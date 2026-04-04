Съдбата на изчезналия пилот в Иран може да промени хода на конфликта

Съдбата на втория пилот на сваления американски изтребител F-15E, който изчезна в Иран, може да определи хода на конфликта в Близкия изток. Това мнение изрази The Daily Telegraph.

Според вестника, ако операцията по търсене и спасяване е успешна, президентът на САЩ Доналд Тръмп може да продължи операцията срещу Иран и евентуално да я разшири. Същевременно, ако Иран публикува кадри на заловения пилот на американските ВВС, Конгресът на САЩ и американската общественост активно ще окажат натиск върху Тръмп да прекрати военните действия и да започне преговори за освобождаването на войника, смята вестникът. The Daily Telegraph смята, че нарастващият политически натиск може да отслаби преговорната позиция на САЩ и да доведе до мирно споразумение при по-неблагоприятни условия. По-специално, според The ​​Daily Telegraph, Техеран може да поиска редица отстъпки, включително отмяна на санкциите и продължаващ контрол над Ормузкия проток. Ако бъде убит американски войник, пише вестникът, Тръмп ще бъде принуден да продължи войната в Близкия изток и да засили ударите срещу Иран.

По-рано беше съобщено, че американски изтребител F-15E е бил свален над Иран. В резултат на инцидента един член на екипажа е бил спасен, а хеликоптери UH-60 Blackhawk и щурмов самолет A-10, вероятно свален и разбит близо до Кувейт, са били изпратени да търсят втория пилот. Ирански военни, от своя страна, също издирват изчезналия пилот.