„Аспидес“ предупреди: Атаки на йеменските хуси могат да нарушат корабоплаването в Червено море и Аденския залив

29 Март, 2026 10:49

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Европейската военноморска мисия „Аспидес“ предупреди, че подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси могат да атакуват търговски кораби в Червено море и източната част на Аденския залив, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Корабите в района могат да станат мишена на атаки, заяви мисията на ЕС, която е базирана в град Лариса в Гърция, като призова корабните компании, чиито плавателни съдове се намират в региона, да проявяват особена предпазливост.

Предупреждението идва, след като йеменските бунтовници хуси възобновиха вчера ракетните си атаки срещу Израел в опит да подкрепят Иран в конфликта в Близкия изток.

Корабният трафик през Червено море и Аденския залив също може да бъде изложен на риск и плавателните съдове, свързани с Израел или САЩ, трябва да избягват преминаването през Червено море и Аденския залив, ако е възможно, се казва още в изявлението на „Аспидес“.


Йемен
Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 11 Отговор
    Скоро един хляб ще бъде 500 евро.

    Коментиран от #5

    10:52 29.03.2026

  • 2 ВЕРОЯТНО

    39 3 Отговор
    КИТАЙСКИ И РУСКИ СТРАТЕЗИ И СПЕЦИАЛИСТИ СА НА ТЕРЕН В ИРАН,НЕ МОГАТ ДА СИ ПОЗВОЛЯТ ДА ЗАГУБЯТ ЦЕНЕН СЪЮЗНИК. ТЕ РАЗБИРА СЕ ГО ПРАВЯТ ТИХО ЗА РАЗЛИКА ОТ ХОЛИВУДСКИТЕ ЛАЛАДЖИИ.

    10:53 29.03.2026

  • 3 Шопо

    33 3 Отговор
    Северният морски път е най-краткият маршрут по вода между Европа и Азиатско-тихоокеанския регион и най-значимата морска транспортна магистрала в Арктика. Разпростира се в Северния ледовит и в Тихия океан, главно по протежението на руския арктически бряг. Дължината му от Санкт Петербург до Владивосток възлиза на 14 280 км. Теоретично икономията от дистанцията достига до 50% в сравнение с използваните маршрути през Суецкия или Панамския канал.

    Коментиран от #36

    10:55 29.03.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    40 3 Отговор
    Израел и САЩ настъпиха много яко мотиката. И те не знаят вече, как ще излязат от тази каша, която сами надробиха.

    Коментиран от #19

    10:57 29.03.2026

  • 5 Икономист

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Април бензинът удря 10лв литъра!

    Коментиран от #9

    11:01 29.03.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    23 2 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ НАСТОЯВА ДА СЕ ВДИГНАТ САНКЦИИТЕ НА РУСИЯ!

    Коментиран от #10, #13

    11:02 29.03.2026

  • 7 НАПЪЛНО ЗАСЛУЖЕНО

    25 3 Отговор
    ..БОЙ ПО НЕКАНЕНИТЕ "ГОСТИ"

    11:08 29.03.2026

  • 8 О Времена, о Нрави!!!

    40 4 Отговор
    АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди ФАЩ, НАТО и Израел!
    Ей го на.... Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!?
    САЩ, ЕС и Израел за чужди земи... Но са "Миротворци"???
    А и никога не казвайте открихме злато и нефт... защото янките веднага ще гракнат, че при вас има диктатура и немедленно ще припнат да ви демократизират!!!
    О Времена, о Нрави!!!

    11:09 29.03.2026

  • 9 Кухоглава копейка

    5 13 Отговор

    До коментар #5 от "Икономист":

    Ще се мриееее!

    Коментиран от #34

    11:10 29.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 НА ГОЛ ГЗЗЗЗ , ЧИФТЕ ПИЩОВИ

    26 2 Отговор
    ПРЕЗ КРАИНА ЗАПАДА НЕ МОЖА ДА НАНЕСЕ СТРАТЕГИЧЕСКО ПОРАЖЕНИЕ НА РУСИЯ, НО ИРАН ЗА ЕДИН МЕСЕЦ ВИДЕ СМЕТКАТА НА ЗАПАД НАЛИТЕ

    Коментиран от #12, #16

    11:12 29.03.2026

  • 12 Мда

    5 15 Отговор

    До коментар #11 от "НА ГОЛ ГЗЗЗЗ , ЧИФТЕ ПИЩОВИ":

    Киев за два дня

    11:14 29.03.2026

  • 13 Връщай

    5 11 Отговор

    До коментар #6 от "Ивелин Михайлов":

    Парите бе!

