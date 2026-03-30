САЩ отвориха кутията на Пандора в Близкия изток, световната икономика е изправена пред катастрофа

Западният печат започва поредна седмица с фокус върху конфликта в Близкия изток, пише БТА.

Американският президент Доналд Тръмп обмисля военна операция по изземане на урана на Иран, пише в. "Дейли телеграф".

Британското издание се позовава на информация на "Уолстрийт джърнъл", според която американският лидер все още преценява какъв би бил рискът за американските войници при подобна операция. Тръмп приканва съветниците си да упражнят натиск върху Иран, за да предаде урана си като условие за слагане на край на войната.

САЩ отвориха Кутията на Пандора в Близкия изток и е възможно само Иран да извлече облаги от това, пише в заглавие на своя редакционна статия в. "Индипендънт".

С Червено море под контрола на хусите и Ормузкия проток под контрола на Иран, световната икономика ще бъде изправена пред катастрофа, предупреждава британското издание.

"Индипендънт" обръща внимание на изказване на Доналд Тръмп на събитие в Маями, насочено към насърчаване на американските инвестиции в Саудитска Арабия, на което Тръмп каза, че макар саудитският принц престолонаследник Мохамед бин Салман да е "страхотен син" на баща си краля, той "не очакваше, че ще ме целува отз*д . . . Той си мислеше, че Тръмп ще е просто поредният американски президент загубеняк, чиято страна отива надолу. Сега обаче му се налага да се държи мило с мен".

Щеше да е добре, ако тези типично вулгарни изказвания маркираха границите на глупостта на Доналд Тръмп, пише "Индипендънт". Много по-сериозна и притеснителна индикация за заблужденията му станаха неговите изявления, че иранците се молят за сделка и че те ще трябва да отворят Ормузкия проток, който на шега нарече Протока на Тръмп.

Докато Тръмп говореше всичко това, ирански ракети и дронове валяха върху американската военновъздушна база "Принц Султан" в Саудитска Арабия, като раниха 12 американски военнослужещи и повредиха няколко самолета, посочва "Индипендънт".

Както мнозина очакваха, във войната се включиха и йеменските бунтовници хуси, които са дългогодишни съюзници на Техеран - те изстреляха ракети с голям обсег срещу Израел. Силите за отбрана на Израел разшириха операциите си в Южен Ливан, стигайки до Бейрут. Иранците поразиха завод за алуминий в Абу Даби, а в Близкия изток пристигнаха още 3500 американски морски пехотинци и военни от военноморския флот. По този начин общият брой на американски войници в региона достигна 53 500, като се очаква да пристигнат още.

Определено не се усеща някоя от страните в конфликта да "моли" за мир, пише "Индипендънт". Точно обратното, войната се разширява и ескалира все повече. От възобновяването на дейността на хусите възникват две непосредствени и големи опасности, пише британското издание. Първата е възобновяване на дългата и безпощадна прокси война между Иран и Саудитска Арабия в Йемен, която при сегашните обстоятелства е доста по-вероятно да доведе до директен сблъсък между иранските и саудитските сили - нещо, което досега беше избягвано. Може би е само въпрос на време, разочаровани от американците, които се провалиха със защитата им, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Кувейт да се усетят задължени да отвърнат на иранските удари. Втората опасност, свързана с хусите, за която алармира "Индипендънт", е че Червено море, подобно на Персийския залив, може да бъде затворено за корабоплаване и доставките на петрол, газ и още много други неща, да бъдат още по-ограничени.

Иран, с други думи, може скоро да държи за заложник световната икономика, предупреждава британското издание.

Американците и иранците може да не "молят" за мир, нито да участват в директни преговори, но е обществена тайна, че си разменят съобщения чрез Египет, Турция и особено чрез Пакистан. Трябва да се каже, че тази война ще влоши положението на Америка и на Запада, страните от Залива ще се усетят уязвими по нов начин, Йемен и Ливан ще бъдат още по-разорени, а Ислямска република Иран най-вероятно ще продължи да съществува. Президентът Тръмп ще изпита трудности да убеди американците, че тази "екскурзия" си е струвала, когато дойдат изборите за Конгреса през ноември. Тръмп няма за цел да загуби война и да загуби тазгодишните избори. Той също ще загуби, заключава "Индипендънт".

В. "Гардиън" се спира на думи на Тръмп, че новите лидери на Иран са "много разумни" хора.

Тръмп каза това вчера, след като Пакистан, който играе ролята на посредник между Техеран и Вашингтон, заяви, че се готви да е домакин на преговори през идните дни, които ще имат за цел прекратяване на войната.

Британското издание посочва, че според Тръмп САЩ и Иран разговарят "пряко и непряко".

В Близкия изток пристигнаха още американски войници, а Техеран предупреди, че няма да приеме унижение, пише "Гардиън".

Пентагонът се готви за седмици на наземни операции в Иран, пише в заглавие в. "Вашингтон пост".

Ако президентът Тръмп одобри плана, това може да ознаменува нова фаза на войната, която да стане значително по-опасна за американските войници, отколкото бяха първите четири седмици на конфликта, отбелязва американското издание.