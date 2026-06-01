Новини
България »
Аркади Шарков: Късогледото връзване на бюджета със счетоводни трикове не е устойчиво в дългосрочен план

Аркади Шарков: Късогледото връзване на бюджета със счетоводни трикове не е устойчиво в дългосрочен план

1 Юни, 2026 17:36 617 9

  • аркади шарков-
  • намаляване-
  • майчинство

С оглед да се върже бюджета за тази година изникна екзотичната идея за намаляване на майчинството. Тя обаче крие своите рискове

Аркади Шарков: Късогледото връзване на бюджета със счетоводни трикове не е устойчиво в дългосрочен план - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С оглед да се върже бюджета за тази година изникна екзотичната идея за намаляване на майчинството. Тя обаче крие своите рискове, предупреждава здравният икономист Аркади Шарков в свой пост във "Фейсбук".

И посочва в конкретика:

1. Имунната система в незряла възраст все още се развива и тялото е по-податливо на инфекции. С оглед на антимикробната резистеност плюс недобрата хигиена рисковете се увеличават.

2. В големите градове има недостиг на ясли, както и на човешки ресурс, който да ги обслужва.

3. Никак не е малък рискът “спестяванията” от намаленото майчинство да резултират в увеличен разход за отпуск (болнични) за гледане на болно дете.

"Късогледото връзване на бюджета със счетоводни трикове не е устойчиво в дългосрочен план. Подобен тип решения бяха взимани до момента от предходните власти - както по отношение криене на дефицита, така и по отношение криене на инфлацията. Резултатите са налице", предупреждава той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Режат пенсиите,дигат осигуровките,намаляват наполовина детските, теглят нови 8 млрд заеми.

    Коментиран от #4

    17:38 01.06.2026

  • 2 Анонимен

    2 2 Отговор
    Ние досега правихме счетоводни трикове. Колкото до майчинството, то още не е стигнало до обсъждане, а го говорим все едно е свършен факт, защото няма за какво друго да плюем.

    17:41 01.06.2026

  • 3 Дедо

    1 1 Отговор
    Ей ся веке ке оправим и бюджето и демографията!
    С едно джепане - два заяка!

    17:49 01.06.2026

  • 4 Ей трол

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    дръж си черпака и недей лай

    17:50 01.06.2026

  • 5 Сатана Z

    0 4 Отговор
    В европейските държави платеното майчинство е 3 месеца.

    Коментиран от #6, #8

    17:52 01.06.2026

  • 6 Чичо

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    А в световната история, до 20 век, жените не са работили никъде! И в много държави продължава да е така!
    И там няма демографски проблеми!!!

    18:08 01.06.2026

  • 7 Знаещите казват

    1 0 Отговор
    навреме и ако желаят да са полезни за българия

    18:08 01.06.2026

  • 8 Тука е разорана

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    нарочно държава знаете от кого и то специално от злобари

    18:11 01.06.2026

  • 9 Радки

    1 1 Отговор
    некадърни, оставка!

    18:15 01.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове