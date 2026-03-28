Десантният кораб на ВМС на САЩ "Триполи" пристигна в Близкия изток

28 Март, 2026 18:49, обновена 28 Март, 2026 19:23 3 982 137

Той е част от 31-во експедиционно подразделение на морската пехота, което се състои от приблизително 3 500 моряци и морски пехотинци

Снимка: YouTube
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Десантният кораб "Триполи" на ВМС на САЩ пристигна в Близкия изток, съобщи Централното командване.

„Десантният кораб от клас „Америка“ е флагманът на боеспособната десантна група „Триполи“, част от 31-во експедиционно подразделение на морската пехота, което се състои от приблизително 3 500 моряци и морски пехотинци, както и транспортни и ударни изтребители, въздушно-десантни и тактически средства“, се казва в публикация в платформата за социални медии X.

В средата на март Wall Street Journal, позовавайки се на американски служители, съобщи, че базираният в Япония "Триполи" и морските пехотинци на борда се насочват към Близкия изток на фона на ескалиращото напрежение в региона.

Много експерти свързват това с евентуална операция за завземане на иранския остров Харг, морски център в Персийския залив, където се намира петролната инфраструктура на страната. Операцията на САЩ и Израел срещу Ислямската република продължава от месец. През цялото това време двете страни си разменят удари.

Вчера източник от иранските сили за сигурност заяви, че Техеран няма планове да прекрати военните действия и е готов да засили атаките.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори за иранската атака срещу един от американските самолетоносачи преди няколко дни, която била извършена "от 17 различни посоки".

Той направи това изявление по време на реч на инвестиционен форум в Маями.

„101 ракети бяха изстреляни по нашия много ценен актив на вода, а именно самолетоносач, най-големият в света“, каза Тръмп. „Иран ни нападна от 17 различни посоки. Избягахме, за да си спасим живота.“

Американският лидер не уточни за кой кораб говори, нито даде точна дата за операцията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    75 42 Отговор
    Много яко !!! Как са кенефите, кенефите как са?! Задръстват ли ги смелите солджъри ?!

    Коментиран от #136

    18:56 28.03.2026

  • 3 az СВО Победа 80

    78 40 Отговор
    Официално!
    Американският самолетоносач "Джералд Форд" е бил ударен от иранците.

    Поради тази причина е изтеглен от района на бойните действия.

    Коментиран от #9, #14, #19

    18:57 28.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 чудесна цел

    61 4 Отговор
    очаквам точно попадение

    18:58 28.03.2026

  • 6 си дзън

    14 65 Отговор
    3500 руснака дават фира на всеки два дена.

    Коментиран от #116

    18:58 28.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Рузз

    15 59 Отговор

    До коментар #3 от "az СВО Победа 80":

    Абе вие и украинските специалисти избихте, Линкълн потопихте, Израел унищожихте, да се чудиш, кой още бомбардира Тегеран.

    Коментиран от #29

    18:59 28.03.2026

  • 10 Пустите Ушанкофили,

    14 42 Отговор
    Станаха Чалмофили ! …..

    Коментиран от #17, #134

    18:59 28.03.2026

  • 11 Хеми значи бензин

    11 45 Отговор
    Иран Никога няма да има ЯО.

    Коментиран от #101

    19:00 28.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сатана Z

    67 5 Отговор
    Те,американците,добре са пристигнали с кораб на 9000 километра от Обора,но как ще се върнат,ако изобщо някой от тях се надява да оживее служейки на Израелските интереси и малката банда на бай Дончо?

    Коментиран от #20

    19:02 28.03.2026

  • 16 Пудинг

    45 4 Отговор
    да видим колко ще го бъде и тоя преди да си събере крушите и наобратно, само да не вземе да потъне..... сам

    19:03 28.03.2026

  • 17 Християнин

    10 36 Отговор

    До коментар #10 от "Пустите Ушанкофили,":

    Да, бе, до вчера ни обясняваха, колко лоши били Исляма, как Ислямският халифат ни бил поробил, а сега станаха Ислямолюбци... направо да отиват на Джамия и да целуват Корана като Путин.

