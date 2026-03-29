Новини
Свят »
САЩ »
Милиони американци излязоха на протести срещу политиката на президента Тръмп ВИДЕО

29 Март, 2026 08:03, обновена 29 Март, 2026 07:09 4 584 46

  • сащ-
  • протести-
  • тръмп

Движението "Без крале" обяви, че е имало "повече от 3300 демонстрации във всички 50 щата"

Милиони американци излязоха на протести срещу политиката на президента Тръмп ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Най-малко осем милиона души са се включили според организаторите в протестите вчера в САЩ срещу политиката на президента Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Движението "Без крале" обяви, че е имало "повече от 3300 демонстрации във всички 50 (американски) щата". В тях според организаторите са се включили над 8 милиона души.

Американските власти не са предоставили официални данни.

Според "Без крале" броят на участниците е рекордно висок, а демонстрациите са били с 600 повече в сравнение с предишния ден на мобилизация - през октомври миналата година.

За сравнение, протестите тогава събраха около 7 милиона души, отбелязва ДПА.

Броят на демонстрантите вчера все пак бе малко под прогнозираните приблизително 9 милиона човека.

Протестите се състояха на фона на войната, започната от Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху срещу Иран преди един месец. Конфликтът доведе до рязко поскъпване на горивата, което предизвика опасения от икономическа криза.

Демонстрации имаше и в Европа, включително в Германия и Франция.

В протестите в САЩ се включиха Робърт Де Ниро и Брус Спрингстийн.

Легендарният актьор, който е остър критик на Тръмп, поведе няколко десетки хиляди души на шествие в Ню Йорк.

Музикантът, от своя страна, се включи в демонстрацията в Минеаполис. Около 200 хиляди души са се събрали според организаторите в града, където двама души бяха убити при протести срещу имиграционните власти през януари тази година.

Брус Спрингстийн изпълни песента Streets of Minneapolis ("Улиците на Минеаполис"), която написа в памет на Рене Гуд и Алекс Прети.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 59 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зюдойче

    45 2 Отговор
    Десетки милиони!

    07:10 29.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    58 4 Отговор
    В сряда пред министерството на енергетиката в 16 30 ч

    Коментиран от #7

    07:12 29.03.2026

  • 3 Дааа

    18 45 Отговор
    добре познатите поддръжници в полза на екстремистката левица, в полза на неконтролираната имиграция, в полза на хомосексуалистите, в полза на ислямистите, в полза на преразглеждането на историята, срещу националната родина, добре познатите поддръжници на Байдън, Камала Харис, Обама и Клинтън.

    07:15 29.03.2026

  • 4 Уса

    9 44 Отговор
    Няма такова нешо..Протестират отново платените пдрс и

    07:16 29.03.2026

  • 5 Татко

    65 0 Отговор
    Дони ще ви дозакопае. По време на ковид милиони си загубиха домовете, сега фантата ще ви довърши 7 долара за галон... на фона на V8 биг блок... мога от БГ-то да ви внасям някакви 1.4 голфчета с газова. Бая бизнеси и поминък ще фалират и както всичко там е на банките...

    07:18 29.03.2026

  • 6 Гражданин

    98 1 Отговор
    Никой родител не иска детето ми да умира за това ,че някакъв луд иска да е цар на света

    Коментиран от #33

    07:20 29.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хохо Бохо

    65 3 Отговор
    Този ли ще е първият краварски политик, виснал на бесилото?

    07:24 29.03.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    17 45 Отговор
    Американци сър.....
    В Русия, а някай е изльзъл на Красная площадь, а е заминал на фронта !!! Със семейството таварищи ☝️

    Коментиран от #15, #16

    07:25 29.03.2026

  • 10 7373737272

    7 35 Отговор
    Те американците винаги незнаят за какво протестират.Те обичат да излизат ей тъй лафче да си направят ,че самотници и чалнати колкото щеш там .

    07:28 29.03.2026

  • 11 Последния Софиянец

    31 2 Отговор

    До коментар #7 от "София Област":

    ДДС на горивата е 50 процента.Да се опрости и бензина ще стане 75 цента.

    Коментиран от #19

    07:32 29.03.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    8 30 Отговор
    " ....този ли ще е първият краварски политик, виснал на бесилото?..."

    Този е, но аз го изпреваря както Мосфильм изпревари Холивуд навремето, таварищи.....☝️

    07:35 29.03.2026

  • 13 Браво Иран

    61 8 Отговор
    Светът е с вас. В реално време виждаме как Иран унижи империята на лъжата и злото, ционистките изроди и васалните им семейни олигархии в Залива.

    07:36 29.03.2026

  • 14 ТРЯБВА ДА ХОДЯТ ДА ПРОТЕСТИРАТ

    54 2 Отговор
    В Израел. Там е ръководството на САЩ.

    07:39 29.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Володимир Зеленски Президент

    29 10 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Американци сър.....
    В Украйна, а някай е изльзъл на Мегданя, а е заминал на фронта-бусофициран !!! Със семейството таварищи ☝️

    07:40 29.03.2026

  • 17 Kaлпазанин

    29 5 Отговор
    Честито на говедата ,сбогом исрахел ,в небитието клуба да не стане първия провесен президент ,дано викам

    07:42 29.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    25 2 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Тоя от Областа е от они българи, които само знаят да ревът:"Ами то от нас нищо независи, аз какво да направя, за какво да излизам и тн"И после-така 500 г. За това най много мразя османлиите-, щото 5 века са избивали будните...
    .

