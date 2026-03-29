Медведев: Зеленото насекомо обиколи Персийския залив и може да продължи с наркокартелите - и там имат нужда от дронове

Предложението на Володимир Зеленски за помощ на страните от Близкия изток, които дори не могат да защитят американските бази там, е сюрреалистично.
Това отбеляза с ирония Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, който публикува за първи път мислите си за последните международни политически събития във видео формат.
„Забавно е да гледаш зелено насекомо, което подскача из страните от Персийския залив, предлагайки защита от дронове. Колко сюрреалистично!“, коментира Медведев.
„Американските бази на територията на техните съюзници не можаха бъдат защитени, но изчезващата държава уж е готова и „ние можем да го направим.“
Той се запита „къде ли ще бъде следващото пътуване“. „Най-близкото до интересите на този герой е картелът Тихуана. Или картелът Синалоа. Той е потребител на тези продукти“, намекна политикът. „И картелите също се нуждаят от дронове.“ „За транспортиране на специални товари и борба с конкурентите“, предложи ироничен съвет Медведев.
Саудитска Арабия и другите страни от Персийския залив са добри приятели на Русия и Москва иска да развива двустранно сътрудничество с тях.
Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред ТАСС на фона на ескалацията в Близкия изток.
„Ще продължим да правим това. Ценим отношенията ни“, добави говорителят на Кремъл.
Измисленият заговор на американски демократи за предполагаемата намеса на Русия в изборите в САЩ през 2016 г. трябва да бъде разкрит, за да се предотврати повторение.
Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация по инвестициите и икономическото сътрудничество с чуждестранни държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.
„Измамническата конспирация „Русиягейт“, организирана от Обама, Хилари Клинтън, Джо Байдън и техните екипи трябва да бъде напълно разкрита, за да се избегне повторение в бъдеще“, написа той в публикацията си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
По същество - това са действия от безсилие, и незнание какво да се прави !!! Симулират дейност колкото да не станат съвсем за смях !!!
До коментар #1 от "Ххх":Руската гордост.
До коментар #1 от "Ххх":АЛКОХОЛИК Е ....Медведев , велик алкохолик !!!
Его е!
До коментар #13 от "Дзак":Не ти е студено!
До коментар #28 от "фончо":Полюциите на Путин че се удави бе гьотверен
До коментар #29 от "Който":Лилав , легай си ...
38 Ха ХаХа
До коментар #34 от "Медведев, чадо":Кога зеленият наркоман пи кафе в Крим?
Вчера ли?
Вчера ли?
39 Владимир Путин, президент
Що е то ? 😄
До коментар #41 от "Сложи си":Паспортите ебалкоф
42 Толкова е велик, че подготвя Русия
До коментар #1 от "Ххх":За затваряне и превръщане в Северна Корея 2.0.
„Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
До коментар #45 от "Я пъ тоа":Кога сатрапа кремълски взе Киев..
До коментар #50 от "Я пъ тоа":Зеленски бомби руското оръжие в....Иран.
До коментар #35 от "Бах":"...запада стана за смях...."
До коментар #41 от "Сложи си":Лилав , легай си ...и да не забравиш памперса !!!
До коментар #45 от "Я пъ тоа":Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех
20:53 29.03.2026
Така правят в лудниците едни болни хора,объркани хора.Ще ви унищожат,ако не намерите решение срещу наглостта на краварите!Да видим!
До коментар #6 от "ФАКТ":верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
До коментар #57 от "САЩ не ги мисли":е богата държава ? По дълговете вероятно ?
До коментар #59 от "Зеленото насекомо":Зеленски е млад и здрав, да му мисли Пусин, че е на преклонна възраст, може да е дядо на Зеленски 😂
До коментар #63 от "Ха ХаХа":Циганин си.Нали?
До коментар #52 от "Че то верно":В сравнение на връзките на Путин с Афганистан, зеленски е вода ненапита
До коментар #51 от "Владимир Путин, президент":Майка си колко си праззз и се излагаш, защото на мен няма да повярваш!
До коментар #61 от "стоян георгиев":Зеленски направи и двете
До коментар #64 от "Как реши че САЩ":Важни са приходите и БВП, а БВП на САЩ наистина е огромен почти 30 ТРИЛИОНА $ годишно. Да му мисли Русия, която, тези пари може да ги изкара за около 20 години, но и това не е много сигурно :)
До коментар #70 от "Впрочем":Оръжия от УКРАЙНА за АРАБИТЕ...
До коментар #73 от "Българин":Много интересен факт е че медведев и путин дълги години са били гейдвойка.медведев и до днес скърби че путин го смени с кабаева и не успя да му роди деца!за това се и пропи!