    Коментиран от #34

    19:03 28.03.2026

  • 18 ХиХи

    52 1 Отговор
    А през ормуз ще мине ли или ще изчака да го отворят?

    19:03 28.03.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    13 36 Отговор

    До коментар #3 от "az СВО Победа 80":

    "...Официално! Джералд Форд е бил ударен от иранците..."

    Още по-официално - крайцера Maсквa не е потънал ☝️
    Само минал в дълбокoводен режим ...

    Коментиран от #32

    19:04 28.03.2026

  • 20 Операция Брутална ярост

    10 11 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Напукай си пуканки по американски сядай на телевизора и гледай.

    19:04 28.03.2026

  • 21 Само питам

    40 1 Отговор
    И с толкова хора , какво мислят да превземат ?

    19:04 28.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами бъзикай се-няма лошо!

    52 3 Отговор

    До коментар #13 от "Русодебил":

    Но един малък и беден Виетнам победи САЩ,какво остава за голям и богат Иран...!
    Явно краварите,не учат уроците на историята и ще трябва да им се припомнят по лошият начин...!

    Коментиран от #38

    19:06 28.03.2026

  • 24 а бе козляците

    43 2 Отговор
    Вземайте трите гумени лодки дето ни харизаха краварите и тичайте да правите абордаж !
    И да не се връщате ей !!!

    Коментиран от #106

    19:06 28.03.2026

  • 25 Историк

    4 42 Отговор
    Историята показва, че 3500 американски морски пехотинци се равняват на 500 000 аборигени. На един убит американец падат по 10 000 диваци.

    Коментиран от #28

    19:06 28.03.2026

  • 26 морския

    37 2 Отговор
    И като как мислят да се приближат до бреговете на Иран ?

    19:07 28.03.2026

  • 27 жертвеното агне

    26 1 Отговор
    вече е в играта, след като потъне, 2 уши ще истреля атома.....

    19:07 28.03.2026

  • 28 верно бе

    27 1 Отговор

    До коментар #25 от "Историк":

    Ама ако аборигените са с копия . Не че и тогава е сигурно ...

    Коментиран от #31, #37

    19:08 28.03.2026

  • 29 Фокс

    40 2 Отговор

    До коментар #9 от "Рузз":

    Ами да се чудя на вас как още Иран ви атакува и то доста успешно след като сте победителите и всичко е унищожено. Друг въпрос защо протока още е блокиран от Иран и краварите не смеят да се приближат и се молят на помощта на ОТАн и другите ?

    19:08 28.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Историк

    3 42 Отговор

    До коментар #28 от "верно бе":

    Ами нито немците, нито японците са били с копия. И виетнамците не са били с копия, но съотношението винаги е такова, каквото го писах. САЩ мачка с неповторима в историята огнева мощ.

    Коментиран от #36, #39, #50, #111

    19:09 28.03.2026

  • 32 Така е Папагале!

    19 1 Отговор

    До коментар #19 от "Владимир Путин, президент":

    Но малко го папагалиш!
    Трябва още и още...😉😝🤣😂😆!

    19:09 28.03.2026

  • 33 Сандор

    29 1 Отговор
    и тоя, че оди за ремонт.....

    19:10 28.03.2026

  • 34 604

    30 1 Отговор

    До коментар #17 от "Християнин":

    в дубай и СА имат по големи бурки, ама те са от добрите бурки що тъй?

    19:10 28.03.2026

  • 35 жик так

    31 2 Отговор
    От Либия как ще превземат Иран ? По суша или по море ?
    3 500 километра марш на скок ли ще правят ?

