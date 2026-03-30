Турски журналист: Турската армия ще превземе Гърция и Кипър, ако Израел направи фаталната грешка да ни нападне

Турски журналист, близък до президента Реджеп Ердоган, предупреди, че Израел може да нападне Турция след Иран, но това ще бъде „фатална грешка“, на която Анкара ще отговори.

Ибрахим Карагюл, колумнист във вестник Yeni Şafak, в последните си публикувани статии е особено критичен към войната, която САЩ и Израел започнаха срещу Иран.

Карагюл пише, че САЩ и Израел не са постигнали никакъв военен успех срещу Иран, освен брутални атаки. Те бомбардираха девическо училище, цивилни райони, иранска инфраструктура и енергийни ресурси. Твърдяха, че са довършили Иран, но Иран стои здраво. Твърдяха, че режимът ще падне, но той стана по-силен.

САЩ и Израел твърдяха, че са унищожили иранската армия, флота им, военновъздушните им сили, но Иран атакува американски бази и дори принуди американски самолетоносач да напусне региона.

Карагюл казва, че подкрепяйки терористичната държава Израел и убиеца Нетаняху, САЩ са преживели най-голямото си поражение и провал от Студената война насам.

Израелски източници вече започнаха да правят изявления от рода на „след Иран е ред на Турция“. Те са толкова заслепени от ярост, толкова объркани, че не са способни да си представят цената, която ще платят за тази арогантност, посочва турският журналист.

Но ако след Иран нападнат и Турция, и ако допуснат такава фатална грешка, Турция първо ще окупира островите в Егейско море. След това ще освободи Западна Тракия и дори ще окупира цяла Гърция. След това ще завземе цял Кипър.

Нито САЩ, нито Европа, нито Израел могат и няма да ги защитят. Ще бъдат оставени напълно сами!

Ибрахим Карагюл казва още, че Турция ще нахлуе и в Израел и ще разруши Тел Авив. Правото на Израел да бъде държава ще бъде отнето.

Анализаторът посочва, че САЩ и Израел са имали идея да настроят сунитските арабски страни срещу Иран, което е щяло да предизвика безкрайна регионална война. Дори най-близките съюзници на САЩ и най-верните приятели на Израел не се хванаха на тази игра, не се хванаха в капана. Карагюл заявява, че САЩ и Израел са се опитали да въвлекат и Турция и Азербайджан, но Анкара и тюркският свят не са паднали в този капан.