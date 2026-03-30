САЩ отвориха кутията на Пандора в Близкия изток, световната икономика е изправена пред катастрофа

Западният печат започва поредна седмица с фокус върху конфликта в Близкия изток, пише БТА.
Американският президент Доналд Тръмп обмисля военна операция по изземане на урана на Иран, пише в. "Дейли телеграф".
Британското издание се позовава на информация на "Уолстрийт джърнъл", според която американският лидер все още преценява какъв би бил рискът за американските войници при подобна операция. Тръмп приканва съветниците си да упражнят натиск върху Иран, за да предаде урана си като условие за слагане на край на войната.
САЩ отвориха Кутията на Пандора в Близкия изток и е възможно само Иран да извлече облаги от това, пише в заглавие на своя редакционна статия в. "Индипендънт".
С Червено море под контрола на хусите и Ормузкия проток под контрола на Иран, световната икономика ще бъде изправена пред катастрофа, предупреждава британското издание.
"Индипендънт" обръща внимание на изказване на Доналд Тръмп на събитие в Маями, насочено към насърчаване на американските инвестиции в Саудитска Арабия, на което Тръмп каза, че макар саудитският принц престолонаследник Мохамед бин Салман да е "страхотен син" на баща си краля, той "не очакваше, че ще ме целува отз*д . . . Той си мислеше, че Тръмп ще е просто поредният американски президент загубеняк, чиято страна отива надолу. Сега обаче му се налага да се държи мило с мен".
Щеше да е добре, ако тези типично вулгарни изказвания маркираха границите на глупостта на Доналд Тръмп, пише "Индипендънт". Много по-сериозна и притеснителна индикация за заблужденията му станаха неговите изявления, че иранците се молят за сделка и че те ще трябва да отворят Ормузкия проток, който на шега нарече Протока на Тръмп.
Докато Тръмп говореше всичко това, ирански ракети и дронове валяха върху американската военновъздушна база "Принц Султан" в Саудитска Арабия, като раниха 12 американски военнослужещи и повредиха няколко самолета, посочва "Индипендънт".
Както мнозина очакваха, във войната се включиха и йеменските бунтовници хуси, които са дългогодишни съюзници на Техеран - те изстреляха ракети с голям обсег срещу Израел. Силите за отбрана на Израел разшириха операциите си в Южен Ливан, стигайки до Бейрут. Иранците поразиха завод за алуминий в Абу Даби, а в Близкия изток пристигнаха още 3500 американски морски пехотинци и военни от военноморския флот. По този начин общият брой на американски войници в региона достигна 53 500, като се очаква да пристигнат още.
Определено не се усеща някоя от страните в конфликта да "моли" за мир, пише "Индипендънт". Точно обратното, войната се разширява и ескалира все повече. От възобновяването на дейността на хусите възникват две непосредствени и големи опасности, пише британското издание. Първата е възобновяване на дългата и безпощадна прокси война между Иран и Саудитска Арабия в Йемен, която при сегашните обстоятелства е доста по-вероятно да доведе до директен сблъсък между иранските и саудитските сили - нещо, което досега беше избягвано. Може би е само въпрос на време, разочаровани от американците, които се провалиха със защитата им, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Кувейт да се усетят задължени да отвърнат на иранските удари. Втората опасност, свързана с хусите, за която алармира "Индипендънт", е че Червено море, подобно на Персийския залив, може да бъде затворено за корабоплаване и доставките на петрол, газ и още много други неща, да бъдат още по-ограничени.
Иран, с други думи, може скоро да държи за заложник световната икономика, предупреждава британското издание.
Американците и иранците може да не "молят" за мир, нито да участват в директни преговори, но е обществена тайна, че си разменят съобщения чрез Египет, Турция и особено чрез Пакистан. Трябва да се каже, че тази война ще влоши положението на Америка и на Запада, страните от Залива ще се усетят уязвими по нов начин, Йемен и Ливан ще бъдат още по-разорени, а Ислямска република Иран най-вероятно ще продължи да съществува. Президентът Тръмп ще изпита трудности да убеди американците, че тази "екскурзия" си е струвала, когато дойдат изборите за Конгреса през ноември. Тръмп няма за цел да загуби война и да загуби тазгодишните избори. Той също ще загуби, заключава "Индипендънт".
В. "Гардиън" се спира на думи на Тръмп, че новите лидери на Иран са "много разумни" хора.