    Коментиран от #51

    19:10 28.03.2026

  • 36 604

    26 1 Отговор

    До коментар #31 от "Историк":

    мачка плажовете в хърватия, пхахахахххя

    Коментиран от #40

    19:11 28.03.2026

  • 37 Историк

    7 32 Отговор

    До коментар #28 от "верно бе":

    Реалистично погледнато САЩ винаги са били толкова напред, че останалите са били аборигени с копия пред военно-индустриалното и технологично превъзходство на САЩ. Всичко от талибани, до иранци, китайци и руснаци ползват технологии разработени в САЩ през последните 100 години. САЩ построиха и заводите на СССР и заводите на Китай. На талибаните нищо не можаха да построят, онези там се оказаха по-примитивни и от планктона в океана.

    Коментиран от #41, #48

    19:12 28.03.2026

  • 38 Владимир Путин, президент

    6 27 Отговор

    До коментар #23 от "Ами бъзикай се-няма лошо!":

    "...Явно краварите,не учат уроците на историята.. "

    To щото рушняците много я учат, нали ?
    Да нападнеш 40млн Украйна със 100 000 магарета и чифт ръждави калаша, това колко ли водки трябва си избухал....

    Коментиран от #57

    19:12 28.03.2026

  • 39 да бе брат

    31 6 Отговор

    До коментар #31 от "Историк":

    Краварите нямат нито една спечелена самостоятелна война .
    Освен между Севера и Юг , защото там е нямало как да се изтеглят и от двете страни .

    Коментиран от #44

    19:12 28.03.2026

  • 40 Гларуса

    7 24 Отговор

    До коментар #36 от "604":

    Мачкат рускини на плажа. Виждал съм го това. Където акостира американския флот, на пристанището като гларуси се спускат руски труженички.

    Коментиран от #42, #43, #54

    19:13 28.03.2026

  • 41 а качамак ядеш ли

    28 1 Отговор

    До коментар #37 от "Историк":

    Краварите имат ли спечелена война ??...Аааа...сетих се ..срещу Гренада !

    Коментиран от #70

    19:13 28.03.2026

  • 42 Само питам

    25 3 Отговор

    До коментар #40 от "Гларуса":

    И къде го видя това ? В досиетата Епщайн ?

    Коментиран от #47, #52

    19:14 28.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Историк

    2 25 Отговор

    До коментар #39 от "да бе брат":

    И защо трябва да спечелват самостоятелно война? Можеш ли да обясниш логиката? Или просто си правиш мисловна дъвка? Войната не е компютърна игра или "честен" спорт. Войната я печелиш с всички възможни средства, ако ще да са атомни бомби, ако ще да са съюзници. Пък и спечеленото трябва да го легитимираш иначе можеш всичко да загубиш.
    Пример - Сан Стефанския мирен договор - става на пух и на прах, защото Руския цар не се е договорил с останалите велики сили. Втори пример - Балканската война - където България не е договорила нищо и всеки взема, каквото докопа, а после ревем, какви били алчни и лоши другите.

    СССР също не е спечелил сам, но пък е загубил сам и Първата чеченска и Афганската война и войната срещу Япония.

    Коментиран от #46

    19:17 28.03.2026

  • 45 Дано

    22 1 Отговор
    Остане на дъното на морето

    19:17 28.03.2026

  • 46 да бе брат

    27 1 Отговор

    До коментар #44 от "Историк":

    А каква е логиката сами да почват войната , а после да тикат други да вадят кестените .

    Макар че и всички калабалък - пак нямат спечелена война .

    Коментиран от #64

    19:18 28.03.2026

  • 47 Гларуса

    8 9 Отговор

    До коментар #42 от "Само питам":

    На Черно море като дойде американски кораб на посещение във Варна, глей какво става.

    19:18 28.03.2026

  • 48 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 17 Отговор

    До коментар #37 от "Историк":

    Всички знаем че американците първи изпратиха човек в Космоса.

