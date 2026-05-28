Нетаняху: Израел ще разшири контрола си над Газа до 70%

28 Май, 2026 20:26 712 25

Премиерът заявява, че армията е получила заповед да игнорира условията на примирието

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е разпоредил на израелската армия да не се съобразява с условията на примирието, влязло в сила през октомври, и да разшири контрола си върху около 70% от ивицата Газа, съобщава Франс прес, позовавайки се на видео, излъчено от израелска телевизия, предава БТА.

„В момента сме хванали „Хамас“ за гърлото. Сега контролираме 60% от територията на ивицата. Знаете, че бяхме на 50 (процента, след влизането на примирието в сила), сега сме на 60. Моята заповед е да се придвижим на 70 процента“, заяви Нетаняху по време на конференция в окупирания Западен бряг.

Част от изказването му е публикувана в сайта на израелската телевизия „Канал 12“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    20 2 Отговор
    Защо,с какво право,които сте вие?
    НАШЕСТВЕНИЦИ!

    Коментиран от #4, #6, #19

    20:28 28.05.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 4 Отговор
    А в България има 80% много умни хора!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    20:29 28.05.2026

  • 3 Путин

    4 16 Отговор
    Не можем да им кажем нищо защото сме най-пр 0 стите на Вселената.

    20:30 28.05.2026

  • 4 Путин

    3 16 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Имат право понеже не са многоходови олигофрени.

    Коментиран от #9

    20:31 28.05.2026

  • 5 Светът,

    28 2 Отговор
    Да спре този евреин! Изби цял народ. Деца ,жени всичко наред.И целият Свят гледа и мълчи.

    20:32 28.05.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Богоизбран народ, кво да ги праиш!🐖🤣🥳👍

    20:32 28.05.2026

  • 7 Д-р Ментал

    19 2 Отговор
    Абсолютни терористи и окупатори

    20:35 28.05.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    20 2 Отговор
    Крадците и убийците продължават с престъпленията си - ЕВРОПА СПИ!
    Антисемитизма днес вече не е престъпление а задължение за всеки свободен човек!

    20:35 28.05.2026

  • 9 Сега Путин ли си

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    Преди малко беше майор Деянов . Абе, Гълъбова пита за теб.

    20:36 28.05.2026

  • 10 И Киев е Руски

    11 2 Отговор
    Това копе.е още ли е жи.О

    20:41 28.05.2026

  • 11 Швейк

    2 18 Отговор
    По данни на руската ФСБ Израел разполага с около 200 ядрени бойни глави.
    Не разбирам Нетаняху какво се мота още и с Иран и с ивицата Газа.

    Коментиран от #12

    20:43 28.05.2026

  • 12 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Швейк":

    А ние имаме чикибойни глави!🤣🥳🥳🥳🖕

    20:46 28.05.2026

  • 13 Kaлпазанин

    7 2 Отговор
    И за какво са тогава тези примирия ???

    20:50 28.05.2026

  • 14 Тия двата микрофона

    8 2 Отговор
    директно в гърлото.

    20:50 28.05.2026

  • 15 Да,бе

    7 2 Отговор
    Израел ще изчезне от картата на света,но тоя път завинаги...И много изроди няма да се родят

    Коментиран от #18, #22

    20:56 28.05.2026

  • 16 алоо брюкселските зелки

    7 1 Отговор
    нещо санкции това онова за тоя нацист???

    21:06 28.05.2026

  • 17 ИДВА ДЕНЯ

    10 1 Отговор
    В КОЙТО АРАБИТЕ ЩЕ РАЗШИРЯТ КОНТРОЛА НАД ИЗРАЕЛ НА 110 %.

    21:06 28.05.2026

  • 18 а дано!!!

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Да,бе":

    ще има световни празнества поне седмица !!!

    21:08 28.05.2026

  • 19 не позна

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Не са нашественици. Газа е територия на Израел. Ивицата е отвоювана от Египет през Шестдневната война през 1967 г. Това е указано в мирния договор между Египет и Израел. През 1996 е изградена оградата. През лятото на 2005 г. по решение на израелското правителство около 5000 еврейски заселници се изтеглят от Ивицата Газа.

    21:14 28.05.2026

  • 20 Евро-Атлантик

    2 1 Отговор
    Австрийският художник нямаше да позволи подобно нещо.

    21:18 28.05.2026

  • 21 Иван

    3 1 Отговор
    Русия да наложи контрол над 70% от територията на Румъния и 71% над територията на Полска К..

    Коментиран от #23

    21:21 28.05.2026

  • 22 Опитите продължават

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Да,бе":

    Опитите продължават вече 3000 години. Мнозина си счупиха главите.

    Коментиран от #24

    21:23 28.05.2026

  • 23 Петкан

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Иван":

    Русия засега е закъсала в околностите на Мала Токмачка.

    21:24 28.05.2026

  • 24 Да,бе

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Опитите продължават":

    Преди 3000 години само козите в Египет са контактували с юдеи...За сексуални контакти става въпрос и за туй и до сега смърдят и са грозни,ама не е от козите...

    21:32 28.05.2026

  • 25 1111

    1 1 Отговор
    От известно време изказванията на Нетаняху изглеждат много съмнителни - появил се в неназована телевизия, писал в някви социални мрежи, западни агенции цитират съмнителни източници. Май Ушьол...

    21:35 28.05.2026