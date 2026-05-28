Нетаняху: Израел ще разшири контрола си над Газа до 70%

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е разпоредил на израелската армия да не се съобразява с условията на примирието, влязло в сила през октомври, и да разшири контрола си върху около 70% от ивицата Газа, съобщава Франс прес, позовавайки се на видео, излъчено от израелска телевизия, предава БТА.

„В момента сме хванали „Хамас“ за гърлото. Сега контролираме 60% от територията на ивицата. Знаете, че бяхме на 50 (процента, след влизането на примирието в сила), сега сме на 60. Моята заповед е да се придвижим на 70 процента“, заяви Нетаняху по време на конференция в окупирания Западен бряг.

Част от изказването му е публикувана в сайта на израелската телевизия „Канал 12“.