    Коментиран от #61, #130

    19:19 28.03.2026

  • 49 az СВО Победа 80

    30 2 Отговор
    Поразяването на най-големият американски самолетоносач "Джералд Форд" е първия случай на успешен удар по самолетоносач на САЩ от Виетнамската война насам.

    19:19 28.03.2026

  • 50 Звездоброец

    23 1 Отговор

    До коментар #31 от "Историк":

    Особено са силни срещу старци , жени и деца със заразени одеяла . Прочети " Погребете сърцето ми в Ундид Ний " и ако си човек ще разбереш какво ти говоря . Слава на Танка Йотанка !!!

    Коментиран от #59

    19:19 28.03.2026

  • 51 Бъзик

    3 21 Отговор

    До коментар #35 от "жик так":

    Каква Либия. Корабът се казва "Триполи". Всички русофили ли сте толкова глупави?

    19:20 28.03.2026

  • 52 Гларус

    3 12 Отговор

    До коментар #42 от "Само питам":

    По "Русская ночь" излъчват непрекъснато.

    19:21 28.03.2026

  • 53 Иранските риби

    23 1 Отговор
    се скъсвят от смях! Наточили са ножoве и вилици за kpаварски деликатес!

    19:21 28.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Янки

    24 2 Отговор
    ... правете що щете - САМО НЕ ПУШЕТЕ В ТОАЛЕТНИТЕ - чи видити ли кво стана с ваште бойни другаре

    Коментиран от #60

    19:23 28.03.2026

  • 56 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    3 16 Отговор
    Основна информация за мисията
    Дислокация: Корабът е изпратен по спешност към Близкия изток, като в средата на март е преминал през Сингапур и Малакския проток.
    Личен състав: На борда му се намират над 2000 до 2500 морски пехотинци.
    Цел: Включване в операцията срещу Иран и подсилване на американското присъствие в региона поради ескалиращия конфликт.
    Характеристики на кораба
    USS Tripoli е десантен кораб от клас „Америка“, проектиран специално за:
    Авиационни операции: Оптимизиран е за работа с изтребители от пето поколение F-35B Lightning II и конвертоплани MV-22B Osprey.
    Експедиционни сили: Служи като плаваща база за бързо разполагане на морска пехота.
    Контекст на събитията (Март 2026)
    Разполагането на кораба съвпада с интензивни военни действия, включително съобщения за американски удари по иранския остров Харг и използването на нови високотехнологични оръжия като бомбите за разрушаване на бункери GBU-72/B.

    Коментиран от #65, #87

    19:23 28.03.2026

  • 57 Бягаш от въпроса ,,Драги"...?!

    21 2 Отговор

    До коментар #38 от "Владимир Путин, президент":

    Руснаците-ясни...
    Тук говорим за поредната световна излагация на САЩ!

    Коментиран от #62

    19:23 28.03.2026

  • 58 Аятолах в хамак

    13 3 Отговор
    Три поли...и три рокли хахахаха

    19:23 28.03.2026

  • 59 Историк

    6 17 Отговор

    До коментар #50 от "Звездоброец":

    Ти прочети, какво са правили руснаците с народите на Волга, Урал и Сибир. Само в прикавказието са избили 500 000 черкези и 400 000 са изселили към България. А руските българи, къде изчезнаха? Знаеш ли, колко стотици хиляди са изселили от България към Русия след всяка руско-османска война? В днешна Русия официално няма българи.

    Коментиран от #63, #84

    19:24 28.03.2026

  • 60 Я пъ тоа

    5 11 Отговор

    До коментар #55 от "Янки":

    То и руснаците пушеха на...Москва.

    19:25 28.03.2026

  • 61 Секрет

    4 12 Отговор

    До коментар #48 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не са... но за руснац;ите никой не знае, колко човека са пратили преди Гагарин да се върне жив.

    19:26 28.03.2026

  • 62 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    3 20 Отговор

    До коментар #57 от "Бягаш от въпроса ,,Драги"...?!":

    А сега ги почват.....

