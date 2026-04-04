Затвориха граничен пункт между Ирак и Иран след смъртоносен въздушен удар

4 Април, 2026 15:10 4 028 19

Един иракски цивилен е убит по време на нападението

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Граничен пункт, свързващ Ирак с Иран, е бил обект на въздушен удар, като иранската държавна информационна агенция Тасним съобщава, че при атаката е убит един иракски цивилен.

Ръководителят на иракските гранични пристанища Омар ал-Уаели обяви спирането на търговския трафик и движението на пътници през граничния пункт Шаламче в резултат на въздушния удар.

Това решение, каза той, е взето след въздушен удар от иранска страна, който е довел до смъртта на един иракски гражданин и раняването на петима други близо до иракския граничен пункт.

Видео, разпространявано в социалните медии от мястото на граничния пункт, показва кълбест черен дим и щети, причинени на вътрешността на сградата, с разпръснати отломки наоколо.

Жизненоважна транзитна точка: Обикновено граничният пункт Шаламче се използва от иракски и ирански пътници за заминаване и пристигане по суша, особено по време на празнични сезони и периоди на религиозни поклонения.

По време на ирано-иракската война през 80-те години на миналия век, граничният пункт се превръща в една от основните фронтови линии на войната. Иракските сили го използваха като ключов маршрут за нахлуване в началото на конфликта, а районът стана свидетел на едни от най-тежките и смъртоносни боеве в този конфликт.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    21 8 Отговор
    Златният час“ след приземяването
    Първото нещо, което е направил, е да се отдалечи възможно най-бързо от парашута си. Оранжево-белите парашути са огромни маркери, които иранските дронове и местните пастири виждат веднага. Той вероятно е заровил или скрил екипировката си, за да не оставя следи.
    2. Скриване през деня, движение през нощта
    В иранската пустиня и планини той не може да върви през деня, защото е лесна мишена.
    Денем: Намира гъста растителност, скална цепнатина или пещера. Покрива се с камуфлажно фолио, което спира топлинното му излъчване, за да не го засекат иранските термални камери.
    Нощем: Използва прибори за нощно виждане (които са част от екипировката му), за да се придвижва към предварително начертани „точки за изтегляне“.
    3. Вода и храна
    Това е най-голямото предизвикателство в този сух район.
    Носи малко количество вода в пакети, но трябва да намери източник. Използва таблетки за пречистване или специални филтри тип „сламка“.
    Храната е последен приоритет – тялото може да издържи седмици без нея, но той има висококалорични блокчета в оцеляващия си пакет.
    4. Радиомълчание
    Той не държи радиото си постоянно включено. Иранците имат техника за засичане на радиосигнали (Direction Finding). Той го включва само в точно определени „прозорци“ от време (секунди), за да изпрати кодиран сигнал „Жив съм“ или координати на американските самолети, които кръжат над него.
    5. Психическа устойчивост
    Най-трудното е изолацията. Той знае, че за главата м

    Коментиран от #4, #5, #18

    15:12 04.04.2026

  • 2 Наблюдател

    24 4 Отговор
    И този филм в който се убиват хора под чужд флаг сме го гледали много пъти.

    15:14 04.04.2026

  • 3 Да се знае!

    30 9 Отговор
    ирано-иракската война през 80-те години на миналия век - тя беше по вина на САЩ. Пак настроиха иракчани срещи иранци.

    Коментиран от #19

    15:15 04.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ....

    21 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Всичко написано е вярно, ако си военен пилот от 90-те. Днес си звъниш най-спокойно от сателитния телефон и даваш на спасителите точните координати и направление по което се движиш. Фолиото не те предпазва от термокамери да си знаеш. Стъкло и вода - да.

    15:21 04.04.2026

  • 6 Баш Хайдутин и действащ комунист

    22 4 Отговор
    Краварския пилот е заловен от Персия! А..х е велик

    15:30 04.04.2026

  • 7 Гост

    26 3 Отговор
    За 24 часа Иран свали 6 самолета/хеликоптера на епщайнската коалиция.

    Коментиран от #9

    15:32 04.04.2026

  • 8 Бум Бум Техеран

    4 21 Отговор
    Централен удар по единствената АЕЦ на Иран!

    Коментиран от #14

    15:34 04.04.2026

  • 9 Порадвай се.

    5 20 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    За седмица 5 руски самолета паднаха.Резко!

    Коментиран от #10, #12

    15:35 04.04.2026

  • 10 Гост

    19 4 Отговор

    До коментар #9 от "Порадвай се.":

    Тези 6 плюс още един еф 35 в юесей при тренировъчен полет!
    Това за 24 часа, пък ти се радвай на укроперемогата! Сигурно вече "щурмуват" Кремъл събираните от улиците "доброволци" на незалежная....

    15:38 04.04.2026

  • 11 Холивуд

    18 1 Отговор
    А ние дълги години ви баламосвахме, че краварската армия е "най-велика".🤭🤑🇺🇲💩

    15:40 04.04.2026

  • 12 Къде паднаха

    15 3 Отговор

    До коментар #9 от "Порадвай се.":

    в украинската пропаганда, като Буча.

    15:42 04.04.2026

  • 13 демократ

    11 4 Отговор
    Краварските кошници не падали само от приятелски огън.🤭🤭🤭

    15:43 04.04.2026

  • 14 бум бум Тел Авив

    19 3 Отговор

    До коментар #8 от "Бум Бум Техеран":

    ДемонА изгасиха ли е с фекалиите от Тел Афиф?

    15:45 04.04.2026

  • 15 Дон Корлеоне

    5 13 Отговор
    Хаяско кога ще прати хора на луната?

    Коментиран от #16

    15:48 04.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Зелено чучело

    11 4 Отговор
    Когато Холивуд стане руски, тогава.

    15:59 04.04.2026

  • 18 Вие русофилските драскачи

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    какво пишете?Статията е за съвсем друго.

    16:08 04.04.2026

  • 19 Да се знае

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Да се знае!":

    Садам Хюсеин
    Тръгна да превзема Ислямския свят .

    Какъв САЩ те блъска у Кухата Лейка.

    16:38 04.04.2026