До коментар #35 от "Бах":" Български артист, композитор и изпълнител: Руската ми аудитория, се състои от гей мъже поддръжници на Путин. Скандалът напоследък обаче не е само в текстовете, а се пренесе и към живите му участия. Посред война, той се отправя към Москва за предстоящите му концерти. Мнозина критикуват решението на провокативния Иво Димчев да изнася представленията си в Русия. "Официално в Русия властта е враждебна към гей хората, неофициално обаче е съвсем различно", категоричен е изпълнителят. Според него ЛГБТ общността в Русия е огромна, а много от тези хора имат голяма власт в Кремъл, те са в кръга на Путин."
Станахте за смях в свинария.
До коментар #15 от "Овчарник":руския овчарник гори от 5 дена пламъците се виждат чак от Финландия
До коментар #5 от "Руски слугинаж":Чудестранен Агент
До коментар #80 от "...":Най големия наркокартел...Афганистан, са първи дружки с Путин.
До коментар #75 от "Дълговете нямат никакво значение":Няма никакво отношение относно богатство и благосъстояние ! Ако ти изперат един нов данък 500% и БВП-то ще ти се вдигне пропорционално нали и много богат ще станеш рязко ...
До коментар #1 от "Ххх":Великия властелин на водката 😂
До коментар #82 от "До редакцията":по-често да го показват, че да се смеем повече :)))
До коментар #86 от "Волволинов":Тия локуми са за руснаците, а в България и за някои местни помияри.
До коментар #1 от "Ххх":и глyпeндep е Димон👍 👍👍.
До коментар #21 от "😻Мяууу":коя година ще я трият от картата 2060 ли
До коментар #35 от "Бах":Путин подкани руските олигарси "доброволно" да финансират войната в Украйна: Време е най-едрия бизнес да започне да помага за финансиране на войната. Ситуацията с държавната хазна става критична. Бюджетният дефицит на Русия за януари и февруари 2026 г. вече е надхвърлил 90% от сумата, прогнозирана за цялата година.
До коментар #66 от "В природата си има закони":Путин каза на Си Дзипин в Пекин, че учените работят да му подменят органите с органи на младенци и ще живее поне 150 години.
До коментар #26 от "хохла":чуди се гОркия какво да измисли от безсилие
До коментар #96 от "Смях в залата":Почват да помпат олигарсите. Ще има олигархопад.
До коментар #26 от "хохла":А винарка, как ти харесва , по десетобалната ,,
До коментар #87 от "Точно БВП-то обаче":Затова и Русия фалира. Най-важна е икономиката на една държава, а Русия я няма. Данъците нямат нищо общо, макар че в Русия сега вдигнаха драстично, скоро писаха, станали по-високи от тези в САЩ и Великобритания.
До коментар #104 от "Госあ":Тя просто няма нито финансов, нито военен капацитет, за да превземе Украйна.
До коментар #85 от "Така де":с Асад имаха нарко цех в Сирия ама бунтовниците им развалиха работата
До коментар #39 от "Владимир Путин, президент":Митата и валодята, да ?
До коментар #107 от "Точно БВП то е важно.":разликата между 627 милиарда долара разходи и 484 милиарда долара приходи само за месец дали нещо ти говори ? За богатсво а? На 17 март 2026 г. брутният национален дълг надхвърли 39 трилиона долара за първи път. Тази граница служи като важно напомняне за неустойчиво нарастващия национален дълг на страната. В същото време номиналният размер на брутния дълг е само един от малкото показатели за дълга и се счита за по-малко икономически значим от някои други показатели, като например дълга, държан от обществеността, като дял от брутния вътрешен продукт (БВП). Това обяснение представя всичко, което трябва да знаете за различните показатели за дълга и какво означават те за фискалното състояние на правителството.
До коментар #109 от "Нищо не може да помогне на Русия":Целта не е превземане на Украйна, а отцепване на Донбас, където бандерите извършваха геноцид, денацификация и демилитаризация. 90% от Донбас е освободен, а относно вторите две точки - от 48 млн Украйна днес е 20
До коментар #106 от "Артилерист":И праща пари за купуване на гласове и подривна дейност в редица европейски държави, сигурен съм и нашата.
До коментар #79 от "Зеленото Насекомо":би ли ми разяснил как Зеленски прави Путин и Русия за смях,след като войската на Русия е пред вратите на Одеса?
До коментар #117 от "Госあ":Дори не знаете целта на Русия в тази война. И тя в никакъв случай не е свързана с територии, защото от тях няма никакъв смисъл и полза.
До коментар #1 от "Ххх":Хорошо таварищ, очень хорошо! А, тъй меня уважаеш, а?!
До коментар #126 от "Мъдрецът":Зеленски си защитава родината ? Като подари на САЩ подземните богатства и редкоземните ? Впрочем какво точно защитава Зеленски ще можеш ли да ни обясниш ? Има ли нещо за защита?
