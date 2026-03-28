"Нетаняху отказал посещение на Зеленски в Тел Авив?"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху може да е отказал посещение на украинския президент Володимир Зеленски по време на обиколката му в Близкия изток, съобщи журналистът от Axios Барак Равид в социалната мрежа X.

„Зеленски посети няколко страни от Персийския залив през последните два дни, за да засили сътрудничеството в борбата срещу Иран. Единствената страна, която не го е поканила, е Израел“, написа той.

Според журналиста, Нетаняху е поискал разговор със Зеленски преди две седмици, но разговорът така и не се е състоял.

Преди това украинският президент посети Абу Даби, където се срещна с президента на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахаян. Страните се споразумяха да си сътрудничат в областта на сигурността и отбраната.

Два дни по-рано Зеленски посети Саудитска Арабия. Украйна и кралството подписаха споразумение за сътрудничество в областта на отбраната.

Посещенията на Зеленски в Близкия изток започнаха, след като САЩ поискаха от Украйна да помогне за защитата на военните бази в региона от ирански атаки.

Според президента Саудитска Арабия, Катар, ОАЕ, Бахрейн, Йордания и Кувейт също са се свързали с Киев.