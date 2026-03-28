Новини
Свят »
Тайван »
  Тема: Тайван

Тайван моли САЩ да разсрочи плащането на поръчаните системи HIMARS

28 Март, 2026 06:46, обновена 28 Март, 2026 06:51 1 371 8

  • тайван-
  • himars-
  • сащ-
  • плащане

Искането се основава на факта, че финансирането на тези системи „остава несигурно“

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Тайван поиска от Съединените щати да отложат крайния срок за плащане на първия транш от американските реактивни системи за залпов огън HIMARS, чиято продажба Вашингтон вече е одобрил.

Според Taipei Times искането се основава на факта, че финансирането на тези системи „остава несигурно“.

Според вестника „министерството е инструктирано да поиска одобрение от САЩ за отсрочка на плащането“. Дори и отсрочката да бъде предоставена обаче, Тайван „все още няма да може да извърши плащането, докато Законодателният орган не приеме специален законопроект за бюджета за отбрана“, подчертава вестникът.

Цената на поръчаните от Тайпе системи HIMARS се оценява на 4,05 милиарда долара. Властите на острова все още не са обявили какъв процент от тази сума ще бъде платен в първия транш.


Тайван
Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма кинти, няма ракети

    18 0 Отговор
    САЩ ще изтъргуват Тайван като нищо.

    Коментиран от #5

    06:54 28.03.2026

  • 2 МОГАТ ЗА ВЗЕМАТ ОТ КИТАЙ

    21 0 Отговор
    И без друго са една държава.

    06:56 28.03.2026

  • 3 Госあ

    10 1 Отговор
    Тия сепаратисти тихичко си трупат бая оръжие. Изведнъж се оказват с 300 изтребителя…плачат за СВО

    Коментиран от #6

    08:25 28.03.2026

  • 4 дрънкалУтУ ПлЮвнЪлиев сум

    12 0 Отговор
    Ама как тъй бре жАлтури??
    Ке плащате напред и ке чакате до второ пришествие!
    Учете се от най-богатите в Клуба на богатите

    08:38 28.03.2026

  • 5 Скапан управленски пеНдълиньо

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Няма кинти, няма ракети":

    Първо ще им вземат кинтите после я хамилата я квото даде другаря Ши и малко отгоре. Да се почерпят де.

    08:40 28.03.2026

  • 6 Констатация

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Госあ":

    Основния проблем на Тайван е малкия размер на територията му, на която са концентрирани военните им бази, съоръжения и въоръжение, тоест, един ракетен Залп по тях и са свършили!!! Тайван е съхранил древните китайски традиции, неосакатени от комунистическата идеология и експерименти на континентален Китай!!! Много е готино там, ще бъде много жалко ако бъде нападнат от Китай!!!!

    Коментиран от #7

    08:44 28.03.2026

  • 7 Госあ

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Констатация":

    Аз също смятам, че ще бъде жалко и затова трябва да спрат сепаратизма подклаждан от англосаксите и провокациите. Континентален Китай предлага достатъчно пластична, демократична система на управление на провинциите, като някои от тях разполагат с огромна автономия. Разбира се, че културата е на континента и да, съгласен съм, че днешната система на Китай е доста експериментална което е предпоставка и за развитието им. Не мисля, че Тайван ще загуби много без проституция, порно и наркотици.

    08:56 28.03.2026

  • 8 Тити

    0 0 Отговор
    Мдааа Щатите станаха производител номер едно по оръжия газ и петрол у тях е всичко.

    11:17 28.03.2026