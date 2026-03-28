Самолетоносачът "Джералд Р. Форд" акостира в Хърватия за ремонт

28 Март, 2026 15:23 2 672 130

Американският самолетоносач "Джералд Р. Форд", който участваше в американско-израелските операции срещу Иран, хвърли котва в хърватското пристанище Сплит на Адриатическо море за ремонт и поддръжка, съобщава "Ройтерс".

"Форд" - най-новият и най-голям самолетоносач в света, действаше в Червено море в подкрепа на операция "Епична ярост", когато на 12 март в основното перално помещение избухна пожар, който не беше свързан с бойни действия. Пострадаха трима моряци.

Близо 200 моряци пък бяха лекувани за проблеми, свързани с дима. Овладяването на пожара отне часове и той засегна около 100 спални места.

Военният кораб плава от девет месеца и участваше в операции срещу Венецуела в Карибите, преди да пристигне в Близкия изток.

По това време възникнаха и водопроводни проблеми, които засегнаха близо 650 тоалетни на борда.

"Форд" временно акостира в залива Суда на гръцкия остров Крит. Правителството на Хърватия - която е съюзник на САЩ в НАТО, одобри пристигането му по-рано тази седмица.

"По време на посещението си, "Джералд Р. Форд" ще бъде домакин на местни служители и ключови лидери, за да потвърди силния и траен съюз между Съединените щати и Хърватия", съобщиха от посолството на САЩ в Хърватия.

Самолетоносачът, с екипаж от над 5000 моряци, има над 75 военни самолета на борда, включително изтребители като F-18 Super Hornet, и може да се похвали със сложна радарна система за контрол на въздушното движение и навигация.


  • 1 Последния Софиянец

    66 16 Отговор
    Щом е над вода е добре.Руските хиперзвукови ракети му се отразиха зле.

    Коментиран от #14, #18, #20, #44

    15:25 28.03.2026

  • 2 Тръмп

    86 10 Отговор
    Пострадаха трима моряци ама се лекуват 200.

    Коментиран от #13, #22

    15:26 28.03.2026

  • 3 Пич

    49 8 Отговор
    Обява:
    - Търсим заварчици за работа на три смени! Ще плащаме и по десет долара, секретни пари!!!

    15:26 28.03.2026

  • 4 Сатана Z

    59 11 Отговор
    Останките от самолетоносачът Джерал Форд акостираха в Хърватия,където ще останат завинаги.

    Коментиран от #25

    15:26 28.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фекалният самолетоносач

    63 11 Отговор
    ще съсипе курортите на Хърватия.

    15:27 28.03.2026

  • 7 таксиджия 🚖

    40 9 Отговор
    Хехех кравари надувайте го 🎈

    15:29 28.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Глей ся

    44 10 Отговор
    Доста желязо за скрап
    Да го нарежат

    15:30 28.03.2026

  • 10 Хипотетично

    51 8 Отговор
    😜възникнаха и водопроводни проблеми, които засегнаха близо 650 тоалетни на борда.😜
    При учестеното им използване в конкретната ситуация техниката не е предвидливо оразмерена.
    Епичната ярост е утихнала в сигурното хърватско пристанище.

    15:30 28.03.2026

  • 11 Конфети "Земя-въздух-земя "

    38 9 Отговор
    Късметлии са, че не е потопен.

    Коментиран от #27

    15:30 28.03.2026

  • 12 хехе

    39 10 Отговор
    сега разбрах защо Урсула разправяше че руснаците ползвали перални срещу укрите.

    15:30 28.03.2026

  • 13 Аятолах Хуймени

    18 10 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп":

    ...другите от страх.

    15:31 28.03.2026

  • 14 604

    18 17 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ако бяха руски щеше да е на дъното!

    Коментиран от #92

    15:31 28.03.2026

  • 15 А ГДЕ

    9 20 Отговор
    Кузя?

    Коментиран от #35, #54

    15:32 28.03.2026

  • 16 Мнение

    45 11 Отговор
    Кво стана бе шорошови тролове???
    Нали нато ни пазеше?!
    Те себе си не опазиха, кво остава за съюзниците си около Иран, а да не говорим за България с окупираното летище София?!

