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Иран обяви финализиране на рамково споразумение със САЩ за прекратяване на войната

Иран обяви финализиране на рамково споразумение със САЩ за прекратяване на войната

15 Юни, 2026 12:55 1 522 18

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  • война

Техеран твърди, че документът предвижда прекратяване на бойните действия, включително в Ливан, и вдигане на американската морска блокада

Иран обяви финализиране на рамково споразумение със САЩ за прекратяване на войната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Висшият съвет за национална сигурност на Иран съобщи, че е финализирал рамково споразумение със Съединените щати след одобрението на върховния лидер Моджтаба Хаменей, предаде ДПА, позовавайки се на иранската агенция Тасним, предава БТА.

Според официалното изявление преговорите между двете страни са приключили снощи, а договорената рамка предвижда незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан.

Документът също така включва призив за незабавно и пълно премахване на американската морска блокада срещу иранските пристанища.

Заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади уточни, че ангажиментите на Иран по споразумението ще влязат в сила едва след официалното му подписване, което се очаква в петък.

Висшият съвет за национална сигурност е най-висшият орган за вземане на стратегически решения в Иран и е подчинен единствено на върховния лидер на страната.

Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи подчерта, че израелските удари срещу Ливан трябва да бъдат прекратени изцяло. В отделни разговори с външните министри на Турция, Ирак и Египет той е заявил, че Съединените щати носят отговорност за изпълнението на рамковото споразумение за прекратяване на конфликта.

Позицията на Техеран беше разпространена чрез официалния канал на Арагчи в приложението Телеграм.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    16 6 Отговор
    Сащ загубиха отново. Да не кажа ПАК

    13:01 15.06.2026

  • 2 Ахаха

    10 4 Отговор
    Много удобно нищо за ормуз. Нещо което беше безплатно изведнъж стана владение на Иран и Оман ли беше, че географията ми е слаба

    Коментиран от #5, #16

    13:02 15.06.2026

  • 3 Въпроса

    11 1 Отговор
    Е дали Дончо ще спази споразумението? И дали Биби ще спре. За да пуснат пролива най после. А за нас ще е платен кото сме много умни и си даваме летището и то гражданското.

    13:10 15.06.2026

  • 4 лоша новина

    5 11 Отговор
    за кремълската сатанинска-шаманинска секта

    Коментиран от #6

    13:11 15.06.2026

  • 5 Запознат

    3 13 Отговор

    До коментар #2 от "Ахаха":

    пак не позна, стана владение на САЩ.

    Коментиран от #7, #9

    13:13 15.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да внимаваш

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Запознат":

    Лятото, че слънцето ще е мн силно.
    ,а ти вече си изплискал легена

    13:17 15.06.2026

  • 8 Чума

    2 9 Отговор
    Техеран катапултира! Путин - нет! Кремъл още се държи!

    13:18 15.06.2026

  • 9 Абе

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Запознат":

    Я кажи, ти какво кога позна.. Сащ се изнасят от региона. 1/3 от армиите им в Европа също напуска. Давайте капацитети! Задлужете си минималната заплата! Хахаха

    13:20 15.06.2026

  • 10 Евреите

    7 1 Отговор
    вече обявиха, че никакви споразумения между САЩ и Иран не са обвързващи за тях. Нападенията срещу Ливан ще продължат. А и срещу Иран.

    13:20 15.06.2026

  • 11 Коста

    8 2 Отговор
    Дедо Тчръмпи лудото куче, миротворец номер 1. Наесен Нобелов лауреат за мир! Той направи Америка велик Терорист и Пират.

    13:21 15.06.2026

  • 12 Договорите

    6 1 Отговор
    със САЩ са нестабилни, ако не са съгласувани и одобрени проекти от Израел. Случаят е точно такъв.

    13:23 15.06.2026

  • 13 Иран

    6 1 Отговор
    си губи времето със САЩ. Трябва да преговарят директно с Израел

    Коментиран от #14

    13:25 15.06.2026

  • 14 така е

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Иран":

    Биби като каже "Скачай", Тръмп пита "колко високо?". Мосад го държи на каишка с компромати. Иначе до сега да се е държал с него като със Зеленски.

    13:48 15.06.2026

  • 15 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Ами сега, ние европейците на чия страна ще застанем ? На Урсул ди Лайненската?

    13:58 15.06.2026

  • 16 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ахаха":

    ами рапарации трябва да се плащат!? На чичо Дончо му е все тая кой ще ги плати-? Стига да не са САЩ!!

    14:05 15.06.2026

  • 17 Народът

    1 1 Отговор
    Виждате ли колко е велик нашият генерал-президент Радев! Той постави условие на Тръмп да си прибират самолетите-цистерни от летище София до края на юни и американците от няма накъде - щат-нещат им се наложи да сключат набързо мирно споразумение с Иран, понеже нямаше как да продължат войната без тези самолети цистерни, а американците нямаше къде другаде да ги дислоцират. Това се казва играч от световна класа! Браво на генерал-президент Радев!

    14:09 15.06.2026

  • 18 оня с коня

    0 0 Отговор
    Ама как нито Дума за Условията в Споразумението?!А ще се плаща ли на Иран по 2 Милиона долара такса за всеки кораб минаващ през Ормуза и ще стане ли Иран горд производинел на ЯО,като ще се раздават и преференциално мини-ядрени бомбички на всяко Иранско семейство/многодетните са с приоритет/ за Лична самоотбрана?По всичко изтлежда че Да,но Натеняху е много ядосан и Лично ще отиде при Аятоласите и ще им накъса Споразумението на малки парченца.Мдааа...!:)

    14:38 15.06.2026

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