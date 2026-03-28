Атентат пред клон на "Банк ъв Америка" е бил осуетен в Париж

Атентат, при който е трябвало да бъде задействано самоделно взривно устройство, е бил осуетен пред клон на "Банк ъв Америка" в Париж, предаде Франс прес, като се позова на полицейски източници, пише БТА.

Това е станало около 3,30 ч. на улица "Боатие". Там полицаи са забелязали и задържали мъж, който е поставил самоделното взривно устройство. То представлявало петлитрова туба с възпламеняема течност и механизъм за възпламеняване.

Случаят е поверен на звеното за борба с тероризма към полицията на Париж.