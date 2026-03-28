Скот Ритър: САЩ няма да могат да задържат остров Харг, ако го превземат

28 Март, 2026 19:24, обновена 28 Март, 2026 19:34 3 875 46

Силите им там ще бъдат изложени на ирански ракети и дронове, заяви военният анализатор

Скот Ритър: САЩ няма да могат да задържат остров Харг, ако го превземат - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати няма да могат да отворят Ормузкия проток, ако завземат остров Харг поради липсата на географска връзка между тях.

Това заяви в интервю за ТАСС бившият анализатор на разузнаването на Корпуса на морската пехота на САЩ и бивш инспектор по оръжия за масово унищожение към Специалната комисия на ООН за Ирак Скот Ритър.

„Дори ако Съединените щати успееха да завземат остров Харг, той се намира далеч на север от Персийския залив. Ормузкият проток е на юг. Няма географска връзка между тях. Завземането на остров Харг няма да отвори Ормузкия проток“, каза той.

Според него, преди да се стигне до остров Харг, първо трябва да се отвори Ормузкият проток. „Двете военни сили, предложени за това завземане, са експедиционни части на морската пехота на кораби. Това означава, че корабите ще трябва да преминат през Ормузкия проток, за да достигнат остров Харг. Но те няма да могат да преминат през Ормузкия проток, за да достигнат до остров Харг“, обясни той.

Ритър подчерта, че никой военен професионалист не би подкрепил завземането на остров Харг, „особено ако това е свързано с отварянето на Ормузкия проток“. „Буквално няма връзка между двете. Освен това САЩ може изобщо да не успеят да превземат остров Харг. Защото дори и да го превземат първи, силите на този остров ще бъдат изложени на ирански ракети и дронове и задържането им ще бъде логистично невъзможно. Те ще трябва да се оттеглят. А това би било поражение. Така че, според мен, разговорите за Харг са чисто политическо и риторично упражнение“, добави той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    16 53 Отговор
    Не ги интересува Харк....а изхода и входа на Залива....поемат ли там контрола, с Аятоласите е свършено....

    Коментиран от #29

    19:36 28.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 604

    42 2 Отговор
    те ако доплават над вода до там пак добре!!!!

    19:39 28.03.2026

  • 4 Биби

    11 37 Отговор
    Иран Никога Няма да има ЯО.

    Коментиран от #25

    19:39 28.03.2026

  • 5 Те да си го вземат

    12 40 Отговор
    Пък да видим дали няма да го задържат Нефта е там

    Тръмп е алчен като Путин но има Армия
    А путин има Галоши

    Коментиран от #18

    19:39 28.03.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    12 31 Отговор
    Няма страшно ☝️
    За ПЯТЬ года Русия така и не можа превземе Змийския остров покрай който минават всички морски доставки оръжия за Украйна. Като резултат pyccкая армия намаля с 500 000 души и стана вторая по сила в Украйна !!!

    19:40 28.03.2026

  • 7 След Иран е Куба

    13 29 Отговор
    А след Куба кой ли ще е???

    Можеби Бункера??

    Коментиран от #22

    19:40 28.03.2026

  • 8 Примати

    21 48 Отговор
    САЩ размаза корпуса на гвардейците на ислямската революция до такава степен че няма кой да обяви капитулация. Всеки нормален българин който смята за недопустимо това че руските войници убиват мъже и насилват жени в окупираните в Украйна територии , може да превежда малка сума пари всеки месец на украинската армия ( аз вече проверих как става и мисля да превеждам по 300 евро на месец)

    Коментиран от #14, #32, #34

    19:41 28.03.2026

  • 9 Путин Умира от Завист

    22 22 Отговор
    Тръмп заграбва каквото си иска

    А Путин едно село керливо село неможе да заграби

    Коментиран от #17, #44

    19:43 28.03.2026

  • 10 не е вярно

    27 7 Отговор
    САЩ ще ползват помощ от киевските придрусали неонацисти за превземането на остров Харт. Неонацистчетата има опит още от 2023 с десанта при Кринки, където в продължение на 5 месеца са ги пращали неподготвени, на отстрел, щото англичаните им обяснили, че само да тръгнат и руснаците ще се изплашат и побягнат. Таман руснаците били пред свършване на патроните, било им писнало да отстрелват бандери и щели да се изнасят от Крим, но бандерите рязко свършили. Този път тайната на успешния десант е не само да се надрусат подобаващо, но и да подготвят достатъчно пушечно месо.

