Турски журналист: Турската армия ще превземе Гърция и Кипър, ако Израел направи фаталната грешка да ни нападне

Турски журналист, близък до президента Реджеп Ердоган, предупреди, че Израел може да нападне Турция след Иран, но това ще бъде „фатална грешка“, на която Анкара ще отговори.
Ибрахим Карагюл, колумнист във вестник Yeni Şafak, в последните си публикувани статии е особено критичен към войната, която САЩ и Израел започнаха срещу Иран.
Карагюл пише, че САЩ и Израел не са постигнали никакъв военен успех срещу Иран, освен брутални атаки. Те бомбардираха девическо училище, цивилни райони, иранска инфраструктура и енергийни ресурси. Твърдяха, че са довършили Иран, но Иран стои здраво. Твърдяха, че режимът ще падне, но той стана по-силен.
САЩ и Израел твърдяха, че са унищожили иранската армия, флота им, военновъздушните им сили, но Иран атакува американски бази и дори принуди американски самолетоносач да напусне региона.
Карагюл казва, че подкрепяйки терористичната държава Израел и убиеца Нетаняху, САЩ са преживели най-голямото си поражение и провал от Студената война насам.
Израелски източници вече започнаха да правят изявления от рода на „след Иран е ред на Турция“. Те са толкова заслепени от ярост, толкова объркани, че не са способни да си представят цената, която ще платят за тази арогантност, посочва турският журналист.
Но ако след Иран нападнат и Турция, и ако допуснат такава фатална грешка, Турция първо ще окупира островите в Егейско море. След това ще освободи Западна Тракия и дори ще окупира цяла Гърция. След това ще завземе цял Кипър.
Нито САЩ, нито Европа, нито Израел могат и няма да ги защитят. Ще бъдат оставени напълно сами!
Ибрахим Карагюл казва още, че Турция ще нахлуе и в Израел и ще разруши Тел Авив. Правото на Израел да бъде държава ще бъде отнето.
Анализаторът посочва, че САЩ и Израел са имали идея да настроят сунитските арабски страни срещу Иран, което е щяло да предизвика безкрайна регионална война. Дори най-близките съюзници на САЩ и най-верните приятели на Израел не се хванаха на тази игра, не се хванаха в капана. Карагюл заявява, че САЩ и Израел са се опитали да въвлекат и Турция и Азербайджан, но Анкара и тюркският свят не са паднали в този капан.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #46, #106
12:07 30.03.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #80
12:08 30.03.2026
3 Теория на конспирацията
Коментиран от #13, #40
12:10 30.03.2026
4 мдааааааааа
Коментиран от #29
12:12 30.03.2026
5 Механик
Ми кво стана с "нато ни пази"? Гърция и Турция не бяха ли в нато?
Член 5 ще има ли? И на коя страна ще е тоя ЧЛЕН?
Пак сме от страната на булката, май?! Пак ли сме на страната на фашистите като през ВСВ?
Коментиран от #11, #57
12:12 30.03.2026
6 Бендида
Коментиран от #22, #72
12:13 30.03.2026
7 Мдаа
Коментиран от #15
12:15 30.03.2026
8 Я пък тоя
Добре, че журналистите не са политици!
12:15 30.03.2026
9 Пич
Коментиран от #30
12:15 30.03.2026
10 кой мy дpeмe
Коментиран от #68, #71
12:16 30.03.2026
11 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #5 от "Механик":За България да се присъедини към ОТОМАНСКАТА ИМПЕРИЯ е добър ход След разпадането на ЕС няма много опции
Коментиран от #43
12:17 30.03.2026
12 джа галистанците
12:17 30.03.2026
13 Поръсен с джоджен
До коментар #3 от "Теория на конспирацията":Това за турция, че е скрита лимонка го виждах като бях на 14. Самия факт, че не са християни е напълно достатъчен да ви стане ясно, че тая няма да я бъде.
12:18 30.03.2026
14 Селянина с колелото
12:18 30.03.2026
15 Механик
До коментар #7 от "Мдаа":Ако Турция превземе Гърция и Кипър, Израел попада в пълно обкръжение. Няма да има къде да бягат мошетата.
