Десантният кораб на ВМС на САЩ "Триполи" пристигна в Близкия изток

Десантният кораб "Триполи" на ВМС на САЩ пристигна в Близкия изток, съобщи Централното командване.

„Десантният кораб от клас „Америка“ е флагманът на боеспособната десантна група „Триполи“, част от 31-во експедиционно подразделение на морската пехота, което се състои от приблизително 3 500 моряци и морски пехотинци, както и транспортни и ударни изтребители, въздушно-десантни и тактически средства“, се казва в публикация в платформата за социални медии X.

В средата на март Wall Street Journal, позовавайки се на американски служители, съобщи, че базираният в Япония "Триполи" и морските пехотинци на борда се насочват към Близкия изток на фона на ескалиращото напрежение в региона.

Много експерти свързват това с евентуална операция за завземане на иранския остров Харг, морски център в Персийския залив, където се намира петролната инфраструктура на страната. Операцията на САЩ и Израел срещу Ислямската република продължава от месец. През цялото това време двете страни си разменят удари.

Вчера източник от иранските сили за сигурност заяви, че Техеран няма планове да прекрати военните действия и е готов да засили атаките.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори за иранската атака срещу един от американските самолетоносачи преди няколко дни, която била извършена "от 17 различни посоки".

Той направи това изявление по време на реч на инвестиционен форум в Маями.

„101 ракети бяха изстреляни по нашия много ценен актив на вода, а именно самолетоносач, най-големият в света“, каза Тръмп. „Иран ни нападна от 17 различни посоки. Избягахме, за да си спасим живота.“

Американският лидер не уточни за кой кораб говори, нито даде точна дата за операцията.