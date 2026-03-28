Тайван моли САЩ да разсрочи плащането на поръчаните системи HIMARS

Министерството на отбраната на Тайван поиска от Съединените щати да отложат крайния срок за плащане на първия транш от американските реактивни системи за залпов огън HIMARS, чиято продажба Вашингтон вече е одобрил.

Според Taipei Times искането се основава на факта, че финансирането на тези системи „остава несигурно“.

Според вестника „министерството е инструктирано да поиска одобрение от САЩ за отсрочка на плащането“. Дори и отсрочката да бъде предоставена обаче, Тайван „все още няма да може да извърши плащането, докато Законодателният орган не приеме специален законопроект за бюджета за отбрана“, подчертава вестникът.

Цената на поръчаните от Тайпе системи HIMARS се оценява на 4,05 милиарда долара. Властите на острова все още не са обявили какъв процент от тази сума ще бъде платен в първия транш.