Е това е идеята на Турция. Ама то трябва и да се мисли, а не да се дават обидни квалификации на по-умни от нас хора. Нали така
Коментиран от #31
12:18 30.03.2026
16 Ще, ще
12:19 30.03.2026
17 пеШко
12:20 30.03.2026
18 Тагаренко
Коментиран от #49
12:22 30.03.2026
19 Сталин
12:22 30.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Има отговор
До коментар #6 от "Бендида":На гръцките острови и в Кипър има огромни военни бази на САЩ и НАТО
Коментиран от #34
12:24 30.03.2026
23 След като
12:25 30.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 444
12:25 30.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 селяк
12:27 30.03.2026
28 Ха ха ха
12:27 30.03.2026
29 Европеец
До коментар #4 от "мдааааааааа":Натюто скоро ще се нанатя.... Най ми хареса абзаца,,че "нито САЩ, нито Европа, нито Израел ще може да ги защити".... А допълнително видяхме и какво стана с краварските бази в персийските монархии....
12:29 30.03.2026
30 Имаше теория:
До коментар #9 от "Пич":Турция до Албания и Адриатика. Картата на велика Турция все още се мотае из интернет. От тази гледна точка, от огъня на изток, Тюркие няма време да погледне на запад.
12:30 30.03.2026
31 Ретро спомен
До коментар #15 от "Механик":Имаше един виц...
...-Брей,ти си бил гений?
...а онзи му отвръща сърдито:
...-Ти да не си нещо повече?
12:30 30.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
35 гост
12:31 30.03.2026
34 Ко каза, ко?
До коментар #22 от "Има отговор":Е,и? То и в Залива имаШЕ
12:32 30.03.2026
35 гост
12:32 30.03.2026
37 Теслатъ
12:32 30.03.2026
37 Теслатъ
12:33 30.03.2026
38 това е лъжа
Коментиран от #53
12:37 30.03.2026
39 Факти
Коментиран от #78
12:38 30.03.2026
40 Даа!
До коментар #3 от "Теория на конспирацията":Каква скрита лимонка са комшиите? Имат си своята праволинейна политика.Те да са заплашили онези- богоизбраните - не са.Говорят непрекъснато за дипломатическо решение на войната.А такето ги заплашва.Ами да опитат! Това ще бъде тяхната фатална грешка! Ще се изправят срещу втората по численост и модерно въоръжена армия в Отанчо,и без конкуренция в централна и източна Европа.Кой ще ги спре? Така ще ги мелят,че Газа ще представлява детска игра.Онзи- клепара,пропуска географията в региона.
Коментиран от #51
12:38 30.03.2026
41 Даа
12:38 30.03.2026
42 Спиро
Коментиран от #48
12:41 30.03.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
12:43 30.03.2026
45 Феникс
Коментиран от #54
12:44 30.03.2026
46 Стрелата
До коментар #1 от "Европеец":Браво бе важното е да ти вътре ъз дъно няма бухайййй бухаййй европееес.
12:47 30.03.2026
47 Някой
12:50 30.03.2026
48 Факти
До коментар #42 от "Спиро":Островите са гръцки от 5+ хилядолетия. Турците са дошли от Централна Азия преди 5-6 века и нямат никакво право над тях.
12:51 30.03.2026
49 Калоян
До коментар #18 от "Тагаренко":Ако това не е ирония,значи е много опасен и не на място ,,хумор"
С тая ,,брилянтна дипломация" и без разсъдно лопчене, само ще дадем повод комшиите да си пуснат границата през Балкана.И нито Урси,нито Колективните,още по- малко Русия ,ще си мръднат пръста.Мислете преди приказките,поддържайте добри отношения с комшиите и всички останали,ако не искате да прекарате лятото си вместо в Анталия ,в окопите .
12:53 30.03.2026
50 Констатация
12:56 30.03.2026
51 Факти
До коментар #40 от "Даа!":Израел има ядрено оръжие, а Турция - не. С това се изчерпва въпроса кой е по-силен. Израел воюва толкова, колкото е нужно. Ислямистите играят по неговата свирка.
Коментиран от #61, #62
12:57 30.03.2026
52 А ако
12:58 30.03.2026
53 селяк
До коментар #38 от "това е лъжа":оти баце обединен народ немоа са командва лесно. затва имаме леви и десни, червени и сини и тем подоби
12:59 30.03.2026
54 Факти
До коментар #45 от "Феникс":Добре, че Щатите им помагат да водят обикновена война. Иначе просто ще хвърлят атома и всичко ще приключи на секундата. Ще има обаче огромни цивилни жертви. Израел никой не може да ги бутне - независимо дали САЩ им помагат или не. Израел е печелил най-големите войни без никаква военна и финансова помощ от САЩ - 1948, 1956 и 1967 г.
Коментиран от #58, #85
13:04 30.03.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Простокурин
13:07 30.03.2026
57 Там е проблемът, че Дедо Дончо
До коментар #5 от "Механик":поиска НАТО да му помага в Иран, а пък другите държави от пакта отказаха и сега наистина и от този пакт има вероятност да остане само един член и то голям!
