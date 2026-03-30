Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ отвориха кутията на Пандора в Близкия изток, световната икономика е изправена пред катастрофа

30 Март, 2026 10:14 5 470 122

  • иран-
  • икономика-
  • сащ-
  • израел-
  • доналд тръмп

Определено не се усеща някоя от страните в конфликта да "моли" за мир, пише "Индипендънт". Точно обратното, войната се разширява и ескалира все повече.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Западният печат започва поредна седмица с фокус върху конфликта в Близкия изток, пише БТА.

Американският президент Доналд Тръмп обмисля военна операция по изземане на урана на Иран, пише в. "Дейли телеграф".

Британското издание се позовава на информация на "Уолстрийт джърнъл", според която американският лидер все още преценява какъв би бил рискът за американските войници при подобна операция. Тръмп приканва съветниците си да упражнят натиск върху Иран, за да предаде урана си като условие за слагане на край на войната.

САЩ отвориха Кутията на Пандора в Близкия изток и е възможно само Иран да извлече облаги от това, пише в заглавие на своя редакционна статия в. "Индипендънт".

С Червено море под контрола на хусите и Ормузкия проток под контрола на Иран, световната икономика ще бъде изправена пред катастрофа, предупреждава британското издание.

"Индипендънт" обръща внимание на изказване на Доналд Тръмп на събитие в Маями, насочено към насърчаване на американските инвестиции в Саудитска Арабия, на което Тръмп каза, че макар саудитският принц престолонаследник Мохамед бин Салман да е "страхотен син" на баща си краля, той "не очакваше, че ще ме целува отз*д . . . Той си мислеше, че Тръмп ще е просто поредният американски президент загубеняк, чиято страна отива надолу. Сега обаче му се налага да се държи мило с мен".

Щеше да е добре, ако тези типично вулгарни изказвания маркираха границите на глупостта на Доналд Тръмп, пише "Индипендънт". Много по-сериозна и притеснителна индикация за заблужденията му станаха неговите изявления, че иранците се молят за сделка и че те ще трябва да отворят Ормузкия проток, който на шега нарече Протока на Тръмп.

Докато Тръмп говореше всичко това, ирански ракети и дронове валяха върху американската военновъздушна база "Принц Султан" в Саудитска Арабия, като раниха 12 американски военнослужещи и повредиха няколко самолета, посочва "Индипендънт".

Както мнозина очакваха, във войната се включиха и йеменските бунтовници хуси, които са дългогодишни съюзници на Техеран - те изстреляха ракети с голям обсег срещу Израел. Силите за отбрана на Израел разшириха операциите си в Южен Ливан, стигайки до Бейрут. Иранците поразиха завод за алуминий в Абу Даби, а в Близкия изток пристигнаха още 3500 американски морски пехотинци и военни от военноморския флот. По този начин общият брой на американски войници в региона достигна 53 500, като се очаква да пристигнат още.

Определено не се усеща някоя от страните в конфликта да "моли" за мир, пише "Индипендънт". Точно обратното, войната се разширява и ескалира все повече. От възобновяването на дейността на хусите възникват две непосредствени и големи опасности, пише британското издание. Първата е възобновяване на дългата и безпощадна прокси война между Иран и Саудитска Арабия в Йемен, която при сегашните обстоятелства е доста по-вероятно да доведе до директен сблъсък между иранските и саудитските сили - нещо, което досега беше избягвано. Може би е само въпрос на време, разочаровани от американците, които се провалиха със защитата им, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Кувейт да се усетят задължени да отвърнат на иранските удари. Втората опасност, свързана с хусите, за която алармира "Индипендънт", е че Червено море, подобно на Персийския залив, може да бъде затворено за корабоплаване и доставките на петрол, газ и още много други неща, да бъдат още по-ограничени.

Иран, с други думи, може скоро да държи за заложник световната икономика, предупреждава британското издание.

Американците и иранците може да не "молят" за мир, нито да участват в директни преговори, но е обществена тайна, че си разменят съобщения чрез Египет, Турция и особено чрез Пакистан. Трябва да се каже, че тази война ще влоши положението на Америка и на Запада, страните от Залива ще се усетят уязвими по нов начин, Йемен и Ливан ще бъдат още по-разорени, а Ислямска република Иран най-вероятно ще продължи да съществува. Президентът Тръмп ще изпита трудности да убеди американците, че тази "екскурзия" си е струвала, когато дойдат изборите за Конгреса през ноември. Тръмп няма за цел да загуби война и да загуби тазгодишните избори. Той също ще загуби, заключава "Индипендънт".

В. "Гардиън" се спира на думи на Тръмп, че новите лидери на Иран са "много разумни" хора.

Тръмп каза това вчера, след като Пакистан, който играе ролята на посредник между Техеран и Вашингтон, заяви, че се готви да е домакин на преговори през идните дни, които ще имат за цел прекратяване на войната.

Британското издание посочва, че според Тръмп САЩ и Иран разговарят "пряко и непряко".

В Близкия изток пристигнаха още американски войници, а Техеран предупреди, че няма да приеме унижение, пише "Гардиън".

Пентагонът се готви за седмици на наземни операции в Иран, пише в заглавие в. "Вашингтон пост".

Ако президентът Тръмп одобри плана, това може да ознаменува нова фаза на войната, която да стане значително по-опасна за американските войници, отколкото бяха първите четири седмици на конфликта, отбелязва американското издание.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 48 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    76 4 Отговор
    КАПИТАН ДОНИ И МИЧМАН БИБИ
    .....
    МАЙ ЩЕ ПОТОПЯТ. И БРИТАНИК :)
    ....
    ОСВЕН 404, ЕС , САЩ И ИЗРАЕЛ :)

    10:17 30.03.2026

  • 2 ТОВА Е ФИНАЛНАТА ПРАВА

    82 5 Отговор
    ПРЕДИ КРАЯ НА ХЕГЕМОНИЯТА НА САЩ И ЦИОНИСТИТЕ. ДОТУК БЯХА,ДОРИ И НАЙ ЛОШОТО СИ ИМА КРАЙ.

