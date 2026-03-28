Володимир Зеленски: Основното глобално предизвикателство са иранските дронове „Шахед“

В момента основното предизвикателство пред света е борбата срещу дроновете "Шахед", факт, който е добре разбран в Близкия изток. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в телевизионно интервю, цитирано от "Укринформ".
"Борбата срещу "шахедите" е основното предизвикателство в света в момента, така че всички да го разберем. Всички в Близкия изток говорят за това; всички разбират какво е то", отбеляза той.
Зеленски също така отбеляза, че украинската страна разполага с разузнавателни доклади, показващи програми за използване и производство на оръжия в Русия.
"Анализираме стари програми и настоящи програми за 2026 г. Всички те са по-евтини. От масово балистично производство и съответно разполагане, до масирани атаки с дронове. Тоест, по-евтино е и по принцип позволява унищожаването на критична инфраструктура и т.н. Ето защо нашият опит е много важен", убеден е президентът.
В същото време той отбеляза, че Русия определено помага на Иран.
"Украйна предоставя прецизна експертиза на някои други страни за защита на гражданската инфраструктура и най-вече на хората", каза Зеленски.
Както се съобщава, Украйна споделя своя опит в защитата от дронове със страни от Близкия изток и Персийския залив.
