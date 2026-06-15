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Захарова заяви, че твърденията на Украйна за руски удар по Киевско-Печорската лавра са груба фалшификация
  Тема: Украйна

Захарова заяви, че твърденията на Украйна за руски удар по Киевско-Печорската лавра са груба фалшификация

15 Юни, 2026 17:01 1 301 73

  • украйна-
  • киевско-печорска лавра-
  • киев-
  • русия-
  • мария захарова

Захарова обвини Украйна и Запада, че са измислили това, което тя нарече "поредна фалшификация"

Захарова заяви, че твърденията на Украйна за руски удар по Киевско-Печорската лавра са груба фалшификация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руското външно министерство днес отхвърли като "груба фалшификация" обвиненията на Украйна и Запада, че Москва е нанесла удар по исторически манастир в украинската столица по време на масирана атака през нощта, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Руското министерство на отбраната заяви по-рано днес, че неговите войски не са нанасяли удари по Киевско-Печорската лавра по време на това, което описа като атака срещу военни заводи, и хвърли вината за нанесените щети по религиозния обект на американска ракета за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обвини Украйна и Запада, че са измислили това, което тя нарече "поредна фалшификация" и "груба измама", и заяви, че руското министерство на отбраната е описало "това, което наистина се е случило".

В изявление Захарова също така обвини френския президент Еманюел Макрон и други европейски политици, че бързат да осъдят несправедливо Москва за нанесените щети на религиозния обект, докато мълчат за смъртоносните украински удари по студентско общежитие и по музей в Крим, които унищожиха емблематично произведение на изкуството.

"От тях нямаше и намек за съболезнования към многобройните жертви на терористичните атаки на "Банкова" (улицата, на която в Киев се намира президентството – бел. ред.) по мирното население в руските региони, включително загиналите от ръцете на украинската армия в Старобелск", цитира ТАСС изявлението на Захарова. "Нищо не казаха и за атаката, истинската, а не измислената, срещу музея на отбраната в Севастопол", допълва тя.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2222

    47 21 Отговор
    Щом Марийка Захарова го казва, значи е истина. Като "Само луд може да си помисли, че Русия ще нападне Украйна"

    Коментиран от #2

    17:03 15.06.2026

  • 2 Сила

    27 13 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    Или пиян !!!?

    17:04 15.06.2026

  • 3 Путин милиционера шеф на копейки и бакши

    22 18 Отговор
    Пр 0 сти сме и слушаме САЩ

    17:04 15.06.2026

  • 4 Историк

    23 15 Отговор
    Истината я казва САЩ, защото не са бав н0 ра3 виващи милиционери с НУЛА влияние по света

    17:05 15.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Алкохолното Петно

    28 16 Отговор
    Появи ли се

    Значи Говори Истината.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    17:07 15.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски

    31 16 Отговор
    Пар цал.

    Коментиран от #25

    17:07 15.06.2026

  • 9 Маро мари

    26 12 Отговор
    Жална ви майка сега.

    17:08 15.06.2026

  • 10 Маша

    11 17 Отговор
    Е Велика !!!

    Коментиран от #23

    17:09 15.06.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    25 12 Отговор
    "Единственото, което руснаците са взели от православието, е да се прекръстят преди да те насекат с топор."-незнам дали е от Достоевски , но тая лавра е палена и от съвеЦки войски през 2СВ

    Коментиран от #32

    17:10 15.06.2026

  • 12 Ех,Захарова!

    20 29 Отговор
    Права си!
    Но не разбрахте ли,че тия-новите фашисти,не разбират от думи,а разбират само от едно-унищожение!
    Като старите фашисти!
    Вие поне имате богат опит ,в тази област...!

    17:10 15.06.2026

  • 13 мдда

    11 23 Отговор
    Зеленски си живее в собствен свят. Неговото братче Илия Топурия беше разбит от американеца Джъстин Гейджи, а оня празнуваше с още шепа укри предварителната си победа над американеца. Сега ще трябва ходи да търси къде да му трият татуировката която си е направил предварително, символизираща победата му над Гейджи.

    17:11 15.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ехеее

    29 15 Отговор
    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🥃🐑😂

    17:12 15.06.2026

  • 16 Да ви светна

    13 23 Отговор
    ❗Тази вечер, в отговор на терористичните атаки на режима в Киев, руските въоръжени сили нанесоха масиран удар с високоточни въздушни, наземни и морски оръжия с голям обсег и дронове срещу обекти на отбранителната промишленост в градовете Киев, Харков и Днепропетровск.

