Централното командване на САЩ: Повече от 300 американски войници са ранени от началото на войната в Иран

Централното командване на САЩ: Повече от 300 американски войници са ранени от началото на войната в Иран

28 Март, 2026 08:43 2 215 66

В отделно съобщение на 27 март иранските военни заявиха, че хотелите, в които са настанени американски войници в региона, ще бъдат считани за цели

Централното командване на САЩ: Повече от 300 американски войници са ранени от началото на войната в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Централното командване на САЩ съобщи на 27 март, че от началото на войната в Иран на 28 февруари са били ранени над 300 американски войници.

"От началото на операция "Епична ярост" приблизително 303 американски военнослужещи са ранени. По-голямата част от тези наранявания са леки, а 273 войници са се върнали на служба", каза капитан Тим Хокинс от ВМС на САЩ.

Американски служител, пожелал анонимност, заяви пред AFP, че 10 войници остават тежко ранени.

Други 13 войници са били убити във войната, според последните данни, като седем са убити в Персийския залив и шест в Ирак.

В отделно съобщение на 27 март иранските военни заявиха, че хотелите, в които са настанени американски войници в региона, ще бъдат считани за цели.

"Когато всички американци сили влязат в хотел, тогава от наша гледна точка този хотел става американски", заяви говорителят на въоръжените сили Аболфазл Шекарчи пред държавната телевизия на 26 март.

Иранското правителство не е публикувало актуализиран брой на жертвите, но активистка група, базирана в САЩ, заяви на 23 март, че около 1167 ирански войници са били убити и състоянието на 658 войници е неизвестно. АФП не е в състояние независимо да провери броя на жертвите в Иран поради ограниченията за докладване.

Войната започна на 28 февруари, когато САЩ и Израел предприеха удари срещу Иран, убивайки неговия върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Оттогава конфликтът се разпространи в Близкия изток. Иран изстреля дронове и ракети по държавите от Персийския залив, където се намират американски военни бази и други интереси.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоя на 26 март, че преговорите за прекратяване на конфликта "продължават" и "вървят много добре".


  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    14 20 Отговор
    Дано се оправят хората.

    Коментиран от #3

    08:44 28.03.2026

  • 2 Гост

    52 1 Отговор
    А още дори не са влезли в Иран.

    08:45 28.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 повечко са и поумрели има

    53 3 Отговор
    а най доброто предстои

    Коментиран от #8

    08:47 28.03.2026

  • 5 Малий

    6 45 Отговор
    Те руснаците дават толкова фира на нощ в Донбас.

    08:50 28.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ачо

    41 2 Отговор

    До коментар #4 от "повечко са и поумрели има":

    Повечко са .

    08:52 28.03.2026

  • 9 хехе

    48 3 Отговор
    и тия като укрите само ранени, а убити нямат или ги водят безследно изчезнали.

    Коментиран от #18

    08:52 28.03.2026

  • 10 Това е

    38 3 Отговор
    самото начало. Очакваме още.

    08:52 28.03.2026

  • 11 Бай онзи

    41 2 Отговор
    Тия 13,които са загинали,са недовършени терминатори.А всички останали са терминатори.Те не умират,неунищожими са.Но ако изкарат некролозите,картинката ще е друга.

    08:53 28.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А КО ПРАИМ

    53 3 Отговор
    С ОНЕЗИ НАД 2000 УБИТИ.ВАШАТА ЦЕНЗУРА Е 10 ПЪТИ ПО ТВЪРДА ОТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА.

    08:55 28.03.2026

  • 14 Пепо

    57 2 Отговор
    В ИСТОРИЯТА НА САЩ И ИЗРАЕЛ ТОВА Е НАЙ ГОЛЕМИЯ СРАМ И БОЙ КОЙТО ТЕ ОТНЕСОХА ОТ ИРАН. ДОСЕГА НИКОЙ НЕ БЕ ГИ УНИЖАВАЛ ДО ТАЗИ СТЕПЕН.

    Коментиран от #20

    08:55 28.03.2026

  • 15 Копейки,

    6 49 Отговор
    Оставете ги краварите.Пращсйте пари на ботокса,че Източният фронт се разпада както и русия.
    Краварите са преживяли и Виетнам и Афганистан.СССР не оживя след Афганистан,Русия няма да оживее след Донбас.🤣🤣🤣

    08:56 28.03.2026

  • 16 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    4 38 Отговор
    Да Живее САЩ 🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲
    Пръсна грозната брадата глава на иранската чалма

    08:56 28.03.2026

  • 17 баш като укро кьорфишеците

    39 2 Отговор
    почти без жертви както и в израел
    при стотици ранени

    08:57 28.03.2026

  • 18 Мурка

    42 2 Отговор

    До коментар #9 от "хехе":

    ПАДНАЛИ ЗАД БОРДА И ЛОШАТА АКУЛА ГИ ИЗЯЛА ТАКА ПРАВЯТ АКУЛИТЕ

    08:57 28.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 На баба ми галоша

    34 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пепо":

    има по дълга история от историята на ФАЩ и иСраел.

