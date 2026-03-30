Турски журналист: Турската армия ще превземе Гърция и Кипър, ако Израел направи фаталната грешка да ни нападне

30 Март, 2026 12:05 7 765 106

Израелски източници вече започнаха да правят изявления от рода на „след Иран е ред на Турция“. Те са толкова объркани, че не са способни да си представят цената, която ще платят.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турски журналист, близък до президента Реджеп Ердоган, предупреди, че Израел може да нападне Турция след Иран, но това ще бъде „фатална грешка“, на която Анкара ще отговори.

Ибрахим Карагюл, колумнист във вестник Yeni Şafak, в последните си публикувани статии е особено критичен към войната, която САЩ и Израел започнаха срещу Иран.

Карагюл пише, че САЩ и Израел не са постигнали никакъв военен успех срещу Иран, освен брутални атаки. Те бомбардираха девическо училище, цивилни райони, иранска инфраструктура и енергийни ресурси. Твърдяха, че са довършили Иран, но Иран стои здраво. Твърдяха, че режимът ще падне, но той стана по-силен.

САЩ и Израел твърдяха, че са унищожили иранската армия, флота им, военновъздушните им сили, но Иран атакува американски бази и дори принуди американски самолетоносач да напусне региона.

Карагюл казва, че подкрепяйки терористичната държава Израел и убиеца Нетаняху, САЩ са преживели най-голямото си поражение и провал от Студената война насам.

Израелски източници вече започнаха да правят изявления от рода на „след Иран е ред на Турция“. Те са толкова заслепени от ярост, толкова объркани, че не са способни да си представят цената, която ще платят за тази арогантност, посочва турският журналист.

Но ако след Иран нападнат и Турция, и ако допуснат такава фатална грешка, Турция първо ще окупира островите в Егейско море. След това ще освободи Западна Тракия и дори ще окупира цяла Гърция. След това ще завземе цял Кипър.

Нито САЩ, нито Европа, нито Израел могат и няма да ги защитят. Ще бъдат оставени напълно сами!

Ибрахим Карагюл казва още, че Турция ще нахлуе и в Израел и ще разруши Тел Авив. Правото на Израел да бъде държава ще бъде отнето.

Анализаторът посочва, че САЩ и Израел са имали идея да настроят сунитските арабски страни срещу Иран, което е щяло да предизвика безкрайна регионална война. Дори най-близките съюзници на САЩ и най-верните приятели на Израел не се хванаха на тази игра, не се хванаха в капана. Карагюл заявява, че САЩ и Израел са се опитали да въвлекат и Турция и Азербайджан, но Анкара и тюркският свят не са паднали в този капан.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    26 52 Отговор
    А бе все ми е едно..... ходя си и в Гърция и в Турция на море....

    Коментиран от #46, #106

    12:07 30.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    47 10 Отговор
    В Пелопонес са Данайците от еврейското племе Дан дошли от Египет по времето на Мойсей.

    Коментиран от #80

    12:08 30.03.2026

  • 3 Теория на конспирацията

    65 9 Отговор
    Казах ви,че Турция е скритата лимонка.

    Коментиран от #13, #40

    12:10 30.03.2026

  • 4 мдааааааааа

    62 4 Отговор
    Ми НАТО, кво да го прайш..........

    Коментиран от #29

    12:12 30.03.2026

  • 5 Механик

    106 16 Отговор
    "Турската армия ще превземе Гърция и Кипър"
    Ми кво стана с "нато ни пази"? Гърция и Турция не бяха ли в нато?
    Член 5 ще има ли? И на коя страна ще е тоя ЧЛЕН?
    Пак сме от страната на булката, май?! Пак ли сме на страната на фашистите като през ВСВ?

    Коментиран от #11, #57

    12:12 30.03.2026

  • 6 Бендида

    73 2 Отговор
    Няма логика в това,,ежене". Трябва да нападнете реципрочно, тоест Израел. Доста арабе ( и не само) ще ви ударят по едно рамо.:)))

    Коментиран от #22, #72

    12:13 30.03.2026

  • 7 Мдаа

    97 30 Отговор
    Израел ако нападне Турция, Турция ще нападне Гърция. Само фес може да измисли такава тъпня.