    19:43 28.03.2026

  • 11 Циганин ли си, българино? 🤔

    2 20 Отговор
    В дома на културата на град Лом ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "ЦИГАНИН ЛИ СИ, БЪЛГАРИНО?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия. Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!

    ГОРЕЩО! 🔥
    На днешната лекция имаше сбиване с български националисти. Тя беше спряна от момчетата от ВИС-2, които охраняваха нашата прекрасна лекция.

    19:43 28.03.2026

  • 12 Овчарник

    15 0 Отговор
    Аре зимаите острова ,Куба Ко става ,Гренландия ,накрая ще ви м
    нахакат кожения и с една обувалка и яйцата за назидание...!

    19:43 28.03.2026

  • 13 Тц,тц,тц 😂😂😂

    8 19 Отговор
    След мистър Ритър очаквам професионални мнения от:Вацев,Т.Томов, математика 😂Витанов и н.в.Иво Христов!Аплаузи за тези корифеи на световната политика 🤣🤣🤣

    19:44 28.03.2026

  • 14 Ххахахах

    13 3 Отговор

    До коментар #8 от "Примати":

    Преведи пари и на оная дет те е извикала ,че я гледам прави вятър на централна гара

    19:44 28.03.2026

  • 15 Критик

    13 20 Отговор
    Този мазен и противен педофил досега не е познал абсолютно нищо....

    Коментиран от #21

    19:45 28.03.2026

  • 16 Хеми значи вазелин

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хеми значи бензин":

    Стани и ти писател да те видим кво ще сътвориш!

    19:45 28.03.2026

  • 17 Да но Путин воюва със Роби

    6 20 Отговор

    До коментар #9 от "Путин Умира от Завист":

    И без техника

    А САЩ имат технологии и реална Истинска армия

    Това е разликата от Хартиеният Тигър и САЩ

    Коментиран от #20, #24

    19:46 28.03.2026

  • 18 Путин Русия не може да Задържи

    4 16 Отговор

    До коментар #5 от "Те да си го вземат":

    А тее на 20 К километра завземат каквото си искат

    19:48 28.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Последния Софиянец

    3 14 Отговор

    До коментар #17 от "Да но Путин воюва със Роби":

    А наще задунайски раби що викат, че втарая вече е първа, по клошария ли , че не разбрах!

    19:48 28.03.2026

  • 21 за кой педофил става въпрос

    13 2 Отговор

    До коментар #15 от "Критик":

    За Тръмп или за някой от нашите ПеПедофили

    19:48 28.03.2026

  • 22 Бункера Бункера

    3 9 Отговор

    До коментар #7 от "След Иран е Куба":

    Няма кой Друг само той остана

    19:49 28.03.2026

  • 23 Колкото

    17 1 Отговор
    повече затъват в залива,толкова повече бели плочи ще има в Арлингтън.

    19:49 28.03.2026

  • 24 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 16 Отговор

    До коментар #17 от "Да но Путин воюва със Роби":

    Точен сте господине!От руснак войник не става!В това е проблема.

    Коментиран от #26

    19:49 28.03.2026

  • 25 Да те питам

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "Биби":

    Това шестият ти пръст ли го каза?

    19:50 28.03.2026

  • 26 Нъл тъй

    17 4 Отговор

    До коментар #24 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Направо да се чудиш как Русия владее 1/8 (една осма) от сушата на земята.

    Коментиран от #31

    19:52 28.03.2026

  • 27 Дон Корлеоне

    4 12 Отговор
    Хаяско трепери в бункера.

    19:53 28.03.2026

  • 28 Кой каза,

    6 12 Отговор
    че САЩ искат остров Харг?
    Тази партенка е с пропагандна и дезинформационна цел.

