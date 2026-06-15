Иран обяви финализиране на рамково споразумение със САЩ за прекратяване на войната

Висшият съвет за национална сигурност на Иран съобщи, че е финализирал рамково споразумение със Съединените щати след одобрението на върховния лидер Моджтаба Хаменей, предаде ДПА, позовавайки се на иранската агенция Тасним, предава БТА.

Според официалното изявление преговорите между двете страни са приключили снощи, а договорената рамка предвижда незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан.

Документът също така включва призив за незабавно и пълно премахване на американската морска блокада срещу иранските пристанища.

Заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади уточни, че ангажиментите на Иран по споразумението ще влязат в сила едва след официалното му подписване, което се очаква в петък.

Висшият съвет за национална сигурност е най-висшият орган за вземане на стратегически решения в Иран и е подчинен единствено на върховния лидер на страната.

Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи подчерта, че израелските удари срещу Ливан трябва да бъдат прекратени изцяло. В отделни разговори с външните министри на Турция, Ирак и Египет той е заявил, че Съединените щати носят отговорност за изпълнението на рамковото споразумение за прекратяване на конфликта.

Позицията на Техеран беше разпространена чрез официалния канал на Арагчи в приложението Телеграм.