Тръмп каза това вчера, след като Пакистан, който играе ролята на посредник между Техеран и Вашингтон, заяви, че се готви да е домакин на преговори през идните дни, които ще имат за цел прекратяване на войната.
Британското издание посочва, че според Тръмп САЩ и Иран разговарят "пряко и непряко".
В Близкия изток пристигнаха още американски войници, а Техеран предупреди, че няма да приеме унижение, пише "Гардиън".
Пентагонът се готви за седмици на наземни операции в Иран, пише в заглавие в. "Вашингтон пост".
Ако президентът Тръмп одобри плана, това може да ознаменува нова фаза на войната, която да стане значително по-опасна за американските войници, отколкото бяха първите четири седмици на конфликта, отбелязва американското издание.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
МАЙ ЩЕ ПОТОПЯТ. И БРИТАНИК :)
....
ОСВЕН 404, ЕС , САЩ И ИЗРАЕЛ :)
10:17 30.03.2026
2 ТОВА Е ФИНАЛНАТА ПРАВА
10:17 30.03.2026
3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Коментиран от #13
10:18 30.03.2026
4 А ЧЕСТИТО ЕВРОАТЛАНТИ
10:18 30.03.2026
5 Фейк - либераст
Коментиран от #51
10:19 30.03.2026
6 Пич
10:19 30.03.2026
7 Тръмп
-Тръш! - казало Тялото
-Ураааа! - казал Светът
10:20 30.03.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДОРИ ОТ ИМПЕРИЯТА НА ЧИНГИЗ ХАН :)
10:20 30.03.2026
9 Досега САЩ и Израел
10:20 30.03.2026
10 Трол
10:21 30.03.2026
11 и у нас се усеща войната
Коментиран от #24
10:21 30.03.2026
12 дядя дръмпир -истината
00Отговор
Що така ???Изведнъж спряхте да пишете за войната ,която щяла да продължи до края на света...Що так каапейки?Да ви дам изявленията на ,лудия от нощес......не искате ,знам ,но ще ви дам да четете....Тръмп: Войната в Иран доведе до "смяна на режима" в Техеран!Според президента на САЩ Доналд Тръмп, войната с Иран е постигнала "смяна на режима" в Техеран. "Имаме смяна на режима", каза Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет Air Force One в неделя. Неговото правителство трябва да се справя с "различни хора от тези, с които някой някога е имал работа" в преговорите с иранското ръководство, каза Тръмп.Правителството в Техеран е "съвсем различна група хора", каза президентът на САЩ. "Затова бих счел това за смяна на режима." В същото време Тръмп отново намекна за ранно споразумение с Техеран за край на войната
Техеран също се съгласи да облекчи блокадата на стратегически и икономически важния проток Ормуз, обяви Тръмп. Иранското ръководство позволи на 20 танкера...да преминат през пролива. "Това започва утре сутринта, за следващите няколко дни," каза Тръмп.
Междувременно президентът на САЩ заяви в интервю за британския вестник "Financial Times", че американската армия може "много лесно" да завземе остров Чарг, който е важен за износа на ирански петрол. "Не мисля, че имат защита," каза той. Чарг се намира в северната част на Персийския залив, на около 30 километра от брега и на около 500 кило
Коментиран от #49, #102, #117
10:22 30.03.2026
13 17-август мина
До коментар #3 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Чакаме те в Атина. За филм на ужасите.
10:22 30.03.2026
14 123456
10:23 30.03.2026
15 дядо дръмпир-инфо
10:25 30.03.2026
16 не може да бъде
Коментиран от #38
10:28 30.03.2026
17 Някой
Израел да го местят на територията на САЩ - да освободят Палестина върху която са цвъкнати. Там да си направят столица Ню Йерусалим. И могат да си окупират съседни територии. Минимум трябва да бъдат върнати в начални граници и международни войски по тях за известен период.
10:28 30.03.2026
18 Ццц
Коментиран от #23
10:29 30.03.2026
19 Донбас 2022
10:29 30.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тръмп отвори
10:30 30.03.2026
22 Колко дни бе войната бг-ана..лизачи?
10:31 30.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Кухоглава копейка
До коментар #11 от "и у нас се усеща войната":Ще се мриееее!