    10:17 30.03.2026

  • 3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    4 37 Отговор
    По добре в Трилър да живея отколкото в Безобразие

    Коментиран от #13

    10:18 30.03.2026

  • 4 А ЧЕСТИТО ЕВРОАТЛАНТИ

    64 6 Отговор
    ОТВОРИХА ЛИ ВИ СЕ КЮФТЕТАТА НАЙ СЕТНЕ КОЛКО Е "ДОБЪР" ЧИЧО ви САМ .....КРАВАРЯ

    10:18 30.03.2026

  • 5 Фейк - либераст

    84 4 Отговор
    По нарцисизъм,лицемерие, извращения и простащина Тръмп надмина всичките римски императори на куб!

    Коментиран от #51

    10:19 30.03.2026

  • 6 Пич

    72 3 Отговор
    Това само потвърждава моята теза, че подходиха абсолютно малоумно и неподготвено към тази война, без да пресметнат дори и за утре, а какво остава да са пресметнали по далечни последици!!! Невероятна тъпотия от САЩ и Израел, но факт!!!

    10:19 30.03.2026

  • 7 Тръмп

    39 4 Отговор
    -Пук! - казал Кръвоносния съд
    -Тръш! - казало Тялото
    -Ураааа! - казал Светът

    10:20 30.03.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    54 2 Отговор
    САЩ ЩЕ ПРОСЪЩЕСТВУВАТ ПО МАЛКО
    ДОРИ ОТ ИМПЕРИЯТА НА ЧИНГИЗ ХАН :)

    10:20 30.03.2026

  • 9 Досега САЩ и Израел

    55 3 Отговор
    Не са щли такъв бой от никой и столкова огромни щети.

    10:20 30.03.2026

  • 10 Трол

    49 2 Отговор
    Трябва да забраним на г-н Тръмп да идва на посещения в България.

    10:21 30.03.2026

  • 11 и у нас се усеща войната

    50 2 Отговор
    цените скачат . лобистите пари нямат . нула инвестиции . пещерняци и сектанти въртят схеми за пари . явно ще вдигнат цените за великден .

    Коментиран от #24

    10:21 30.03.2026

  • 12 дядя дръмпир -истината

    4 54 Отговор
    Що стала ,каапейки???Дядо дръмпир-инфо

    00Отговор
    Що така ???Изведнъж спряхте да пишете за войната ,която щяла да продължи до края на света...Що так каапейки?Да ви дам изявленията на ,лудия от нощес......не искате ,знам ,но ще ви дам да четете....Тръмп: Войната в Иран доведе до "смяна на режима" в Техеран!Според президента на САЩ Доналд Тръмп, войната с Иран е постигнала "смяна на режима" в Техеран. "Имаме смяна на режима", каза Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет Air Force One в неделя. Неговото правителство трябва да се справя с "различни хора от тези, с които някой някога е имал работа" в преговорите с иранското ръководство, каза Тръмп.Правителството в Техеран е "съвсем различна група хора", каза президентът на САЩ. "Затова бих счел това за смяна на режима." В същото време Тръмп отново намекна за ранно споразумение с Техеран за край на войната

    Техеран също се съгласи да облекчи блокадата на стратегически и икономически важния проток Ормуз, обяви Тръмп. Иранското ръководство позволи на 20 танкера...да преминат през пролива. "Това започва утре сутринта, за следващите няколко дни," каза Тръмп.

    Междувременно президентът на САЩ заяви в интервю за британския вестник "Financial Times", че американската армия може "много лесно" да завземе остров Чарг, който е важен за износа на ирански петрол. "Не мисля, че имат защита," каза той. Чарг се намира в северната част на Персийския залив, на около 30 километра от брега и на около 500 кило

    Коментиран от #49, #102, #117

    10:22 30.03.2026

  • 13 17-август мина

    17 3 Отговор

    До коментар #3 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Чакаме те в Атина. За филм на ужасите.

    10:22 30.03.2026

  • 14 123456

    19 9 Отговор
    изземане на урана ? или ? нeФТA ?

    10:23 30.03.2026

  • 15 дядо дръмпир-инфо

    5 26 Отговор
    Междувременно президентът на САЩ заяви в интервю за британския вестник "Financial Times", че американската армия може "много лесно" да завземе остров Чарг, който е важен за износа на ирански петрол. "Не мисля, че имат защита," каза той. Чарг се намира в северната част на Персийския залив, на около 30 километра от брега и на около 500 километра от Ормузкия проток.

    10:25 30.03.2026

  • 16 не може да бъде

    31 5 Отговор
    Поведението на Тръмп е такова каквото би трябвало да се очаква -непредсказуемо !?Но аз имам определени съмнения за това дали това поведение ще нанесе икономически загуби за САЩ...политически -да но икономически -не ...даже може да са на печалба!?И в това е заровено кучето -дали на САЩ и по-специално на Тръмп им пука от политическите щети които ще понесат!?Но вижте за ЕС -щетите са ужасни -както икономически така и политически!?Експертите вече казаха -без голямата химия в ЕС ...а тя ще повлече и много други отрасли!?...А за нас... най- голямата щета според мен е образът който България вече си изгради -послушна марионетка ...няма собствено мнение няма национални интереси!?Ще разберем по трудния начин според мен какво следва от това!?...макар че не е трудно да се види резултата от такова поведение по съдбата на други държави ...ние не сме първите няма да бъдем вероятно и последните!?

    Коментиран от #38

    10:28 30.03.2026

  • 17 Някой

    38 5 Отговор
    САЩ и Израел да плащат компенсации на всяка засегната страна. Включително на Иран, Венецуела, Куба и други.
    Израел да го местят на територията на САЩ - да освободят Палестина върху която са цвъкнати. Там да си направят столица Ню Йерусалим. И могат да си окупират съседни територии. Минимум трябва да бъдат върнати в начални граници и международни войски по тях за известен период.

    10:28 30.03.2026

  • 18 Ццц

    43 5 Отговор
    През първия мандат на Тръмп си мислех, че по-голям идьот няма как да намерят за президент и той много им отива на държавата. После дойде Байдън и ме опроверга. После дойде Тръмп 2. И вече не правя залози до къде може да стигне американската идиотщина.

    Коментиран от #23

    10:29 30.03.2026

  • 19 Донбас 2022

    17 3 Отговор
    Колко кутии има Пандора?