    💥Засегнати предприятия:

    ▪АД „Киевски радарен завод“, който разработва и произвежда компоненти за безпилотни летателни апарати с голям обсег, както и произвежда и ремонтира военни радарни системи;

    ▪цех за производство и подготовка за употреба (конфигуриране) на безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег на територията на филмовото студио „А. П. Довженко“;

    ▪Unmanned Technologies LLC, която извършва сглобяване на големи единици на далекобойни безпилотни летателни апарати от чуждестранни компоненти;

    ▪АД „Завод „Маяк“, който произвежда бойни глави за безпилотни летателни апарати и ускорители за крилати ракети „Фламинго“;

    ▪Киевският държавен завод „Буревестник“, който произвежда безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег, както и радарно оборудване за украинските въоръжени сили;

    ▪Ukr Armo Tech LLC, която сглобява бойни глави (боеприпаси) за безпилотни летателни апарати и различни видове ракети;

    ▪Киевският агрегатен завод и Заводът за ремонт на граждански самолети № 410, които произвеждат самолети и космически апарати, произвеждат и ремонтират турбореактивни двигатели за самолети, както и компоненти за безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег;

    Коментиран от #24, #28

    17:13 15.06.2026

  • 17 продължение

    12 20 Отговор
    ▪„Киевски иновационен терминал „Нова поща“, който доставя и съхранява продукти с двойна употреба, включително такива за производство на безпилотни летателни апарати, роботизирани системи и системи за електронна война;

    ▪ПАО „Днепровски завод за електромеханично оборудване“, промишлени предприятия в град Харков „Greenhouse Solution“ и ООД „DT-1 Group“, които сглобяват бойни глави за безпилотни летателни апарати и ракети от различни типове.

    ▪Освен това са повредени военни летища във Василков, Уман, Черкаси и Красная Слободка, както и териториални центрове за набиране на персонал в град Киев.

    ✅Целите на удара бяха постигнати, всички определени обекти бяха поразени.

    ❕Въоръжените сили на Руската федерация не планират и не извършват удари срещу обекти на гражданската инфраструктура.

    ▫Според потвърдени съобщения, комплексът Киево-Печерска лавра е бил ударен от ракета от американска зенитно-ракетна система „Пейтриът“.

    ▫Една от причините за неправилното функциониране на този комплекс може да бъде, че западните страни са прехвърлили на киевския режим ракети с изтекъл срок на годност

    Коментиран от #29

    17:13 15.06.2026

  • 18 Очаквам стандартните клишета и оплювки!

    12 16 Отговор
    От рода на-
    ,,Тая на колко водки е"... и т.н...!

    Коментиран от #47

    17:13 15.06.2026

  • 19 хихи

    19 14 Отговор
    какъв тоя дърт вампир на снимката 😂 😂 😂

    17:13 15.06.2026

  • 20 Точен

    17 20 Отговор
    Какъв е Зеленски? Евреин... Кой има най-голяма полза от вражди между православните? Тъкмо евреите...

    17:14 15.06.2026

  • 21 НАБЛДАТЕЛ

    17 14 Отговор
    Някой да има учуден от поредните глупости на тази?!

    17:14 15.06.2026

  • 22 РаZпутин

    20 10 Отговор
    Време е няколко фламингота да разгледат Кремъл!!!

    17:14 15.06.2026

  • 23 хаха 🤣

    20 10 Отговор

    До коментар #10 от "Маша":

    баба Маша става велика само след като си вземе дозата бело+ одеколон за пиене 🤣

    17:15 15.06.2026

  • 24 Многоходови пи те ци

    11 3 Отговор

    До коментар #16 от "Да ви светна":

    И като са ги знаели, що чакаха 5 да ги избомбят ахахахха

    17:16 15.06.2026

  • 25 Сигурен съм,че...

    8 18 Отговор

    До коментар #8 от "Тамън ми беше домъчняло за тоя руски":

    ...тя има поне 100 пъти повече акъл в главата си,от твоята...!

    Коментиран от #50

    17:17 15.06.2026

  • 26 Лъжеш

    13 4 Отговор
    Боклук.

    17:18 15.06.2026

  • 27 Независим

    18 7 Отговор
    Уроди руски.

    17:19 15.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ол1гофрен,

    12 0 Отговор

    До коментар #17 от "продължение":

    Източник?

    Коментиран от #33

    17:20 15.06.2026

  • 30 Отец Дионисий

    18 10 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или севернокорейци.

