Натоварен график! Френската армия вдигнала изтребители 11 пъти за седмица заради руски военни самолети

Френски военни самолети са били вдигнати 11 пъти през последната седмица в рамките на мисията на NATO за патрулиране на въздушното пространство над Балтийско море, съобщи говорител на френските въоръжени сили, цитиран от "Ройтерс".
Мисията на НАТО осигурява защита на въздушното пространство на трите балтийски държави - Естония, Латвиа и Литва - чрез ротационно разполагане на изтребители на алианса, с цел компенсиране на ограниченията в техните собствени въздушни способности. Самолетите се вдигат в готовност за бойни задачи, за да прехващат неидентифицирани или несъответстващи на правилата въздушни цели.
Гийом Верне заяви на седмичен брифинг, че необичайно високият брой прехващания може да е сигнал, че Русия демонстрира сила през седмица, в която страната е домакин на годишния си Международен икономически форум в Санкт Петербург.
"Френският отряд, разположен в мисията "Въздушно патрулиране на Балтийско море", извърши множество прехващания на руски военни самолети, летящи без летателни планове или радиовръзка", заяви Верне, като уточни, че сред засечените летателни средства има въоръжени изтребители, разузнавателни и транспортни самолети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
виновни са
16:53 04.06.2026
2 Сандо
Коментиран от #4
16:53 04.06.2026
3 Ердоган
Коментиран от #10
16:54 04.06.2026
4 Колективен руски крепостен
До коментар #2 от "Сандо":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
16:54 04.06.2026
5 Последния Софиянец
16:55 04.06.2026
6 хехе
17:01 04.06.2026
7 Бай Араб
17:04 04.06.2026
8 604
17:09 04.06.2026
9 Бай Араб
17:10 04.06.2026
10 Османагич 🇹🇷
До коментар #3 от "Ердоган":Къв Ердоган си бе турскоговорящ маннн.гауу ?
17:12 04.06.2026
11 Гост
17:13 04.06.2026
12 И като
17:18 04.06.2026
13 Механик
Французите не стават за войници и това винаги е било така. Точно по тази причина крал Луи-Филип през 1831-ва година създава (обърнете внимание на първата думичка) ЧУЖДЕСТРАНЕН ЛЕГИОН. В него служат хора от други националности, защото всяка друга нация е по-боеспособна от французина.
17:36 04.06.2026
14 Под 10 не се броят
17:36 04.06.2026