    19:26 28.03.2026

  • 63 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 2 Отговор

    До коментар #59 от "Историк":

    Ей,синоптик,не се прави на историк

    Коментиран от #66

    19:26 28.03.2026

  • 64 Историк

    6 22 Отговор

    До коментар #46 от "да бе брат":

    Какво не са спечелили? САЩ доминират света. Доларът е световна валута. Всеки учи английски са американски акцент. Всеки гледа американски филми, слуша американска музика, освен чалгаджиите разбира се. Всеки ползва американски технологии.

    Коментиран от #69, #73, #80

    19:28 28.03.2026

  • 65 И кво ся...?!

    17 1 Отговор

    До коментар #56 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Изстипосал си един хвалебствен ,,копи пейст" от рекламен журнал на щатската армия...
    Ами няма лошо!
    Да видим на практика ,,копи пейста" ,каква ще я свърши...?!

    Коментиран от #86

    19:29 28.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Тома

    13 1 Отговор
    А кога фрегатата Кап.Кук ще пристигне и тя че да омирише всичко

    19:30 28.03.2026

  • 68 Скоро

    2 8 Отговор
    Ще мелят и по суша...

    19:31 28.03.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Студената Война

    5 13 Отговор

    До коментар #41 от "а качамак ядеш ли":

    Как е в СССР? Ще ме светнеш ли? Имат ли вече тоалетна хартия и дамски бикини?

    Коментиран от #75

    19:32 28.03.2026

  • 71 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    3 10 Отговор
    То в Иран нема кво да да бомби....Дони ги подхваща с РАМБО.

    19:32 28.03.2026

  • 72 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    3 9 Отговор
    Иде моят ред.....имал съм опит от свалянето на САДДАМА

    Коментиран от #77

    19:34 28.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Напомнящ

    15 1 Отговор
    Да отиват! Персите ги чакат с огромно нетърпение!!! Тоя път може да не ѝм се удаде на янките да избягат,за да си спасят животеца,както твърди Тръмп! По-вероятно е да понахранят рибките в Персийския залив!!! Персите изобщо не се шегуват и не са никак за подценяване,но това го знаят мислещите хора,а не такива от държави на по 200год.,а още по-зле само на 77год.!!!

    19:34 28.03.2026

  • 75 а качамак ядеш ли

    11 2 Отговор

    До коментар #70 от "Студената Война":

    Има всичко . Чер хайвер на тумбак.
    А в краварника миналата година нямаше и сапун !

    19:35 28.03.2026

  • 76 ДАНО МУ РАБОТЯТ ТОАЛЕТНИТЕ

    13 1 Отговор
    Щото лошо.

    19:36 28.03.2026

  • 77 бе то хубаво

    12 1 Отговор

    До коментар #72 от "БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА":

    Ама да беше две седмици по рано че да дойде и Чък Норис .
    Сега няма кой да спасява положението .
    Освен Спайдърмен ..

    Коментиран от #79

    19:36 28.03.2026

  • 78 Ами

    13 1 Отговор
    Само да влезе в обсега на персите.
    Ще има много клипове в нета :)

    Коментиран от #81

    19:37 28.03.2026

  • 79 Я пъ тоа

    3 10 Отговор

    До коментар #77 от "бе то хубаво":

    То и за Ирак така са говореше, ма САДДАМА увисна....

    Коментиран от #82, #96

    19:38 28.03.2026

  • 80 бе така е ама

    16 2 Отговор

    До коментар #64 от "Историк":

    Външния им дълг 70% от Световния дълг !! Това не го разбирам . ..Кредитни милионери ..

    19:38 28.03.2026

  • 81 То и

    3 11 Отговор

    До коментар #78 от "Ами":

    Персите да внимават, да не влезнат в обсега на Рамбовците.