    10:29 30.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тръмп отвори

    29 4 Отговор
    и кутията на Пандора в САЩ. Хиляди протестиращи са арестувани вчера

    10:30 30.03.2026

  • 22 Колко дни бе войната бг-ана..лизачи?

    7 24 Отговор
    Това ,което се играе от атовете не е шахмат ,а покер......в момента на масата бавно и полека парите на кремъл се топят........ако някой от капейките ни не го е разбрал ще го види.Колкото до бг.уж искате мир в иран ,а защо блъскате с такава злобна страст ----на дядя дръмпир.какво очаквам ..за Германия бензин ще се нормализира ,но за бг Не!Ще го вдигат още под различни причини...Сега заради идещия Цветница и Велик ден , а после....после ще го оставят на високата цена заради изборите и СВетлите дни.

    10:31 30.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Кухоглава копейка

    11 9 Отговор

    До коментар #11 от "и у нас се усеща войната":

    Ще се мриееее!

    10:34 30.03.2026

  • 25 се разширява и ескалира

    1 3 Отговор
    .............се разширява и ескалира все повече.???????????

    10:37 30.03.2026

  • 26 Вертоломей първи

    19 3 Отговор
    С чий акъл ставаш войник, военен и въобще се захващаш с някакви военни глупости не знам ?! Трябва да си тотално изплискал да отидеш там на сигурна смърт и да нахраниш акулите, толков са prosti че направо ограничени. Какви са тези войници, които ще се се самоубият за Израел не знам !

    Коментиран от #32, #35

    10:37 30.03.2026

  • 27 Путин

    2 18 Отговор
    е у бункера на Пандора!

    10:40 30.03.2026

  • 28 Сезам отвори се

    13 4 Отговор
    Конфликтът НАТО/РФ в Украйна е далеч по-опасен, но щом сте казали така. Не само кутията на Пандора е опасно да се отваря, но и ядреното куфарче на Русия или Китай, а най-опасно е да се отвори чекмеджето с пачки и кюлчета и кутията с незаконни записи на свинчо.

    10:41 30.03.2026

  • 29 Доналд Тръмп обмисля военна операция

    12 2 Отговор
    мариийке мари
    таз претоплена манджа я доукрасяваш вече седмица
    че се чудил

    я казвайте от кои партии ги фащат да купуват гласове

    10:43 30.03.2026

  • 30 Мурка

    10 3 Отговор

    До коментар #23 от "Оди у Русиа":

    ма ти КАКВО си мислиш бе -и НИЕ ПУШИМЕ ЦИГАРИ КЕНТ И ЯДЕМЕ БОНБОНКИ ТИК ТАК

    10:44 30.03.2026

  • 31 Мишел

    17 1 Отговор
    Изявление на празноглав самохвалко.

    Коментиран от #34

    10:47 30.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мдаа

    23 2 Отговор
    116 долара за барел!

    Путин отваря поредното шампанско!

    При него криза няма. Русия си има всичко.

    Да си бензиностанция с ракети в днешно време е привилегия, но Киро тъпото и неговото тъпо обкръжение от дебили тогава не го разбраха и сега ще го разберат по трудния начин.

    Коментиран от #36, #57, #64

    10:51 30.03.2026

  • 34 Ошашавена копейка

    3 16 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    Друго си е ботоксовият идиот да ти говори за Движуха.

    Коментиран от #46

    10:51 30.03.2026

  • 35 Свети Павел...

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "Вертоломей първи":

    Продаващите се на войната са силно-ограничени личности или хора ,които нямат моралната нагласа сами да определят битието си.Има много бедни ДУхом , които не виждат светлина освен светлината на пагоните!На всичко отгоре системата е създала много опасни , попове и учители ,които тежко увреждат по податливите и по не.можещите да навързват нещата!

    10:52 30.03.2026

  • 36 Оди у Русиа

    2 18 Отговор

    До коментар #33 от "Мдаа":

    Може Путин да те почерпи с шампанско в бункера.

    Коментиран от #41, #53

    10:53 30.03.2026

  • 37 Савел

    2 0 Отговор
    Голяма част от Хората мечтата им е не да се развиват умственно да овладеят много опитности ,а да си живуркат под защита на УЖ имагинерната...Но серсем реална държава!Ако сте чели библията сте стигнали до САВЕЛ....Който се е събудил от хипнозата и е СТАнал СВЕТИ ПАВел!

    10:54 30.03.2026

  • 38 дядо дръмпир обича цифри и числа...

    0 12 Отговор

    До коментар #16 от "не може да бъде":

    В момента говориш като човек ,който желае да е така.На ес проблеми прави войната в украйна ,а тази война иран ,която според мен свърши в началото на 2 ра седмица ще навреди единственно на Газовите запаси ,които са много намалели поради излизане от зимата и бяха ударени в иран и катар.Вероятно цената на този продукт за химията и отоплението ще бъде доста по скъп.петрола до 2-3 месеца ще отиде на около 65-75$!

    11:01 30.03.2026

  • 39 Комунист

    17 3 Отговор
    САЩ са най-голямото зло на този свят. Всички трябва да се обединят срещу тях и да ги смачкат !

    Коментиран от #42, #45

    11:03 30.03.2026

  • 40 Саде да попитам!

    14 3 Отговор
    А световната икономика,дали няма да се замисли,да плати на един наемен снайперист,ама тоя път-Квалитетен и поправи грешката на предишният си колега...?!?!
    Повече от сигурен съм,че сериозно се замислят по въпроса...!
    P S.Всяка прилика с действителни лица е случайна...!

    Коментиран от #43, #55

    11:04 30.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Анти-Комунист!

    7 0 Отговор

    До коментар #39 от "Комунист":

    Ти остави!
    Ами и ние вече мислим така...!

    11:05 30.03.2026

  • 43 Супер точен.....изстрел

    12 0 Отговор

    До коментар #40 от "Саде да попитам!":

    АА, не си ли си помислял ,че онзи снайперист е направил....Супер точен изстрел.......