    Тролове, нали нато ни пазеше?!
    Като вземате сребърниците си от шорош, запомнете едно! Истината и правдата, рано или късно, ВИНАГИ ПОБЕЖДАВАТ!!!

    Коментиран от #30

    15:32 28.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Нищо подобно

    42 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Истината е, че най-големият, най-модерният, най-скъпият, най-мощният самолетоносач в света е със задръстена фекална система, изчислена да поема изпражненията и урината на 5500 матроси и офицери!

    Задръстена фекална система от самите американски матроси и офицери. Защото не са искали да загинат за кефа на Сатаняху и рижия побъркан старец, подчинен на Сатаняху!

    Жалко за туристическия сезон в Хърватия!

    15:33 28.03.2026

  • 19 604

    8 7 Отговор

    До коментар #17 от "Само питам":

    що питаш, да няма да ходиш натам или?

    15:34 28.03.2026

  • 20 Глупости

    16 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако балистична ракета уцели самолетоностач, знаеш ли каква дупка ще направи и колко загинали ще има - стотици. 😂

    Коментиран от #79

    15:34 28.03.2026

  • 21 604

    32 11 Отговор
    самолетоносачите са отживелица!

    Коментиран от #39, #41

    15:35 28.03.2026

  • 22 Глупости

    11 22 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп":

    поредните руско-ирански фейкове 😂

    15:35 28.03.2026

  • 23 Где Е.Линкълн?

    31 11 Отговор

    До коментар #17 от "Само питам":

    Где Биби?
    Чей Крим?
    Где Калас?

    Коментиран от #31

    15:36 28.03.2026

  • 24 A ВиК инсталацията как е?

    28 9 Отговор
    "... и може да се похвали със сложна радарна система за контрол на въздушното движение и навигация..."

    15:36 28.03.2026

  • 25 Много ви лъжат

    14 16 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    по тия пенсионерски клубове, намалете престоя там :):):)

    15:36 28.03.2026

  • 26 то така

    26 10 Отговор
    и доналд кук го чистеха в румъния от ла@@та

    15:36 28.03.2026

  • 27 Няма как пожар

    20 2 Отговор

    До коментар #11 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    в перално помещение да потопи самолетоносач. :)

    15:38 28.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Питам

    23 9 Отговор
    Дали запушването на тоалетните и пожара в пералното не са дело на момчета, които не искат да умират за ИСРАел?

    15:40 28.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Небинарен модерен ляв

    8 8 Отговор

    До коментар #23 от "Где Е.Линкълн?":

    Всички са където трябва !

    Коментиран от #67

    15:40 28.03.2026

  • 32 Ще дойде

    8 15 Отговор

    До коментар #17 от "Само питам":

    Когато Путлер си тръгне

    15:41 28.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 А ГДЕ

    11 14 Отговор
    Кузя?

    Коментиран от #50

    15:42 28.03.2026

  • 35 0001

    8 14 Отговор

    До коментар #15 от "А ГДЕ":

    руският самолетоносач Кузя / към момента е несъществуващ/ 😂

    15:43 28.03.2026

  • 36 МхтоМхто

    18 7 Отговор
    Разбрах,че окаляли позициите като видели ракети да летят към тях. Досега стреляха по муджахидини с джапанки и като са им отвърнали целият екипаж се втурнал към WC и всичко друго е история

    15:43 28.03.2026

  • 37 А МОЧАТА?

    9 22 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #46

    15:44 28.03.2026

  • 38 604

    9 6 Отговор

    До коментар #30 от "😂😂😂😂😂":

    ъъъъ тоа пъ правоверния, тръгнал гарките да плаши, чива бе нарцис....ще работя за себе си!

    15:46 28.03.2026

  • 39 Самолетоносачите са изключително скъпи.

    10 20 Отговор

    До коментар #21 от "604":

    Само Великите сили или много богати държави могат да си ги позволят. Русия е една бавноразвиваща се и изостанала бедна държава, няма как да си позволи дори един самолетоносач. А сега обедня съвсем, само може да си мечтае за самолетоносач през следващите 30 години :)))) Китай е богат и строи втори самолетоносач.