10:34 30.03.2026
25 се разширява и ескалира
10:37 30.03.2026
26 Вертоломей първи
Коментиран от #32, #35
10:37 30.03.2026
27 Путин
10:40 30.03.2026
28 Сезам отвори се
10:41 30.03.2026
29 Доналд Тръмп обмисля военна операция
таз претоплена манджа я доукрасяваш вече седмица
че се чудил
я казвайте от кои партии ги фащат да купуват гласове
10:43 30.03.2026
30 Мурка
До коментар #23 от "Оди у Русиа":ма ти КАКВО си мислиш бе -и НИЕ ПУШИМЕ ЦИГАРИ КЕНТ И ЯДЕМЕ БОНБОНКИ ТИК ТАК
10:44 30.03.2026
31 Мишел
Коментиран от #34
10:47 30.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Мдаа
Путин отваря поредното шампанско!
При него криза няма. Русия си има всичко.
Да си бензиностанция с ракети в днешно време е привилегия, но Киро тъпото и неговото тъпо обкръжение от дебили тогава не го разбраха и сега ще го разберат по трудния начин.
Коментиран от #36, #57, #64
10:51 30.03.2026
34 Ошашавена копейка
До коментар #31 от "Мишел":Друго си е ботоксовият идиот да ти говори за Движуха.
Коментиран от #46
10:51 30.03.2026
35 Свети Павел...
До коментар #26 от "Вертоломей първи":Продаващите се на войната са силно-ограничени личности или хора ,които нямат моралната нагласа сами да определят битието си.Има много бедни ДУхом , които не виждат светлина освен светлината на пагоните!На всичко отгоре системата е създала много опасни , попове и учители ,които тежко увреждат по податливите и по не.можещите да навързват нещата!
10:52 30.03.2026
36 Оди у Русиа
До коментар #33 от "Мдаа":Може Путин да те почерпи с шампанско в бункера.
Коментиран от #41, #53
10:53 30.03.2026
37 Савел
10:54 30.03.2026
38 дядо дръмпир обича цифри и числа...
До коментар #16 от "не може да бъде":В момента говориш като човек ,който желае да е така.На ес проблеми прави войната в украйна ,а тази война иран ,която според мен свърши в началото на 2 ра седмица ще навреди единственно на Газовите запаси ,които са много намалели поради излизане от зимата и бяха ударени в иран и катар.Вероятно цената на този продукт за химията и отоплението ще бъде доста по скъп.петрола до 2-3 месеца ще отиде на около 65-75$!
11:01 30.03.2026
39 Комунист
Коментиран от #42, #45
11:03 30.03.2026
40 Саде да попитам!
Повече от сигурен съм,че сериозно се замислят по въпроса...!
P S.Всяка прилика с действителни лица е случайна...!
Коментиран от #43, #55
11:04 30.03.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Анти-Комунист!
До коментар #39 от "Комунист":Ти остави!
Ами и ние вече мислим така...!
11:05 30.03.2026
43 Супер точен.....изстрел
До коментар #40 от "Саде да попитам!":АА, не си ли си помислял ,че онзи снайперист е направил....Супер точен изстрел.......
11:09 30.03.2026
44 Хи хи хи
11:09 30.03.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Да се знае
Коментиран от #50
11:11 30.03.2026
48 кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни
11:17 30.03.2026
49 Антитрол
До коментар #12 от "дядя дръмпир -истината":"Иранското ръководство позволи на 20 танкера...да преминат през пролива. "Това започва утре сутринта, за следващите няколко дни," каза Тръмп"
За последните 10 дни не 20 а 300 танкера са преминали през протока ама всичките са платили в юани - ама това не ви го казват в посолството че не съответства на пропагандата. Май петродоларът вече не съществува.
Коментиран от #61
11:18 30.03.2026
50 Помнещ
До коментар #47 от "Да се знае":"и пак ще"
Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли козяшката пропаганда - то още 2022 обещавахте че Русия до 3 месеца ЩЕ фалира и ЩЕ се разпадне - как пък едно ЩЕ ЩЕ ЩЕ на козячетата не се сбъдна ама те продължават да ЩЕ-кат.
Коментиран от #58, #87
11:21 30.03.2026
51 Мнение
До коментар #5 от "Фейк - либераст":Русофилите бяха фенове на Тръмп, така че сега нямат думата, ще го търпят и ще му се радват 😁😉
11:23 30.03.2026
52 Симо
11:24 30.03.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Киркилез
Коментиран от #60
11:26 30.03.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Киркилез
11:27 30.03.2026
57 Глупости
До коментар #33 от "Мдаа":Загубите на Русия са толкова огромни, че никакви ресурси не могат да ги покрият. Трябва да започне развитие на руската икономика, иначе няма да стане.