    Коментиран от #29

    08:58 28.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 айде пускайте терористите

    38 2 Отговор
    Надолу вече стига сте удряли от въздух и бягали като малки деца, за да видите истинските рамбовци а не телевизионните кукли които търгувахте години напред. Тогава ще се сблъскате с истината и аз ако сам на мястото на Иран ще унищожа Израел докрай за да може света да се оттърве от тези терористи и от амеер. терористи. Трябва целия свят да ви се поклани зя тази услуга че ще ги оттървете от тез терористи. Трябва всички нормялни хора да излезнат на улиците и да изгжнят всички терористи от територията си и да вкарат всички които са с тях!

    09:02 28.03.2026

  • 24 Война е

    41 1 Отговор
    нормално е да лъжат.
    Нормално е никой да не им вярва, че са само 300 и няма загинали.

    09:03 28.03.2026

  • 25 Поне не крият инфо

    3 33 Отговор
    За разлика от тях руските войници в Украйна са безсмъртни.
    А ве, защо спряха нета на рашките?

    09:03 28.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Техеран за 3дни!😂

    25 0 Отговор
    Кога най после ще започне сухопътната операция, хората нямат търпение!

    09:04 28.03.2026

  • 28 Пламен

    14 0 Отговор
    По един бял Форд за всеки .

    09:05 28.03.2026

  • 29 Тц,тц,тц 😂😂😂

    0 19 Отговор

    До коментар #20 от "На баба ми галоша":

    Купи на баба си поне едни еспадрили.Или плетени обувки 🤣

    09:05 28.03.2026

  • 30 ТРУДНО СЕ ЛЪЖЕ

    36 0 Отговор
    В ТОЗИ ДИГИТАЛЕН СВЯТ.ТЕГАВО ИМ Е НА САЩ И ИЗРАЕЛ.

    09:05 28.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хехе

    33 0 Отговор
    И няма нито един отнесен в цинков ковчег??!! Абе тия хептен ни взеха за оборигени.

    09:06 28.03.2026

  • 33 Вярно е,

    32 0 Отговор
    американците са безсмъртни.
    Там всички са от Супермен и спайдърмен нагоре.

    09:06 28.03.2026

  • 34 Хотелите цели

    22 1 Отговор
    Ами най-добре е да не допускаш военните и техниката да ти навлизат в района и на фронта. Това Русия НЕ успя да научи до сега. Какво ли не докараха в Покрайна и какви ли не "консултанти" и наемници имаше... Въпросът е: ЗАЩО не пресекоха пътя им до там? Всички важни пътища, затварят и въздушното пространство за ВСЯКАКВИ летящи хвърчила... Е, не. Те си воюват по съседки и по руски. И им умират хората на фронта от чужди и натовски оръжия.... А не са ли могли да ударят влаковете, които са докарали тези танкове и ракети? Или корабите? Ама ето, НЕРАЗБИРАЕМА игра.

    09:06 28.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хаха

    32 0 Отговор
    Ами като на война - яко се лъже от всички страни! Крие се реалната бройка на убитите епщайнци! Постепенно ще излиза "достоверна" информация за получили "слънчев удар" на плажа, "изядени" от акули сърфисти в персийския залив и Червено море, "ритнати" от камили в пустинята, изгърмяли от климатици, "изгоряли" от "запушени" тоалетни и прочие нелепи глупости...

    Коментиран от #42

    09:07 28.03.2026

  • 37 Чорбара

    22 0 Отговор
    Да бе само ранени

    09:09 28.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 На мен

    20 0 Отговор
    повече ми се чини, че 300 са само далите фира.
    Не че смъртта им е повод за гордост и радост, но да лъжат по-малко.

    09:13 28.03.2026

  • 40 А форда?

    23 1 Отговор
    Фордът къде е?
    Отпушиха ли му нужниците вече?

    09:17 28.03.2026

  • 41 Много

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    си зле отивай на психиатър колкото по скоро толкова по добре за теб

    Коментиран от #47

    09:19 28.03.2026

  • 42 Истинската цифра

    15 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хаха":

    На убитите знаят търговците на черните, найлонови чували. А ги купуват от китайците. Така Китай без много напъни и разузнаване, разбират, кога са изразходвани първите 100 хиляди чувала. И после следващата партида....