    Коментиран от #47, #52

    15:46 28.03.2026

  • 40 Бохемска горичка

    15 9 Отговор
    Говорител на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) обяви удар в Дубай, ОАЕ, по свързан с Украйна склад за системи за борба с дронове.
    На мястото на катастрофата е имало 21 украински военнослужещи, но Корпусът на гвардейците на ислямската революция не може да коментира съдбата им.

    Коментиран от #51

    15:46 28.03.2026

  • 41 Атина Палада

    7 7 Отговор

    До коментар #21 от "604":

    Гроздето е кисело.

    15:46 28.03.2026

  • 42 ПсихоЛог

    15 7 Отговор
    Сега 5000 хърватски моми ще утешат американските сейлъри от тъгата и еднообразието ,а и ще изкарат и някой долар $.Разбира се и тези с небинарни потребности не са забравени ,на Балканите винаги е имало жертвоготовни мачовци 😂🍌😂 .

    15:46 28.03.2026

  • 43 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    20 9 Отговор
    "сложна радарна система за контрол на въздушното движение и навигация" -
    А не можа да се спаси от иранските дронове, които го уцелиха точно в пералнята...

    Коментиран от #126

    15:46 28.03.2026

  • 44 Амадор Ривас

    12 18 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Руските хипербоклуци дори не са го доближили....

    Коментиран от #48

    15:47 28.03.2026

  • 45 Владимир Путин, президент

    12 13 Отговор
    В едно съм абсолютно сигурен таварищи !!!
    Никогда няма да има кръстени на мое име самолетоносач, улица или дете ☝️ Кой би си кръстил детето Путинчо, а Русия отдавна приключи със самолетоносачите.

    Коментиран от #63

    15:48 28.03.2026

  • 46 А ГДЕ

    17 13 Отговор

    До коментар #37 от "А МОЧАТА?":

    МърсУлата ?А где Кая Калас постната балтийска шпрота ?

    Коментиран от #68

    15:48 28.03.2026

  • 47 604

    20 8 Отговор

    До коментар #39 от "Самолетоносачите са изключително скъпи.":

    с ракетните възможности в момента и възможностуте за ПВО защита, това са плаващи гробове, не се излагай!!!! тази война го доказва еднозначно!!!!!

    15:50 28.03.2026

  • 48 604

    18 9 Отговор

    До коментар #44 от "Амадор Ривас":

    за тва ли е в бокса, че не може се дотътри до щатите даже!!!!!

    Коментиран от #59

    15:51 28.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 А ГДЕ

    16 6 Отговор

    До коментар #34 от "А ГДЕ":

    Дръзки?

    15:52 28.03.2026

  • 51 Смех с копейки

    10 18 Отговор

    До коментар #40 от "Бохемска горичка":

    Тез чалми все удрят и както казва козлодуйският колега после не могат да им намерят главите.

    15:52 28.03.2026

  • 52 604

    10 6 Отговор

    До коментар #39 от "Самолетоносачите са изключително скъпи.":

    Китай има 3 действащи самолетоносача в момента....! божкеее по тиху , че сам се омаза пак!!!!

    Коментиран от #73

    15:54 28.03.2026

  • 53 Копейки,

    16 8 Отговор
    И да знаете,че и вие ще плащате за ремонта.Горди членове на НАТО сте.

    Коментиран от #81

    15:54 28.03.2026

  • 54 Атина Палада

    11 9 Отговор

    До коментар #15 от "А ГДЕ":

    При "ЛинкълнА":)))

    15:55 28.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Истината

    14 8 Отговор
    Да си "съюзник на САЩ в НАТО" не означава че трябва да стснеш и съучастник в пиратските им престъпления!

    Колко сериозно е да отидеш на война и да узбягаш от бойното поле .. заради "запушени тоалетни"?!
    Измислете по-добро оправдание

    15:56 28.03.2026

  • 57 Само питам

    9 11 Отговор
    Пуснаха ли интернета в Русия?

    Коментиран от #61

    15:57 28.03.2026

  • 58 DJ аттт

    14 10 Отговор
    Янките ще се веселят в местни хърватски нощни клубове където основният хит в момента е Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥 !

