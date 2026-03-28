Скот Ритър: САЩ няма да могат да задържат остров Харг, ако го превземат

Съединените щати няма да могат да отворят Ормузкия проток, ако завземат остров Харг поради липсата на географска връзка между тях.

Това заяви в интервю за ТАСС бившият анализатор на разузнаването на Корпуса на морската пехота на САЩ и бивш инспектор по оръжия за масово унищожение към Специалната комисия на ООН за Ирак Скот Ритър.

„Дори ако Съединените щати успееха да завземат остров Харг, той се намира далеч на север от Персийския залив. Ормузкият проток е на юг. Няма географска връзка между тях. Завземането на остров Харг няма да отвори Ормузкия проток“, каза той.

Според него, преди да се стигне до остров Харг, първо трябва да се отвори Ормузкият проток. „Двете военни сили, предложени за това завземане, са експедиционни части на морската пехота на кораби. Това означава, че корабите ще трябва да преминат през Ормузкия проток, за да достигнат остров Харг. Но те няма да могат да преминат през Ормузкия проток, за да достигнат до остров Харг“, обясни той.

Ритър подчерта, че никой военен професионалист не би подкрепил завземането на остров Харг, „особено ако това е свързано с отварянето на Ормузкия проток“. „Буквално няма връзка между двете. Освен това САЩ може изобщо да не успеят да превземат остров Харг. Защото дори и да го превземат първи, силите на този остров ще бъдат изложени на ирански ракети и дронове и задържането им ще бъде логистично невъзможно. Те ще трябва да се оттеглят. А това би било поражение. Така че, според мен, разговорите за Харг са чисто политическо и риторично упражнение“, добави той.