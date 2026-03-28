Самолетоносачът "Джералд Р. Форд" акостира в Хърватия за ремонт

Американският самолетоносач "Джералд Р. Форд", който участваше в американско-израелските операции срещу Иран, хвърли котва в хърватското пристанище Сплит на Адриатическо море за ремонт и поддръжка, съобщава "Ройтерс".

"Форд" - най-новият и най-голям самолетоносач в света, действаше в Червено море в подкрепа на операция "Епична ярост", когато на 12 март в основното перално помещение избухна пожар, който не беше свързан с бойни действия. Пострадаха трима моряци.

Близо 200 моряци пък бяха лекувани за проблеми, свързани с дима. Овладяването на пожара отне часове и той засегна около 100 спални места.

Военният кораб плава от девет месеца и участваше в операции срещу Венецуела в Карибите, преди да пристигне в Близкия изток.

По това време възникнаха и водопроводни проблеми, които засегнаха близо 650 тоалетни на борда.

"Форд" временно акостира в залива Суда на гръцкия остров Крит. Правителството на Хърватия - която е съюзник на САЩ в НАТО, одобри пристигането му по-рано тази седмица.

"По време на посещението си, "Джералд Р. Форд" ще бъде домакин на местни служители и ключови лидери, за да потвърди силния и траен съюз между Съединените щати и Хърватия", съобщиха от посолството на САЩ в Хърватия.

Самолетоносачът, с екипаж от над 5000 моряци, има над 75 военни самолета на борда, включително изтребители като F-18 Super Hornet, и може да се похвали със сложна радарна система за контрол на въздушното движение и навигация.