    19:39 28.03.2026

  • 82 верно бе

    17 1 Отговор

    До коментар #79 от "Я пъ тоа":

    Садам увисна , ама сега и краварите избягаха от там ! И какво постигнаха ? Май същото като в Афганистан , Либия ,Сирия ,Йемен , Сомалия ...навсякъде избягаха по терлици .

    Коментиран от #90

    19:40 28.03.2026

  • 83 Историк

    2 12 Отговор

    До коментар #73 от "Отговорих Ви съвсем културно и коректно!":

    Защото сайтът е фашистки :) Руски :) На мен току що ме блокираха. Лека нощ.

    Коментиран от #85, #92, #119

    19:40 28.03.2026

  • 84 гласовете ви чувам

    10 1 Отговор

    До коментар #59 от "Историк":

    Я дай линк да прочетем къде го видя това ?

    19:41 28.03.2026

  • 85 така е

    13 1 Отговор

    До коментар #83 от "Историк":

    Блокираха те щот си пр03д .

    19:42 28.03.2026

  • 86 Така де

    4 8 Отговор

    До коментар #65 от "И кво ся...?!":

    То същото писах и за щатската армия....сринаха Иран за три седмици....с минимални загуби....

    19:43 28.03.2026

  • 87 гледам , гледам

    15 2 Отговор

    До коментар #56 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Много далече е акустирал . На 3 500 километра само . Що така ?

    Коментиран от #91, #93, #97

    19:43 28.03.2026

  • 88 САЩ ПАЗЯТ НЕФТЕНИТЕ

    5 13 Отговор
    И ГАЗОВИТЕ съоръжения на Иран, дори позволяват на Иран да изнася нефт!

    Така постъпват ПОБЕДИТЕЛИТЕ!
    Да не говорим, че мислят и за Китай - най големият клиент на Иран.
    Изобщо, нещата не са толкова елементарни, както смятат родните ватирани рубашки.

    19:45 28.03.2026

  • 89 Аятолах в хамак

    12 3 Отговор
    Уж десантен кораб а стои на 3000 км от брега.

    Коментиран от #95

    19:45 28.03.2026

  • 90 Я пъ тоа

    2 10 Отговор

    До коментар #82 от "верно бе":

    Гушнаха им петрола и богатствата.....в Ирак и Сирия имат..ЩАТСКИ БАЗИ..в Либия също....и милиардните петродолари потекоха към САЩ....както и от Венецуела.

    Коментиран от #108

    19:45 28.03.2026

  • 91 Ми щото може бе

    3 12 Отговор

    До коментар #87 от "гледам , гледам":

    И от там нанася удари по Иран.

    Не можа ли сам да се сетиш?!

    19:46 28.03.2026

  • 92 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 1 Отговор

    До коментар #83 от "Историк":

    Бай бай и не се връщай

    19:47 28.03.2026

  • 93 Така де

    3 13 Отговор

    До коментар #87 от "гледам , гледам":

    Достатъчно разстояние щатските изтребители да доразбият Иран.....за РАМБО разстояния нема....

    19:47 28.03.2026

  • 94 Смокини и черници!

    9 1 Отговор
    Да почиват в мир!

    19:48 28.03.2026

  • 95 И оттам

    2 11 Отговор

    До коментар #89 от "Аятолах в хамак":

    Ша та бомбят, Вервай ми.....Аятолахче.

    Коментиран от #100

    19:48 28.03.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Я пъ тоа

    3 9 Отговор

    До коментар #87 от "гледам , гледам":

    Къде ги видя тия 3500 км, че нещо не са разбра...

    19:51 28.03.2026

  • 98 Я пъ тоа

    4 11 Отговор

    До коментар #96 от "Анонимен":

    Не е важно какъв е Саддам...важно е че увисна....

    Коментиран от #103, #135

    19:52 28.03.2026

  • 99 кофин

    10 1 Отговор
    Идват ковчези.