    11:09 30.03.2026

  • 44 Хи хи хи

    10 3 Отговор
    Дайте му на този кукумицин наградата за МИР ! Та белким Миряса !Я вижте какво направи. 😡

    11:09 30.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Да се знае

    5 19 Отговор
    САЩ е най-великата държава с най-великата демокрация!Ще преживее и това временно оранжево недоразумение и пак ще бъде най-великата държава!

    Коментиран от #50

    11:11 30.03.2026

  • 48 кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни

    7 1 Отговор
    кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки

    11:17 30.03.2026

  • 49 Антитрол

    22 5 Отговор

    До коментар #12 от "дядя дръмпир -истината":

    "Иранското ръководство позволи на 20 танкера...да преминат през пролива. "Това започва утре сутринта, за следващите няколко дни," каза Тръмп"

    За последните 10 дни не 20 а 300 танкера са преминали през протока ама всичките са платили в юани - ама това не ви го казват в посолството че не съответства на пропагандата. Май петродоларът вече не съществува.

    Коментиран от #61

    11:18 30.03.2026

  • 50 Помнещ

    16 5 Отговор

    До коментар #47 от "Да се знае":

    "и пак ще"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли козяшката пропаганда - то още 2022 обещавахте че Русия до 3 месеца ЩЕ фалира и ЩЕ се разпадне - как пък едно ЩЕ ЩЕ ЩЕ на козячетата не се сбъдна ама те продължават да ЩЕ-кат.

    Коментиран от #58, #87

    11:21 30.03.2026

  • 51 Мнение

    5 9 Отговор

    До коментар #5 от "Фейк - либераст":

    Русофилите бяха фенове на Тръмп, така че сега нямат думата, ще го търпят и ще му се радват 😁😉

    11:23 30.03.2026

  • 52 Симо

    14 3 Отговор
    САЩ така или иначе бяха в свободно падане. Този клоун само ги засили по нанадолнището. Ускори процеса. Сега пуканките и на първия ред. С удоволствие ще гледам разпада на кравария.

    11:24 30.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Киркилез

    1 3 Отговор
    Един от собствениците на Гънвор е Генади Тимченко, арменец, живеещ през по-голямата част от живота си в Русия, който е изключително близък с Путин. Компанията "Гънвор" получава лиценз от Путин да изнася петрол и досега е изнесла руски петрол за десетки милиарди долари. Понастоящем Генади Тимченко е финландски гражданин, както и гражданин на Русия и Армения. Самият Тимченко е милиардер с лично богатство от 10.3 млрд долара, на 205-о място в класацията на Bloomberg (шестият най-богат човек в Русия). Той е санкциониран от САЩ, заради анексията на Крим. Интересно е защо е санкциониран от САЩ. В Русия действа една групировка, наречена "Redut PMC". Това е паравоенна структура, специализирана да защитава търговските интереси на руски компании. Генадий Тимченко и Олег Дерипаска издържат финансово "Redut PMC" (Олег Дерипаска е друг мастит руски олигарх, считан също за много близък до Путин). От своя страна пък Redut предоставя услуги за компаниите на Тимченко, включително разполагане на снайперисти и охранители. Те защитават конвои, корпоративни недвижими имоти, включително съоръжения за производство на петрол в Сирия. "Redut PMC" взема дейно участие в анексията на Крим през 2014 година, а няколко членове на организацията са осъдени за военни престъпления. Поради тази причина САЩ санкционира техният финансов източник - Генадий Тимченко. Освен от САЩ, Тимченко е обект на санкции и от ЕС и Канада. Той е считан за човек от вътрешния кръг на ръководството на Кремъл и о

    Коментиран от #60

    11:26 30.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Киркилез

    2 1 Отговор
    Той е считан за човек от вътрешния кръг на ръководството на Кремъл и осъществява връзката между Собчак и Путин. Когато руснаците ви кажат, че искат да продават активите си, защото санкциите им тежат, никога не им вярвайте. Те не ги продават - просто сменят собствеността. Путин никога няма да се откаже от Лукойл, не се заблуждавайте. За него Лукойл е касичка, която му позволява да поддържа хибридната си война на Балканите, а може би е и разузнавателна точка и център за подривни действия у нас. Какво ли може да направи новият повелител на мухите - ДАНС? Сега ще видим какво ще стане. Ако се разреши тази покупко-продажба, то това ще бъде най-сигурната индикация до този момент на кои господари се кланят Чичо ви Бойко и Г-н Голямо Д.

    11:27 30.03.2026

  • 57 Глупости

    4 11 Отговор

    До коментар #33 от "Мдаа":

    Загубите на Русия са толкова огромни, че никакви ресурси не могат да ги покрият. Трябва да започне развитие на руската икономика, иначе няма да стане.

    11:27 30.03.2026

  • 58 аz СВО Победа 80

    3 7 Отговор

    До коментар #50 от "Помнещ":

    Киев за два дня и всьо
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #65

    11:27 30.03.2026

  • 59 оня с питон.я

    8 2 Отговор
    За иранците е чест за загинат за родината. Конфликтът няма да свърши скоро.

    11:28 30.03.2026

  • 60 Учуден

    5 1 Отговор

    До коментар #54 от "Киркилез":

    Това какво общо има със статията или са ти пуснали опорка и копи-пейст.

    11:28 30.03.2026

  • 61 дядо дръмпир

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Антитрол":

    Ако го бях видял някъде в огледалото ще го побликувам веднага.Засега ако го има не съм го видял.щом си сигурен ще ровя пак!Напълно е възможно да си прав!

    11:29 30.03.2026

  • 62 Факти

    1 9 Отговор
    Светът прогледна за това, че нефтът и газът трябва да останат в историята. 155 от общо 195 държави в света нямат достатъчно нефт и газ за собственото си потребление и са принудени да внасят. В тях живеят около 6 милиарда души или 78% от световното население. Не може всички тези хора да са тотално зависими от настроенията на болни хора като Путин и Тръмп. Оковите на това робство трябва да бъдат скъсани веднъж и завинаги. Всичко е в ръцете на големите икономики - ЕС, Китай, Индия, Япония и Южна Корея. Ние трябва да се обединим и да поведем хорото срещу нефта и газа. Заедно сме 42% от световното население и 47% от световната икономика. Силни сме и можем да го направим. Трябва само да се съюзим около тази обща цел.