Коментиран от #73
13:09 30.03.2026
58 оня с питон.я
До коментар #54 от "Факти":Израел е история. Също като Украйна. Изкуствените държави имат малък срок на годност.
13:09 30.03.2026
59 Старчо
Коментиран от #70
13:10 30.03.2026
60 Ъъъъъ
Дали автоматично ще има чл. 5?
13:11 30.03.2026
61 НЛО
До коментар #51 от "Факти":По тази логика например Пакистан ще реши да помага на Турция с ядрено оръжие и така до къде? До края на света? Много наивно изказване нали гъбата в Турция ще унищожи и Израел, че ей го къде е.
13:12 30.03.2026
62 Платен провокатор
До коментар #51 от "Факти":То и САЩ има ЯО, а Виетнам нямаше, ама резултата какъв е ? Да не споменавам Афганистан.
Коментиран от #76
13:13 30.03.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Констатация до Факти
Коментиран от #79, #104
13:15 30.03.2026
65 дядо дръмпир-инфо
Коментиран от #84
13:21 30.03.2026
66 Сус бре шашкъни
13:23 30.03.2026
67 Кривокрак Кривогледов
13:23 30.03.2026
68 Ами кво
До коментар #10 от "кой мy дpeмe":когато един грък се роди двама евреи плачат
13:26 30.03.2026
69 Някакъв
13:27 30.03.2026
70 Ще ги спре това че те...
До коментар #59 от "Старчо":Изобщо не искат да си имат вземане и даване с България и българите, нито за 500г, нито за 5г, нито пък за 5часа, видяха последният път какво им се случи, загубиха си империята, и сега са захитрели, те с тяхната си пасмина едвам се оправят че и ние на главите им, хич и не си помислят, като минават през България си плюят в пазвите, и после като се приберат курбан правят.
13:30 30.03.2026
71 Ами защото
До коментар #10 от "кой мy дpeмe":В Гърция и Кипър има израелски бази , които представляват тилови , как беше що Иран напада държави където има американски бази, те за това ще ги нападат
13:30 30.03.2026
72 Нямам повече вьпроси
До коментар #6 от "Бендида":А всичко има логика но трябва човек да умее да я види. Не забелязвате че говорят за Тракия .... а как -во е това и до кьде са границите Му ?!
13:34 30.03.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Д-р Марин Белчев
Коментиран от #103
13:37 30.03.2026
76 Ха-ха
До коментар #62 от "Платен провокатор":Спомени Афганистан и сесере
13:40 30.03.2026
77 Малко бомбастично
Коментиран от #81
13:42 30.03.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА
До коментар #64 от "Констатация до Факти":От къде си сигурен че Турция няма ядрено оръжие.
Пакистан е брат на Турция и Азербайджан.
Не бъди сигурен че няма ядрено оръжие дори и в Азербайджан !?
13:43 30.03.2026
80 Антикомуне
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Момче, стига писа изсмукани неща. Евреите не са съществували по времето на древна Елада.
Данай (на старогръцки: Δαναός, Danaos; на латински: Danaus) в древногръцката митология е син на Бел и Анхиноя, дъщерята на Нил. Той имал и брат близнак на име Египт. А според Еврипид и още двама други братя – Кефей и Финей. Бел заселил Данай в Либия, а Египт – в Арабия. Египт нарекъл земята по своето име. От многото си жени имал петдесет сина, а Данай имал петдесет дъщери – Данаиди. Когато Данай и Египт почнали борбата за власт, Данай от страх пред синовете на Египт построил кораб и качил на него дъщерите си, за да ги спаси.
13:43 30.03.2026
81 Платен провокатор
До коментар #77 от "Малко бомбастично":Гърция никакъв костелив орех не е, просто италиянеца се е помислил, и той за много велик. Виж му резултатите по другите фронтове. Гола вода.
13:46 30.03.2026
82 Не забравяйте, че накрая
13:46 30.03.2026
83 а да видим
Коментиран от #91, #102
13:47 30.03.2026
84 Дядо Атлантик
До коментар #65 от "дядо дръмпир-инфо":Добре че в евро натовска България отмениха пенсионирането - няма да доживеем до такива възрасти , каквито изискват законите ни .