    19:52 28.03.2026

  • 100 Аятолах в хамак

    10 2 Отговор

    До коментар #95 от "И оттам":

    Бомбят ми рисунките на самолети и хеликоптери

    Коментиран от #105

    19:53 28.03.2026

  • 101 Ядренчик

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хеми значи бензин":

    То не му и трябва.

    19:53 28.03.2026

  • 102 Читател

    15 1 Отговор
    Тия са ненормални запалиха целия свят.Идиоти с идиоти.

    19:53 28.03.2026

  • 103 Анонимен

    11 1 Отговор

    До коментар #98 от "Я пъ тоа":

    Не е важно защото не можеш да мислиш.В ролята на Садам сега е Натаняху.

    Коментиран от #107

    19:55 28.03.2026

  • 104 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    11 2 Отговор
    Време е иранците да го потопят !

    19:55 28.03.2026

  • 105 Я пъ тоа

    2 6 Отговор

    До коментар #100 от "Аятолах в хамак":

    Тия ги разправяй на баба ми...

    19:56 28.03.2026

  • 106 Абордажник

    8 2 Отговор

    До коментар #24 от "а бе козляците":

    Ми те и да искат няма да се върнат.

    19:57 28.03.2026

  • 107 Шестопръстия гръмовержец

    4 11 Отговор

    До коментар #103 от "Анонимен":

    Праща светкавици на Аятоласите нон стоп....ама кой да знай.

    Коментиран от #110

    19:57 28.03.2026

  • 108 Я пъ тоа

    3 3 Отговор

    До коментар #90 от "Я пъ тоа":

    На теб в случая ква ти е далаверата бре цррр Вуллл,още обикаляш кофите ,а въртишшш в несвяст мммм Нети за по 5€врака на сеанс 😂 .

    Коментиран от #112

    19:59 28.03.2026

  • 109 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    4 8 Отговор
    Пратих САДДАМА и КАДАФИТО в отвъдното.....ред ли е на.... МОДЖТАБАТА

    Коментиран от #113

    19:59 28.03.2026

  • 110 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    12 1 Отговор

    До коментар #107 от "Шестопръстия гръмовержец":

    Откриха ли вече ушите на СатанЯхууу ,да ги изложат в музея на Холокоста ?

    20:00 28.03.2026

  • 111 Бензъл

    8 1 Отговор

    До коментар #31 от "Историк":

    Завършен дебил.

    20:01 28.03.2026

  • 112 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    6 2 Отговор

    До коментар #108 от "Я пъ тоа":

    За кво ли е тоя уран на Аятоласите....могат да ми пратят некоя бомба от...ХИЗБУЛА.

    20:01 28.03.2026

  • 113 Али Акбар Вилаяти

    6 2 Отговор

    До коментар #109 от "БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА":

    Бат Рамбо ,мажи г333...Ягата с овча лой че съм мюсулманин ,а и съм наблизо .Щиии пррр сна пррррр дяллл никкка от .....анн.

    Коментиран от #115

    20:02 28.03.2026

  • 114 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    4 7 Отговор
    Затваряме изхода на пролива....аятоласите да са гърчат.

    20:02 28.03.2026

  • 115 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    3 4 Отговор

    До коментар #113 от "Али Акбар Вилаяти":

    Ауууу, колко.мъ изплаши...

    Коментиран от #121

    20:04 28.03.2026

  • 116 КЕЛЕШ

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Ама ти можеш да броиш до толков, браво на теб

    20:04 28.03.2026

  • 117 Саймън каза

    4 9 Отговор
    Иран приключи.

    Коментиран от #120

    20:04 28.03.2026

  • 118 САЩ няма

    14 4 Отговор
    Как да спечелят войната на изтощение.Беше в началото на СВО , когато гледах клип как една гайка от дадено въоръжение,произведено от военните компании се изписва за десетки долари,докато същата струва центове.
    САЩ нямат държавни военни предприятия,а дават поръчките на частни.Вадете калкулаторите.

