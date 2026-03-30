Изтребители F-16 прехванаха граждански самолет до имението на Тръмп

30 Март, 2026 12:36 1 504 15

Военните не поясниха колко изтребителя са били вдигнати и какъв тип е бил гражданският самолет

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Граждански самолет навлезе в зоната, временно забранена за полети, край имението на американския президент Доналд Тръмп в щата Флорида "Мар а лаго" и бе прехванат от изтребители F-16, предаде ДПА, като се позова на Северноамериканското командване за въздушно-космическа отбрана (НОРАД), съобщи БТА.

Изтребителите изстреляха сигнални ракети, за да привлекат вниманието на пилота или да влязат в контакт със самолета. След това те го изведоха по безопасен начин от забранената за полети зона.

Сигналните ракети поначало изгарят изцяло във въздуха, така че не е създаден риск за хората на земята, заяви командването.

Военните не поясниха колко изтребителя са били вдигнати и какъв тип е бил гражданският самолет.

В района на имението "Мар а Лаго" често се налагат временни ограничения на въздушния трафик, когато президентът е там. Доналд Тръмп прекарва много уикенди в имението, особено през зимата. Той бе там и през току-що отминалите почивни дни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дончо

    18 1 Отговор
    Саенасрал

    Коментиран от #6

    12:38 30.03.2026

  • 2 Сакън!

    14 1 Отговор
    Човек да не се поразходи с частният си самолет...?!

    12:38 30.03.2026

  • 3 Дончо

    12 1 Отговор
    Саенасрал

    12:39 30.03.2026

  • 4 Пич

    18 1 Отговор
    Тръмп живее в постоянен страх !!! И основателно! Но, заради собствената си тъпотия !!!

    12:39 30.03.2026

  • 5 Грамофон свири, майка плаче

    11 2 Отговор
    Или е руски или ирански🤣🤣🤣

    Коментиран от #13

    12:40 30.03.2026

  • 6 Принцът на ОАЕ!

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дончо":

    Щом е така...никакво целуване на...!

    12:40 30.03.2026

  • 7 Бай Брадър

    7 0 Отговор
    Вижда 👁👁 всьо

    12:41 30.03.2026

  • 8 Овчар

    16 0 Отговор
    Скоро целия ислямски свят ще започне да стреля в една посока...! Неизбежно е..!

    Коментиран от #14

    12:42 30.03.2026

  • 9 Оня

    11 0 Отговор
    Тръмпона се събужда Мешания му носи кафе а той благородно отказва: Бързам щото днес пак трябва да разгромявам Иран! Мелания: Стига с тоя Иран бе ще хвана паяжина вече!

    Коментиран от #12

    12:54 30.03.2026

  • 10 Амиии

    8 0 Отговор
    То тва е било некоя Антонов-ка дето е ръсила ливадата на Мелания против кърлежи и буби.

    12:56 30.03.2026

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 0 Отговор
    Чудя се, Рижото ПСЕ дали е напълнило памперса...

    12:59 30.03.2026

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Оня":

    Няма паяжина, щото има телохранители, които се грижат да не хваща...

    13:00 30.03.2026

  • 13 Глас от бункера

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Грамофон свири, майка плаче":

    Не сме ние!Краснов наш!

    13:04 30.03.2026

  • 14 Ние с гайдите

    0 9 Отговор

    До коментар #8 от "Овчар":

    САЩ винаги могат да разчитат на Саудитска Арабия:,Обединените Арабски емирства , Бахрейн Кувейт , Турция , Пакистан ... И то само във региона на войната . Мюсюлманите имат съперничество сунити -шиити , и не са единни , като католиците и англосаксонците . По-скоро да като нас , славяните и православните .

    Коментиран от #15

    13:05 30.03.2026

  • 15 Атина Палада

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ние с гайдите":

    Сунити и шиити в Исляма са като католици и православни в християнството..За какви англосакси и славяни пишеш?:)

    13:15 30.03.2026