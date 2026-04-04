Затвориха граничен пункт между Ирак и Иран след смъртоносен въздушен удар

Граничен пункт, свързващ Ирак с Иран, е бил обект на въздушен удар, като иранската държавна информационна агенция Тасним съобщава, че при атаката е убит един иракски цивилен.

Ръководителят на иракските гранични пристанища Омар ал-Уаели обяви спирането на търговския трафик и движението на пътници през граничния пункт Шаламче в резултат на въздушния удар.

Това решение, каза той, е взето след въздушен удар от иранска страна, който е довел до смъртта на един иракски гражданин и раняването на петима други близо до иракския граничен пункт.

Видео, разпространявано в социалните медии от мястото на граничния пункт, показва кълбест черен дим и щети, причинени на вътрешността на сградата, с разпръснати отломки наоколо.

Жизненоважна транзитна точка: Обикновено граничният пункт Шаламче се използва от иракски и ирански пътници за заминаване и пристигане по суша, особено по време на празнични сезони и периоди на религиозни поклонения.

По време на ирано-иракската война през 80-те години на миналия век, граничният пункт се превръща в една от основните фронтови линии на войната. Иракските сили го използваха като ключов маршрут за нахлуване в началото на конфликта, а районът стана свидетел на едни от най-тежките и смъртоносни боеве в този конфликт.