    11:30 30.03.2026

  • 63 Знания от нашият Бог - Космоса

    0 5 Отговор
    Браво на Америка! В Америка през 2008 година забраниха дизеловото горива на не опърдява Американската земя. На всички, които имаха дизелови леки, държавата им ги изкупи на съответна цена. Примерно.... Имах лека кола Голф дизел, купена 2001 година за 18 хиляди долара и през 2008 година беше вече стара на 120 хиляди долара, ми върнаха 9 хиляди долара, понеже на пазара толкова струваше една стара, износена дизелова кола на тази марка. Та другари комсомолци, малко се замислете.... София е замърсена от тия запъртъци и не може да се диша. Идва времето на леките коли използуващи технологията на "Браунов гас" на Българина Илия Вълков (Yull Brown)! Тази технология позволява със висока резонанасна честота на водната молекула, да се разделя на водород и кислород с много ниска електрическа енергия! Леката кола си произвежда от Вода "Браунов Гас" и веднага си го изгаря в двигателя и отново се получава Вода! Все още науката не знае защо "Брауновия Гас" е безопасен при горене! а ако се използува Чист Водород, който се зарежда на Водородни Станции - това е една Водородна Бомба! Та мислете логично и синтетично, а не парично негативично! Защо една горелка използуваща "Браунов Гас" като я насочите към ръката си първоначално не усещате, че ви пари, а ако я насочите към желязо, моментално го стопява? Понеже ръката Ви - тялото Ви има огромно количесто Вода!

    11:32 30.03.2026

  • 64 Ха ха

    6 10 Отговор

    До коментар #33 от "Мдаа":

    Раша е в икономически колапс бе умник.Путин проси от Дончо да пропусне един танкер до Куба.Путин проси от руските милиардери пари.Раша вече няма ПВО и укрите ги дупчат като шевна машина.Кобзон не смогва!

    Коментиран от #67

    11:32 30.03.2026

  • 65 Помнещ

    6 3 Отговор

    До коментар #58 от "аz СВО Победа 80":

    Не върви ли пропагандата че мозъчето стига само за повтаряне на лъжливи опорки. Някой от управляващите в Русия да е казал "Киев за два дня и всьо" обаче всички козячета получиха амнезия че бай Дън каза че "Русия до 3 месеца ще фалира и ще се разпадне". Всички козячета амнезия получиха че Тръмп каза че "до седмица всичко ще е приключило".

    Коментиран от #68, #72

    11:33 30.03.2026

  • 66 Киркилез

    4 5 Отговор
    3500 човека бяха изхвърлени на улицата от РУСКИЯ СОБСТВЕНИК на "Булгартабак холдинг".
    Да уточня - 79.83% от холдинга е собственост на Внешторгбанк - банката на Путин и ФСБ.
    Целият холдинг беше буквално харизан от Борисов на Пеевски още в първия му мандат за смешните 50 милиона.
    Заводи, складови бази и складова наличност, търговски представителства, транспорт, търговски марки и пазар, почивни станции.
    Само едно от горните пера струва повече.
    Само толкова струва пазарната оценка на марката Виктори.
    Преди време западните ВАТ и Филип Морис предлагаха за холдинга близо 1 милиард.
    Какво направиха руснаците ли?!
    Веднага започнаха дива контрабанда към Турция и Близкия изток.
    Използвайки каналите на бившата ни Държавна сигурност по линия на ПКК.
    След това русначците сринаха завода в София, машините и съоръженията изнесоха в съседна Сърбия, а работниците изхвърлиха на улицата.
    Да сте чули профсъюзите да мъцнат ?!
    Да сте чули Бойко да си иска обезщетенията за нарушения приватизационен договор?!
    Вместо това депутати на ГЕРБ внесоха в парламента закон, с който искаха опрощаване на неустойките за Булгартабак.
    Това е същността на Борисов и ГЕРБ.
    Това е и същността на всички останали съветски мекерета в парламента.
    Едно от първите неща на първото му правителство беше да даде на концесия единствения ни петролен терминал на Лукойл на пристанище Росенец, барабар с цялото пристонище.
    На цената на концесията на един плаж - за 750 хил. евро.

    Коментиран от #73

    11:34 30.03.2026

  • 67 Помнещ

    7 2 Отговор

    До коментар #64 от "Ха ха":

    "Раша е в икономически колапс бе умник"

    То още от 2022 го повтаряте това бе - сега последно кога Русия ЩЕ фалира и ЩЕ се разпадне.

    Коментиран от #70, #83

    11:35 30.03.2026

  • 68 Мразим русия безплатно

    3 3 Отговор

    До коментар #65 от "Помнещ":

    Има ли за банички?

    11:35 30.03.2026

  • 69 Война в Залива

    0 0 Отговор
    с участието на монархиите там е сбъдната мечта за военните компании в САЩ - коалиция на арабите срещу Иран, започвайки от Йемен. Петрол трайно над 100 долара барела с перспектива за година или нещо подобно напред, а това не е невъзможно при ударени и сериозно засегнати кладенци, тръбопроводи, терминали и пристанища в района на Залива, ще възобнови много замразени засега проекти за добив на нефт в САЩ и Канада, защото при тях разходите са над 60 долара на барел. Тръмп може вече да е отписал изборите есента, отделно не е ясно дали няма да договори по някакви канали да не го импийчнат, по този начин ще си върне услугите към подкрепилите го на изборите с нови поръчки за оръжие и високи цени на нефт и газ, не виждам как ще измисли да свали цената на самите американци, че те са много чувствителни колко е галонът, преди се говореше за възможност да успее да овладее такъв процент от световния добив на нефт, че да създаде две цени - за експорт и вътрешна. Ако Тръмп в един момент каже на арабите, че тази война е тяхна и да плащат, както на европейците с Украйна, и допуснем, че не го притеснява пак толкова много загуба на изборите есента, защо Америка да не печели от всичко това, запалвайки региона там и удряйки брутално европейската и огромна част от азиатската икономика с цени на енергията и несигурност наблизо с потенциални огромни потоци бежанци?

    11:36 30.03.2026

  • 70 А МОЧАТА?

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Помнещ":

    Възстановихте ли МОЧАТА?

