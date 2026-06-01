Аркади Шарков: Късогледото връзване на бюджета със счетоводни трикове не е устойчиво в дългосрочен план

С оглед да се върже бюджета за тази година изникна екзотичната идея за намаляване на майчинството. Тя обаче крие своите рискове, предупреждава здравният икономист Аркади Шарков в свой пост във "Фейсбук".

И посочва в конкретика:

1. Имунната система в незряла възраст все още се развива и тялото е по-податливо на инфекции. С оглед на антимикробната резистеност плюс недобрата хигиена рисковете се увеличават.

2. В големите градове има недостиг на ясли, както и на човешки ресурс, който да ги обслужва.

3. Никак не е малък рискът “спестяванията” от намаленото майчинство да резултират в увеличен разход за отпуск (болнични) за гледане на болно дете.

"Късогледото връзване на бюджета със счетоводни трикове не е устойчиво в дългосрочен план. Подобен тип решения бяха взимани до момента от предходните власти - както по отношение криене на дефицита, така и по отношение криене на инфлацията. Резултатите са налице", предупреждава той.