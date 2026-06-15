Иран обяви финализиране на рамково споразумение със САЩ за прекратяване на войната

Висшият съвет за национална сигурност на Иран съобщи, че е финализирал рамково споразумение със Съединените щати след одобрението на върховния лидер Моджтаба Хаменей, предаде ДПА, позовавайки се на иранската агенция Тасним, предава БТА.
Според официалното изявление преговорите между двете страни са приключили снощи, а договорената рамка предвижда незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан.
Документът също така включва призив за незабавно и пълно премахване на американската морска блокада срещу иранските пристанища.
Заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади уточни, че ангажиментите на Иран по споразумението ще влязат в сила едва след официалното му подписване, което се очаква в петък.
Висшият съвет за национална сигурност е най-висшият орган за вземане на стратегически решения в Иран и е подчинен единствено на върховния лидер на страната.
Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи подчерта, че израелските удари срещу Ливан трябва да бъдат прекратени изцяло. В отделни разговори с външните министри на Турция, Ирак и Египет той е заявил, че Съединените щати носят отговорност за изпълнението на рамковото споразумение за прекратяване на конфликта.
Позицията на Техеран беше разпространена чрез официалния канал на Арагчи в приложението Телеграм.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
13:01 15.06.2026
2 Ахаха
Коментиран от #5, #16
13:02 15.06.2026
3 Въпроса
13:10 15.06.2026
4 лоша новина
Коментиран от #6
13:11 15.06.2026
5 Запознат
До коментар #2 от "Ахаха":пак не позна, стана владение на САЩ.
Коментиран от #7, #9
13:13 15.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Да внимаваш
До коментар #5 от "Запознат":Лятото, че слънцето ще е мн силно.
,а ти вече си изплискал легена
13:17 15.06.2026
8 Чума
13:18 15.06.2026
9 Абе
До коментар #5 от "Запознат":Я кажи, ти какво кога позна.. Сащ се изнасят от региона. 1/3 от армиите им в Европа също напуска. Давайте капацитети! Задлужете си минималната заплата! Хахаха
13:20 15.06.2026
10 Евреите
13:20 15.06.2026
11 Коста
13:21 15.06.2026
12 Договорите
13:23 15.06.2026
13 Иран
Коментиран от #14
13:25 15.06.2026
14 така е
До коментар #13 от "Иран":Биби като каже "Скачай", Тръмп пита "колко високо?". Мосад го държи на каишка с компромати. Иначе до сега да се е държал с него като със Зеленски.
13:48 15.06.2026
15 Хасковски каунь
13:58 15.06.2026
16 хихи
До коментар #2 от "Ахаха":ами рапарации трябва да се плащат!? На чичо Дончо му е все тая кой ще ги плати-? Стига да не са САЩ!!
14:05 15.06.2026
17 Народът
14:09 15.06.2026
18 оня с коня
14:38 15.06.2026