    11:36 30.03.2026

  • 71 Киркилез

    1 1 Отговор
    Ако запалиш Конопена цигара един път на седмица, ще изхвърлиш всекидневното пафкане по една кутия тютюневи цигари! Но тютюневата и петролната индустрии няма да позволят нито на Конопа, нито на Марихуаната да се отглеждат - така както нашите дядовци преди 1944г по своите земи са ги отглеждали и са си правели сами конопени дрехи, въжета, понеже СССР им отне земите и сега БАНДА КОМУНИСТИ - СОБСТВЕНИЦИ НА ТКЗС си правят каквото си искат по българската земя!

    Коментиран от #77

    11:37 30.03.2026

  • 72 Тихо πръдляк!

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Помнещ":

    Не си компетентен в областа на политиката.

    Коментиран от #74

    11:37 30.03.2026

  • 73 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Киркилез":

    Трябва да се лъже яко че да има за баничка нали - Булгартабак от кога го фалира Шиши - можеш ли ми каза една марка цигари произвеждани от Булгартабак.

    Коментиран от #75

    11:37 30.03.2026

  • 74 Помнещ

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "Тихо πръдляк!":

    Най ми е хубаво като изкарам нашите козячета от нерви и започнат да плюят в безсилна ярост.

    11:38 30.03.2026

  • 75 Киркилез

    1 3 Отговор

    До коментар #73 от "Антитрол":

    Като летиш със самолет на щата Невада и Аризона се вижда как част от пустините за запълнени с чисто нови петролни леки коли. Толкова години Америка изкупуваше нови БМВ, Мерцедеси, Фолксвагени и ги стоварваше по пустините да поддържа Германската икономика. Но тази планета ние мислещите хора нямаме право да я затрием! В момента в Америка е направен самолет от конопена пластмаса. Германия сътвори леки коли които се правят чрез три еко генетично творение на предна, задна и колела на лека от Конопена материя! Та другари комсомолци идва промяна на Нафтовия Мозък на Човека и Връщането му към Екологичен Конопен, Копринен, Памучен и Вълна начин на Мозък. Защо и кой унищожава в нашата Земя на Коприната - България, отглеждането на коприна от пашкули, коноп, памук и избиването на Овцете даващи Вълна и Мляко? Отговор:...Нафтата...Парата от Нафтата... 15 години Европа плащаше дългове към нафтовите производители - Русия и Арабските държави. Идва Екологията в Америка и в Европа и тя ще победи.

    Коментиран от #80

    11:39 30.03.2026

  • 76 Механик

    3 1 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    11:39 30.03.2026

  • 77 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "Киркилез":

    "Ако запалиш Конопена цигара един път на седмица"

    Аха вече ми стана ясно за какво написа толкова постове а то било за "конопена" цигарка.

    Коментиран от #78

    11:40 30.03.2026

  • 78 Киркилез

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Антитрол":

    Браво на нашето Българско внуче Америка! През 2008г бяха забранени замърсяващи въздуха дизеловите автомобили. Държавата ги изкупи. За една от моите коли Фолксваген дизел, купена през 2000 година за 18 хиляди ми върнаха 8 хиляди. Браво Нафтовите продукти - дрехи, пластмаса, петролни коли, си отиват понеже като поставиш под земята дрехи, пластмаса от нафта с хиляди години не могат да се разложат. Идва времето за чиста и свята Планета така както е била преди 1941. Напишете в търсачката на ютюб "Ford, Car, Hemp 1941" и ще видите как бият с Чук по стъклата и каусерията направена от Конопена Пластмаса и не могат да я счупят. Нашите деди са правели лековити дрехи от Коприна, Коноп, Памук, Вълна. Конопеното Олио съдържа вещества блиски до човешките и е здравословно - SBD Олио! Та мислете логично. Къде остана Небето Като от Коприна, това е Моята Родина. Връщаме се обратно към екологичното време на живот на нашите Деди от преди 1944г. Лека кола с висок капацитет на акумулатор от конопени нано частици, може да кара 1500 км без зареждане!

    11:43 30.03.2026

  • 79 Българин

    1 0 Отговор
    Аз като Българин.... Уважавам потурчените българи по българската земя приели принудително исляма по време на ислямизацията на османците. Уважавам русофилите, приели комунистическата религия по времето на комунизацията. Но имам един въпрос към двата етноса комунисти и мюзюлмани: Защо когато сте в чужбина се представяте за Българи, а като се върнете обратно в България се смятате за турци и русофили, а не за българи? То е същата работа каквото стана след терора над българите в Македония от по времето на Тито! Само че там е наобратно - като дойдат от Македония в България, казват че са Българи, а като се върнат в Македония от страх казват, че са Македонци? Каква е тази цел за унищожаване на паметта, че сме Всичките Българи? Питам? Има ли някой от пишещите форумци отговор на това? Или за по добре е да ми изтриете коментара? Ами какво да прая.... Българин съм... Майка ми е Българка, Баща ми е Българин. Дедовците и Бабите ми са Българи и всичките техни спомени са български... Даже от тях знам, че всички римски императори в така наречената Българска империя, преименувана на Римска империя! Но има едно но! Родът ми е от Българските Легионери - понеже ние Българите създадохме Градовете да вардят селата от външна инвазия на вандали. След инвазията 1944г на СССР, въведоха Крепостонот право - на Българските Ковбои - Селяни бяха иззети земите и натикани в колхозите. Тия селяни които не си даваха земята ги нарекоха кулаци и ги натикаха по концлагерите. Избиха Българските

    Коментиран от #85

    11:44 30.03.2026

  • 80 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Киркилез":

    "В момента в Америка е направен самолет от конопена пластмаса"

    Ясно ясно - свий си цигарката от "коноп" и не се мъчи с пропаганда че не ти се отдава. Явно си младо момче и не помниш че в България при "лошия" социализъм се гледаше много коноп че даже и преди да влезем в ЕС.

    Ама това какво общо има със статията не ми каза.

    Коментиран от #82, #92

    11:45 30.03.2026

  • 81 Мизиец

    1 0 Отговор
    До Русофилите - Българофоби: не може да станеш никога такъв какъвто ти искаш ,ти си такъв каквито са били предците ти, а те са Българи!
    Напълно съм съгласен, затова Сталин изби и разсели милиони, както и османлиите са го правили.
    Да се пишеш славянин или турк е форма на защита.

