Предложението на Володимир Зеленски за помощ на страните от Близкия изток, които дори не могат да защитят американските бази там, е сюрреалистично.

Това отбеляза с ирония Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, който публикува за първи път мислите си за последните международни политически събития във видео формат.

„Забавно е да гледаш зелено насекомо, което подскача из страните от Персийския залив, предлагайки защита от дронове. Колко сюрреалистично!“, коментира Медведев.

„Американските бази на територията на техните съюзници не можаха бъдат защитени, но изчезващата държава уж е готова и „ние можем да го направим.“

Той се запита „къде ли ще бъде следващото пътуване“. „Най-близкото до интересите на този герой е картелът Тихуана. Или картелът Синалоа. Той е потребител на тези продукти“, намекна политикът. „И картелите също се нуждаят от дронове.“ „За транспортиране на специални товари и борба с конкурентите“, предложи ироничен съвет Медведев.

Саудитска Арабия и другите страни от Персийския залив са добри приятели на Русия и Москва иска да развива двустранно сътрудничество с тях.

Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред ТАСС на фона на ескалацията в Близкия изток.

„Ще продължим да правим това. Ценим отношенията ни“, добави говорителят на Кремъл.

Измисленият заговор на американски демократи за предполагаемата намеса на Русия в изборите в САЩ през 2016 г. трябва да бъде разкрит, за да се предотврати повторение.

Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация по инвестициите и икономическото сътрудничество с чуждестранни държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Измамническата конспирация „Русиягейт“, организирана от Обама, Хилари Клинтън, Джо Байдън и техните екипи трябва да бъде напълно разкрита, за да се избегне повторение в бъдеще“, написа той в публикацията си.