Самолетоносачът "Джералд Р. Форд" акостира в Хърватия за ремонт

Американският самолетоносач "Джералд Р. Форд", който участваше в американско-израелските операции срещу Иран, хвърли котва в хърватското пристанище Сплит на Адриатическо море за ремонт и поддръжка, съобщава "Ройтерс".
"Форд" - най-новият и най-голям самолетоносач в света, действаше в Червено море в подкрепа на операция "Епична ярост", когато на 12 март в основното перално помещение избухна пожар, който не беше свързан с бойни действия. Пострадаха трима моряци.
Близо 200 моряци пък бяха лекувани за проблеми, свързани с дима. Овладяването на пожара отне часове и той засегна около 100 спални места.
Военният кораб плава от девет месеца и участваше в операции срещу Венецуела в Карибите, преди да пристигне в Близкия изток.
По това време възникнаха и водопроводни проблеми, които засегнаха близо 650 тоалетни на борда.
"Форд" временно акостира в залива Суда на гръцкия остров Крит. Правителството на Хърватия - която е съюзник на САЩ в НАТО, одобри пристигането му по-рано тази седмица.
"По време на посещението си, "Джералд Р. Форд" ще бъде домакин на местни служители и ключови лидери, за да потвърди силния и траен съюз между Съединените щати и Хърватия", съобщиха от посолството на САЩ в Хърватия.
Самолетоносачът, с екипаж от над 5000 моряци, има над 75 военни самолета на борда, включително изтребители като F-18 Super Hornet, и може да се похвали със сложна радарна система за контрол на въздушното движение и навигация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #18, #20, #44
15:25 28.03.2026
2 Тръмп
Коментиран от #13, #22
15:26 28.03.2026
3 Пич
- Търсим заварчици за работа на три смени! Ще плащаме и по десет долара, секретни пари!!!
15:26 28.03.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #25
15:26 28.03.2026
6 Фекалният самолетоносач
15:27 28.03.2026
7 таксиджия 🚖
15:29 28.03.2026
9 Глей ся
Да го нарежат
15:30 28.03.2026
10 Хипотетично
При учестеното им използване в конкретната ситуация техниката не е предвидливо оразмерена.
Епичната ярост е утихнала в сигурното хърватско пристанище.
15:30 28.03.2026
11 Конфети "Земя-въздух-земя "
Коментиран от #27
15:30 28.03.2026
12 хехе
15:30 28.03.2026
13 Аятолах Хуймени
До коментар #2 от "Тръмп":...другите от страх.
15:31 28.03.2026
14 604
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ако бяха руски щеше да е на дъното!
Коментиран от #92
15:31 28.03.2026
15 А ГДЕ
Коментиран от #35, #54
15:32 28.03.2026
16 Мнение
Нали нато ни пазеше?!
Те себе си не опазиха, кво остава за съюзниците си около Иран, а да не говорим за България с окупираното летище София?!
Тролове, нали нато ни пазеше?!
Като вземате сребърниците си от шорош, запомнете едно! Истината и правдата, рано или късно, ВИНАГИ ПОБЕЖДАВАТ!!!
Коментиран от #30
15:32 28.03.2026
18 Нищо подобно
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Истината е, че най-големият, най-модерният, най-скъпият, най-мощният самолетоносач в света е със задръстена фекална система, изчислена да поема изпражненията и урината на 5500 матроси и офицери!
Задръстена фекална система от самите американски матроси и офицери. Защото не са искали да загинат за кефа на Сатаняху и рижия побъркан старец, подчинен на Сатаняху!
Жалко за туристическия сезон в Хърватия!
15:33 28.03.2026
19 604
До коментар #17 от "Само питам":що питаш, да няма да ходиш натам или?
15:34 28.03.2026
20 Глупости
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако балистична ракета уцели самолетоностач, знаеш ли каква дупка ще направи и колко загинали ще има - стотици. 😂
Коментиран от #79
15:34 28.03.2026
21 604
Коментиран от #39, #41
15:35 28.03.2026
22 Глупости
До коментар #2 от "Тръмп":поредните руско-ирански фейкове 😂
15:35 28.03.2026
23 Где Е.Линкълн?
До коментар #17 от "Само питам":Где Биби?