    Коментиран от #15

    12:15 30.03.2026

  • 8 Я пък тоя

    54 4 Отговор
    Турция как се засили може и до Дунав да стигнат.
    Добре, че журналистите не са политици!

    12:15 30.03.2026

  • 9 Пич

    71 11 Отговор
    Много глупашко изказване!!! Сега на балканите се живее в относително добро състояние на мир и разбирателство ! Гърция няма влияние върху Израел, и не е виновна за тъпотиите му!!! Такива поведение на Турция би върнало религиозните войни! Ще доведе до нова христианска коалиция като предишният път, и може тогава никой да не я спре пред Истанбул !!! Глупаво е, защото никой не закача турците от балканските и съседи !!! Вижда се, че Турция има много врагове, не и трябва да прави и приятелите си такива !!!

    Коментиран от #30

    12:15 30.03.2026

  • 10 кой мy дpeмe

    69 7 Отговор
    само не разбрах ко общо има Гърция и Кипър с исраел

    Коментиран от #68, #71

    12:16 30.03.2026

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    28 44 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    За България да се присъедини към ОТОМАНСКАТА ИМПЕРИЯ е добър ход След разпадането на ЕС няма много опции

    Коментиран от #43

    12:17 30.03.2026

  • 12 джа галистанците

    12 15 Отговор
    ше едат гъби.едрени

    12:17 30.03.2026

  • 13 Поръсен с джоджен

    38 12 Отговор

    До коментар #3 от "Теория на конспирацията":

    Това за турция, че е скрита лимонка го виждах като бях на 14. Самия факт, че не са християни е напълно достатъчен да ви стане ясно, че тая няма да я бъде.

    12:18 30.03.2026

  • 14 Селянина с колелото

    55 6 Отговор
    Турците са принципно прави. Но защо Гърция и Кипър след като Израел е нападателя?! Турция да удари шамарите на мошетата, като може да направи комбина с Иран. Така поне 40-50 години лудите ще се кротнат.

    12:18 30.03.2026

  • 15 Механик

    48 37 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    Ако Турция превземе Гърция и Кипър, Израел попада в пълно обкръжение. Няма да има къде да бягат мошетата.
    Е това е идеята на Турция. Ама то трябва и да се мисли, а не да се дават обидни квалификации на по-умни от нас хора. Нали така

    Коментиран от #31

    12:18 30.03.2026

  • 16 Ще, ще

    19 4 Отговор
    Само с декларации не става. Една по една , една след една, държавите от БИ си "заминават". Не са научили още, че обединанието прави силата.

    12:19 30.03.2026

  • 17 пеШко

    28 3 Отговор
    НАТО... ще ни пази....май... Турция ли е по НАТО или Гърция....

    12:20 30.03.2026

  • 18 Тагаренко

    7 29 Отговор
    България, Гърция, Сърбия и Черна гора ще обсадят Одрин

    Коментиран от #49

    12:22 30.03.2026

  • 19 Сталин

    36 35 Отговор
    Браво на турската армия ,да дойде и в България да ни освободи от тикви прасета и Простокирчовци,няма да бъде по зле отколкото е сега

    12:22 30.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Има отговор

    33 13 Отговор

    До коментар #6 от "Бендида":

    На гръцките острови и в Кипър има огромни военни бази на САЩ и НАТО

    Коментиран от #34

    12:24 30.03.2026

  • 23 След като

    23 6 Отговор
    поскъпне храната от големите хранителни вериги ще останат само парко -местата , останало ще бъде разграбено за народа от народа...! Правителствата трябва да вземат решения и то бързо.....няма време,иначе монетарна система изчезва..!

    12:25 30.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 444

    19 3 Отговор
    Ако има нова гръзко-турска война тя ще се води и за Истанбул,Константинопол. Изобщо не е ясно кой на чия страна ще бъде при такава войан и какво ще се случи на Турция накрая. Най-лесното решение понякога е най-подвеждащото, но нека де.

    12:25 30.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 селяк

    25 8 Отговор
    тиа само да си не спомнят, че и България е близо, че тоа път Раша нема да ни спасява от турците...камо ли НАТО

    12:27 30.03.2026

  • 28 Ха ха ха

    12 23 Отговор
    Ердоган и компания бълнуват някакво измислено нападение от Израел.

