Новини
Свят »
Франция »
Натоварен график! Френската армия вдигнала изтребители 11 пъти за седмица заради руски военни самолети

Натоварен график! Френската армия вдигнала изтребители 11 пъти за седмица заради руски военни самолети

4 Юни, 2026 16:49 761 14

  • франция-
  • нато-
  • изтребители-
  • русия-
  • балтийско море-
  • рафал

Мисията на НАТО осигурява защита на въздушното пространство на трите балтийски държави - Естония, Латвиа и Литва - чрез ротационно разполагане на изтребители на алианса, с цел компенсиране на ограниченията в техните собствени въздушни способности

Натоварен график! Френската армия вдигнала изтребители 11 пъти за седмица заради руски военни самолети - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Френски военни самолети са били вдигнати 11 пъти през последната седмица в рамките на мисията на NATO за патрулиране на въздушното пространство над Балтийско море, съобщи говорител на френските въоръжени сили, цитиран от "Ройтерс".

Мисията на НАТО осигурява защита на въздушното пространство на трите балтийски държави - Естония, Латвиа и Литва - чрез ротационно разполагане на изтребители на алианса, с цел компенсиране на ограниченията в техните собствени въздушни способности. Самолетите се вдигат в готовност за бойни задачи, за да прехващат неидентифицирани или несъответстващи на правилата въздушни цели.

Гийом Верне заяви на седмичен брифинг, че необичайно високият брой прехващания може да е сигнал, че Русия демонстрира сила през седмица, в която страната е домакин на годишния си Международен икономически форум в Санкт Петербург.

"Френският отряд, разположен в мисията "Въздушно патрулиране на Балтийско море", извърши множество прехващания на руски военни самолети, летящи без летателни планове или радиовръзка", заяви Верне, като уточни, че сред засечените летателни средства има въоръжени изтребители, разузнавателни и транспортни самолети.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    15 1 Отговор
    шубе ги и има защо !
    виновни са

    16:53 04.06.2026

  • 2 Сандо

    18 1 Отговор
    Що пари изгоряха в небето заради бръмбърите в главите на еврокретените,накачулили се по върховете на властта.А бедността и мизерията вече тропат по вратите!

    Коментиран от #4

    16:53 04.06.2026

  • 3 Ердоган

    3 11 Отговор
    Сваляй!После кротуват.

    Коментиран от #10

    16:54 04.06.2026

  • 4 Колективен руски крепостен

    2 14 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    16:54 04.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    20 1 Отговор
    Франция има ли граница с Русия?

    16:55 04.06.2026

  • 6 хехе

    16 0 Отговор
    незнаех че руснаците тлябва да докладват летателните си планове на НАТО.

    17:01 04.06.2026

  • 7 Бай Араб

    10 0 Отговор
    С танковете в Украйна не им провървя,сега вадят самолетите

    17:04 04.06.2026

  • 8 604

    12 0 Отговор
    Де е франсия де е раша........

    17:09 04.06.2026

  • 9 Бай Араб

    10 0 Отговор
    Френските мнннтт. чии ,явно са напълнили. догоре розовите кюлоти,шюбето си е голям страх !

    17:10 04.06.2026

  • 10 Османагич 🇹🇷

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ердоган":

    Къв Ердоган си бе турскоговорящ маннн.гауу ?

    17:12 04.06.2026

  • 11 Гост

    10 0 Отговор
    Начи, туй кът да си ходиш по улицата, пофтарям улицата, и от двора зад оградата да те лае пинчер! Е баш същото си е!!! Докато разбереш това що ва насекомо е, и тя улицата свършила!!!

    17:13 04.06.2026

  • 12 И като

    7 0 Отговор
    ги вдига има ли ефект или "кучетата лаят кервана си върви..."

    17:18 04.06.2026

  • 13 Механик

    6 0 Отговор
    Само да отбележа, че думите ФРЕНСКА и АРМИЯ могат да съществуват в едно единствено изречение и то е : "ФРЕНСКА АРМИЯ, няма".
    Французите не стават за войници и това винаги е било така. Точно по тази причина крал Луи-Филип през 1831-ва година създава (обърнете внимание на първата думичка) ЧУЖДЕСТРАНЕН ЛЕГИОН. В него служат хора от други националности, защото всяка друга нация е по-боеспособна от французина.

    17:36 04.06.2026

  • 14 Под 10 не се броят

    5 0 Отговор
    На пълните ли гащеризоните

    17:36 04.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания