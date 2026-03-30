Косово ще изпрати войски в Газа като част от международни стабилизационни сили

Косово одобри изпращането на войски в Газа, съобщава "Ройтерс", цитирана от News.bg.

Те ще се включат в международни сили за сигурност като част от инициатива, подкрепена от САЩ след миналогодишното примирие между Израел и "Хамас".

Няколко държави, сред които Индонезия, Мароко, Казахстан и Албания, са се ангажирали да изпратят войски към Международните стабилизационни сили, за да поддържат мира и да подпомогнат преходна администрация в Газа под ръководството на "Съвета за мир" на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Правителството на Косово заяви, че Министерството на отбраната е взело решение да изпрати сили в Газа, след като е получило покана от САЩ през декември.

„Готови сме да участваме и да помагаме на народа на Газа, защото самите ние сме били и сме бенефициенти на международни сили от 1999 г. насам“, заяви премиерът Албин Курти.

Правителството не разкрива броя на военнослужещите, които ще бъдат изпратени.

Насилието в Газа продължава, като израелската армия е нанесла удари, при които са убити над 680 палестинци след началото на примирието с „Хамас“ през ноември. По данни, от началото на войната през октомври 2023 г. жертвите надхвърлят 72 000 души.

Косово, балканска страна с население от около 1,6 милиона души, е съюзник на САЩ, които подкрепиха независимостта ѝ от Сърбия през 2008 г.