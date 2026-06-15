Захарова заяви, че твърденията на Украйна за руски удар по Киевско-Печорската лавра са груба фалшификация

Руското външно министерство днес отхвърли като "груба фалшификация" обвиненията на Украйна и Запада, че Москва е нанесла удар по исторически манастир в украинската столица по време на масирана атака през нощта, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Руското министерство на отбраната заяви по-рано днес, че неговите войски не са нанасяли удари по Киевско-Печорската лавра по време на това, което описа като атака срещу военни заводи, и хвърли вината за нанесените щети по религиозния обект на американска ракета за противовъздушна отбрана "Пейтриът".
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обвини Украйна и Запада, че са измислили това, което тя нарече "поредна фалшификация" и "груба измама", и заяви, че руското министерство на отбраната е описало "това, което наистина се е случило".
В изявление Захарова също така обвини френския президент Еманюел Макрон и други европейски политици, че бързат да осъдят несправедливо Москва за нанесените щети на религиозния обект, докато мълчат за смъртоносните украински удари по студентско общежитие и по музей в Крим, които унищожиха емблематично произведение на изкуството.
"От тях нямаше и намек за съболезнования към многобройните жертви на терористичните атаки на "Банкова" (улицата, на която в Киев се намира президентството – бел. ред.) по мирното население в руските региони, включително загиналите от ръцете на украинската армия в Старобелск", цитира ТАСС изявлението на Захарова. "Нищо не казаха и за атаката, истинската, а не измислената, срещу музея на отбраната в Севастопол", допълва тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 2222
Коментиран от #2
17:03 15.06.2026
2 Сила
До коментар #1 от "2222":Или пиян !!!?
17:04 15.06.2026
3 Путин милиционера шеф на копейки и бакши
17:04 15.06.2026
4 Историк
17:05 15.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Алкохолното Петно
Значи Говори Истината.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
17:07 15.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски
Коментиран от #25
17:07 15.06.2026
9 Маро мари
17:08 15.06.2026
10 Маша
Коментиран от #23
17:09 15.06.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #32
17:10 15.06.2026
12 Ех,Захарова!
Но не разбрахте ли,че тия-новите фашисти,не разбират от думи,а разбират само от едно-унищожение!
Като старите фашисти!
Вие поне имате богат опит ,в тази област...!
17:10 15.06.2026
13 мдда
17:11 15.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ехеее
17:12 15.06.2026
16 Да ви светна
💥Засегнати предприятия:
▪АД „Киевски радарен завод“, който разработва и произвежда компоненти за безпилотни летателни апарати с голям обсег, както и произвежда и ремонтира военни радарни системи;
▪цех за производство и подготовка за употреба (конфигуриране) на безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег на територията на филмовото студио „А. П. Довженко“;
▪Unmanned Technologies LLC, която извършва сглобяване на големи единици на далекобойни безпилотни летателни апарати от чуждестранни компоненти;
▪АД „Завод „Маяк“, който произвежда бойни глави за безпилотни летателни апарати и ускорители за крилати ракети „Фламинго“;
▪Киевският държавен завод „Буревестник“, който произвежда безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег, както и радарно оборудване за украинските въоръжени сили;
▪Ukr Armo Tech LLC, която сглобява бойни глави (боеприпаси) за безпилотни летателни апарати и различни видове ракети;
▪Киевският агрегатен завод и Заводът за ремонт на граждански самолети № 410, които произвеждат самолети и космически апарати, произвеждат и ремонтират турбореактивни двигатели за самолети, както и компоненти за безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег;
Коментиран от #24, #28
17:13 15.06.2026
17 продължение
▪ПАО „Днепровски завод за електромеханично оборудване“, промишлени предприятия в град Харков „Greenhouse Solution“ и ООД „DT-1 Group“, които сглобяват бойни глави за безпилотни летателни апарати и ракети от различни типове.