    Коментиран от #36

    17:20 15.06.2026

  • 31 време за море

    14 3 Отговор
    Москва пуска редовни полети до Северна Корея, за да имат руснаците къде да почиват. Полетите между Москва и Пхенян, извършвани от руската авиокомпания Nordwind Airlines, първоначално бяха само веднъж месечно, но сега се изпълняват всяка седмица. Все повече руснаци избират да отидат на море в Северна Корея, поради липса на други алтернативи.

    17:21 15.06.2026

  • 32 Мдаа

    11 6 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    През 1941 година Сталин пали Лаврата.

    17:22 15.06.2026

  • 33 Да те светна

    3 12 Отговор

    До коментар #29 от "Ол1гофрен,":

    Министерството на отбраната!

    Коментиран от #39

    17:22 15.06.2026

  • 34 хахахахха

    3 9 Отговор

    До коментар #28 от "Град Козлодуй":

    истината боли,нали

    17:23 15.06.2026

  • 35 Тодар Живков

    13 6 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    17:24 15.06.2026

  • 36 Бъркаш се

    7 12 Отговор

    До коментар #30 от "Отец Дионисий":

    Всяка сутрин 8 милиарда човека по света се събуждат щастливи,че не са родили евр0гейт@ци или хахли.

    Коментиран от #48

    17:25 15.06.2026

  • 37 Сус бе копейки

    10 4 Отговор
    Мършави.

    17:27 15.06.2026

  • 38 Наблюдател

    11 4 Отговор
    Може Украйна да казва истината, а може и Маша. На война се лъже много и войната изважда на показ най-лошото у човека. Но ако Путин не беше започнал тази безсмислена и срамна война, нищо нямаше да се случи и стотици хиляди хора щяха да са още живи. Войната е благородно занимание само във филмите и романите.

    17:28 15.06.2026

  • 39 ....

    12 1 Отговор

    До коментар #33 от "Да те светна":

    Източникът на тези глупости от коментари 16 и 17 е пост във Фейсбук на някакъв Чавдар Цеков на 3 юни в 11:46. Жалко че все още има хора, които вярват на пропагандисти от Фейсбук.·

    Коментиран от #51, #54, #56, #61, #71, #72, #73

    17:29 15.06.2026

  • 40 Мишел

    12 4 Отговор
    ВСУ: Стреляме като по яребици. Съвсем скоро ще изолираме напълно и окончателно Крим. Толкова е лесно, все едно стреляме по яребици. Това са думи на командира на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди. Така той описа украинските удари с дронове по камионите и цистерните, с които руските сили се опитват да достигнат Крим по сухопътния път след като украинската армия повреди моста Чонхар и той стана неизползваем за руснаците. Мадяр добави, че украинските въоръжени сили ще поемат пълен контрол над тази ключова магистрала към полуострова и съвсем скоро ще изолират напълно Крим, така че за руснаците ще е невъзможно да снабдяват там частите си с провизии и боеприпаси от окупираната южна част на Украйна.

    17:30 15.06.2026

  • 41 име

    4 12 Отговор
    Бандерите много реват, но денацификацията още не е приключила. Миналия ден руснаците им обещаха Орешници, така че да си пазят силите да реват пак за три гаража, поразени от Орешниците.

    17:32 15.06.2026

  • 42 Голям! Велик!

    12 3 Отговор
    Въпрос към президента Зеленски:

    - Ще бъде ли Русия наказана за това, което направи с този паметник на световното културно наследство?
    -Ще видите в новините.

    17:32 15.06.2026

  • 43 Звездоброец

    11 2 Отговор
    "Орките" нищо не признават и само "на светци се правят" !

    17:32 15.06.2026

  • 44 Не знам колко плащат на Захарова

    11 3 Отговор
    за да отвращава хората от кремълския режим, но ми се струва, че тя си заработва всяка копейка.

    17:34 15.06.2026

  • 45 име

    5 10 Отговор
    Щом соpocнятa и бандерите вият на yмpяло, значи е на добре. Преди два дни бандерите наредиха пълна евакуация на Славянск и Крематорск, които вече са в обхвата на руската артилерия и дронове за къси разстояния. Защита в Лиман и Константинов е в колапс и следващите са Славянск и Краматорск. Затова е целия рев.

    17:35 15.06.2026

  • 46 Бай Пунди Говнокомандващия

    11 2 Отговор
    В Русия се разби стратегически бомбардировач Ту-22М3

    В Русия се разби стратегически бомбардировач Ту-22М3

    Останал без управление, бомбардировачът е паднал на брега на река Ангара. На мястото на катастрофата е избухнал пожар, а над района се е издигнал стълб от черен дим.

