Атентат пред клон на "Банк ъв Америка" е бил осуетен в Париж

Атентат, при който е трябвало да бъде задействано самоделно взривно устройство, е бил осуетен пред клон на "Банк ъв Америка" в Париж, предаде Франс прес, като се позова на полицейски източници, пише БТА.
Това е станало около 3,30 ч. на улица "Боатие". Там полицаи са забелязали и задържали мъж, който е поставил самоделното взривно устройство. То представлявало петлитрова туба с възпламеняема течност и механизъм за възпламеняване.
Случаят е поверен на звеното за борба с тероризма към полицията на Париж.
5 оня с коня
малко да им се стегне памперса
17:38 28.03.2026