▪Освен това са повредени военни летища във Василков, Уман, Черкаси и Красная Слободка, както и териториални центрове за набиране на персонал в град Киев.
✅Целите на удара бяха постигнати, всички определени обекти бяха поразени.
❕Въоръжените сили на Руската федерация не планират и не извършват удари срещу обекти на гражданската инфраструктура.
▫Според потвърдени съобщения, комплексът Киево-Печерска лавра е бил ударен от ракета от американска зенитно-ракетна система „Пейтриът“.
▫Една от причините за неправилното функциониране на този комплекс може да бъде, че западните страни са прехвърлили на киевския режим ракети с изтекъл срок на годност
Коментиран от #29
17:13 15.06.2026
18 Очаквам стандартните клишета и оплювки!
,,Тая на колко водки е"... и т.н...!
Коментиран от #47
17:13 15.06.2026
19 хихи
17:13 15.06.2026
20 Точен
17:14 15.06.2026
21 НАБЛДАТЕЛ
17:14 15.06.2026
22 РаZпутин
17:14 15.06.2026
23 хаха 🤣
До коментар #10 от "Маша":баба Маша става велика само след като си вземе дозата бело+ одеколон за пиене 🤣
17:15 15.06.2026
24 Многоходови пи те ци
До коментар #16 от "Да ви светна":И като са ги знаели, що чакаха 5 да ги избомбят ахахахха
17:16 15.06.2026
25 Сигурен съм,че...
До коментар #8 от "Тамън ми беше домъчняло за тоя руски":...тя има поне 100 пъти повече акъл в главата си,от твоята...!
Коментиран от #50
17:17 15.06.2026
26 Лъжеш
17:18 15.06.2026
27 Независим
17:19 15.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ол1гофрен,
До коментар #17 от "продължение":Източник?
Коментиран от #33
17:20 15.06.2026
30 Отец Дионисий
Коментиран от #36
17:20 15.06.2026
31 време за море
17:21 15.06.2026
32 Мдаа
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":През 1941 година Сталин пали Лаврата.
17:22 15.06.2026
33 Да те светна
До коментар #29 от "Ол1гофрен,":Министерството на отбраната!
Коментиран от #39
17:22 15.06.2026
34 хахахахха
До коментар #28 от "Град Козлодуй":истината боли,нали
17:23 15.06.2026
35 Тодар Живков
17:24 15.06.2026
36 Бъркаш се
До коментар #30 от "Отец Дионисий":Всяка сутрин 8 милиарда човека по света се събуждат щастливи,че не са родили евр0гейт@ци или хахли.
Коментиран от #48
17:25 15.06.2026
37 Сус бе копейки
17:27 15.06.2026
38 Наблюдател
17:28 15.06.2026
39 ....
До коментар #33 от "Да те светна":Източникът на тези глупости от коментари 16 и 17 е пост във Фейсбук на някакъв Чавдар Цеков на 3 юни в 11:46. Жалко че все още има хора, които вярват на пропагандисти от Фейсбук.·
Коментиран от #51, #54, #56, #61, #71, #72, #73
17:29 15.06.2026
40 Мишел
17:30 15.06.2026
41 име
17:32 15.06.2026
42 Голям! Велик!
- Ще бъде ли Русия наказана за това, което направи с този паметник на световното културно наследство?
-Ще видите в новините.
17:32 15.06.2026
43 Звездоброец
17:32 15.06.2026
44 Не знам колко плащат на Захарова
17:34 15.06.2026
45 име
17:35 15.06.2026
46 Бай Пунди Говнокомандващия
В Русия се разби стратегически бомбардировач Ту-22М3
Останал без управление, бомбардировачът е паднал на брега на река Ангара. На мястото на катастрофата е избухнал пожар, а над района се е издигнал стълб от черен дим.
17:36 15.06.2026
47 А какво друго да очакваш
До коментар #18 от "Очаквам стандартните клишета и оплювки!":от тия рециклируеми?
