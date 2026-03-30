Пожар избухна в космическата база Бъкли в Колорадо

30 Март, 2026 06:58, обновена 30 Март, 2026 07:03 1 494 6

Пламъците са били забелязани сутринта на 29 март

Снимка: YouTube
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар избухна в космическата база Бъкли в Колорадо, съобщава CBS.

Телевизията предаде, че пламъците са били забелязани сутринта на 29 март в западния край на базата близо до кръстовището на авеню Ийст Мисисипи и улица Цейлон.

„Огънят изглежда е тръгнал бил непосредствено северно от малка слънчева система и близо до оградата по периметъра“, уточни медията.

Приблизително час по-късно пожарната служба обяви, че пожарът вече не представлява заплаха.

Миналия октомври в съоръжението на Accurate Energetic Systems в Тенеси е станала експлозия. Заводът произвеждаше взривни вещества, включително за Пентагона и украинските въоръжени сили.

Пристигналите на мястото на инцидента екипи за първа помощ първоначално бяха принудени да стоят на безопасно разстояние поради риска от вторични експлозии.

Повече от 300 души по-късно претърсиха „почти всеки квадратен сантиметър“ от съоръжението, но не откриха нито един от 18-те изчезнали.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демокрацията е лъжа!

    24 0 Отговор
    Па много пуши тази "малка слънчева система " бе, добре, че не е била по-голяма! На кюмюр ли е работила или на мазут?

    07:24 30.03.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    16 1 Отговор
    От уж "кацането на Луната" са изминали почти 60 години.
    След този пожар на краварите няма да им стигнат и още 60, за да го направят "отново"...

    07:38 30.03.2026

  • 3 военен неможач

    12 0 Отговор
    Понеже статията е много лоша, хаотична, за две различни събития - коментарът може да е: 18 терористи от вътрешна терористична клетка взривили съоръжението в Тенеси дистанционно и изезнали с дронове (подобни на тези, с които Том Круз се бие в "Специален доклад" или както там се казваше футуристичния филм - затова не са открити останки. на тъпа статия - тъп коментар

    08:00 30.03.2026

  • 4 Иван

    9 1 Отговор
    Снимките на новия филм "Кацнал на Луната" са провалени. Макетите са изгорели. "Мисията до Луната" се отлага!

    08:58 30.03.2026

  • 5 НАСА

    8 0 Отговор
    Забравихме, че на "Луната" не гори огън и стана белята.

    09:02 30.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.