Затвориха граничен пункт между Ирак и Иран след смъртоносен въздушен удар

Граничен пункт, свързващ Ирак с Иран, е бил обект на въздушен удар, като иранската държавна информационна агенция Тасним съобщава, че при атаката е убит един иракски цивилен.
Ръководителят на иракските гранични пристанища Омар ал-Уаели обяви спирането на търговския трафик и движението на пътници през граничния пункт Шаламче в резултат на въздушния удар.
Това решение, каза той, е взето след въздушен удар от иранска страна, който е довел до смъртта на един иракски гражданин и раняването на петима други близо до иракския граничен пункт.
Видео, разпространявано в социалните медии от мястото на граничния пункт, показва кълбест черен дим и щети, причинени на вътрешността на сградата, с разпръснати отломки наоколо.
Жизненоважна транзитна точка: Обикновено граничният пункт Шаламче се използва от иракски и ирански пътници за заминаване и пристигане по суша, особено по време на празнични сезони и периоди на религиозни поклонения.
По време на ирано-иракската война през 80-те години на миналия век, граничният пункт се превръща в една от основните фронтови линии на войната. Иракските сили го използваха като ключов маршрут за нахлуване в началото на конфликта, а районът стана свидетел на едни от най-тежките и смъртоносни боеве в този конфликт.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Първото нещо, което е направил, е да се отдалечи възможно най-бързо от парашута си. Оранжево-белите парашути са огромни маркери, които иранските дронове и местните пастири виждат веднага. Той вероятно е заровил или скрил екипировката си, за да не оставя следи.
2. Скриване през деня, движение през нощта
В иранската пустиня и планини той не може да върви през деня, защото е лесна мишена.
Денем: Намира гъста растителност, скална цепнатина или пещера. Покрива се с камуфлажно фолио, което спира топлинното му излъчване, за да не го засекат иранските термални камери.
Нощем: Използва прибори за нощно виждане (които са част от екипировката му), за да се придвижва към предварително начертани „точки за изтегляне“.
3. Вода и храна
Това е най-голямото предизвикателство в този сух район.
Носи малко количество вода в пакети, но трябва да намери източник. Използва таблетки за пречистване или специални филтри тип „сламка“.
Храната е последен приоритет – тялото може да издържи седмици без нея, но той има висококалорични блокчета в оцеляващия си пакет.
4. Радиомълчание
Той не държи радиото си постоянно включено. Иранците имат техника за засичане на радиосигнали (Direction Finding). Той го включва само в точно определени „прозорци“ от време (секунди), за да изпрати кодиран сигнал „Жив съм“ или координати на американските самолети, които кръжат над него.
5. Психическа устойчивост
Най-трудното е изолацията. Той знае, че за главата м
2 Наблюдател
3 Да се знае!
5 ....
До коментар #1 от "Гост":Всичко написано е вярно, ако си военен пилот от 90-те. Днес си звъниш най-спокойно от сателитния телефон и даваш на спасителите точните координати и направление по което се движиш. Фолиото не те предпазва от термокамери да си знаеш. Стъкло и вода - да.
6 Баш Хайдутин и действащ комунист
7 Гост
8 Бум Бум Техеран
9 Порадвай се.
До коментар #7 от "Гост":За седмица 5 руски самолета паднаха.Резко!
10 Гост
До коментар #9 от "Порадвай се.":Тези 6 плюс още един еф 35 в юесей при тренировъчен полет!
Това за 24 часа, пък ти се радвай на укроперемогата! Сигурно вече "щурмуват" Кремъл събираните от улиците "доброволци" на незалежная....
11 Холивуд
12 Къде паднаха
До коментар #9 от "Порадвай се.":в украинската пропаганда, като Буча.
13 демократ
14 бум бум Тел Авив
До коментар #8 от "Бум Бум Техеран":ДемонА изгасиха ли е с фекалиите от Тел Афиф?
15 Дон Корлеоне
17 Зелено чучело
18 Вие русофилските драскачи
До коментар #1 от "Гост":какво пишете?Статията е за съвсем друго.
19 Да се знае
До коментар #3 от "Да се знае!":Садам Хюсеин
Тръгна да превзема Ислямския свят .
Какъв САЩ те блъска у Кухата Лейка.