17:38 15.06.2026
48 хихи
До коментар #36 от "Бъркаш се":а русо0гейт@ците какво ще ги правим. ще ги пращаме в Сибир ли 😂 😂 😂
17:38 15.06.2026
49 Русото на тая
17:40 15.06.2026
50 хаха 🤣
До коментар #25 от "Сигурен съм,че...":акъла й и колкото на Вовчик, равен на мозъка на 1/2 кокошка🤣 само Медведката е по-кух от тях 🤣
17:41 15.06.2026
51 що лъжеш
До коментар #39 от "....":Източника е министерството на отбраната!
17:42 15.06.2026
52 дядо дръмпир-инфо
Съобщението последва масирана руска атака срещу историческия Печерско-Печерски манастир в Киев на 15 юни. Епифаний твърди, че Москва иска да унищожи свещения обект само защото не е успяла да го превземе.Религиозният лидер също призова за незабавна международна намеса за спиране на продължаващото насилие.
"Какво друго трябва да направи кремълският антихрист, за да осъзнае светът, че трябва да действа решително, за да приключи руският терор срещу Украйна и срещу самите принципи на мира?" написа той в X, осъждайки това, което нарече "още едно руско престъпление срещу човечеството, срещу историята, срещу християнството."
Духовна война
Епифаний отправи остри думи към патриарх Кирил, глава на Руската православна църква. Кирил прочуто благославя инвазията и дори няколко пъти описва конфликта като свещена война.
Епифаний твърди, че Москва активно се опитва да заличи украинската идентичност, като атакува древни светилища като Киево-Печерския манастир.
Въпреки това, той беше уверен, че местното население ще издържи на психологическия натиск.
"По този начин те се опитват да ни пречупят духовно. Но ще издържим тези тестове. Тази катедрала е била многократно разрушавана през ис
17:43 15.06.2026
53 Тити
17:45 15.06.2026
54 Аве мишкар
До коментар #39 от "....":толкова ли можете само евтините тролчета, информацията е от днес 15.06.2026г от Министерството на отбраната на Русия
17:46 15.06.2026
55 Стика мурка
17:47 15.06.2026
56 хахахахха
До коментар #39 от "....":пример за пропаганда е 52-ри коментар
17:47 15.06.2026
57 Артилерист
Коментиран от #60
17:48 15.06.2026
58 Мишел
17:51 15.06.2026
59 Ха-ха
17:52 15.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Защо лъжеш
До коментар #39 от "....":ето го източника
17:53 15.06.2026
62 Е То
17:54 15.06.2026
63 1945
17:54 15.06.2026
64 az СВО Победа 81
1. На снимките/видеата от въздуха на манастирския комплекс (интернет се напълни с такива) не се забелязват следи от експлпзия (БЧ на БПЛА "Геран" е 50-90 кг., в зависимост от модификацията, а масата на БЧ на ракета е в пъти повече). Това говори, че не е имало попадение, както твърди Киев.
2. Вариантите са два:
- Криворъкото украинско ПВО пак се е проявило
- Автопровокация на Киев в навечерието на срещата на Г-7, за да се създаде необходимия антируски информационен фон и за да може Киев да хленчи за още пари.
3. Познавайки методите на Киев съм склонен да приема втория от посочените варианти.
17:55 15.06.2026
65 Украинците
17:56 15.06.2026
66 Здравей, Северна Корея !
😆
Коментиран от #68, #69
17:57 15.06.2026
67 Калъчев
18:02 15.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 хахахахха
До коментар #66 от "Здравей, Северна Корея !":ти имаш повече информация и от Путин ве,хаххаха,голям си фантазьор,дори е така нали се сещаш че няма как да имаш достъп до тези данни,за толкова кухи ли смяташ читателите тук
18:06 15.06.2026
70 Мишел
18:14 15.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Защо лъжеш
До коментар #39 от "....":погледни коментар 61 и обясни на всички защо излъга
18:21 15.06.2026