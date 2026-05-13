Буйна ревност в Елисейския дворец! Иранска актриса е причината за плесницата, която Бриджит Макрон ударила на президента

Кореспонденция с иранска актриса била причината за плесницата, ударена от първата дама на Франция на съпруга ѝ преди около година, пишат редица френски медии Бе Еф Ем Те Ве, „Воаси“, „Мадам Фигаро“, „20 минют“, като се позовават на френски журналист, съобщава БТА.
Преди почти година медиите от цял свят и интернет пространството трескаво коментираха дали първата дама на Франция Бриджит Макрон е шамаросала действително съпруга си, президента Еманюел Макрон, малко преди двойката да слезе от самолета във виетнамската столица.
Сега в нова книга, озаглавена „Една (почти) перфектна двойка“, журналистът Флориан Тардиф, който е политически коментатор за френското издание „Пари мач“, развива хипотезата, че преди около година Макрон е разменял съобщения с иранската актриса Голшифте Фахрани и първата дама на Франция е разкрила това и е ударила президента.
От антуража на първата дама опровергаха категорично тази версия. Изданието „Паризиен“ дори посочва, че още на 5 март Бриджит Макрон е опровергала тези слухове пред самия автор на книгата. Тя му е казала тогава, че никога не гледа телефона на съпруга си.
Преди година Елисейският дворец и семейство Макрон казаха, че жестът, който приличал на плесница, бил шега между двамата съпрузи.
Според журналиста от „Пари мач“ обаче ставало дума за сцена между съпрузи. Той добавя, че Макрон е поддържал няколко месеца платонична връзка с актрисата, която живее в Париж. Тази връзка се изразявал в изпращане на съобщения, които били стигнали много далеч. В едно от тях, например Макрон казвал на актрисата: "Намирам Ви за много красива", казва журналистът Тардиф.
Голшифте Фахрани е на 42 години. Тя е родена в Техеран, но е избягала от страната си през 2007 г. и оттогава живее във Франция. Известна е с ролите си в продукциите „Историята на Ели“ на Ашгар Фахради, „Патерсън“ на Джим Джармуш или „Да четеш Лолита в Техеран“ на Еран Риклис.