    Има други острови, много по стратегически, до Ормуз.

    19:53 28.03.2026

  • 29 Европеец

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    И изхода един и същ бе..... Бре колко "компетентни" люде..... Скот Ритър разбира нещата и В случая е прав..... Но да видим какво ще стане....

    19:56 28.03.2026

  • 30 Феникс

    16 3 Отговор
    Иран има хиляди дронове, а както видяхме в украйна , на дроновете не можеш да избягаш! Ще има американски трупове на кило, още повече че от острова няма мърдане !

    19:57 28.03.2026

  • 31 Даааа

    4 20 Отговор

    До коментар #26 от "Нъл тъй":

    И всеки руснак който докопа отнякъде 3000$ бега с 200 от Русия?
    П.п.Като е толкова голяма по територия що Русия не е един милиард ,а 140 милиона.
    И по-интересното-защо в 80% от Русия е по-мръсно от свинарник?

    19:59 28.03.2026

  • 32 Браво

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Примати":

    Що не превеждаш по 3000, така по бързо следващият на опашката там ще си купи златно цукало

    20:07 28.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Аз пък искам да съм руски солдат

    5 9 Отговор

    До коментар #8 от "Примати":

    И да шляткам украйнките и да ги пълня със семе

    Коментиран от #39

    20:16 28.03.2026

  • 35 Aл Бино

    2 6 Отговор
    Moже да не го превземат, може просто да го изпарят да не им пречи на картата

    20:16 28.03.2026

  • 36 скота

    1 2 Отговор
    педофил

    20:27 28.03.2026

  • 37 хаха

    6 0 Отговор
    Кой кой?

    Скот ПДФ-ила ли А?А?А?А? ХАХАХА
    Байганьовските "експерти" цена нямат. ХАХАХА!

    20:28 28.03.2026

  • 38 Смокини и черници!

    3 1 Отговор
    Как вървят преговорите между САЩ и Иран:

    20:51 28.03.2026

  • 39 Какъв Солдат

    2 5 Отговор

    До коментар #34 от "Аз пък искам да съм руски солдат":

    Си бре Червен Гейзак?

    20:55 28.03.2026

  • 40 Прав е Скот Ритър

    8 1 Отговор
    Само Тръмп не разбра че след 2СВ Русия винаги е воювала срещу САЩ , от Корея и Виетнам и от Латинска Америка , та и досега тайно ще воюва срещу САЩ и ще помга на Иран с оръжия и ще предоставя на Иран данни за американските военни сили и американски потенциални мишени в Близкия изток, за да загубят САЩ ...!!!

    20:55 28.03.2026

  • 41 Гост

    8 2 Отговор
    На 24.02 почна данданията в Украйна! На 26.06 по всички световни медии показваха руските танкове в Киев! Това са фактите които всички видяха! Блицкриг по руски! Ядките бански и мажещите филии с Мас тука не мое го преглъщане! Всъщност, трите дена бяха 2!
    ПС
    И това го направиха наемници
    ПСС
    Иранската армия е консултирана от руската от 20 години
    ПССС
    Янките ще бъдат изпържени като цаци

    20:57 28.03.2026

  • 42 даааа

    9 1 Отговор
    Човек не трябва да е военен експерт за да разбира, че дебаркиране на американски войски на този остров е гарантирана смърт за тях. Но не бих се учудил ако смахнатият президент нареди това самоубийство.

    21:03 28.03.2026

  • 43 Дзак

    5 1 Отговор
    Какво ще правят на него?

    21:36 28.03.2026

  • 44 Путин не само завижда

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Путин Умира от Завист":

    На богатите и силни държави, но и много се страхува от тях.

    22:47 28.03.2026

  • 45 От 44 коментара

    1 0 Отговор
    само 4 по темата. Страхотно четене с разбиране цари тук. Добре, че иранците и американците не знаят български. Съвсем ще "оплескат" войната.

    23:29 28.03.2026

  • 46 Обаче

    0 0 Отговор
    Скот Ритър е руски пропагандист. Говори това, което му диктуват от Кремъл.

    12:27 29.03.2026