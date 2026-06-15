Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Корабните компании остават предпазливи въпреки споразумението за Ормузкия проток

Корабните компании остават предпазливи въпреки споразумението за Ормузкия проток

15 Юни, 2026 16:54 549 1

  • ормузки проток-
  • споразумение-
  • кораби

Превозвачите настояват за гаранции за сигурност и разминиране, преди да възобновят редовните плавания през ключовия морски коридор

Корабните компании остават предпазливи въпреки споразумението за Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Корабни оператори от Азия и Европа посрещнаха с предпазливост новината за рамковото споразумение между САЩ и Иран, което предвижда повторното отваряне на Ормузкия проток. Според представители на индустрията възстановяването на доверието и нормалния трафик през стратегическия воден път може да отнеме седмици, а в някои случаи и значително повече време, предава News.bg.

Очаква се Вашингтон и Техеран да подпишат меморандум за разбирателство в петък, който да сложи край на конфликта, да прекрати американската блокада срещу Иран и да възстанови корабоплаването през протока. Въпреки това корабните компании изчакват повече яснота относно изпълнението на договореностите и мерките за безопасност.

„Първоначалната реакция на сектора остава сдържана. Засега няма признаци за масово завръщане на кораби към Ормузкия проток“, коментира анализаторът Хайдер Анджум от „Йюске банк“.

По думите му превозвачите предпочитат да изчакат доказателства, че споразумението се спазва устойчиво, след като в миналото е имало краткотрайни периоди на отваряне на маршрута, последвани от ново напрежение.

Военният конфликт между САЩ, Израел и Иран практически блокира корабоплаването през Ормузкия проток – един от най-важните морски коридори в света, през който преминава около една пета от глобалните доставки на петрол и втечнен природен газ.

От международната корабна организация БИМКО предупредиха, че рискът за плавателните съдове остава висок заради възможното наличие на морски мини.

„Следващата стъпка е корабособствениците да бъдат убедени, че преминаването през Ормузкия проток е не само разрешено, но и безопасно“, заяви ръководителят по сигурността на организацията Якоб Ларсен.

Японските корабни компании също подчертаха, че ще възобновят редовните си маршрути едва след категорично потвърждение за сигурността на плаването. Подобна позиция заеха и големи европейски превозвачи, които приветстваха споразумението, но настояха за повече конкретни гаранции.

Според анализатори при благоприятно развитие натрупаните кораби от двете страни на протока могат да бъдат обработени в рамките на около десет дни. Въпреки това експерти от сектора предупреждават, че пълното възстановяване на трафика и връщането към предишните нива на активност може да отнеме значително повече време.

Данни на специализирани компании показват, че броят на танкерите в района на Близкия изток е намалял осезаемо след началото на конфликта, което подчертава влиянието на кризата върху световната търговия и енергийните доставки.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Докато го има Израел мир няма да има.

    16:56 15.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания