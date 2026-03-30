Изтребители F-16 прехванаха граждански самолет до имението на Тръмп

Граждански самолет навлезе в зоната, временно забранена за полети, край имението на американския президент Доналд Тръмп в щата Флорида "Мар а лаго" и бе прехванат от изтребители F-16, предаде ДПА, като се позова на Северноамериканското командване за въздушно-космическа отбрана (НОРАД), съобщи БТА.
Изтребителите изстреляха сигнални ракети, за да привлекат вниманието на пилота или да влязат в контакт със самолета. След това те го изведоха по безопасен начин от забранената за полети зона.
Сигналните ракети поначало изгарят изцяло във въздуха, така че не е създаден риск за хората на земята, заяви командването.
Военните не поясниха колко изтребителя са били вдигнати и какъв тип е бил гражданският самолет.
В района на имението "Мар а Лаго" често се налагат временни ограничения на въздушния трафик, когато президентът е там. Доналд Тръмп прекарва много уикенди в имението, особено през зимата. Той бе там и през току-що отминалите почивни дни.
5 Грамофон свири, майка плаче
Коментиран от #13
12:40 30.03.2026
6 Принцът на ОАЕ!
До коментар #1 от "Дончо":Щом е така...никакво целуване на...!
12:40 30.03.2026
12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
До коментар #9 от "Оня":Няма паяжина, щото има телохранители, които се грижат да не хваща...
13:00 30.03.2026
13 Глас от бункера
До коментар #5 от "Грамофон свири, майка плаче":Не сме ние!Краснов наш!
13:04 30.03.2026
14 Ние с гайдите
До коментар #8 от "Овчар":САЩ винаги могат да разчитат на Саудитска Арабия:,Обединените Арабски емирства , Бахрейн Кувейт , Турция , Пакистан ... И то само във региона на войната . Мюсюлманите имат съперничество сунити -шиити , и не са единни , като католиците и англосаксонците . По-скоро да като нас , славяните и православните .
15 Атина Палада
До коментар #14 от "Ние с гайдите":Сунити и шиити в Исляма са като католици и православни в християнството..За какви англосакси и славяни пишеш?:)
13:15 30.03.2026