    Коментиран от #22

    07:46 29.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Владимир Путин, президент

    11 17 Отговор

    До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "....Българите то от нас нищо независи, аз какво да направя, за какво да излизам и тн..."

    Чакай, чекай малко ☝️
    2014г, Майдана, Украйна - нито един руснак не излезе на антидемонстрация да защити своите и руските интереси, което закономерно доведе до сегашната тъжна за Русия ситуация, обградена отвсякъде с войниците на НАТО, безпомощна, безсилна, постоянно мънкаща за някви "преговори" докато и насипват канчето с американски бомби и ракети !!! С интерес чакаме сутришното заглавие - Русия (не)свали 472 украински дрона, отломки предизвикаха пожар във Владивосток, пожарните работят за ликвидиране последствията, няма съобщения за жертви и материални щети. Все по плану таварищи, все по плану........

    Коментиран от #29, #43

    07:58 29.03.2026

  • 23 Нищо няма

    14 1 Отговор
    Да направят. Ще ги разгонят а организаторите по затворите. Ефектът ще се види едва на следващите избори

    07:58 29.03.2026

  • 24 Червен кхмер

    22 15 Отговор
    Браво! Този псих трябва по бързо да се маха.
    Кога в крепостния руски свят милиони ще излязат за другия психопат Путлер, който в добавка изби милион руснаци и още толкова православни украинци.? Но руския холоп е свикнал да търпи и да бъде мачкан.

    07:59 29.03.2026

  • 25 импийчмънт и съд и за двамата

    45 1 Отговор
    Тия двамата е време да се изправят пред справедлив съд. Няма как. Светът не може да им бъде заложник на психопатията. Израел изгуби своята морална легитимация на държава преживяла хлокоста.Престъпленията и геноцида в Палестина, Иран,Сирия, Ливан които извърши,убийствата и терора са чудовищни. За двамата международно право и ред не съществува. Ще приеме ли човечеството убийствата и терора ?

    07:59 29.03.2026

  • 26 ТРЪМП - “ПРАВИ ЛЮБОВ, А НЕ ВОЙНА“

    10 1 Отговор
    Започва ВЪЗРАЖДАНЕ отново на ХИПИ движението в САЩ....

    08:03 29.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 5 Отговор

    До коментар #27 от "Доналд Тръмп, президент":

    Обиждате най вече вие ,жълтопвветните Х кременти. Това се вижда отрано

    08:15 29.03.2026

  • 32 Време е!

    15 6 Отговор
    Време е кгб-агент Краснов/ Даналд Тръмп/ да си обира крушите и да изчезва от политическата сцена.Само така ще спрат войните му.

    08:23 29.03.2026

  • 33 Нетаняху от десетилетия

    10 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гражданин":

    е несменямия действащ Президент на САЩ!

    А тия за къв "Кинг" реват? Като сложат пак някой "демократ" какво ще се промени- освен, че ще си върнат пак транс-дженъдризма в детските градини и зелените сделки?

    08:25 29.03.2026

  • 34 И така

    4 2 Отговор
    до следващата гражданска война…

    08:34 29.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Иванов

    7 9 Отговор
    А защо руснаците не протестират? Отговорете си сами (ако можете).

    Коментиран от #44

    09:22 29.03.2026

  • 37 Той

    2 1 Отговор
    Бай Дончо тия левичари ще съсипят държавата.

    09:56 29.03.2026

  • 38 Някой

    9 1 Отговор
    Нека иранците пратят военна помощ на протестиращите срещу режима Тръмп. В името на демокрацията!

    10:11 29.03.2026

  • 39 Студопор

    2 0 Отговор
    Съо както по времето на войната с Виетнам. Тогава ги обявиха за хипита. Сега как ли ще ги наричат?

    10:24 29.03.2026

  • 40 Хейт

    5 1 Отговор
    Бунт на кораба! Пиратите осъзнават, че този път няма да има плячка! Дори им хрумва ужасната мисъл, че може да гладуват. Затова искат нов капитан, който да поведе кораба към нови успешни грабежи.

    10:42 29.03.2026

  • 41 боклук

    2 2 Отговор
    Там въстанаха! В Масква - не!

    10:51 29.03.2026

  • 42 На Тръмпи му хлопа дъската

    7 1 Отговор
    Къде ги ибират такива изкукуригали

    10:52 29.03.2026

  • 43 требе

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":

    ти вражалец или психиатър ша знаиш, мож и двете.....

    11:20 29.03.2026

  • 44 Петров

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Иванов":

    В Русия си обичат батюшката! Така са свикнали.

    11:24 29.03.2026

  • 45 ФАКТ

    2 0 Отговор
    Айдеее краваристан отива на кино опс

    11:50 29.03.2026

  • 46 Втората гражданска

    0 0 Отговор
    В краварите започва скоро демократичните щати ще се отцепят от републиканските и за капак Йелоустоун ще събуди който ме разбира знае както иде видов ден

    12:53 29.03.2026