Чей Крим?
Где Калас?
Коментиран от #31
15:36 28.03.2026
24 A ВиК инсталацията как е?
15:36 28.03.2026
25 Много ви лъжат
До коментар #4 от "Сатана Z":по тия пенсионерски клубове, намалете престоя там :):):)
15:36 28.03.2026
26 то така
15:36 28.03.2026
27 Няма как пожар
До коментар #11 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":в перално помещение да потопи самолетоносач. :)
15:38 28.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Питам
15:40 28.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Небинарен модерен ляв
Коментиран от #67
15:40 28.03.2026
32 Ще дойде
До коментар #17 от "Само питам":Когато Путлер си тръгне
15:41 28.03.2026
34 А ГДЕ
Коментиран от #50
15:42 28.03.2026
35 0001
До коментар #15 от "А ГДЕ":руският самолетоносач Кузя / към момента е несъществуващ/ 😂
15:43 28.03.2026
36 МхтоМхто
15:43 28.03.2026
37 А МОЧАТА?
Коментиран от #46
15:44 28.03.2026
38 604
До коментар #30 от "😂😂😂😂😂":ъъъъ тоа пъ правоверния, тръгнал гарките да плаши, чива бе нарцис....ще работя за себе си!
39 Самолетоносачите са изключително скъпи.
До коментар #21 от "604":Само Великите сили или много богати държави могат да си ги позволят. Русия е една бавноразвиваща се и изостанала бедна държава, няма как да си позволи дори един самолетоносач. А сега обедня съвсем, само може да си мечтае за самолетоносач през следващите 30 години :)))) Китай е богат и строи втори самолетоносач.
Коментиран от #47, #52
15:46 28.03.2026
40 Бохемска горичка
Коментиран от #51
41 Атина Палада
До коментар #21 от "604":Гроздето е кисело.
15:46 28.03.2026
42 ПсихоЛог
43 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
А не можа да се спаси от иранските дронове, които го уцелиха точно в пералнята...
Коментиран от #126
15:46 28.03.2026
44 Амадор Ривас
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Руските хипербоклуци дори не са го доближили....
Коментиран от #48
15:47 28.03.2026
45 Владимир Путин, президент
Никогда няма да има кръстени на мое име самолетоносач, улица или дете ☝️ Кой би си кръстил детето Путинчо, а Русия отдавна приключи със самолетоносачите.
Коментиран от #63
15:48 28.03.2026
46 А ГДЕ
До коментар #37 от "А МОЧАТА?":МърсУлата ?А где Кая Калас постната балтийска шпрота ?
Коментиран от #68
15:48 28.03.2026
47 604
До коментар #39 от "Самолетоносачите са изключително скъпи.":с ракетните възможности в момента и възможностуте за ПВО защита, това са плаващи гробове, не се излагай!!!! тази война го доказва еднозначно!!!!!
15:50 28.03.2026
48 604
До коментар #44 от "Амадор Ривас":за тва ли е в бокса, че не може се дотътри до щатите даже!!!!!
Коментиран от #59
15:51 28.03.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 А ГДЕ
До коментар #34 от "А ГДЕ":Дръзки?
15:52 28.03.2026
51 Смех с копейки
До коментар #40 от "Бохемска горичка":Тез чалми все удрят и както казва козлодуйският колега после не могат да им намерят главите.
15:52 28.03.2026
52 604
До коментар #39 от "Самолетоносачите са изключително скъпи.":Китай има 3 действащи самолетоносача в момента....! божкеее по тиху , че сам се омаза пак!!!!
Коментиран от #73
15:54 28.03.2026
53 Копейки,
Коментиран от #81
15:54 28.03.2026
54 Атина Палада
До коментар #15 от "А ГДЕ":При "ЛинкълнА":)))
15:55 28.03.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Истината
Колко сериозно е да отидеш на война и да узбягаш от бойното поле .. заради "запушени тоалетни"?!
Измислете по-добро оправдание
15:56 28.03.2026
57 Само питам
Коментиран от #61
15:57 28.03.2026
58 DJ аттт
15:57 28.03.2026
59 Амадор Ривас
До коментар #48 от "604":Ти ли ще му даваш наклон на мачтата бе? Ще ходи където си иска....
