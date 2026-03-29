Милиони американци излязоха на протести срещу политиката на президента Тръмп ВИДЕО

Най-малко осем милиона души са се включили според организаторите в протестите вчера в САЩ срещу политиката на президента Доналд Тръмп, предаде Франс прес.
Движението "Без крале" обяви, че е имало "повече от 3300 демонстрации във всички 50 (американски) щата". В тях според организаторите са се включили над 8 милиона души.
Американските власти не са предоставили официални данни.
Според "Без крале" броят на участниците е рекордно висок, а демонстрациите са били с 600 повече в сравнение с предишния ден на мобилизация - през октомври миналата година.
За сравнение, протестите тогава събраха около 7 милиона души, отбелязва ДПА.
Броят на демонстрантите вчера все пак бе малко под прогнозираните приблизително 9 милиона човека.
Протестите се състояха на фона на войната, започната от Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху срещу Иран преди един месец. Конфликтът доведе до рязко поскъпване на горивата, което предизвика опасения от икономическа криза.
Демонстрации имаше и в Европа, включително в Германия и Франция.
В протестите в САЩ се включиха Робърт Де Ниро и Брус Спрингстийн.
Легендарният актьор, който е остър критик на Тръмп, поведе няколко десетки хиляди души на шествие в Ню Йорк.
Музикантът, от своя страна, се включи в демонстрацията в Минеаполис. Около 200 хиляди души са се събрали според организаторите в града, където двама души бяха убити при протести срещу имиграционните власти през януари тази година.
Брус Спрингстийн изпълни песента Streets of Minneapolis ("Улиците на Минеаполис"), която написа в памет на Рене Гуд и Алекс Прети.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7
07:12 29.03.2026
6 Гражданин
Коментиран от #33
07:20 29.03.2026
9 Владимир Путин, президент
В Русия, а някай е изльзъл на Красная площадь, а е заминал на фронта !!! Със семейството таварищи ☝️
Коментиран от #15, #16
07:25 29.03.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #7 от "София Област":ДДС на горивата е 50 процента.Да се опрости и бензина ще стане 75 цента.
Коментиран от #19
07:32 29.03.2026
12 Владимир Путин, президент
Този е, но аз го изпреваря както Мосфильм изпревари Холивуд навремето, таварищи.....☝️
07:35 29.03.2026
16 Володимир Зеленски Президент
До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":Американци сър.....
В Украйна, а някай е изльзъл на Мегданя, а е заминал на фронта-бусофициран !!! Със семейството таварищи ☝️
07:40 29.03.2026
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Тоя от Областа е от они българи, които само знаят да ревът:"Ами то от нас нищо независи, аз какво да направя, за какво да излизам и тн"И после-така 500 г. За това най много мразя османлиите-, щото 5 века са избивали будните...
.
Коментиран от #22
07:46 29.03.2026
22 Владимир Путин, президент
До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"....Българите то от нас нищо независи, аз какво да направя, за какво да излизам и тн..."
Чакай, чекай малко ☝️
2014г, Майдана, Украйна - нито един руснак не излезе на антидемонстрация да защити своите и руските интереси, което закономерно доведе до сегашната тъжна за Русия ситуация, обградена отвсякъде с войниците на НАТО, безпомощна, безсилна, постоянно мънкаща за някви "преговори" докато и насипват канчето с американски бомби и ракети !!! С интерес чакаме сутришното заглавие - Русия (не)свали 472 украински дрона, отломки предизвикаха пожар във Владивосток, пожарните работят за ликвидиране последствията, няма съобщения за жертви и материални щети. Все по плану таварищи, все по плану........
Коментиран от #29, #43
07:58 29.03.2026
24 Червен кхмер
Кога в крепостния руски свят милиони ще излязат за другия психопат Путлер, който в добавка изби милион руснаци и още толкова православни украинци.? Но руския холоп е свикнал да търпи и да бъде мачкан.
07:59 29.03.2026
31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #27 от "Доналд Тръмп, президент":Обиждате най вече вие ,жълтопвветните Х кременти. Това се вижда отрано
08:15 29.03.2026
33 Нетаняху от десетилетия
До коментар #6 от "Гражданин":е несменямия действащ Президент на САЩ!
А тия за къв "Кинг" реват? Като сложат пак някой "демократ" какво ще се промени- освен, че ще си върнат пак транс-дженъдризма в детските градини и зелените сделки?
08:25 29.03.2026
36 Иванов
Коментиран от #44
09:22 29.03.2026
43 требе
До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":ти вражалец или психиатър ша знаиш, мож и двете.....
11:20 29.03.2026
44 Петров
До коментар #36 от "Иванов":В Русия си обичат батюшката! Така са свикнали.
11:24 29.03.2026