    17:36 15.06.2026

  • 47 А какво друго да очакваш

    5 5 Отговор

    До коментар #18 от "Очаквам стандартните клишета и оплювки!":

    от тия рециклируеми?

    17:38 15.06.2026

  • 48 хихи

    11 2 Отговор

    До коментар #36 от "Бъркаш се":

    а русо0гейт@ците какво ще ги правим. ще ги пращаме в Сибир ли 😂 😂 😂

    17:38 15.06.2026

  • 49 Русото на тая

    9 2 Отговор
    наистина е фалшификация, ама само то....а, не и тена й.

    17:40 15.06.2026

  • 50 хаха 🤣

    11 1 Отговор

    До коментар #25 от "Сигурен съм,че...":

    акъла й и колкото на Вовчик, равен на мозъка на 1/2 кокошка🤣 само Медведката е по-кух от тях 🤣

    17:41 15.06.2026

  • 51 що лъжеш

    2 6 Отговор

    До коментар #39 от "....":

    Източника е министерството на отбраната!

    17:42 15.06.2026

  • 52 дядо дръмпир-инфо

    6 2 Отговор
    След "престъпленията срещу християнството" на Путин: Главата на Украинската православна църква има ново име за руския лидерСлед опустошителен руски въздушен удар, главата на Украинската православна църква, митрополит Епифаний, определи Владимир Путин като "кремълския антихрист".

    Съобщението последва масирана руска атака срещу историческия Печерско-Печерски манастир в Киев на 15 юни. Епифаний твърди, че Москва иска да унищожи свещения обект само защото не е успяла да го превземе.Религиозният лидер също призова за незабавна международна намеса за спиране на продължаващото насилие.

    "Какво друго трябва да направи кремълският антихрист, за да осъзнае светът, че трябва да действа решително, за да приключи руският терор срещу Украйна и срещу самите принципи на мира?" написа той в X, осъждайки това, което нарече "още едно руско престъпление срещу човечеството, срещу историята, срещу християнството."
    Духовна война
    Епифаний отправи остри думи към патриарх Кирил, глава на Руската православна църква. Кирил прочуто благославя инвазията и дори няколко пъти описва конфликта като свещена война.

    Епифаний твърди, че Москва активно се опитва да заличи украинската идентичност, като атакува древни светилища като Киево-Печерския манастир.

    Въпреки това, той беше уверен, че местното население ще издържи на психологическия натиск.

    "По този начин те се опитват да ни пречупят духовно. Но ще издържим тези тестове. Тази катедрала е била многократно разрушавана през ис

    17:43 15.06.2026

  • 53 Тити

    6 2 Отговор
    Захарова наздраве.

    17:45 15.06.2026

  • 54 Аве мишкар

    2 7 Отговор

    До коментар #39 от "....":

    толкова ли можете само евтините тролчета, информацията е от днес 15.06.2026г от Министерството на отбраната на Русия

    17:46 15.06.2026

  • 55 Стика мурка

    5 5 Отговор
    Ок бе Марче. ОТ къде разбра, че Пейтриът, а не някоя друга. Така ти казаха да кажеш ли? Или го видя като фърга на боб? От 1000 км знаете по-добре отколкото хората на място. Кажи украинска ракета, кажи украинско ПВО.. ма чак да кажеш каква е била... аре нема нужда. Както винаги лъжеш на поразия. Колкото по-голяма лъжата толкова си по-реална изглежда. Знаем я тази руска максима.

    17:47 15.06.2026

  • 56 хахахахха

    1 6 Отговор

    До коментар #39 от "....":

    пример за пропаганда е 52-ри коментар

    17:47 15.06.2026

  • 57 Артилерист

    3 6 Отговор
    За всичките военни престъпления на киевската хунта, като се започне от обстрелите и убийството на мирните хора в Донбас, мине се през постановката в Буча, после гаврата и убийството на хората при Курската интервенция, безбройните атаки по Белгородска област, плажът в Севастопол, нарочното убийство на децата в Старобелск и тн., и тн. Няма нито един подобен случай на руските войски, но западняците си траят за това, както си траяха и за неприлагането на Минските споразумения. Изобщо лицемерието на западняците нямат праг и затова комичния артист Зеленски им идва дадеш...