11:27 30.03.2026
58 аz СВО Победа 80
До коментар #50 от "Помнещ":Киев за два дня и всьо
🤣🤣🤣
Коментиран от #65
11:27 30.03.2026
59 оня с питон.я
11:28 30.03.2026
60 Учуден
До коментар #54 от "Киркилез":Това какво общо има със статията или са ти пуснали опорка и копи-пейст.
11:28 30.03.2026
61 дядо дръмпир
До коментар #49 от "Антитрол":Ако го бях видял някъде в огледалото ще го побликувам веднага.Засега ако го има не съм го видял.щом си сигурен ще ровя пак!Напълно е възможно да си прав!
11:29 30.03.2026
62 Факти
11:30 30.03.2026
63 Знания от нашият Бог - Космоса
11:32 30.03.2026
64 Ха ха
До коментар #33 от "Мдаа":Раша е в икономически колапс бе умник.Путин проси от Дончо да пропусне един танкер до Куба.Путин проси от руските милиардери пари.Раша вече няма ПВО и укрите ги дупчат като шевна машина.Кобзон не смогва!
Коментиран от #67
11:32 30.03.2026
65 Помнещ
До коментар #58 от "аz СВО Победа 80":Не върви ли пропагандата че мозъчето стига само за повтаряне на лъжливи опорки. Някой от управляващите в Русия да е казал "Киев за два дня и всьо" обаче всички козячета получиха амнезия че бай Дън каза че "Русия до 3 месеца ще фалира и ще се разпадне". Всички козячета амнезия получиха че Тръмп каза че "до седмица всичко ще е приключило".
Коментиран от #68, #72
11:33 30.03.2026
66 Киркилез
Да уточня - 79.83% от холдинга е собственост на Внешторгбанк - банката на Путин и ФСБ.
Целият холдинг беше буквално харизан от Борисов на Пеевски още в първия му мандат за смешните 50 милиона.
Заводи, складови бази и складова наличност, търговски представителства, транспорт, търговски марки и пазар, почивни станции.
Само едно от горните пера струва повече.
Само толкова струва пазарната оценка на марката Виктори.
Преди време западните ВАТ и Филип Морис предлагаха за холдинга близо 1 милиард.
Какво направиха руснаците ли?!
Веднага започнаха дива контрабанда към Турция и Близкия изток.
Използвайки каналите на бившата ни Държавна сигурност по линия на ПКК.
След това русначците сринаха завода в София, машините и съоръженията изнесоха в съседна Сърбия, а работниците изхвърлиха на улицата.
Да сте чули профсъюзите да мъцнат ?!
Да сте чули Бойко да си иска обезщетенията за нарушения приватизационен договор?!
Вместо това депутати на ГЕРБ внесоха в парламента закон, с който искаха опрощаване на неустойките за Булгартабак.
Това е същността на Борисов и ГЕРБ.
Това е и същността на всички останали съветски мекерета в парламента.
Едно от първите неща на първото му правителство беше да даде на концесия единствения ни петролен терминал на Лукойл на пристанище Росенец, барабар с цялото пристонище.
На цената на концесията на един плаж - за 750 хил. евро.
Коментиран от #73
11:34 30.03.2026
67 Помнещ
До коментар #64 от "Ха ха":"Раша е в икономически колапс бе умник"
То още от 2022 го повтаряте това бе - сега последно кога Русия ЩЕ фалира и ЩЕ се разпадне.
Коментиран от #70, #83
11:35 30.03.2026
68 Мразим русия безплатно
До коментар #65 от "Помнещ":Има ли за банички?
11:35 30.03.2026
69 Война в Залива
11:36 30.03.2026
70 А МОЧАТА?
До коментар #67 от "Помнещ":Възстановихте ли МОЧАТА?
11:36 30.03.2026
71 Киркилез
Коментиран от #77
11:37 30.03.2026
72 Тихо πръдляк!
До коментар #65 от "Помнещ":Не си компетентен в областа на политиката.
Коментиран от #74
11:37 30.03.2026
73 Антитрол
До коментар #66 от "Киркилез":Трябва да се лъже яко че да има за баничка нали - Булгартабак от кога го фалира Шиши - можеш ли ми каза една марка цигари произвеждани от Булгартабак.
