Скот Ритър: САЩ няма да могат да задържат остров Харг, ако го превземат

Съединените щати няма да могат да отворят Ормузкия проток, ако завземат остров Харг поради липсата на географска връзка между тях.
Това заяви в интервю за ТАСС бившият анализатор на разузнаването на Корпуса на морската пехота на САЩ и бивш инспектор по оръжия за масово унищожение към Специалната комисия на ООН за Ирак Скот Ритър.
„Дори ако Съединените щати успееха да завземат остров Харг, той се намира далеч на север от Персийския залив. Ормузкият проток е на юг. Няма географска връзка между тях. Завземането на остров Харг няма да отвори Ормузкия проток“, каза той.
Според него, преди да се стигне до остров Харг, първо трябва да се отвори Ормузкият проток. „Двете военни сили, предложени за това завземане, са експедиционни части на морската пехота на кораби. Това означава, че корабите ще трябва да преминат през Ормузкия проток, за да достигнат остров Харг. Но те няма да могат да преминат през Ормузкия проток, за да достигнат до остров Харг“, обясни той.
Ритър подчерта, че никой военен професионалист не би подкрепил завземането на остров Харг, „особено ако това е свързано с отварянето на Ормузкия проток“. „Буквално няма връзка между двете. Освен това САЩ може изобщо да не успеят да превземат остров Харг. Защото дори и да го превземат първи, силите на този остров ще бъдат изложени на ирански ракети и дронове и задържането им ще бъде логистично невъзможно. Те ще трябва да се оттеглят. А това би било поражение. Така че, според мен, разговорите за Харг са чисто политическо и риторично упражнение“, добави той.
1 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
Коментиран от #29
19:36 28.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 604
19:39 28.03.2026
4 Биби
Коментиран от #25
19:39 28.03.2026
5 Те да си го вземат
Тръмп е алчен като Путин но има Армия
А путин има Галоши
Коментиран от #18
19:39 28.03.2026
6 Владимир Путин, президент
За ПЯТЬ года Русия така и не можа превземе Змийския остров покрай който минават всички морски доставки оръжия за Украйна. Като резултат pyccкая армия намаля с 500 000 души и стана вторая по сила в Украйна !!!
19:40 28.03.2026
7 След Иран е Куба
Можеби Бункера??
Коментиран от #22
19:40 28.03.2026
8 Примати
Коментиран от #14, #32, #34
19:41 28.03.2026
9 Путин Умира от Завист
А Путин едно село керливо село неможе да заграби
Коментиран от #17, #44
19:43 28.03.2026
10 не е вярно
19:43 28.03.2026
11 Циганин ли си, българино? 🤔
ГОРЕЩО! 🔥
На днешната лекция имаше сбиване с български националисти. Тя беше спряна от момчетата от ВИС-2, които охраняваха нашата прекрасна лекция.
19:43 28.03.2026
12 Овчарник
нахакат кожения и с една обувалка и яйцата за назидание...!
19:43 28.03.2026
13 Тц,тц,тц 😂😂😂
19:44 28.03.2026
14 Ххахахах
До коментар #8 от "Примати":Преведи пари и на оная дет те е извикала ,че я гледам прави вятър на централна гара
19:44 28.03.2026
15 Критик
Коментиран от #21
19:45 28.03.2026
16 Хеми значи вазелин
До коментар #2 от "Хеми значи бензин":Стани и ти писател да те видим кво ще сътвориш!
19:45 28.03.2026
17 Да но Путин воюва със Роби
До коментар #9 от "Путин Умира от Завист":И без техника
А САЩ имат технологии и реална Истинска армия
Това е разликата от Хартиеният Тигър и САЩ
Коментиран от #20, #24
19:46 28.03.2026
18 Путин Русия не може да Задържи
До коментар #5 от "Те да си го вземат":А тее на 20 К километра завземат каквото си искат
19:48 28.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Последния Софиянец
До коментар #17 от "Да но Путин воюва със Роби":А наще задунайски раби що викат, че втарая вече е първа, по клошария ли , че не разбрах!
19:48 28.03.2026
21 за кой педофил става въпрос
До коментар #15 от "Критик":За Тръмп или за някой от нашите ПеПедофили
19:48 28.03.2026
22 Бункера Бункера
До коментар #7 от "След Иран е Куба":Няма кой Друг само той остана
19:49 28.03.2026
23 Колкото
19:49 28.03.2026
24 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #17 от "Да но Путин воюва със Роби":Точен сте господине!От руснак войник не става!В това е проблема.
Коментиран от #26
19:49 28.03.2026
25 Да те питам
До коментар #4 от "Биби":Това шестият ти пръст ли го каза?
19:50 28.03.2026
26 Нъл тъй
До коментар #24 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Направо да се чудиш как Русия владее 1/8 (една осма) от сушата на земята.
Коментиран от #31
19:52 28.03.2026
27 Дон Корлеоне
19:53 28.03.2026
28 Кой каза,
Тази партенка е с пропагандна и дезинформационна цел.
Има други острови, много по стратегически, до Ормуз.
19:53 28.03.2026
29 Европеец
До коментар #1 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":И изхода един и същ бе..... Бре колко "компетентни" люде..... Скот Ритър разбира нещата и В случая е прав..... Но да видим какво ще стане....
19:56 28.03.2026
30 Феникс
19:57 28.03.2026
31 Даааа
До коментар #26 от "Нъл тъй":И всеки руснак който докопа отнякъде 3000$ бега с 200 от Русия?
П.п.Като е толкова голяма по територия що Русия не е един милиард ,а 140 милиона.
И по-интересното-защо в 80% от Русия е по-мръсно от свинарник?
19:59 28.03.2026
32 Браво
До коментар #8 от "Примати":Що не превеждаш по 3000, така по бързо следващият на опашката там ще си купи златно цукало
20:07 28.03.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Аз пък искам да съм руски солдат
До коментар #8 от "Примати":И да шляткам украйнките и да ги пълня със семе
Коментиран от #39
20:16 28.03.2026
35 Aл Бино
20:16 28.03.2026
36 скота
20:27 28.03.2026
37 хаха
Скот ПДФ-ила ли А?А?А?А? ХАХАХА
Байганьовските "експерти" цена нямат. ХАХАХА!
20:28 28.03.2026
38 Смокини и черници!
20:51 28.03.2026
39 Какъв Солдат
До коментар #34 от "Аз пък искам да съм руски солдат":Си бре Червен Гейзак?
20:55 28.03.2026
40 Прав е Скот Ритър
20:55 28.03.2026
41 Гост
ПС
И това го направиха наемници
ПСС
Иранската армия е консултирана от руската от 20 години
ПССС
Янките ще бъдат изпържени като цаци
20:57 28.03.2026
42 даааа
21:03 28.03.2026
43 Дзак
21:36 28.03.2026
44 Путин не само завижда
До коментар #9 от "Путин Умира от Завист":На богатите и силни държави, но и много се страхува от тях.
22:47 28.03.2026
45 От 44 коментара
23:29 28.03.2026
46 Обаче
12:27 29.03.2026