    11:46 30.03.2026

  • 82 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Антитрол":

    Колега изкара ли за две банички?

    11:47 30.03.2026

  • 83 лоши дни за просия!

    1 3 Отговор

    До коментар #67 от "Помнещ":

    ако наистина си помнещ,още преди започването ви бях написал в сайта ,че 26г ще се подпише мир и ще започне гражданска война в просия.това бе преди операцията.Аз очаквах ,че путин не е толкова наивен и само ще ги стрестне 3 дни и няма да влезе във варианта им.Не виждам да се е променило 26г или 27 г но просия отива неспасяемо към кораба масква.смешно ми е ,че такива като теб не виждат как им унищожават бавно и полека базите и им горят парите.Просиянците ще бъдат сварени както имате един израз тук ,бавно сварени като жаба!дори сега ,когато им дадоха пари чрез отпускане на санкциите ,украинците ги блъскат с дронове точно там където изнасят петрола.

    Коментиран от #88, #90, #91, #105

    11:48 30.03.2026

  • 84 Арабите

    3 1 Отговор
    Излязоха глупави , като нас . Има една приказка , че приятелите и враговете си сам избираш , но съседите , каквито БОГ даде .

    11:48 30.03.2026

  • 85 По Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #79 от "Българин":

    "се смятате за турци и русофили"

    А аз да попитам нашите козячета защо толкова мразят България и обслужват интересите на тези които ни окупираха и искат да ни унищожат като нация - за сега са успели да намалят българското население на територията почти на половина (не слагам турци и роми).

    11:49 30.03.2026

  • 86 Джок Съдбата

    3 1 Отговор
    Амер.офицер и летец на истребител Дженсън,бомбардирал иранското девическо училище ,даде фира при бомбандировка на амер.военна база в Саудитска Арабия и вече е на път за казана в ада .

    11:50 30.03.2026

  • 87 хаха 🤣

    5 2 Отговор

    До коментар #50 от "Помнещ":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣 🤣 🤣

    Коментиран от #89, #94

    11:52 30.03.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #83 от "лоши дни за просия!":

    Остави го .Колегата пише тук колкото за две баничка,а аз нямам това време.Завтяла съм си една епруветка.

    11:55 30.03.2026

  • 91 Помнещ

    2 4 Отговор

    До коментар #83 от "лоши дни за просия!":

    "че 26г ще се подпише мир и ще започне гражданска война в просия.това бе преди операцията"

    Коя операция, на пола ли? Иначе помня че още 2022 всички козячета обещаваха още при първите санкции че "Русия до 3 месеца ЩЕ фалира и ЩЕ се разпадне" Ама те всичките получиха амнезия за това.

    Обаче това не им пречи да продължават да ЩЕ-кат - "ЩЕ се подпише мир и ЩЕ започне гражданска война в просия"

    Коментиран от #93, #116

    11:55 30.03.2026

  • 92 аz СВО Победа 80

    6 0 Отговор

    До коментар #80 от "Антитрол":

    В Русия онзи ден произведоха две тротинетки марка Москвич.Бизнес!

    11:56 30.03.2026

  • 93 Има ли за баничка?

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "Помнещ":

    За баничка викам😁Ще яде ли Адам баничка?

    Коментиран от #96, #115

    11:58 30.03.2026

  • 94 Помнещ

    1 3 Отговор

    До коментар #87 от "хаха 🤣":

    "това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще"

    Искаш да кажеш че всички козячета от Русия ли пишат че цялата им пропаганда е само ЩЕ ЩЕ ЩЕ - нещо не им се говори в сегашно време.

    Коментиран от #97

    11:58 30.03.2026

  • 95 Само питам

    3 3 Отговор
    Дойде ли интернета в Русия?

    Коментиран от #98

    11:59 30.03.2026

  • 96 Помнещ

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "Има ли за баничка?":

    Не върви ли пропагандата със ЩЕ ЩЕ ЩЕ че изпадате в безсилна ярост.

    Коментиран от #101

    12:00 30.03.2026

  • 97 Има ли за баничка?

    2 1 Отговор

    До коментар #94 от "Помнещ":

    Ще ядеш ли баничка 🤣

    Коментиран от #100

    12:00 30.03.2026

  • 98 И аз да попитам

    3 4 Отговор

    До коментар #95 от "Само питам":

    Дойде ли акъла на нашите козячета или няма шанс

    Коментиран от #103, #107

    12:01 30.03.2026

  • 99 отвратителен сайт

    4 4 Отговор
    Испания затвори небето си за американски самолети участващи срещу Иран ! А България кога ? питам дедето свързочник с некролога в джоба ?

    12:01 30.03.2026

  • 100 Помнещ

    1 4 Отговор

    До коментар #97 от "Има ли за баничка?":

    Тя баничката е мечта на нашите козячета - аз ям вратна пържола и те за това изпадат в безсилна ярост.

    12:02 30.03.2026

  • 101 Копей гладен,

    4 3 Отговор

    До коментар #96 от "Помнещ":

    Забавляваме се с теб.Не се впрягай.Подсигурил си баничката за днес🤣🤣🤣

    12:03 30.03.2026

  • 102 Мухахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "дядя дръмпир -истината":

    Само че на Тръмпата му го натръмпиха и оня вреин как му беше името

    12:03 30.03.2026

  • 103 А МОЧАТА?

    4 0 Отговор

    До коментар #98 от "И аз да попитам":

    Възстановите ли МОЧАТА?

    Коментиран от #111, #113

    12:04 30.03.2026

  • 104 Мизиец

    1 0 Отговор
    Влезте в търсачкта на ютюб и напишете: "Фаргат Българина"..... и мозъкът на комунисти, славяни, турци и даже араби ще се насочи към името Бог е Българин!

    12:04 30.03.2026

  • 105 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    5 2 Отговор

    До коментар #83 от "лоши дни за просия!":

    Щастливи, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #109, #110, #114

    12:06 30.03.2026

  • 106 днеска колко години

    5 5 Отговор
    От бомбардировките над София от американски и английски терористи, спомнете си и не забравяйте. Няма място дето тия палачи да не са ръсили бомби. Всичко се връща тъпкано някой ден.

