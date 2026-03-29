„Аспидес“ предупреди: Атаки на йеменските хуси могат да нарушат корабоплаването в Червено море и Аденския залив

Европейската военноморска мисия „Аспидес“ предупреди, че подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси могат да атакуват търговски кораби в Червено море и източната част на Аденския залив, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Корабите в района могат да станат мишена на атаки, заяви мисията на ЕС, която е базирана в град Лариса в Гърция, като призова корабните компании, чиито плавателни съдове се намират в региона, да проявяват особена предпазливост.

Предупреждението идва, след като йеменските бунтовници хуси възобновиха вчера ракетните си атаки срещу Израел в опит да подкрепят Иран в конфликта в Близкия изток.

Корабният трафик през Червено море и Аденския залив също може да бъде изложен на риск и плавателните съдове, свързани с Израел или САЩ, трябва да избягват преминаването през Червено море и Аденския залив, ако е възможно, се казва още в изявлението на „Аспидес“.