САЩ изпратиха специални сили в Иран за спасяването на пилота

САЩ изпратиха специални сили в Иран, за да издирват един от изчезналите пилоти на свален американски изтребител, съобщава Telegraph. Двама членове на екипажа са катапултирали, което е предизвикало надпревара между Техеран и Вашингтон за намиране на пилотите.

„Един е спасен по време на операция, включваща два американски военни хеликоптера и нисколетящ танкер“, се посочва в изданието.

Ден преди това Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) обяви, че е свалил втория изтребител F-35 от началото на американската и израелската агресия. Tasnim първоначално съобщи, че военните може да са заловили пилота на самолета, който се е катапултирал. По-късно се появиха съобщения, че Техеран е предложил награда за залавянето на пилота, което противоречи на доклада на иранската информационна агенция.

Освен това медиите не уточниха кой самолет е пилотирал пилотът, тъй като имаше съобщения, че иранските военновъздушни сили са свалили F-15. Имаше и противоречива информация относно броя на пилотите, тъй като F-35 е едноместен самолет, докато най-новите модификации на F-15 са двуместни самолети.