    12:27 30.03.2026

  • 29 Европеец

    25 6 Отговор

    До коментар #4 от "мдааааааааа":

    Натюто скоро ще се нанатя.... Най ми хареса абзаца,,че "нито САЩ, нито Европа, нито Израел ще може да ги защити".... А допълнително видяхме и какво стана с краварските бази в персийските монархии....

    12:29 30.03.2026

  • 30 Имаше теория:

    8 5 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Турция до Албания и Адриатика. Картата на велика Турция все още се мотае из интернет. От тази гледна точка, от огъня на изток, Тюркие няма време да погледне на запад.

    12:30 30.03.2026

  • 31 Ретро спомен

    20 3 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Имаше един виц...
    ...-Брей,ти си бил гений?
    ...а онзи му отвръща сърдито:
    ...-Ти да не си нещо повече?

    12:30 30.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Долу ЕС и нато

    23 7 Отговор
    ще дойде време и България ще изяде шамарите! малките държави оцеляват само с покровител, сащ не е покровител, а поробител!

    12:31 30.03.2026

  • 34 Ко каза, ко?

    13 2 Отговор

    До коментар #22 от "Има отговор":

    Е,и? То и в Залива имаШЕ

    12:32 30.03.2026

  • 35 гост

    18 6 Отговор
    Не виждам връзката Израел напада Турция,а Турция напада Гърция и Кипър...значи това отдавна се замисля...

    12:32 30.03.2026

  • 36 От Кремъл:

    22 5 Отговор
    НАТО се оказа пробит диван

    12:32 30.03.2026

  • 37 Теслатъ

    17 9 Отговор
    Нетаняху да нападне Турция??? Глупости!!! Че, Биби е леко изперкал (меко казано) е едно, но няма признаци на безумие!!! Това би означавало ако не пълно унищожаване на Израел, то връщане в границите му от 1948 г. . Другият вариант е, повод и оправдание, който търси Турция не за война с Израел, а за военна инвазия в Гърция и Бг., и да..., в този случай, Европа и Щатите няма да гъкнат!!!

    12:33 30.03.2026

  • 38 това е лъжа

    12 3 Отговор
    защо настройвате хората един срещу друг!дано поне вземате гоуеми пари!

    Коментиран от #53

    12:37 30.03.2026

  • 39 Факти

    12 37 Отговор
    Израел може да посади гъби в Турция и да я приключи за един ден. Същото може да направи и с Иран. Ислямистите имат късмет, че евреите са цивилизовани и милостиви.

    Коментиран от #78

    12:38 30.03.2026

  • 40 Даа!

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "Теория на конспирацията":

    Каква скрита лимонка са комшиите? Имат си своята праволинейна политика.Те да са заплашили онези- богоизбраните - не са.Говорят непрекъснато за дипломатическо решение на войната.А такето ги заплашва.Ами да опитат! Това ще бъде тяхната фатална грешка! Ще се изправят срещу втората по численост и модерно въоръжена армия в Отанчо,и без конкуренция в централна и източна Европа.Кой ще ги спре? Така ще ги мелят,че Газа ще представлява детска игра.Онзи- клепара,пропуска географията в региона.

    Коментиран от #51

    12:38 30.03.2026

  • 41 Даа

    17 0 Отговор
    Гърция ще превземе България,ние Македония,те Албания,тя Косово и така до Лондон!

    12:38 30.03.2026

  • 42 Спиро

    10 3 Отговор
    Турция иска да си вземе островите щото отдавна счита, че са нейни и е останала само с два малки в Средиземно море. Просто Израел ще е повода да направи това...

    Коментиран от #48

    12:41 30.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    12 7 Отговор
    🤩 Турски журналист? 🥳 Турските " журналисти" не различават Австрия от Австралия, Швеция от Швейцария и т.н. Т

    12:43 30.03.2026

  • 45 Феникс

    12 2 Отговор
    Евреите за какви се имат, това са само десет милиона лимпени, ак не са щатите зад тях, са едно голямо фанатично нищо!

    Коментиран от #54

    12:44 30.03.2026

  • 46 Стрелата

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Браво бе важното е да ти вътре ъз дъно няма бухайййй бухаййй европееес.