    12:06 30.03.2026

  • 107 Учуден

    4 1 Отговор

    До коментар #98 от "И аз да попитам":

    За интернета в Русия те питам бре.Не за акъл.То е ясно,че го нямаш😁

    Коментиран от #108, #112

    12:08 30.03.2026

  • 108 И аз да попитам

    0 2 Отговор

    До коментар #107 от "Учуден":

    Ами то ако имаше акъл нямаше да питаш

    12:13 30.03.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Санитаря от Карлуково

    1 2 Отговор

    До коментар #105 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":

    Така е, те нашите пациенти винаги са щастливи.

    12:16 30.03.2026

  • 111 А Где

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "А МОЧАТА?":

    "силното и сплотено" НАТО

    12:18 30.03.2026

  • 112 Рублевка

    1 2 Отговор

    До коментар #107 от "Учуден":

    Откъде мислиш ,че пиша бе Цар Вуллл ?От Москв ,само където ползвам vpn ,кое не разбра ?

    12:20 30.03.2026

  • 113 А ГДЕ

    2 2 Отговор

    До коментар #103 от "А МОЧАТА?":

    МърсУлата ?А где Кая Калас ,постната балтийска шпрота 😂😂😂 ?

    12:21 30.03.2026

  • 114 Ицо

    1 2 Отговор

    До коментар #105 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":

    Има ли недоръгани козяци ?Да пращам веднага ромммския спецназ за бързо реагиране Арсланите ,да завърши едно добро дело !

    12:24 30.03.2026

  • 115 Пала Марко

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Има ли за баничка?":

    Кат няма за баничка ,мой ми сммм 4 кашшш ...Я за прясна извара и меко сиренце ,Еко производство от собствена ферма без пестициди и консерванти !

    12:26 30.03.2026

  • 116 Факти

    0 2 Отговор

    До коментар #91 от "Помнещ":

    Никой не е казвал, че Русия ще фалира за 3 месеца. Това е нелепо. Тя фалира за 10 години в Афганистан, а сега сме още в началото на петата година. Има време. Но е факт, че всички копейки предричахте капитулация на Украйна за дни... после станаха седмици... месеци... и накрая спряхте да го споменавате. Русия от пролетта на 2022 г. реално не е превзела нищо - нито 1%. Да, ама стойността на ликвидните й резерви от валута и злато са се стопили от 113 на 51 милиарда долара. Путин всяка година вдига бюджета за армията с десетки проценти и тези резерви се топят прогресивно. Какво става когато приближат критичен минимум, което неизбежно ще се случи? Ами Путин ще трябва да реже от пенсии и заплати в държавния сектор, от здравеопазване и социални помощи, ще вдига данъци и акцизи... Тоест ще вбеси населението. На него това му е най-големият страх - руснаците да излязат на площадите. Моментът, в който Русия ще фалира реално наближава, а капитулацията на Украйна е само фантазия.

    12:32 30.03.2026

  • 117 Дивуй

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "дядя дръмпир -истината":

    Ти си много по зле от Тръмп.Айде не ни пускай поредните идиотщини ,знаем ги и без теб.И не се напрягай толкова защото утре ще пишеш друго.

    12:36 30.03.2026

  • 118 Биби 12.03.2022

    2 0 Отговор
    Иран никога няма да има ЯО

    12:38 30.03.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 многото пари

    0 0 Отговор
    на часната собственост са причина за войнй...справка ....англииска политикономика...

    12:58 30.03.2026

  • 121 Учителка

    0 0 Отговор
    Един мой приятел ИРАНЕЦ ми каза следното... не обичам ИНДИЙЦИТЕ ... унищожиха БЕЛАТА РАСА в ИРАН - цялият вика южен ИРАН се напълни с ИНДИЙЦИ, множат се кат МИШКИ.
    Та мисълта ми е, а как е в нас? Как ИНДИЙЦИТЕ СТАНАХА ГЪРЦИ в 1400 години п.н.ера навлезли в ЕТИОПИЯ, а в 4 век п. н. ера навлезли в държавата на АТИ - АТИНА и тя ПОЦИГАНЯВА?
    Нема разлика между ИНДИЙЦИ, ЕВРЕИ, ЦИГАНИ И ГЪРЦИ
    13 то изгубено племе дет евреите го търсят са циганите.
    ИСТОРИЯ НА РЕЛИГИИТЕ - покорили децата на Бог ХОР - ХОРАТА - БЯЛАТА РАСА

    13:00 30.03.2026

  • 122 Учителка

    0 0 Отговор
    КОИ СМЕ НИЕ "ХОРАТА" - наследници на загиналите "ДИНОЗАВРИ"? Това знание за УМИРАЩАТА ПРИРОДА на нас БЪЛГАРИТЕ е отредено да го предадем и на идните поколения. В своята книга „Тракийското писмо декодирано’ д-р Стефан Гайд представя прочетения от неговия екип пиктографски текст върху оброчната плочка на Орфеевия Завет, открита в с. Градешница, на територията на съвременната Българска земя: „О,Триединни Боже, който обитаваш Тракия, Свидетелствам истинно и обричам се да ти принасям дарове, великий Божий Сине
    И само Теб величая, о, велики Боже мой, Ти, който си в Храма си, избави ме!”
    Върху плочката,освен текста, е гравиран своебразният подпис с пиктографското име на Тракийския Патриарх – Орфей. Това е първата Плоча на Първия Завет между Бога и ЧО+ВЕКА (ВЕЧНАТА ЕНЕРГИЯ) в цялата световна история на цивилизацията и религията! (отпреди 7 000 г.), открит Завет, Договор, Обещание между Бога и Човека, преди Моисеевия.......
    Когато едната страна по даден договор наруши дори една клауза от него, то- другата има право да разтури договора. СЪВРЕМЕННИ ПАЛЯЧОВЦИ - така наречени УПРАВЛЯВАЩИ и така наречени ПРОТЕСТИРАЩИ...
    ЗАБРАВИЛИ СТЕ ДОГОВОРА С БОГОВЕТЕ НА ОЛИМП - БЪЛГАРИТЕ

    13:01 30.03.2026