Коментиран от #64, #90
15:58 28.03.2026
60 демократ
15:58 28.03.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Само питам
16:00 28.03.2026
63 Атина Палада
До коментар #45 от "Владимир Путин, президент":Русия от половин век изостави самолетоносачите,защото те са безполезни в днешните модерни времена..Били са актуални преди век! Русия си праща колетчета във всяка точка на планетата от къщи от спалнята си..
Самолетоносачите са за по изостанали във военното дело ,като Сомалия и САЩ например,но не са за модерна Русия.
Коментиран от #75, #76
16:00 28.03.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 точно
До коментар #31 от "Небинарен модерен ляв":здравите кораби са на вода, където им е мястото, а взривените от дронове и дефектните, са на дъното или за скраб, като руските кораби Кузнецов, Москва, Ивановец, "Саратов", "Новочеркаск", "Цезар Куников, Голямата мечка, Волгонефт-212, „Меркурий" и много други 😂
Коментиран от #84
16:01 28.03.2026
68 Кая е добре, работи си
До коментар #46 от "А ГДЕ":подготвя се за заместник на Урсула.
16:02 28.03.2026
69 Освалдо
16:03 28.03.2026
70 Амадор Ривас
До коментар #64 от "Аз съм веган":Ще ядеш мЕсо май...
Коментиран от #74, #78
16:04 28.03.2026
71 Асанко
До коментар #66 от "Рублевка":Пишеш от циганската махала в Пловдив.
16:04 28.03.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Чудесно. Ето, виждаш, че
До коментар #52 от "604":сам стигна до истината - Само богатите държави и Великите сили могат да имат самолетносачи. Значи сам си призна, че това не е отживелица, а нещо престижно, което не всеки може да си позволи. Русия например, не може да си го позволи. ;)
Коментиран от #87, #89
16:06 28.03.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Мишел
До коментар #63 от "Атина Палада":Гроздето е кисело.
16:07 28.03.2026
76 Фалирала и изостанала държава
До коментар #63 от "Атина Палада":като Русия, не може да си позволи толкова огромен и скъп кораб, особено при положение, че вече загуби и 1/3 от целия си флот по време на войната в Украйна.:)
Коментиран от #91, #98
16:09 28.03.2026
77 Мнение
До коментар #65 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Същият въпрос важи и към вас гризачите по фермите!
Как пък една шорошова п.дметка не отиде при Зельо с напудрения нос?!
16:09 28.03.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79
До коментар #20 от "Глупости":Въпроса е да се повреди палубата,което и стана,излитане кацане и радари унищожени. Вече си е круизен кораб. Може да си плава или плува със сто самолета из световните океани като на модно дефиле. Ефикастноста му е унищожена.
16:10 28.03.2026
80 Питам
16:12 28.03.2026
81 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #53 от "Копейки,":Козяк и ти ще плащаш за ремонта ,половингодина безплатно тролене и и съответно изхранване и оцеляване по кофите .
16:13 28.03.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Питам
16:16 28.03.2026
84 Сульоо
До коментар #67 от "точно":Оакнннн,много имена си изредил които нямат нищо общо с кораби ,от Униан ли ти ги пращат 😂 ?
16:16 28.03.2026
85 Ицо
16:18 28.03.2026
86 Строго секретно!
16:18 28.03.2026
87 604
До коментар #73 от "Чудесно. Ето, виждаш, че":броя самолетоносачи няма връзка с бляновете ти , освен да покажат че си напълно неусведомен и си чешаш надрОусаното троуско его тук! не ме занимавай , прозстия си оства прозст!!!!
16:18 28.03.2026
88 С тия неизправни
16:20 28.03.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Фалирала държава
До коментар #76 от "Фалирала и изостанала държава":като САЩ няма пари да поддържа старите си корита и те изпускат радиация от реакторите си. Облъчват се моряците и пилотите. Монтират ядрени реактори на бойни кораби, които са под обстрел! Не се присмивайте на Адмирал Кузнецов, че комините му пушат. По-добре пушек, отколкото радиация!