    12:47 30.03.2026

  • 47 Някой

    1 1 Отговор
    НАТО-вски съюзници.

    12:50 30.03.2026

  • 48 Факти

    11 7 Отговор

    До коментар #42 от "Спиро":

    Островите са гръцки от 5+ хилядолетия. Турците са дошли от Централна Азия преди 5-6 века и нямат никакво право над тях.

    12:51 30.03.2026

  • 49 Калоян

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "Тагаренко":

    Ако това не е ирония,значи е много опасен и не на място ,,хумор"
    С тая ,,брилянтна дипломация" и без разсъдно лопчене, само ще дадем повод комшиите да си пуснат границата през Балкана.И нито Урси,нито Колективните,още по- малко Русия ,ще си мръднат пръста.Мислете преди приказките,поддържайте добри отношения с комшиите и всички останали,ако не искате да прекарате лятото си вместо в Анталия ,в окопите .

    12:53 30.03.2026

  • 50 Констатация

    5 5 Отговор
    Рано или късно, но Туркието може и да направи опит да вземе територии от Гърция и Бг.. Дедо Путин мечтаеше за "Многополюсен свят", просто защото Русия няма силата и моща на СССР, виждаме го с войната в УССР, това се отнася и за Щатите, оказа се, че Хегемона е... импотентен, мераци има, възможност - Йок!!! Многополюсния свят означава - Хаос и Войни, най-вече регионални, в които по-силните съседи ще окупират по-слабите и ще се обявят за регионални лидери.

    12:56 30.03.2026

  • 51 Факти

    12 13 Отговор

    До коментар #40 от "Даа!":

    Израел има ядрено оръжие, а Турция - не. С това се изчерпва въпроса кой е по-силен. Израел воюва толкова, колкото е нужно. Ислямистите играят по неговата свирка.

    Коментиран от #61, #62

    12:57 30.03.2026

  • 52 А ако

    7 1 Отговор
    хетите решат да си вземат бащинията върху която сега с р е Туркестан.

    12:58 30.03.2026

  • 53 селяк

    6 0 Отговор

    До коментар #38 от "това е лъжа":

    оти баце обединен народ немоа са командва лесно. затва имаме леви и десни, червени и сини и тем подоби

    12:59 30.03.2026

  • 54 Факти

    4 14 Отговор

    До коментар #45 от "Феникс":

    Добре, че Щатите им помагат да водят обикновена война. Иначе просто ще хвърлят атома и всичко ще приключи на секундата. Ще има обаче огромни цивилни жертви. Израел никой не може да ги бутне - независимо дали САЩ им помагат или не. Израел е печелил най-големите войни без никаква военна и финансова помощ от САЩ - 1948, 1956 и 1967 г.

    Коментиран от #58, #85

    13:04 30.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Простокурин

    8 3 Отговор
    И как ще стане това? натовска държава да напада друга натовска държава. Глупост на търкалета. Кой ли им верва?

    13:07 30.03.2026

  • 57 Там е проблемът, че Дедо Дончо

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    поиска НАТО да му помага в Иран, а пък другите държави от пакта отказаха и сега наистина и от този пакт има вероятност да остане само един член и то голям!

    Коментиран от #73

    13:09 30.03.2026

  • 58 оня с питон.я

    14 2 Отговор

    До коментар #54 от "Факти":

    Израел е история. Също като Украйна. Изкуствените държави имат малък срок на годност.

    13:09 30.03.2026

  • 59 Старчо

    6 7 Отговор
    Турците могат да решат да вземат отново България за има-няма 500 години. Щом русия извършва агресия срещу Украйна, защо Турция да може да нападне България? Какво ще ги спре турците?

    Коментиран от #70

    13:10 30.03.2026

  • 60 Ъъъъъ

    5 1 Отговор
    Тъй като Турция е в нато…. Какво ли ще предприеме сателита на израел - сащ, в случай че се израел нападне?
    Дали автоматично ще има чл. 5?

    13:11 30.03.2026

  • 61 НЛО

    9 2 Отговор

    До коментар #51 от "Факти":

    По тази логика например Пакистан ще реши да помага на Турция с ядрено оръжие и така до къде? До края на света? Много наивно изказване нали гъбата в Турция ще унищожи и Израел, че ей го къде е.