Коментиран от #75
11:37 30.03.2026
74 Помнещ
До коментар #72 от "Тихо πръдляк!":Най ми е хубаво като изкарам нашите козячета от нерви и започнат да плюят в безсилна ярост.
11:38 30.03.2026
75 Киркилез
До коментар #73 от "Антитрол":Като летиш със самолет на щата Невада и Аризона се вижда как част от пустините за запълнени с чисто нови петролни леки коли. Толкова години Америка изкупуваше нови БМВ, Мерцедеси, Фолксвагени и ги стоварваше по пустините да поддържа Германската икономика. Но тази планета ние мислещите хора нямаме право да я затрием! В момента в Америка е направен самолет от конопена пластмаса. Германия сътвори леки коли които се правят чрез три еко генетично творение на предна, задна и колела на лека от Конопена материя! Та другари комсомолци идва промяна на Нафтовия Мозък на Човека и Връщането му към Екологичен Конопен, Копринен, Памучен и Вълна начин на Мозък. Защо и кой унищожава в нашата Земя на Коприната - България, отглеждането на коприна от пашкули, коноп, памук и избиването на Овцете даващи Вълна и Мляко? Отговор:...Нафтата...Парата от Нафтата... 15 години Европа плащаше дългове към нафтовите производители - Русия и Арабските държави. Идва Екологията в Америка и в Европа и тя ще победи.
Коментиран от #80
11:39 30.03.2026
76 Механик
11:39 30.03.2026
77 Антитрол
До коментар #71 от "Киркилез":"Ако запалиш Конопена цигара един път на седмица"
Аха вече ми стана ясно за какво написа толкова постове а то било за "конопена" цигарка.
Коментиран от #78
11:40 30.03.2026
78 Киркилез
До коментар #77 от "Антитрол":Браво на нашето Българско внуче Америка! През 2008г бяха забранени замърсяващи въздуха дизеловите автомобили. Държавата ги изкупи. За една от моите коли Фолксваген дизел, купена през 2000 година за 18 хиляди ми върнаха 8 хиляди. Браво Нафтовите продукти - дрехи, пластмаса, петролни коли, си отиват понеже като поставиш под земята дрехи, пластмаса от нафта с хиляди години не могат да се разложат. Идва времето за чиста и свята Планета така както е била преди 1941. Напишете в търсачката на ютюб "Ford, Car, Hemp 1941" и ще видите как бият с Чук по стъклата и каусерията направена от Конопена Пластмаса и не могат да я счупят. Нашите деди са правели лековити дрехи от Коприна, Коноп, Памук, Вълна. Конопеното Олио съдържа вещества блиски до човешките и е здравословно - SBD Олио! Та мислете логично. Къде остана Небето Като от Коприна, това е Моята Родина. Връщаме се обратно към екологичното време на живот на нашите Деди от преди 1944г. Лека кола с висок капацитет на акумулатор от конопени нано частици, може да кара 1500 км без зареждане!
11:43 30.03.2026
79 Българин
Коментиран от #85
11:44 30.03.2026
80 Антитрол
До коментар #75 от "Киркилез":"В момента в Америка е направен самолет от конопена пластмаса"
Ясно ясно - свий си цигарката от "коноп" и не се мъчи с пропаганда че не ти се отдава. Явно си младо момче и не помниш че в България при "лошия" социализъм се гледаше много коноп че даже и преди да влезем в ЕС.
Ама това какво общо има със статията не ми каза.
Коментиран от #82, #92
11:45 30.03.2026
81 Мизиец
Напълно съм съгласен, затова Сталин изби и разсели милиони, както и османлиите са го правили.
Да се пишеш славянин или турк е форма на защита.
11:46 30.03.2026
82 Мишел
До коментар #80 от "Антитрол":Колега изкара ли за две банички?
11:47 30.03.2026
83 лоши дни за просия!
До коментар #67 от "Помнещ":ако наистина си помнещ,още преди започването ви бях написал в сайта ,че 26г ще се подпише мир и ще започне гражданска война в просия.това бе преди операцията.Аз очаквах ,че путин не е толкова наивен и само ще ги стрестне 3 дни и няма да влезе във варианта им.Не виждам да се е променило 26г или 27 г но просия отива неспасяемо към кораба масква.смешно ми е ,че такива като теб не виждат как им унищожават бавно и полека базите и им горят парите.Просиянците ще бъдат сварени както имате един израз тук ,бавно сварени като жаба!дори сега ,когато им дадоха пари чрез отпускане на санкциите ,украинците ги блъскат с дронове точно там където изнасят петрола.