Коментиран от #115
16:24 28.03.2026
92 варна
До коментар #14 от "604":руското оръжие и пво та са тотал щета
Коментиран от #95, #123
16:25 28.03.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Нагла копейка
До коментар #82 от "Мнение":Чемодан, вакзал. Мацква...айдее....
Коментиран от #99
16:27 28.03.2026
95 604
До коментар #92 от "варна":добре ще им кажа на рашите..или директно на пудинг да звъна да му кажа, само дето като ги даваха по записите, мязат на метеорити.....т.н. им ракети!!!!!!
16:28 28.03.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Атина Палада
До коментар #76 от "Фалирала и изостанала държава":Този огромен и скъп кораб е бил такъв за времето си .Преди един век! В 21 век не е нужно като гламав да обикаляш океани и морета .Достатъчно е от вас от спалнята си да пратиш колета,а не да плаваш като гламав и да си мишена на чуждите ракети .Но тъй като САЩ са много изостанали във военното дело ги ползват ,след като нямат друга алтернатива.
Коментиран от #106, #114
16:29 28.03.2026
99 Бандеровците
До коментар #94 от "Нагла копейка":в укрия, тука е за българи!!!!! и без туй са в нужда, аре пътя има директен до одеса!
16:30 28.03.2026
100 Стратега
Нали ужким нямаше проблеми?
16:30 28.03.2026
101 Туризмът капут!
16:30 28.03.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 604
До коментар #102 от "Нагла копейка":ко стана ве капутчой, пак пусна пяничката , пхахахахахххя
16:32 28.03.2026
104 Мнение
До коментар #102 от "Нагла копейка":Друго освен кухи заучени фрази, можеш ли да из.учиш?
Риторичен въпрос!
16:33 28.03.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 604
До коментар #98 от "Атина Палада":абе не са напълно непотребни, но краварите от 2018 се опитват да пуснат хиперзвукът си втракетите си, ама нещо не им се получава, за това ще са плаващи бомби, докът не бъдат подновени системите им за защита, ама нямат технологията и очевадно не могат да я разработят нито да я откраднат от руснаците...туй то..
Коментиран от #113
16:35 28.03.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Перчемъ
16:38 28.03.2026
110 Време му е вече да се превърне в
16:39 28.03.2026
111 604
16:40 28.03.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Атина Палада
До коментар #106 от "604":Огромна мишена и напълно непотребна за 21 век!
16:41 28.03.2026
114 Много ви облъчват с лъжи
До коментар #98 от "Атина Палада":в пенсионерския клуб, намалете престоя там, че е вредно да се живее в такава огромна заблуда :)))
16:42 28.03.2026
115 Русия е фалирала,
До коментар #91 от "Фалирала държава":нещо не успяваш да интерпретираш прочетената информация, въпреки че ясно е написано Русия. :) САЩ са най-богатата икономика в света, няма как да фалира.
Коментиран от #122
16:45 28.03.2026
116 Водкин
16:45 28.03.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Да, да
16:46 28.03.2026
119 Всяка прилика е случайна The X-Files
16:47 28.03.2026
120 кравария
17:00 28.03.2026
121 Вучич
17:06 28.03.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Дон Турболенто
Коментиран от #127
17:13 28.03.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Велин
До коментар #43 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Пишете глупости!!! Американците си го казаха. Пожар на борда. Какви дронове, какви ракети!? Явно някой след дежурство е заспал и е забравил филийките в тостера!!! Те иранците не могат да го нацелят. Със сигурност тази "крепост" е система СТЕЛТ, демек невидима!? То в Белград има едно празно пространство, на чиято табела пише "извинете,че не го видяхме"!!! А това за повредата е поредната лъжа на Путин!!
17:54 28.03.2026
127 Велин
До коментар #124 от "Дон Турболенто":Изобщо не е избягал! Той си свърши работата с Иран. Проблема е, че "свършената работа" задръсти тоалетните!! Сега "продуктът" на "свършената работа" ще го разтоварят в Хърватска!!!
17:57 28.03.2026
128 Това се нарича Съюзник!
У нас кацнаха 5 самолета на САЩ и Резидента орева орталъка!
Колко било опасно?!
Не беше опасно, когато подписа Боташ!
18:07 28.03.2026
129 ДОМУС ЧИЕВ
18:23 28.03.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.