви, плаща Съединението с 86 млн.златни франка, създава България и Търновската конституция.

    09:02 28.03.2026

  • 101 Чак пък световно?

    11 7 Отговор

    До коментар #11 от "Милен":

    На световно ниво са само краварите.
    И тяхната слуги в РБ.

    09:06 28.03.2026

  • 102 Гост

    8 6 Отговор
    Ще дойде ден, ще ви предадем Надка.

    09:41 28.03.2026

  • 104 Нормално

    13 10 Отговор
    Американското законодателство действа на територията на бивша държава и сегашна американска колония. България не съществува вече

    09:43 28.03.2026

  • 105 Нарушаване

    13 9 Отговор
    на"американските санкции"...в България???!!! Дали сме"независима"държава?!Срам и позор!!!Рано или късно ще си платим за предателството спрямо Русия! Лошото е,че ще плаща българския народ,а не управляващите ни,които ни продадоха за центове/американски/!

    10:16 28.03.2026

  • 107 България

    8 9 Отговор
    призовава Русия да се въздържа от подобни коментари. Не сме им губерния. Освен това да се въздържа да праща шпиони и хакери които от наша територия извършват престъпления в цял свят.

    11:33 28.03.2026

  • 108 Кое

    9 8 Отговор

    До коментар #99 от "Здрасти":

    е това нещо дето го чакаш 36 години бе копейка? Да цъфнат налъмите ли? Виж се че сте една шепа пенсии останали на издихание и въздишащи по умрелия комунизъм

    Коментиран от #110, #114

    11:36 28.03.2026

  • 109 Така

    8 5 Отговор

    До коментар #85 от "ПВО":

    беше в Грузия, Молдова, Украйна. Обаче Украйна им показа къде зимуват раците Отсега нататък ватите ще са по-учтиви към "бившите си губернии"

    11:38 28.03.2026

  • 110 А вие сте лами

    5 6 Отговор

    До коментар #108 от "Кое":

    И техни дами. България вече е история, понеже глупав народ не може да просперира и има страна. Ние, "пенсиите", като измрем, на ред сте вие, ламите и придворните им дами. И това е... Няма България вече.

    12:19 28.03.2026

  • 111 Ний ша Ва упрайм

    3 3 Отговор
    санджак вилает се сме нечии подлоги след 500 години робство

    12:32 28.03.2026

  • 112 ПРИПОМНЯНЕ

    5 2 Отговор

    До коментар #65 от "Много рано сте":

    . Мнoгo cтe дaлeчe oт иcтинaтa. Eтo зaщo:
    1. Кoй лaнcирa дoктринaтa "CЛAВЯНCТВO" И ЗAЩO?
    2. Принoca нa Eкaтeринa Вeликa зa иcтoричecкитe фaлшификaции...?
    3. Кoй e Eвгeни Булгaрa и нa чия хрaнилкa e ?
    4....Нишкият санджак е ДАРЕН с "ВЕЛИКИЯ" Сан Стефански договор от Русия на кралство Сърбия....Копи-пейст: "До 1878 г. Ниш е считан за български град от ред западни и сръбски учени, както и от османската власт. Икономистът Жером-Адолф Бланки, който е пратеник на френското правителство да проучи на място положението след Нишкото въстание 1841 г., нарича НИШ "СТОЛИЧНИЯ ГРАД НА БЪЛГАРИТЕ""
    4. Кoй плaщa нa Aвгуcт Шльoceр зa дa cъздадe мигрaциoннaтa тeзa?
    ...
    н. Кoи финaнcирa и въoръжaвa Aтaтюрк зa дa нaруши Лoндoнcкия мирeн дoгoвoр и oбeзбългaри Бeлoмoрcкa трaкия?
    .
    ... НЯМAТ ИЗБРOЯВAНE РУCКИТE МEРЗOCТИ...

    14:37 28.03.2026

  • 113 Не е работа на българския съд

    5 2 Отговор
    Да се произнася по казуси свързани с правни конфликти между чужди суверенни държави, по които ние не сме страна.

    15:26 28.03.2026