    15:57 28.03.2026

  • 59 Амадор Ривас

    9 12 Отговор

    До коментар #48 от "604":

    Ти ли ще му даваш наклон на мачтата бе? Ще ходи където си иска....

    Коментиран от #64, #90

    15:58 28.03.2026

  • 60 демократ

    9 12 Отговор
    Тоест иранците нишо не са уцелили. Което е нормално със скъд да целиш самолетоносач само кре тен от Бан може да измисли. Балистичната ракета има фиксирана траектория самолетоносача се движи непрекъснато.

    15:58 28.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Само питам

    12 10 Отговор
    Пуснаха ли интернета в Русия?

    16:00 28.03.2026

  • 63 Атина Палада

    15 13 Отговор

    До коментар #45 от "Владимир Путин, президент":

    Русия от половин век изостави самолетоносачите,защото те са безполезни в днешните модерни времена..Били са актуални преди век! Русия си праща колетчета във всяка точка на планетата от къщи от спалнята си..
    Самолетоносачите са за по изостанали във военното дело ,като Сомалия и САЩ например,но не са за модерна Русия.

    Коментиран от #75, #76

    16:00 28.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 точно

    11 12 Отговор

    До коментар #31 от "Небинарен модерен ляв":

    здравите кораби са на вода, където им е мястото, а взривените от дронове и дефектните, са на дъното или за скраб, като руските кораби Кузнецов, Москва, Ивановец, "Саратов", "Новочеркаск", "Цезар Куников, Голямата мечка, Волгонефт-212, „Меркурий" и много други 😂

    Коментиран от #84

    16:01 28.03.2026

  • 68 Кая е добре, работи си

    11 2 Отговор

    До коментар #46 от "А ГДЕ":

    подготвя се за заместник на Урсула.

    16:02 28.03.2026

  • 69 Освалдо

    10 8 Отговор
    Верно ли минималната заплата в русия е 200 €?

    16:03 28.03.2026

  • 70 Амадор Ривас

    6 4 Отговор

    До коментар #64 от "Аз съм веган":

    Ще ядеш мЕсо май...

    Коментиран от #74, #78

    16:04 28.03.2026

  • 71 Асанко

    9 4 Отговор

    До коментар #66 от "Рублевка":

    Пишеш от циганската махала в Пловдив.

    16:04 28.03.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Чудесно. Ето, виждаш, че

    10 8 Отговор

    До коментар #52 от "604":

    сам стигна до истината - Само богатите държави и Великите сили могат да имат самолетносачи. Значи сам си призна, че това не е отживелица, а нещо престижно, което не всеки може да си позволи. Русия например, не може да си го позволи. ;)

    Коментиран от #87, #89

    16:06 28.03.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Мишел

    9 3 Отговор

    До коментар #63 от "Атина Палада":

    Гроздето е кисело.

    16:07 28.03.2026

  • 76 Фалирала и изостанала държава

    10 12 Отговор

    До коментар #63 от "Атина Палада":

    като Русия, не може да си позволи толкова огромен и скъп кораб, особено при положение, че вече загуби и 1/3 от целия си флот по време на войната в Украйна.:)

    Коментиран от #91, #98

    16:09 28.03.2026

  • 77 Мнение

    9 10 Отговор

    До коментар #65 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Същият въпрос важи и към вас гризачите по фермите!
    Как пък една шорошова п.дметка не отиде при Зельо с напудрения нос?!

    16:09 28.03.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Луд с картечница

    12 10 Отговор

    До коментар #20 от "Глупости":

    Въпроса е да се повреди палубата,което и стана,излитане кацане и радари унищожени. Вече си е круизен кораб. Може да си плава или плува със сто самолета из световните океани като на модно дефиле. Ефикастноста му е унищожена.

    16:10 28.03.2026

  • 80 Питам

    6 8 Отговор
    Има ли течове в реактора? Облъчени ли са моряците?

    16:12 28.03.2026

  • 81 Димитър Георгиев- ДиДи

    10 8 Отговор

    До коментар #53 от "Копейки,":

    Козяк и ти ще плащаш за ремонта ,половингодина безплатно тролене и и съответно изхранване и оцеляване по кофите .