Коментиран от #95
13:49 30.03.2026
85 Така Така
До коментар #54 от "Факти":Хахаха печелил бил кво е печелил една война за 6 дни и стига толкова и не не я е спечелил сам. Видяхме ги колко струва армията им днес комедия за милиярди. ЯО няма да ги спаси ако думнат Иран ивритите ще се изпарят заедно с тях по съседски. Така че няма да го бъде тоз вариант
13:50 30.03.2026
86 Светът
13:52 30.03.2026
87 Анджо
Коментиран от #92
13:57 30.03.2026
88 Карагюл
14:05 30.03.2026
89 Пловдив
14:07 30.03.2026
90 111
14:12 30.03.2026
91 Пловдив
До коментар #83 от "а да видим":За какво? Малко цигани имаме тук и още . Да учат албански,до няколко години ще се изравнят
Коментиран от #97
14:13 30.03.2026
92 Баджо
До коментар #87 от "Анджо":Турците смятат за Западна Тракия североизточните си части .
Коментиран от #98
14:18 30.03.2026
93 Кенан
Коментиран от #96
14:19 30.03.2026
94 Възмутен
Русофобите преди 1944 ни докараха до 2 национални катастрофи а сега до трета.
14:19 30.03.2026
95 тримата мизантропа!
До коментар #84 от "Дядо Атлантик":мога да кажа , че еднакво презирам и лудия и ушатия и идееота!просто се опитвам да бъда коректен,тоест обективен ,но явно не се схваща защото сте разделени от власта на фили и фоби!Ако искате победа трябва да се обедините в Българи!
Коментиран от #100
14:20 30.03.2026
96 Антитрол
До коментар #93 от "Кенан":"Турция с фалиралата икономика ли ще напада"
Да бе пък икономиката на евреите цъфти и върже - ако не са 40 милиарда помощи от краварника всяка година евреите няма да ги има - ти нещо израелско да си си купил.
14:22 30.03.2026
97 Всъщност
До коментар #91 от "Пловдив":Бъзика се пипа . А в РСМ вече са се изравнили : Албанския от години е официален език , а още 2021г : " 24,30% албанци (58,44% са македонци)."
14:22 30.03.2026
98 Баджо
До коментар #92 от "Баджо":За Източна , извинявайте .
14:24 30.03.2026
99 факуса
Коментиран от #101
14:25 30.03.2026
100 Българин
До коментар #95 от "тримата мизантропа!":"Ако искате победа трябва да се обедините в Българи!"
Е как да се обединим като някои "българи" вече 36 години продават България на господарите си и за тях интересите на България не са важни а единственото важно са интересите на господарите им. Никой от тях не си зададе въпроса защо условието да ни приемат в НАТО беше да нарежем въоръжението си и да затрием армията си. На кого му трябва "съюзник" без въоръжение па макар и старо - даже и старите Миг-15 и Миг-17 съвсем лесно могат да се превърнат в дронове много по-добри от Шахедите - какво те интересува тогава че ресурса на двигатели и планер са изтекли.
Но когато окупираш държава първата работа ти е да унищожиш въоръжението им и да затриеш армията им.
14:31 30.03.2026
101 Запознат
До коментар #99 от "факуса":"с иран да издумкат израел и да го приключат"
Е така де ама Израел без краварите самите иранци ще го приключат набързо ама сега Турция е НАТО-вска държава с втората по големина армия след САЩ и това значи двете най-големи армии в НАТО да се сбият.
14:37 30.03.2026
102 Град Козлодуй
До коментар #83 от "а да видим":С какво?!С банани ли?!Е поне банани от 1998 до сега имаме!
14:52 30.03.2026
103 Драйвинг Плежър
До коментар #75 от "Д-р Марин Белчев":Споко!Членя на оня НАТЮ-ще ни пази!
14:54 30.03.2026
104 истината
До коментар #64 от "Констатация до Факти":Ако ставаше толкова лесно Иран поне от 20 години щеше да има ядрено оръжие. Фесовете ако вземат да се ежат много ще ги разпаднат на съставни държави. Кюрдите отдавна си чакат обещаната още от Ататюрк държава. Сега ще бъде точно моментът за това ако скочат на Израел.
14:58 30.03.2026
105 да да
15:14 30.03.2026
106 да да
До коментар #1 от "Европеец":Ирак, Либия..къде са техните лидери..Натаняху каза на Ердоган..внимавай какво правиш и виж Садам и Кадафи..а вече и аятола го няма..Не следва някой си журналист да се прави на велик..щели да превземат Гърция , Кипър..Имате оръжие от САЩ..и нали знаете всичко ще спре и за един месец ще клекнете..Разбирам ви..не вярвате..но всичко пише в големите книги..и то ще се сбъдне..Турция ке ще падне..това каза Ванга..
15:15 30.03.2026