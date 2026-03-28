Централното командване на САЩ: Повече от 300 американски войници са ранени от началото на войната в Иран

Централното командване на САЩ съобщи на 27 март, че от началото на войната в Иран на 28 февруари са били ранени над 300 американски войници.

"От началото на операция "Епична ярост" приблизително 303 американски военнослужещи са ранени. По-голямата част от тези наранявания са леки, а 273 войници са се върнали на служба", каза капитан Тим Хокинс от ВМС на САЩ.

Американски служител, пожелал анонимност, заяви пред AFP, че 10 войници остават тежко ранени.

Други 13 войници са били убити във войната, според последните данни, като седем са убити в Персийския залив и шест в Ирак.

В отделно съобщение на 27 март иранските военни заявиха, че хотелите, в които са настанени американски войници в региона, ще бъдат считани за цели.

"Когато всички американци сили влязат в хотел, тогава от наша гледна точка този хотел става американски", заяви говорителят на въоръжените сили Аболфазл Шекарчи пред държавната телевизия на 26 март.

Иранското правителство не е публикувало актуализиран брой на жертвите, но активистка група, базирана в САЩ, заяви на 23 март, че около 1167 ирански войници са били убити и състоянието на 658 войници е неизвестно. АФП не е в състояние независимо да провери броя на жертвите в Иран поради ограниченията за докладване.

Войната започна на 28 февруари, когато САЩ и Израел предприеха удари срещу Иран, убивайки неговия върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Оттогава конфликтът се разпространи в Близкия изток. Иран изстреля дронове и ракети по държавите от Персийския залив, където се намират американски военни бази и други интереси.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоя на 26 март, че преговорите за прекратяване на конфликта "продължават" и "вървят много добре".