    Коментиран от #60

    17:48 15.06.2026

  • 58 Мишел

    6 2 Отговор
    Руски стратегически бомбардировач Ту-22М3 се разби близо до база, ударена при операция "Паяжина" (ВИДЕО). Руски стратегически бомбардировач „Туполев" Ту-22М3 се разби по време на тренировъчен полет в Иркутска област в Сибир, съобщи в понеделник, 15 юни, информационна агенция „Интерфакс“, позовавайки се на руското Министерство на отбраната. Самолетът се е взривил на около 50 километра северозападно от военновъздушната база "Белая". Миналото лято "Белая" беше сред петте руски военновъздушни бази, които бяха атакувани по време на мащабната украинска операция "Паяжина".

    17:51 15.06.2026

  • 59 Ха-ха

    6 2 Отговор
    Нещо се е случило в Русия. Соловьов пак е изпаднал в шок в студиото.!

    17:52 15.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Защо лъжеш

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "....":

    ето го източника

    17:53 15.06.2026

  • 62 Е То

    4 5 Отговор
    Сега е не само модерно , но е и задължително на територията на ЕС за всичко да е виновен Путин . Дори ракета Пейтриът да е ударила и причинила пожар , цялата вина е на Путин. И нямало никакво значение , че дроновете над балтийските страни са украински , или безпилотните лодки край румънското или турското черноморие. Заради атлантическата солидарност сме длъжни да повтаряме една и съща лъжа: Вината е на Путин .

    17:54 15.06.2026

  • 63 1945

    5 3 Отговор
    Захарова отклонява вниманието на хората...в Крим е пред избухване на хуманитарна криза.

    17:54 15.06.2026

  • 64 az СВО Победа 81

    3 5 Отговор
    Накратко:

    1. На снимките/видеата от въздуха на манастирския комплекс (интернет се напълни с такива) не се забелязват следи от експлпзия (БЧ на БПЛА "Геран" е 50-90 кг., в зависимост от модификацията, а масата на БЧ на ракета е в пъти повече). Това говори, че не е имало попадение, както твърди Киев.

    2. Вариантите са два:
    - Криворъкото украинско ПВО пак се е проявило
    - Автопровокация на Киев в навечерието на срещата на Г-7, за да се създаде необходимия антируски информационен фон и за да може Киев да хленчи за още пари.

    3. Познавайки методите на Киев съм склонен да приема втория от посочените варианти.

    17:55 15.06.2026

  • 65 Украинците

    3 4 Отговор
    Както и техните фенове също така твърдяха , че и био лаборатории няма , ама Тулси Габърт каза друго- след ден два или ще се разбере че украинците са го думнали или ще спре да се говори

    17:56 15.06.2026

  • 66 Здравей, Северна Корея !

    3 2 Отговор
    Правителството на Путин е закупило сървъри за 1,3 млрд. рубли, които да помагат на руските власти да ограничават Интернет в страната. Става въпрос за най-малко 154 сървъра, базирани на процесори Intel Xeon Gold или еквивалентни, с поддръжка на DDR5 памет и високоскоростни PCIe 5.0 интерфейси. Оборудването трябва да бъде произведено и сглобено и включено в регистъра на руското министерство на промишлеността и търговията. В документ на уебсайта на Роскомнадзор се посочва, че Роскомнадзор трябва да постигне средна ефективност на блокиране на VPN над 92%.

    😆

    Коментиран от #68, #69

    17:57 15.06.2026

  • 67 Калъчев

    2 2 Отговор
    Ционистко-бандеровския режим в киев, куриращи ционистката маша в зелен потник, отдавна чакаха удобен момент за да праснат Православната Киево-Печоркса лавра и я ликвидират, като обвинят за това масовия удар на руските ракетно-дронови сили.Ционистката банда отново, както преди 1000 години, както преди 100 години иска да си нагоди своя територия, нов спасителен терен за държава, особено след като проектът Израел в Палестина стана провален - тесен, неудобен и твърде пустинен за галфуните с черни капели - хасиди, брадясали кудкудяци.

    18:02 15.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 хахахахха

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Здравей, Северна Корея !":

    ти имаш повече информация и от Путин ве,хаххаха,голям си фантазьор,дори е така нали се сещаш че няма как да имаш достъп до тези данни,за толкова кухи ли смяташ читателите тук

    18:06 15.06.2026

  • 70 Мишел

    1 1 Отговор
    Ако е руска ракета, лаврата ще се разхвърчи. А то пожар на покрива. Стартовите ускорители с изтекъл срок на годност на Пейтриът имат навика да правят такива работи.

    18:14 15.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Защо лъжеш

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "....":

    погледни коментар 61 и обясни на всички защо излъга

    18:21 15.06.2026

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