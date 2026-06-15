Корабните компании остават предпазливи въпреки споразумението за Ормузкия проток

Корабни оператори от Азия и Европа посрещнаха с предпазливост новината за рамковото споразумение между САЩ и Иран, което предвижда повторното отваряне на Ормузкия проток. Според представители на индустрията възстановяването на доверието и нормалния трафик през стратегическия воден път може да отнеме седмици, а в някои случаи и значително повече време, предава News.bg.

Очаква се Вашингтон и Техеран да подпишат меморандум за разбирателство в петък, който да сложи край на конфликта, да прекрати американската блокада срещу Иран и да възстанови корабоплаването през протока. Въпреки това корабните компании изчакват повече яснота относно изпълнението на договореностите и мерките за безопасност.

„Първоначалната реакция на сектора остава сдържана. Засега няма признаци за масово завръщане на кораби към Ормузкия проток“, коментира анализаторът Хайдер Анджум от „Йюске банк“.

По думите му превозвачите предпочитат да изчакат доказателства, че споразумението се спазва устойчиво, след като в миналото е имало краткотрайни периоди на отваряне на маршрута, последвани от ново напрежение.

Военният конфликт между САЩ, Израел и Иран практически блокира корабоплаването през Ормузкия проток – един от най-важните морски коридори в света, през който преминава около една пета от глобалните доставки на петрол и втечнен природен газ.

От международната корабна организация БИМКО предупредиха, че рискът за плавателните съдове остава висок заради възможното наличие на морски мини.

„Следващата стъпка е корабособствениците да бъдат убедени, че преминаването през Ормузкия проток е не само разрешено, но и безопасно“, заяви ръководителят по сигурността на организацията Якоб Ларсен.

Японските корабни компании също подчертаха, че ще възобновят редовните си маршрути едва след категорично потвърждение за сигурността на плаването. Подобна позиция заеха и големи европейски превозвачи, които приветстваха споразумението, но настояха за повече конкретни гаранции.

Според анализатори при благоприятно развитие натрупаните кораби от двете страни на протока могат да бъдат обработени в рамките на около десет дни. Въпреки това експерти от сектора предупреждават, че пълното възстановяване на трафика и връщането към предишните нива на активност може да отнеме значително повече време.

Данни на специализирани компании показват, че броят на танкерите в района на Близкия изток е намалял осезаемо след началото на конфликта, което подчертава влиянието на кризата върху световната търговия и енергийните доставки.