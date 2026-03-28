Тайван моли САЩ да разсрочи плащането на поръчаните системи HIMARS

Министерството на отбраната на Тайван поиска от Съединените щати да отложат крайния срок за плащане на първия транш от американските реактивни системи за залпов огън HIMARS, чиято продажба Вашингтон вече е одобрил.
Според Taipei Times искането се основава на факта, че финансирането на тези системи „остава несигурно“.
Според вестника „министерството е инструктирано да поиска одобрение от САЩ за отсрочка на плащането“. Дори и отсрочката да бъде предоставена обаче, Тайван „все още няма да може да извърши плащането, докато Законодателният орган не приеме специален законопроект за бюджета за отбрана“, подчертава вестникът.
Цената на поръчаните от Тайпе системи HIMARS се оценява на 4,05 милиарда долара. Властите на острова все още не са обявили какъв процент от тази сума ще бъде платен в първия транш.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма кинти, няма ракети
Коментиран от #5
06:54 28.03.2026
2 МОГАТ ЗА ВЗЕМАТ ОТ КИТАЙ
06:56 28.03.2026
3 Госあ
Коментиран от #6
08:25 28.03.2026
4 дрънкалУтУ ПлЮвнЪлиев сум
Ке плащате напред и ке чакате до второ пришествие!
Учете се от най-богатите в Клуба на богатите
08:38 28.03.2026
5 Скапан управленски пеНдълиньо
До коментар #1 от "Няма кинти, няма ракети":Първо ще им вземат кинтите после я хамилата я квото даде другаря Ши и малко отгоре. Да се почерпят де.
08:40 28.03.2026
6 Констатация
До коментар #3 от "Госあ":Основния проблем на Тайван е малкия размер на територията му, на която са концентрирани военните им бази, съоръжения и въоръжение, тоест, един ракетен Залп по тях и са свършили!!! Тайван е съхранил древните китайски традиции, неосакатени от комунистическата идеология и експерименти на континентален Китай!!! Много е готино там, ще бъде много жалко ако бъде нападнат от Китай!!!!
Коментиран от #7
08:44 28.03.2026
7 Госあ
До коментар #6 от "Констатация":Аз също смятам, че ще бъде жалко и затова трябва да спрат сепаратизма подклаждан от англосаксите и провокациите. Континентален Китай предлага достатъчно пластична, демократична система на управление на провинциите, като някои от тях разполагат с огромна автономия. Разбира се, че културата е на континента и да, съгласен съм, че днешната система на Китай е доста експериментална което е предпоставка и за развитието им. Не мисля, че Тайван ще загуби много без проституция, порно и наркотици.
08:56 28.03.2026
8 Тити
11:17 28.03.2026