    09:19 28.03.2026

  • 43 Kaлпазанин

    17 0 Отговор
    Не е вярно ,вие и евреите сте безсмъртни ,като гледам нета бая фира давате , и ако слезете на остров харг ,има опасност да натровите рибата в Средиземно море

    09:20 28.03.2026

  • 44 Менмеесрам

    18 1 Отговор
    Мен пък ме е срам, че даваме пари на Украйна, а тя ходи и дава морски лодки за нападения с/у Иран. Срам ме е, че участваме и във военен, политически и икономически проекти за нападения с/у трети страни. Срам ме е, че държавате ни е 1345 години, а се оказва че никой в нея реално няма контрол - а всички става по телефона отвън. Гласувайте за евроатлантизма и войната скоро ще е и на наша територия.

    Коментиран от #48, #60

    09:22 28.03.2026

  • 45 Механик

    19 0 Отговор
    Тия са като укрите. Само ги раняват и то много рядко.
    Интересно ония цинкови ковчези дето летят всекидневно за САЩ, те с какво ли да са пълни?!?!?

    09:24 28.03.2026

  • 46 Скопено Митре

    13 0 Отговор
    от Скопие
    Хи хи хи
    300 ианки малце са ранени
    утре че ги копаме

    09:25 28.03.2026

  • 47 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "Много":

    Няма полза от психиатър,те са още по зле

    09:25 28.03.2026

  • 48 Ами тъпите

    14 0 Отговор

    До коментар #44 от "Менмеесрам":

    Не могат да имат и в крайна сметка си губят страните. Ама тези крадливи тикви, шишовци, ппдбтата... и останалата паплач не разбират, че с тяхната глупост и алчност унищожават тази над 1300 годишна държава. Не, алчността и продажността са толкова големи, че да се унищожи този народ и страната не е никакъв проблем за тях.
    Някога е имало смъртна присъда за национални предатели. Но вече е отменена.

    09:28 28.03.2026

  • 49 Олга

    12 0 Отговор
    Даже при мълчащата статистика, но според нормална логика при 300 ранени (колко е достоверно?) е ясно, че няма такива снаряди, които само ранят, но не убиват.Очевидо,че работи жестока цензура както и в Израел, която крие броя на убитите и пази социопата и нарциса от критика и осуждение за престъпните му действия.

    09:32 28.03.2026

  • 50 маке

    16 0 Отговор
    Тия са извънземни, куршум не ги лови..Иранците стрелят с халостни патрони)))

    09:32 28.03.2026

  • 51 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    А УМРЕЛИ НЯМА ЛИ?ИЛИ САМО РЕГЕНЕРИРАТ?

    09:33 28.03.2026

  • 52 Лъжат американскитевъшкари

    12 1 Отговор
    може и да не са хиляди, но със сигурност са стотици.
    А истината, е че никой не им вярва.

    09:37 28.03.2026

  • 53 Кую

    10 0 Отговор
    Рамбовците са безсмъртни.Тях само ги раняват.

    09:39 28.03.2026

  • 54 Да лъжат,

    8 0 Отговор
    каквото искат да казват, те хората виждат.

    09:40 28.03.2026

  • 55 Ццц

    9 0 Отговор
    Приблизително 303 ранени! В момента търсят другата половина на един негър, за да ги направят точно 303. Но той е леко ранен и ще се върне на служба, когато от социалното му обработят документите и му изпратят инвалидна количка.

    09:45 28.03.2026

  • 56 Путин гол до кръста на пони

    1 5 Отговор
    Американските войници са като руzzките войници!!!

    09:45 28.03.2026

  • 57 Хайо

    7 0 Отговор
    Китайски източници дават други числа за американските убити и те са доста над 500.В Израел пък няма нито един убит,тези там са холограми и не умират

    Коментиран от #65

    09:51 28.03.2026

  • 58 Изобщо не ни интересува

    1 4 Отговор
    Колко Американци са ранени .

    Руските Пияндурници

    Всекидневната Ликвидация
    Е
    Над 1000 .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Груз Груз Груз Груз

    09:58 28.03.2026

  • 59 000

    5 0 Отговор
    А колко са пукнали, а колко еврей? Или те не умират?

    10:00 28.03.2026

  • 60 Муджтаба Путин

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "Менмеесрам":

    Емигрирай в Русия или в Иран. Възстанови честта си!

    10:21 28.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 хъхъ

    0 0 Отговор
    Иран не е Русия.

    10:35 28.03.2026

  • 64 И живи и умрели се биеха заедно...

    1 0 Отговор
    "а 273 войници са се върнали на служба", те хубаво са се върнали на служба, ама само Бай Дън Деменцията може да ги командва, че само той има най-добра директна връзка с оня свят

    12:00 28.03.2026

  • 65 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Хайо":

    Ама показаха ушастия с 6 пръста на ръката! Това 100% е видео на ИИ. Кой знае, жив ли е още...

    12:02 28.03.2026

  • 66 Много малко са

    0 0 Отговор
    Трябва повече за да станат по малко при нападението над Куба

    13:04 28.03.2026