Коментиран от #88, #90, #91, #105
11:48 30.03.2026
84 Арабите
11:48 30.03.2026
85 По Българин
До коментар #79 от "Българин":"се смятате за турци и русофили"
А аз да попитам нашите козячета защо толкова мразят България и обслужват интересите на тези които ни окупираха и искат да ни унищожат като нация - за сега са успели да намалят българското население на територията почти на половина (не слагам турци и роми).
11:49 30.03.2026
86 Джок Съдбата
11:50 30.03.2026
87 хаха 🤣
До коментар #50 от "Помнещ":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣 🤣 🤣
Коментиран от #89, #94
11:52 30.03.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Атина Палада
До коментар #83 от "лоши дни за просия!":Остави го .Колегата пише тук колкото за две баничка,а аз нямам това време.Завтяла съм си една епруветка.
11:55 30.03.2026
91 Помнещ
До коментар #83 от "лоши дни за просия!":"че 26г ще се подпише мир и ще започне гражданска война в просия.това бе преди операцията"
Коя операция, на пола ли? Иначе помня че още 2022 всички козячета обещаваха още при първите санкции че "Русия до 3 месеца ЩЕ фалира и ЩЕ се разпадне" Ама те всичките получиха амнезия за това.
Обаче това не им пречи да продължават да ЩЕ-кат - "ЩЕ се подпише мир и ЩЕ започне гражданска война в просия"
Коментиран от #93, #116
11:55 30.03.2026
92 аz СВО Победа 80
До коментар #80 от "Антитрол":В Русия онзи ден произведоха две тротинетки марка Москвич.Бизнес!
11:56 30.03.2026
93 Има ли за баничка?
До коментар #91 от "Помнещ":За баничка викам😁Ще яде ли Адам баничка?
Коментиран от #96, #115
11:58 30.03.2026
94 Помнещ
До коментар #87 от "хаха 🤣":"това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще"
Искаш да кажеш че всички козячета от Русия ли пишат че цялата им пропаганда е само ЩЕ ЩЕ ЩЕ - нещо не им се говори в сегашно време.
Коментиран от #97
11:58 30.03.2026
95 Само питам
Коментиран от #98
11:59 30.03.2026
96 Помнещ
До коментар #93 от "Има ли за баничка?":Не върви ли пропагандата със ЩЕ ЩЕ ЩЕ че изпадате в безсилна ярост.
Коментиран от #101
12:00 30.03.2026
97 Има ли за баничка?
До коментар #94 от "Помнещ":Ще ядеш ли баничка 🤣
Коментиран от #100
12:00 30.03.2026
98 И аз да попитам
До коментар #95 от "Само питам":Дойде ли акъла на нашите козячета или няма шанс
Коментиран от #103, #107
12:01 30.03.2026
99 отвратителен сайт
12:01 30.03.2026
100 Помнещ
До коментар #97 от "Има ли за баничка?":Тя баничката е мечта на нашите козячета - аз ям вратна пържола и те за това изпадат в безсилна ярост.
12:02 30.03.2026
101 Копей гладен,
До коментар #96 от "Помнещ":Забавляваме се с теб.Не се впрягай.Подсигурил си баничката за днес🤣🤣🤣
12:03 30.03.2026
102 Мухахаха
До коментар #12 от "дядя дръмпир -истината":Само че на Тръмпата му го натръмпиха и оня вреин как му беше името
12:03 30.03.2026
103 А МОЧАТА?
До коментар #98 от "И аз да попитам":Възстановите ли МОЧАТА?
Коментиран от #111, #113
12:04 30.03.2026
104 Мизиец
12:04 30.03.2026
105 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
До коментар #83 от "лоши дни за просия!":Щастливи, че не са се родили руснаци.
Коментиран от #109, #110, #114
12:06 30.03.2026
106 днеска колко години
12:06 30.03.2026
107 Учуден
До коментар #98 от "И аз да попитам":За интернета в Русия те питам бре.Не за акъл.То е ясно,че го нямаш😁
Коментиран от #108, #112
12:08 30.03.2026
108 И аз да попитам
До коментар #107 от "Учуден":Ами то ако имаше акъл нямаше да питаш
12:13 30.03.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Санитаря от Карлуково
До коментар #105 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":Така е, те нашите пациенти винаги са щастливи.