    20:04 28.03.2026

  • 119 ХА ХА

    8 1 Отговор

    До коментар #83 от "Историк":

    Лапуркай бе тръбар и прави гаргара преди лягане .

    20:06 28.03.2026

  • 120 АI Алекса

    5 1 Отговор

    До коментар #117 от "Саймън каза":

    Да го дуууу аааа Саймън,ако не се справи помагай и ти .

    20:08 28.03.2026

  • 121 Али Акбар Вилаяти

    7 1 Отговор

    До коментар #115 от "БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА":

    Знам,взе едно да плашиш куче със салам или жрица на ноща с ....Р 😂😂😂 .

    20:09 28.03.2026

  • 122 000

    11 2 Отговор
    Иранските сили са унищожили две американски скривалища в Дубай, в които са се намирали над 500 войници, според Ебрахим Золфагари , говорител на Централното командване на Хатам ал-Анбия, цитиран от IRIB.

    20:11 28.03.2026

  • 123 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор
    Ж. Борел екс дипломат на ЕС:" Америка не е печелила война, освен войните под флага на ЕС. "

    Коментиран от #127

    20:11 28.03.2026

  • 124 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    4 8 Отговор
    Е за тва ша ги бомбят аятоласите....щото са пращат на велики.

    20:13 28.03.2026

  • 125 ФАКТИ

    9 1 Отговор
    Всички американци са като Рижавия,ненормални.

    Коментиран от #128

    20:14 28.03.2026

  • 126 Шестопръстия гръмовержец

    3 5 Отговор
    Безсмъртния Нетаняху прави квото си иска с Аятоласите...един по един ги елиминира.

    20:16 28.03.2026

  • 127 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор

    До коментар #123 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Освен под флага на ООН

    20:16 28.03.2026

  • 128 Така е

    1 7 Отговор

    До коментар #125 от "ФАКТИ":

    Щом американско оръжие бомби Путин и аятоласите....

    20:17 28.03.2026

  • 129 То и на други им беше мечтата

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    но Вова император ги изпревари стратегически и си взе това което си беше руско.
    А ти можеш да полегнеш до Владимир Илич.

    Коментиран от #132

    21:26 28.03.2026

  • 130 Кои сте тия всички

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Наполеон и Чингис хан от съседната стая ли?

    21:27 28.03.2026

  • 131 1111

    6 1 Отговор
    Аве и тая Гемия вероятно ще гръмне убаво. Другият вариант е да бега с 200.

    21:55 28.03.2026

  • 132 Вова, Вова.....

    2 5 Отговор

    До коментар #129 от "То и на други им беше мечтата":

    Избиха над 1,2 МИЛИОНА руснаци в тия земи..и още там та бомбят....

    22:07 28.03.2026

  • 133 Не е истина

    5 2 Отговор
    А ама вие сте можели и да бягате! И как избягахте с 200 или с 300? На следващата олимпиада ще сте първи в дисциплината бягане с препятствия!

    22:10 28.03.2026

  • 134 Хохо Бохо

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пустите Ушанкофили,":

    м не, кравофоби сме, мразим краварника и по-конкретно престъпната им политика, с народа им сме ОК за разлика от русофобите-нацисти

    22:12 28.03.2026

  • 135 РЕАЛИСТ

    4 3 Отговор

    До коментар #98 от "Я пъ тоа":

    Колкото Хитлер бе изгорен, толкова и Садам увисна на въжето. Садам винаги си е бил американско куче. Разиграха ни един театър.

    22:32 28.03.2026

  • 136 КЗББ и ДП

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    От Япония в Либия ,за да идат в Иран.Като аз да ида в Лом,минавам през Солун

    23:28 28.03.2026

  • 137 кравария

    7 1 Отговор
    изтече в Персийския залив!!!

    23:50 28.03.2026