    13:12 30.03.2026

  • 62 Платен провокатор

    11 1 Отговор

    До коментар #51 от "Факти":

    То и САЩ има ЯО, а Виетнам нямаше, ама резултата какъв е ? Да не споменавам Афганистан.

    Коментиран от #76

    13:13 30.03.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Констатация до Факти

    5 4 Отговор
    """Израел има ядрено оръжие, а Турция - не."""" ------- В момента, руснаците строят в Тюркието АЕЦ с Четири реактора, нали се досещаш колко бързо след като АЕЦа в Тюркието заработи, у Тюркието може да се появи ядренно оръжие? Може би, поради тази причина турците не бързат открито да заявят за експанзионистичните си намерения!? А, и на територията на Тюркието има американски ядренни бомби, едва ли ще представлява проблем за турците да ги вземат.... ако се наложи!!!! Света навлиза в период на Турболентност и Непредсазуемост, живеем в "Интересни Времена"!!!!

    Коментиран от #79, #104

    13:15 30.03.2026

  • 65 дядо дръмпир-инфо

    0 7 Отговор
    Путин планира да използва пенсионните спестявания на 37 милиона руснаци, за да финансира войната си

    Коментиран от #84

    13:21 30.03.2026

  • 66 Сус бре шашкъни

    7 0 Отговор
    На Балканите никой никому няма да напада и да взема каквото и да е, ние тук сме хитри като костенурки, мир и либоф ще се шири из Балканот, ще си одим на гости, курорти, ядене, пиене и.... да думлада... да думладада... и така, нека другите да се бъхтят.

    13:23 30.03.2026

  • 67 Кривокрак Кривогледов

    1 0 Отговор
    Тебе виждам, мене гледам

    13:23 30.03.2026

  • 68 Ами кво

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "кой мy дpeмe":

    когато един грък се роди двама евреи плачат

    13:26 30.03.2026

  • 69 Някакъв

    2 4 Отговор
    журналист-комунист, писал нещо и копейките се екзалтираха :)

    13:27 30.03.2026

  • 70 Ще ги спре това че те...

    9 1 Отговор

    До коментар #59 от "Старчо":

    Изобщо не искат да си имат вземане и даване с България и българите, нито за 500г, нито за 5г, нито пък за 5часа, видяха последният път какво им се случи, загубиха си империята, и сега са захитрели, те с тяхната си пасмина едвам се оправят че и ние на главите им, хич и не си помислят, като минават през България си плюят в пазвите, и после като се приберат курбан правят.

    13:30 30.03.2026

  • 71 Ами защото

    6 5 Отговор

    До коментар #10 от "кой мy дpeмe":

    В Гърция и Кипър има израелски бази , които представляват тилови , как беше що Иран напада държави където има американски бази, те за това ще ги нападат

    13:30 30.03.2026

  • 72 Нямам повече вьпроси

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Бендида":

    А всичко има логика но трябва човек да умее да я види. Не забелязвате че говорят за Тракия .... а как -во е това и до кьде са границите Му ?!

    13:34 30.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Д-р Марин Белчев

    5 2 Отговор
    А, какво ще прави бай Ганя Балкански на гол тумбак с чифте пищови в тези ситуации? Настоящите политически елити само преди 5-6 години се чудиха дали имало нужда от Българска армия, защо да плащат пари за отбрана и други мега простотии! Апропопо, същите пацифисти натовци и в момента лапат големи заплати в МО и на други места. Това са хора с ниска историческа, техническа и геополитическа култура, но добри политически връзки, които им позволяват да цоцат непрестанно заплати, бонуси и командировки. А, сега тези същите ще ни въоръжават и отбраняват.

    Коментиран от #103

    13:37 30.03.2026

  • 76 Ха-ха

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Платен провокатор":

    Спомени Афганистан и сесере

    13:40 30.03.2026

  • 77 Малко бомбастично

    3 2 Отговор
    Гърция е много костелив орех, питайте Мусолини! Освен това Израел без САЩ не може дори да пръ..е, а камо ли да напада втората армия в НАТО, това е просто смешно и нелогично.Така, че всеки да си стои там, където е.Това е най-правилното решение!

