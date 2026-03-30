Изтребители F-16 прехванаха граждански самолет до имението на Тръмп

Граждански самолет навлезе в зоната, временно забранена за полети, край имението на американския президент Доналд Тръмп в щата Флорида "Мар а лаго" и бе прехванат от изтребители F-16, предаде ДПА, като се позова на Северноамериканското командване за въздушно-космическа отбрана (НОРАД), съобщи БТА.

Изтребителите изстреляха сигнални ракети, за да привлекат вниманието на пилота или да влязат в контакт със самолета. След това те го изведоха по безопасен начин от забранената за полети зона.

Сигналните ракети поначало изгарят изцяло във въздуха, така че не е създаден риск за хората на земята, заяви командването.

Военните не поясниха колко изтребителя са били вдигнати и какъв тип е бил гражданският самолет.

В района на имението "Мар а Лаго" често се налагат временни ограничения на въздушния трафик, когато президентът е там. Доналд Тръмп прекарва много уикенди в имението, особено през зимата. Той бе там и през току-що отминалите почивни дни.