    16:13 28.03.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Питам

    6 8 Отговор
    Верно ли, че има изтичане на радиация и моряците нарочно са запушили канализацията, защото има облъчване?

    16:16 28.03.2026

  • 84 Сульоо

    8 7 Отговор

    До коментар #67 от "точно":

    Оакнннн,много имена си изредил които нямат нищо общо с кораби ,от Униан ли ти ги пращат 😂 ?

    16:16 28.03.2026

  • 85 Ицо

    6 6 Отговор
    Самолетоносача го оставете ,ами има ли недоръъъгани козяци ?Да пращам веднага ромммският Спецназ за бързо реагиране Арасланите да довърши започнотото !

    16:18 28.03.2026

  • 86 Строго секретно!

    8 7 Отговор
    И да има 5000 облъчени моряци, това е военна тайна!

    16:18 28.03.2026

  • 87 604

    7 7 Отговор

    До коментар #73 от "Чудесно. Ето, виждаш, че":

    броя самолетоносачи няма връзка с бляновете ти , освен да покажат че си напълно неусведомен и си чешаш надрОусаното троуско его тук! не ме занимавай , прозстия си оства прозст!!!!

    16:18 28.03.2026

  • 88 С тия неизправни

    8 7 Отговор
    Тоалетни, ще окензат адриатическото крайбрежие

    16:20 28.03.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Фалирала държава

    8 8 Отговор

    До коментар #76 от "Фалирала и изостанала държава":

    като САЩ няма пари да поддържа старите си корита и те изпускат радиация от реакторите си. Облъчват се моряците и пилотите. Монтират ядрени реактори на бойни кораби, които са под обстрел! Не се присмивайте на Адмирал Кузнецов, че комините му пушат. По-добре пушек, отколкото радиация!

    Коментиран от #115

    16:24 28.03.2026

  • 92 варна

    8 8 Отговор

    До коментар #14 от "604":

    руското оръжие и пво та са тотал щета

    Коментиран от #95, #123

    16:25 28.03.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Нагла копейка

    8 8 Отговор

    До коментар #82 от "Мнение":

    Чемодан, вакзал. Мацква...айдее....

    Коментиран от #99

    16:27 28.03.2026

  • 95 604

    3 8 Отговор

    До коментар #92 от "варна":

    добре ще им кажа на рашите..или директно на пудинг да звъна да му кажа, само дето като ги даваха по записите, мязат на метеорити.....т.н. им ракети!!!!!!

    16:28 28.03.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Атина Палада

    11 8 Отговор

    До коментар #76 от "Фалирала и изостанала държава":

    Този огромен и скъп кораб е бил такъв за времето си .Преди един век! В 21 век не е нужно като гламав да обикаляш океани и морета .Достатъчно е от вас от спалнята си да пратиш колета,а не да плаваш като гламав и да си мишена на чуждите ракети .Но тъй като САЩ са много изостанали във военното дело ги ползват ,след като нямат друга алтернатива.

    Коментиран от #106, #114

    16:29 28.03.2026

  • 99 Бандеровците

    7 8 Отговор

    До коментар #94 от "Нагла копейка":

    в укрия, тука е за българи!!!!! и без туй са в нужда, аре пътя има директен до одеса!

    16:30 28.03.2026

  • 100 Стратега

    11 8 Отговор
    Иранските дрове ги наричат перани! Чак до хърватско избяга най голямата консерва.
    Нали ужким нямаше проблеми?

    16:30 28.03.2026

  • 101 Туризмът капут!

    7 8 Отговор
    Повредена АЕЦ на самолетоносач в Хърватия! Опасно за населението и туристите! Чернобил и Фукушима две в едно произведено в САЩ!

    16:30 28.03.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 604

    7 8 Отговор

    До коментар #102 от "Нагла копейка":

    ко стана ве капутчой, пак пусна пяничката , пхахахахахххя

    16:32 28.03.2026

  • 104 Мнение

    6 7 Отговор

    До коментар #102 от "Нагла копейка":

    Друго освен кухи заучени фрази, можеш ли да из.учиш?
    Риторичен въпрос!