    Коментиран от #81

    13:42 30.03.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА

    5 3 Отговор

    До коментар #64 от "Констатация до Факти":

    От къде си сигурен че Турция няма ядрено оръжие.
    Пакистан е брат на Турция и Азербайджан.
    Не бъди сигурен че няма ядрено оръжие дори и в Азербайджан !?

    13:43 30.03.2026

  • 80 Антикомуне

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Момче, стига писа изсмукани неща. Евреите не са съществували по времето на древна Елада.

    Данай (на старогръцки: Δαναός, Danaos; на латински: Danaus) в древногръцката митология е син на Бел и Анхиноя, дъщерята на Нил. Той имал и брат близнак на име Египт. А според Еврипид и още двама други братя – Кефей и Финей. Бел заселил Данай в Либия, а Египт – в Арабия. Египт нарекъл земята по своето име. От многото си жени имал петдесет сина, а Данай имал петдесет дъщери – Данаиди. Когато Данай и Египт почнали борбата за власт, Данай от страх пред синовете на Египт построил кораб и качил на него дъщерите си, за да ги спаси.

    13:43 30.03.2026

  • 81 Платен провокатор

    4 0 Отговор

    До коментар #77 от "Малко бомбастично":

    Гърция никакъв костелив орех не е, просто италиянеца се е помислил, и той за много велик. Виж му резултатите по другите фронтове. Гола вода.

    13:46 30.03.2026

  • 82 Не забравяйте, че накрая

    6 0 Отговор
    Ердоган винаги печели. За справка Либия, Карабах и Сирия

    13:46 30.03.2026

  • 83 а да видим

    4 2 Отговор
    Ако Израел нападне Турция то България ще окупира Северна Македония

    Коментиран от #91, #102

    13:47 30.03.2026

  • 84 Дядо Атлантик

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "дядо дръмпир-инфо":

    Добре че в евро натовска България отмениха пенсионирането - няма да доживеем до такива възрасти , каквито изискват законите ни .

    Коментиран от #95

    13:49 30.03.2026

  • 85 Така Така

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Факти":

    Хахаха печелил бил кво е печелил една война за 6 дни и стига толкова и не не я е спечелил сам. Видяхме ги колко струва армията им днес комедия за милиярди. ЯО няма да ги спаси ако думнат Иран ивритите ще се изпарят заедно с тях по съседски. Така че няма да го бъде тоз вариант

    13:50 30.03.2026

  • 86 Светът

    5 0 Отговор
    Се напълни с ненормалници. На управленски позиции и медийните им лакеи. За огромните стада овце да не говорим!

    13:52 30.03.2026

  • 87 Анджо

    3 0 Отговор
    Не разбрах коя е Западна Тракия .

    Коментиран от #92

    13:57 30.03.2026

  • 88 Карагюл

    7 2 Отговор
    Забрави за Русия, ако една сутрин Турция тръгне и до обед превземе Гърция, после обеда ще бъде унищожена от Русия. Въпреки че няма нищо общо, Русия се смята за наследник на Римската империя и няма да позволи Турция да превземе Гърция

    14:05 30.03.2026

  • 89 Пловдив

    4 1 Отговор
    За тези дето се чудят "защо Турция ще нападне Гърция и Кипър ако Израел я нападне" , защото преди време Гърция, Израел и Кипър подписаха договор за военно сътрудничество,и не обичат много Турция.

    14:07 30.03.2026

  • 90 111

    2 1 Отговор
    има ли още някой тук, който си мисли, че нато ни пази от някого?

    14:12 30.03.2026

  • 91 Пловдив

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "а да видим":

    За какво? Малко цигани имаме тук и още . Да учат албански,до няколко години ще се изравнят

    Коментиран от #97

    14:13 30.03.2026

  • 92 Баджо

    0 2 Отговор

    До коментар #87 от "Анджо":

    Турците смятат за Западна Тракия североизточните си части .

    Коментиран от #98

    14:18 30.03.2026

  • 93 Кенан

    1 3 Отговор
    Турция с фалиралата икономика ли ще напада. Не знаете колко е зле там в момента и на никого не му е до войни.