    Коментиран от #15

    11:18 29.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ивелин Михайлов

    9 5 Отговор

    До коментар #13 от "Връщай":

    На тебе ли

    11:18 29.03.2026

  • 16 Мишел

    18 3 Отговор

    До коментар #11 от "НА ГОЛ ГЗЗЗЗ , ЧИФТЕ ПИЩОВИ":

    Западът не смее да тръгне да нанася за месец стратегическо поражение през Украйна на Русия, защото е наясно, че Русия може да му нанесе стратегическо поражение за час.
    Това е последствие от катастрофалното изоставяне на запада в развитието на оръжията.

    Коментиран от #21

    11:26 29.03.2026

  • 17 Еееее

    3 5 Отговор
    Последните коментари са луди. Откачалници

    11:26 29.03.2026

  • 18 Я пък тоя

    18 2 Отговор
    Прав е бил Хитлер да тепа евреите!
    Голяма гадост са.
    Обаче тоя път май си намериха майстора, стига да не прибегнат до ядрено оръжие.

    Коментиран от #20

    11:32 29.03.2026

  • 19 Много е просто-

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Няма да излязат! Никога!

    11:46 29.03.2026

  • 20 Санчо

    2 9 Отговор

    До коментар #18 от "Я пък тоя":

    Той Хитлер изтепа и 30 милиона руснаци.

    11:48 29.03.2026

  • 21 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 14 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Клепар днес коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    11:50 29.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 демократ

    6 12 Отговор
    Тези както и иранските плъхове се крият в някаквинпещери построени с китайски пари. Ня Земята Сащ ще ги изкарат навън и ще ги избият като кучета за 15 минути след което с тях е свършено.
    Тоя брадат ма н г ал от снимката е на тупабик живот например

    11:53 29.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Владимир Путин, президент

    4 12 Отговор
    Напишете пажалуйста за пожара в Уст-Луга, казват че черния дим се виждал чак от Космоса !!!
    И снимки качете ☝️ Спасибо ...

    Коментиран от #30

    11:55 29.03.2026

  • 27 Хаха

    11 1 Отговор
    Робърт Де Ниро призовава Тръмп да бъде спрян:

    "„Не“ на корумпиран лидер, който обогатява себе си и приятелите си от Епщайн, докато убива невинни.
    Тръмп и неговите съучастници трябва да бъдат спрени."

    Атлантически извод - Де Ниро е "путинист"!
    😄

    11:56 29.03.2026

  • 28 смърт и цесилка

    8 2 Отговор
    За всички терористи и техните подли слуги които третап с години невитни хора заради собственият им интерес. Начело трябва да са продажните медии и техните журналисти които представят терористите за герои а тези които се борят срещу терористите точно обратното. Съд или бесилка иначе няма да се оправят нещата зя в бъдеще!

    11:57 29.03.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    4 12 Отговор
    Хаха...

    Путин заяви че Русия е готова да организира Олимпиада 2028г таварищи !!! Нафталина съвсем се е смахнал, укрите такваз Олимпиада му спретнат, та чак извънземните от Космоса ще я гледат ☝️😄

    12:00 29.03.2026

  • 30 Хаха

    11 1 Отговор

    До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":

    А на тебе, "пажалуйста" от тоя пожар стана ли ти по евтино горивото на бензиностанциите и намали ли ти цените на стоките в магазините!?
    Или не е важно на теб да е добре, а на Вуте да е зле!?
    Щото сме "умници", спряхме вноса на руски петрол, иранците затвориха Ормузкия проток, хуите затварят протока към Червено море.... остава обиколката през нос Добра Надежда, което ще удвои цената на горивата, но остава и ЮАР да спре корабите от там, та.... отиваме в Каменната ера!
    Но "важно" е да горят руски петролни терминали!

    Коментиран от #31, #32

    12:03 29.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Владимир Путин, президент

    3 7 Отговор

    До коментар #30 от "Хаха":

    "...или не е важно на теб да е добре, а на Вуте да е зле!?.."

    Не Вуте, а Рамзан, Хабиб и Рачаболизада да са зле !!!
    И те са зле ☝️

    Коментиран от #35

    12:13 29.03.2026

  • 33 Копейка с чалма и ватенка с медал....

    4 8 Отговор
    Подкрепяме всякакви хуси, руси, блатни пуси.... и всьо!, ама не плащат бре, не плащат.

    12:20 29.03.2026

  • 34 Maлoymна шекелка

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Кухоглава копейка":

    Яко ще се мре.

    12:27 29.03.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Владимир Путин, президент":

    Забравих да добавя и Моше, те са много "добре", голям купон става в канализацията. 👍🤭

    12:35 29.03.2026

  • 36 Овчарник

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Господине не си в час ..! Скоро ще има удар от космоса..!!

    12:56 29.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.