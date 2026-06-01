Аркади Шарков: Късогледото връзване на бюджета със счетоводни трикове не е устойчиво в дългосрочен план

С оглед да се върже бюджета за тази година изникна екзотичната идея за намаляване на майчинството. Тя обаче крие своите рискове, предупреждава здравният икономист Аркади Шарков в свой пост във "Фейсбук".
И посочва в конкретика:
1. Имунната система в незряла възраст все още се развива и тялото е по-податливо на инфекции. С оглед на антимикробната резистеност плюс недобрата хигиена рисковете се увеличават.
2. В големите градове има недостиг на ясли, както и на човешки ресурс, който да ги обслужва.
3. Никак не е малък рискът “спестяванията” от намаленото майчинство да резултират в увеличен разход за отпуск (болнични) за гледане на болно дете.
"Късогледото връзване на бюджета със счетоводни трикове не е устойчиво в дългосрочен план. Подобен тип решения бяха взимани до момента от предходните власти - както по отношение криене на дефицита, така и по отношение криене на инфлацията. Резултатите са налице", предупреждава той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
17:38 01.06.2026
2 Анонимен
17:41 01.06.2026
3 Дедо
С едно джепане - два заяка!
17:49 01.06.2026
4 Ей трол
До коментар #1 от "Последния Софиянец":дръж си черпака и недей лай
17:50 01.06.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #6, #8
17:52 01.06.2026
6 Чичо
До коментар #5 от "Сатана Z":А в световната история, до 20 век, жените не са работили никъде! И в много държави продължава да е така!
И там няма демографски проблеми!!!
18:08 01.06.2026
7 Знаещите казват
18:08 01.06.2026
8 Тука е разорана
До коментар #5 от "Сатана Z":нарочно държава знаете от кого и то специално от злобари
18:11 01.06.2026
9 Радки
18:15 01.06.2026