    Коментиран от #96

    14:19 30.03.2026

  • 94 Възмутен

    2 2 Отговор
    Какво стана бе господа козячета със "силното и сплотено" НАТО дето щяло да ни защитава. Турция не беше ли НАТО-вска държава а сега Израел щял да я напада. Сега господарите ви на кого ще помагат на Израел или на Турция - какво стана с прословутия чл.5 - май го хванахте яко. Ама пък турците щели да "освобождават западна Тракия" - това не беше ли в България - май пак ще се наложи да обръщате палачинката и да нахлюпвате фесове.

    Русофобите преди 1944 ни докараха до 2 национални катастрофи а сега до трета.

    14:19 30.03.2026

  • 95 тримата мизантропа!

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Дядо Атлантик":

    мога да кажа , че еднакво презирам и лудия и ушатия и идееота!просто се опитвам да бъда коректен,тоест обективен ,но явно не се схваща защото сте разделени от власта на фили и фоби!Ако искате победа трябва да се обедините в Българи!

    Коментиран от #100

    14:20 30.03.2026

  • 96 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "Кенан":

    "Турция с фалиралата икономика ли ще напада"

    Да бе пък икономиката на евреите цъфти и върже - ако не са 40 милиарда помощи от краварника всяка година евреите няма да ги има - ти нещо израелско да си си купил.

    14:22 30.03.2026

  • 97 Всъщност

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "Пловдив":

    Бъзика се пипа . А в РСМ вече са се изравнили : Албанския от години е официален език , а още 2021г : " 24,30% албанци (58,44% са македонци)."

    14:22 30.03.2026

  • 98 Баджо

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Баджо":

    За Източна , извинявайте .

    14:24 30.03.2026

  • 99 факуса

    1 0 Отговор
    ердо вместо да се чуди как да се върти,да почнат с иран да издумкат израел и да го приключат

    Коментиран от #101

    14:25 30.03.2026

  • 100 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "тримата мизантропа!":

    "Ако искате победа трябва да се обедините в Българи!"

    Е как да се обединим като някои "българи" вече 36 години продават България на господарите си и за тях интересите на България не са важни а единственото важно са интересите на господарите им. Никой от тях не си зададе въпроса защо условието да ни приемат в НАТО беше да нарежем въоръжението си и да затрием армията си. На кого му трябва "съюзник" без въоръжение па макар и старо - даже и старите Миг-15 и Миг-17 съвсем лесно могат да се превърнат в дронове много по-добри от Шахедите - какво те интересува тогава че ресурса на двигатели и планер са изтекли.

    Но когато окупираш държава първата работа ти е да унищожиш въоръжението им и да затриеш армията им.

    14:31 30.03.2026

  • 101 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "факуса":

    "с иран да издумкат израел и да го приключат"

    Е така де ама Израел без краварите самите иранци ще го приключат набързо ама сега Турция е НАТО-вска държава с втората по големина армия след САЩ и това значи двете най-големи армии в НАТО да се сбият.

    14:37 30.03.2026

  • 102 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "а да видим":

    С какво?!С банани ли?!Е поне банани от 1998 до сега имаме!

    14:52 30.03.2026

  • 103 Драйвинг Плежър

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Д-р Марин Белчев":

    Споко!Членя на оня НАТЮ-ще ни пази!

    14:54 30.03.2026

  • 104 истината

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Констатация до Факти":

    Ако ставаше толкова лесно Иран поне от 20 години щеше да има ядрено оръжие. Фесовете ако вземат да се ежат много ще ги разпаднат на съставни държави. Кюрдите отдавна си чакат обещаната още от Ататюрк държава. Сега ще бъде точно моментът за това ако скочат на Израел.

    14:58 30.03.2026

  • 105 да да

    0 0 Отговор
    Ирак, Либия..къде са техните лидери..Натаняху каза на Ердоган..внимавай какво правиш и виж Садам и Кадафи..а вече и аятола го няма..Не следва някой си журналист да се прави на велик..щели да превземат Гърция , Кипър..Имате оръжие от САЩ..и нали знаете всичко ще спре и за един месец ще клекнете..Разбирам ви..не вярвате..но всичко пише в големите книги..и то ще се сбъдне..Турция ке ще падне..това каза Ванга..

    15:14 30.03.2026

  • 106 да да

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

