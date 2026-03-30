Пожар избухна в космическата база Бъкли в Колорадо, съобщава CBS.

Телевизията предаде, че пламъците са били забелязани сутринта на 29 март в западния край на базата близо до кръстовището на авеню Ийст Мисисипи и улица Цейлон.

„Огънят изглежда е тръгнал бил непосредствено северно от малка слънчева система и близо до оградата по периметъра“, уточни медията.

Приблизително час по-късно пожарната служба обяви, че пожарът вече не представлява заплаха.

Миналия октомври в съоръжението на Accurate Energetic Systems в Тенеси е станала експлозия. Заводът произвеждаше взривни вещества, включително за Пентагона и украинските въоръжени сили.

Пристигналите на мястото на инцидента екипи за първа помощ първоначално бяха принудени да стоят на безопасно разстояние поради риска от вторични експлозии.

Повече от 300 души по-късно претърсиха „почти всеки квадратен сантиметър“ от съоръжението, но не откриха нито един от 18-те изчезнали.