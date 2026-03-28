Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Атентат пред клон на "Банк ъв Америка" е бил осуетен в Париж

28 Март, 2026 17:29 1 193 10

Случаят е поверен на звеното за борба с тероризма към полицията на френската столица

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Атентат, при който е трябвало да бъде задействано самоделно взривно устройство, е бил осуетен пред клон на "Банк ъв Америка" в Париж, предаде Франс прес, като се позова на полицейски източници, пише БТА.

Това е станало около 3,30 ч. на улица "Боатие". Там полицаи са забелязали и задържали мъж, който е поставил самоделното взривно устройство. То представлявало петлитрова туба с възпламеняема течност и механизъм за възпламеняване.

Случаят е поверен на звеното за борба с тероризма към полицията на Париж.


Франция
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчарник.

    22 3 Отговор
    Следващия път ще гръмне..,..неизбежно е..!С тяхните камъни по техните глави..

    17:33 28.03.2026

  • 2 Д-р Ментал

    27 3 Отговор
    Да благодарим на миротворецът Тръмп за предстоящите атентати!

    17:34 28.03.2026

  • 3 Клоун от бандеристан

    13 5 Отговор
    Аматьори. Те моите пари не са там, а зад златната тоалента чиния в стената на кехлибарената ми баня.

    Зелю Смешника

    17:36 28.03.2026

  • 4 Калитко

    14 4 Отговор
    Ще има пак аз съм Шерли...!

    17:37 28.03.2026

  • 5 оня с коня

    19 1 Отговор
    а защо тук няма атентат пред парламента на 240 папура

    малко да им се стегне памперса

    17:38 28.03.2026

  • 6 Макрон

    11 3 Отговор
    Ще свърши като Мария Антоанета ,ще му махнат зелката..!

    17:40 28.03.2026

  • 7 Всичко

    12 1 Отговор
    Всичко е точно, живеем в най-богатите държави и нормално поне по един атеннат да има на ден - все пак сме богати, искат да ни вземат парите.

    17:40 28.03.2026

  • 8 Франция

    15 3 Отговор
    Франция да си прибере самолетоносачите, че ще изяде по-голям пердах май май... айде Макрон обявявай и ти вече, че си спечелил войната и се прибирай като другите самолетоносачи с проблеми в тоалетните.

    17:41 28.03.2026

  • 9 Иван Иванов

    12 1 Отговор
    ЖАЛКО , НО ИМА ВРЕМЕ КРАВАРИТЕ ЩЕ СИ ПЛАЩАТ ПРЕД СВЕТА ПО ДОМОВА КНИГА , ПО СЪЩАТА ДОМОВА КНИГА ПО КОЯТО БАЛГАРСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ РУМЕН РАДЕВ ТРЯБВАШЕ ДА ИЗБИРА НОВОТО ПСЕВДОНЕЗАВИСИМО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ НАРЕДЕНО ОТ АНТИБЪЛГАРИНА ОТ ТУРСКАТА ПАРТИЯ ДПС, СИНЪТ НА ЕДИН ОТ НАЙ ГОЛЕМИТЕ МАФИОТИ НА БЪЛГАРИЯ МУТРАТА.ИЛИЯ ПАВЛОВ. ИЛИЯ ПАВЛОВ ГО ГРЪМНАХА , СЕГА Е РЕД НА СИНЧЕТО МУ.-

    17:54 28.03.2026

  • 10 ДрБр

    0 0 Отговор
    Жалко!

    18:25 28.03.2026