    16:33 28.03.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 604

    8 8 Отговор

    До коментар #98 от "Атина Палада":

    абе не са напълно непотребни, но краварите от 2018 се опитват да пуснат хиперзвукът си втракетите си, ама нещо не им се получава, за това ще са плаващи бомби, докът не бъдат подновени системите им за защита, ама нямат технологията и очевадно не могат да я разработят нито да я откраднат от руснаците...туй то..

    Коментиран от #113

    16:35 28.03.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Перчемъ

    6 9 Отговор
    да ги беше засилил към дълбокото , там като потънат ще запушат протокъ....и без туй за друго не стават ;)

    16:38 28.03.2026

  • 110 Време му е вече да се превърне в

    8 9 Отговор
    Подводен риф

    16:39 28.03.2026

  • 111 604

    9 7 Отговор
    пак питам , защо никой драскач не пита за изтичане на радиация въпреки , че са ударени ядрени съоръжения?

    16:40 28.03.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Атина Палада

    8 6 Отговор

    До коментар #106 от "604":

    Огромна мишена и напълно непотребна за 21 век!

    16:41 28.03.2026

  • 114 Много ви облъчват с лъжи

    7 3 Отговор

    До коментар #98 от "Атина Палада":

    в пенсионерския клуб, намалете престоя там, че е вредно да се живее в такава огромна заблуда :)))

    16:42 28.03.2026

  • 115 Русия е фалирала,

    7 6 Отговор

    До коментар #91 от "Фалирала държава":

    нещо не успяваш да интерпретираш прочетената информация, въпреки че ясно е написано Русия. :) САЩ са най-богатата икономика в света, няма как да фалира.

    Коментиран от #122

    16:45 28.03.2026

  • 116 Водкин

    4 4 Отговор
    В тик ток гледах видео,как потъва!

    16:45 28.03.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Да, да

    8 7 Отговор
    На Крит нямало тел и кълчища.

    16:46 28.03.2026

  • 119 Всяка прилика е случайна The X-Files

    6 6 Отговор
    За радиацията в Хърватия са виновни извънземните. Самолетоносачът "Джералд Р. Форд" няма вина.

    16:47 28.03.2026

  • 120 кравария

    6 5 Отговор
    изтича в канала!

    17:00 28.03.2026

  • 121 Вучич

    8 6 Отговор
    Сръбски партизани потеглят за Хърватска!

    17:06 28.03.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Дон Турболенто

    8 6 Отговор
    НАЙ-НОВИЯ Американски самолетоносач и НАЙ-ГОЛЕМИЯ в света. Колко гордо звучи. С избяга от опасната зона, вмирисан на екскременти. Хубавото е, че и "Линкълн" подви опашка наранен и унизен.

    Коментиран от #127

    17:13 28.03.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Велин

    3 3 Отговор

    До коментар #43 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Пишете глупости!!! Американците си го казаха. Пожар на борда. Какви дронове, какви ракети!? Явно някой след дежурство е заспал и е забравил филийките в тостера!!! Те иранците не могат да го нацелят. Със сигурност тази "крепост" е система СТЕЛТ, демек невидима!? То в Белград има едно празно пространство, на чиято табела пише "извинете,че не го видяхме"!!! А това за повредата е поредната лъжа на Путин!!

    17:54 28.03.2026

  • 127 Велин

    2 4 Отговор

    До коментар #124 от "Дон Турболенто":

    Изобщо не е избягал! Той си свърши работата с Иран. Проблема е, че "свършената работа" задръсти тоалетните!! Сега "продуктът" на "свършената работа" ще го разтоварят в Хърватска!!!

    17:57 28.03.2026

  • 128 Това се нарича Съюзник!

    2 3 Отговор
    Браво на Хърватия!
    У нас кацнаха 5 самолета на САЩ и Резидента орева орталъка!
    Колко било опасно?!
    Не беше опасно, когато подписа Боташ!

    18:07 28.03.2026

  • 129 ДОМУС ЧИЕВ

    1 1 Отговор
    За скрап.

    18:23 28.03.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