Зеленски е като виликан пред него
До коментар #1 от "Ххх":Димата пак е уцелил десетката със "зеленото насекомо"....
До коментар #113 от "Аре моля не умувай ...":много голяма заблуда. Има значение прихода, а не дълга. Ако един богат човек получава на месец 50 000 евро и има вноска по кредит 5000 евро, той става все по-богат, въпреки че има дълг. И един друг човек, който получава 2000 евро на месец, но няма дълг. Кой е по-добре от двамата ? Така мисля, че се разясни темата за дълговете 😉👍
До коментар #127 от "Как точно":Вие Радевците защитата я разбирате като да си свалиш кюлoтите, знам!
До коментар #105 от "Да питам":На винарка мирише тая, която уж ти завиваш, а на мен ми върши работа)))Нищо, че мирише на винарка, добре се справя, от всякъде
До коментар #120 от "да помоля?":посмешище пред света. Не прецени нещата както трябва и се хвърли в атака, за която няма нито финансов, нито военен капацитет. Може и Путин да е бил подведен от руското разузнаване / едно от най- некадърните и слабите разузнавания/, но това няма как да го знаем.
До коментар #22 от "Медведев, чадо":Като го слушам, как хвърля по 3-4 ядрени бомби още на закуска след кило водка.
До коментар #133 от "хохла":Айде бе ... 🤭 Отвсякъде ли бе ?!🤔 Или От Всякъде ?!
До коментар #134 от "Русия сама се направи за":Не само Русия! Всяка страна, която отказва да стане колония на Запада се ОСМИВА, народът и се опростачва, бомбардира и разграбва. Либия беше най-богатата страна е Африка. Въоръжиха лумпените, подкупиха военните, а лидерът на страната, Кадафи беше заклан и разфасован на капака на една кола. Той не можел да повярва, че след направените за Либия и народа, постъпват с него по този начин и крещял, че е Кадафи, но лумпените се СМЕЕЛИ и го заклали, като башибозуци. Е, Либия вече не е богата, а хората бягат и се бият за бутилка вода, която колонизаторите със СМЯХ им хвърлят от автомобилите.
До коментар #15 от "Овчарник":Монетарна не монетарна в близките поне двеста години няма да има такава радост всички да са полуравни! Не сме дорасли като човечество и съзнание до това ниво. Можеби един ден ще се случи след 200-300г. но ние одавна ще се сме сгнили. А до тогава с пари без пари, слабите все ще са си тъпкани...
До коментар #38 от "Ха ХаХа":Има стотици по добри места. Ама Медведката може само на Крим 😉
До коментар #2 от "Анти такисиджия":Да бе ама попиля колективните. Спука ги от бой и глад. И тва от таксиджия, смятай ако беше някой политик
До коментар #132 от "Русия се превръща в тестова площадка":Западните колонизатори и го вкарват полека. Първо изпращаха аптечки, след това жавелини, автомобили, бронирани коли, танкове, самолети и накрая ще подарят на малоумните бандеровци няколко ядрени заряда с които ще ударят Москва и Санкт Петербург. Путин да ги смята за братя и да ги бави. Те ще избият колкото се може повече руснаци, без да се бавят и замислят.
До коментар #117 от "Госあ":Я сега се опровергай. Хем Украйна извършва геноцид, хем остава 20 млн. Нещо за геноцида?
До коментар #146 от "Ново природно явление се появи в Русия":Амин !
До коментар #138 от "не се коси":Не властелините определят кога ще се срути тази измамна пирамида а милиардите човеци които я поддържат и вярват в нея...за сега..!Но времето ще покаже..!Според мен след това което се случва в момента по света промяната е неизбежна..!
До коментар #79 от "Зеленото Насекомо":Добрече че ние от Европа му плащаме на наркомана та да продължава се отбранява срещу Русия.Сама Украйна е кръгла нула ,колко държави дадоха милиарди ,оръжие,войници за Украйна ?А колко украинци се довлякоха на хранилка в Европа ?И после ще ми казваш че зеленият червей бил голамата работа .
До коментар #152 от "Соваж бейби":Тотален бokлyk, осъзнаваш го, нали?
Вероятно малко хора знаят, че актьорството му е хоби, а по образование е юрист.
До коментар #159 от "Ти си един":споменатото е и зло бар
До коментар #1 от "Ххх":Видяхте ли най умник човек в Русия отрезан и каза какво мисли Оня от бункера Харествам Медведев защото е мозъка и облика на Русия ще чакаме след месец още велики цитаты от този мъдрец
До коментар #5 от "Руски слугинаж":Това са думи от «дневника на един алкохолик»управляват Русия
До коментар #10 от "Зеления път":Че Решетников не го направи президент наБългария