12:16 30.03.2026
111 А Где
До коментар #103 от "А МОЧАТА?":"силното и сплотено" НАТО
12:18 30.03.2026
112 Рублевка
До коментар #107 от "Учуден":Откъде мислиш ,че пиша бе Цар Вуллл ?От Москв ,само където ползвам vpn ,кое не разбра ?
12:20 30.03.2026
113 А ГДЕ
До коментар #103 от "А МОЧАТА?":МърсУлата ?А где Кая Калас ,постната балтийска шпрота 😂😂😂 ?
12:21 30.03.2026
114 Ицо
До коментар #105 от "Всяка сутрин милиарди хора се събуждат":Има ли недоръгани козяци ?Да пращам веднага ромммския спецназ за бързо реагиране Арсланите ,да завърши едно добро дело !
12:24 30.03.2026
115 Пала Марко
До коментар #93 от "Има ли за баничка?":Кат няма за баничка ,мой ми сммм 4 кашшш ...Я за прясна извара и меко сиренце ,Еко производство от собствена ферма без пестициди и консерванти !
12:26 30.03.2026
116 Факти
До коментар #91 от "Помнещ":Никой не е казвал, че Русия ще фалира за 3 месеца. Това е нелепо. Тя фалира за 10 години в Афганистан, а сега сме още в началото на петата година. Има време. Но е факт, че всички копейки предричахте капитулация на Украйна за дни... после станаха седмици... месеци... и накрая спряхте да го споменавате. Русия от пролетта на 2022 г. реално не е превзела нищо - нито 1%. Да, ама стойността на ликвидните й резерви от валута и злато са се стопили от 113 на 51 милиарда долара. Путин всяка година вдига бюджета за армията с десетки проценти и тези резерви се топят прогресивно. Какво става когато приближат критичен минимум, което неизбежно ще се случи? Ами Путин ще трябва да реже от пенсии и заплати в държавния сектор, от здравеопазване и социални помощи, ще вдига данъци и акцизи... Тоест ще вбеси населението. На него това му е най-големият страх - руснаците да излязат на площадите. Моментът, в който Русия ще фалира реално наближава, а капитулацията на Украйна е само фантазия.
12:32 30.03.2026
117 Дивуй
До коментар #12 от "дядя дръмпир -истината":Ти си много по зле от Тръмп.Айде не ни пускай поредните идиотщини ,знаем ги и без теб.И не се напрягай толкова защото утре ще пишеш друго.
12:36 30.03.2026
118 Биби 12.03.2022
12:38 30.03.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 многото пари
12:58 30.03.2026
121 Учителка
Та мисълта ми е, а как е в нас? Как ИНДИЙЦИТЕ СТАНАХА ГЪРЦИ в 1400 години п.н.ера навлезли в ЕТИОПИЯ, а в 4 век п. н. ера навлезли в държавата на АТИ - АТИНА и тя ПОЦИГАНЯВА?
Нема разлика между ИНДИЙЦИ, ЕВРЕИ, ЦИГАНИ И ГЪРЦИ
13 то изгубено племе дет евреите го търсят са циганите.
ИСТОРИЯ НА РЕЛИГИИТЕ - покорили децата на Бог ХОР - ХОРАТА - БЯЛАТА РАСА
13:00 30.03.2026
122 Учителка
И само Теб величая, о, велики Боже мой, Ти, който си в Храма си, избави ме!”
Върху плочката,освен текста, е гравиран своебразният подпис с пиктографското име на Тракийския Патриарх – Орфей. Това е първата Плоча на Първия Завет между Бога и ЧО+ВЕКА (ВЕЧНАТА ЕНЕРГИЯ) в цялата световна история на цивилизацията и религията! (отпреди 7 000 г.), открит Завет, Договор, Обещание между Бога и Човека, преди Моисеевия.......
Когато едната страна по даден договор наруши дори една клауза от него, то- другата има право да разтури договора. СЪВРЕМЕННИ ПАЛЯЧОВЦИ - така наречени УПРАВЛЯВАЩИ и така наречени ПРОТЕСТИРАЩИ...
ЗАБРАВИЛИ СТЕ ДОГОВОРА С БОГОВЕТЕ НА ОЛИМП - БЪЛГАРИТЕ
13:01 30.03.2026