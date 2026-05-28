Нетаняху: Израел ще разшири контрола си над Газа до 70%

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е разпоредил на израелската армия да не се съобразява с условията на примирието, влязло в сила през октомври, и да разшири контрола си върху около 70% от ивицата Газа, съобщава Франс прес, позовавайки се на видео, излъчено от израелска телевизия, предава БТА.
„В момента сме хванали „Хамас“ за гърлото. Сега контролираме 60% от територията на ивицата. Знаете, че бяхме на 50 (процента, след влизането на примирието в сила), сега сме на 60. Моята заповед е да се придвижим на 70 процента“, заяви Нетаняху по време на конференция в окупирания Западен бряг.
Част от изказването му е публикувана в сайта на израелската телевизия „Канал 12“.
1 Гост
НАШЕСТВЕНИЦИ!
20:28 28.05.2026
4 Путин
До коментар #1 от "Гост":Имат право понеже не са многоходови олигофрени.
20:31 28.05.2026
6 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #1 от "Гост":Богоизбран народ, кво да ги праиш!🐖🤣🥳👍
20:32 28.05.2026
7 Д-р Ментал
Антисемитизма днес вече не е престъпление а задължение за всеки свободен човек!
20:35 28.05.2026
9 Сега Путин ли си
До коментар #4 от "Путин":Преди малко беше майор Деянов . Абе, Гълъбова пита за теб.
20:36 28.05.2026
11 Швейк
Не разбирам Нетаняху какво се мота още и с Иран и с ивицата Газа.
20:43 28.05.2026
12 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #11 от "Швейк":А ние имаме чикибойни глави!🤣🥳🥳🥳🖕
20:46 28.05.2026
15 Да,бе
20:56 28.05.2026
18 а дано!!!
До коментар #15 от "Да,бе":ще има световни празнества поне седмица !!!
21:08 28.05.2026
19 не позна
До коментар #1 от "Гост":Не са нашественици. Газа е територия на Израел. Ивицата е отвоювана от Египет през Шестдневната война през 1967 г. Това е указано в мирния договор между Египет и Израел. През 1996 е изградена оградата. През лятото на 2005 г. по решение на израелското правителство около 5000 еврейски заселници се изтеглят от Ивицата Газа.
21:14 28.05.2026
22 Опитите продължават
До коментар #15 от "Да,бе":Опитите продължават вече 3000 години. Мнозина си счупиха главите.
21:23 28.05.2026
23 Петкан
До коментар #21 от "Иван":Русия засега е закъсала в околностите на Мала Токмачка.
21:24 28.05.2026
24 Да,бе
До коментар #22 от "Опитите продължават":Преди 3000 години само козите в Египет са контактували с юдеи...За сексуални контакти става въпрос и за туй и до сега смърдят и са грозни,ама не е от козите...
21:32 28.05.2026
