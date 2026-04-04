Новини
Свят »
САЩ »
Съдбата на изчезналия пилот в Иран може да промени хода на конфликта

4 Април, 2026 16:07 5 549 110

  • иран-
  • сащ-
  • изтребител-
  • пилот-
  • доналд тръмп-
  • прекратяване-
  • военна операция

Ако Иран публикува кадри на заловения пилот, Конгресът на САЩ и обществеността активно ще окажат натиск върху президента на САЩ Доналд Тръмп да прекрати военните действия

Съдбата на изчезналия пилот в Иран може да промени хода на конфликта - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Съдбата на втория пилот на сваления американски изтребител F-15E, който изчезна в Иран, може да определи хода на конфликта в Близкия изток. Това мнение изрази The Daily Telegraph.

Според вестника, ако операцията по търсене и спасяване е успешна, президентът на САЩ Доналд Тръмп може да продължи операцията срещу Иран и евентуално да я разшири. Същевременно, ако Иран публикува кадри на заловения пилот на американските ВВС, Конгресът на САЩ и американската общественост активно ще окажат натиск върху Тръмп да прекрати военните действия и да започне преговори за освобождаването на войника, смята вестникът. The Daily Telegraph смята, че нарастващият политически натиск може да отслаби преговорната позиция на САЩ и да доведе до мирно споразумение при по-неблагоприятни условия. По-специално, според The ​​Daily Telegraph, Техеран може да поиска редица отстъпки, включително отмяна на санкциите и продължаващ контрол над Ормузкия проток. Ако бъде убит американски войник, пише вестникът, Тръмп ще бъде принуден да продължи войната в Близкия изток и да засили ударите срещу Иран.

По-рано беше съобщено, че американски изтребител F-15E е бил свален над Иран. В резултат на инцидента един член на екипажа е бил спасен, а хеликоптери UH-60 Blackhawk и щурмов самолет A-10, вероятно свален и разбит близо до Кувейт, са били изпратени да търсят втория пилот. Ирански военни, от своя страна, също издирват изчезналия пилот.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 51 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Спокойно

    83 12 Отговор
    Отряд " Непобедимите" Сталоун, Джеси Стейтъм, Долф Лундгрен и сие тръгват.

    Коментиран от #17

    16:10 04.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Швейк

    42 7 Отговор
    И как ще го промени ?

    16:12 04.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Биби

    20 74 Отговор
    Израел ще довърши нещата фори Сащ да се отеглят. В Трхеран няма да се живее през следващите милион два години.

    Коментиран от #27, #29

    16:12 04.04.2026

  • 9 Сатана Z

    25 20 Отговор
    Американският пилот вече е в България и ние трябва да го покажем по телевизията.

    Коментиран от #15

    16:13 04.04.2026

  • 10 Грамофон свири, майка плаче

    50 10 Отговор
    Ако е заловен от Иран, Конгресът и обществеността, щяли да окажат натис върху Тръмп...хм,..ами ,ако го спасят,войната продължава по старому ли? ...докато не заловят и избият други янки

    16:15 04.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 идиот

    14 21 Отговор

    До коментар #7 от "на въжето":

    Има стотици иранци в щатите за размяна.Навремето сърбите пуснаха по,живо и по здраво тези от сваленият американски самолет.

    16:16 04.04.2026

  • 13 Сатана Z

    29 14 Отговор
    Още два хеликоптера Black hawk " са били свалени от Украинските милиции докато краварите издирваха техния човек високо в планините имитирайки спасителна мисия.

    Коментиран от #34, #100

    16:16 04.04.2026

  • 14 Ами

    42 10 Отговор
    Говори се, че Иран са пленили доста американски войници,
    но явно точно този пилот ще е нещо по-специален :)

    Коментиран от #19, #40

    16:18 04.04.2026

  • 15 Да бе да...?!

    37 5 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Че Иран,да ни гръмне телевизията,барабар с новият директор...

    16:21 04.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Цък

    30 6 Отговор

    До коментар #3 от "Спокойно":

    Не може, двамата са инвалиди. Трябват нови герои не да убиват по 100 на веднъж като тези, а по 1000. Лоша работа, Холивуд да не дреме , а да почва да работи.

    16:21 04.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ивелин Михайлов

    18 15 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ ИЗПРАЩА ХОРА НА ТЕРЕН В ИРАН ДА ПОМОГНАТ ЗА ЗАЛАВЯНЕТО НА АМЕРИКАНСКИЯ ВОЕННОПРЕСТЪПНИК!

    Коментиран от #26, #72

    16:23 04.04.2026

  • 21 Дон Корлеоне

    13 29 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета в кочината?

    16:23 04.04.2026

  • 22 Исторически парк

    15 5 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Тука ще има рязана награда 😁😆🤣😂😂

    16:24 04.04.2026

  • 23 Никой

    12 25 Отговор
    Жените не трябва да носят Фереджета - нито да има Религии, да си слагат климчета на където се намират и да се молят.

    Хората летят и до Луната вече - не че трябва да сме - един вид - да не вярваме в Божества - нормално е.

    Много го мразят Тръмп явно - то не е да е разумно мразене.

    И в Омразата трябва да влага смисъл.

    Тръмп носи мир - не Война - Ислямът ако се въоръжи с ядрено Оръжие - ще има нова - Ядрена Надпревара.

    Тези са си наистина - фанатици - вярват - че свинското е вредно - разни щуротии - все едно можеш без месо да "избуташ" трудовият ден.

    Коментиран от #28, #30, #38, #52

    16:24 04.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хаха

    9 10 Отговор

    До коментар #20 от "Ивелин Михайлов":

    Белото ти е изпържило птичето мозъче.А и едни те търсеха...

    16:25 04.04.2026

  • 27 Ушат с шест пръста

    22 6 Отговор

    До коментар #8 от "Биби":

    Да не гръмне ДемонА, че този път гърбоносите и бункерите няма да ги спасят.

    16:27 04.04.2026

  • 28 Дон Корлеоне

    9 19 Отговор

    До коментар #23 от "Никой":

    Хаяско прати ли хора на луната?

    Коментиран от #32, #43

    16:27 04.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Лост

    17 6 Отговор

    До коментар #23 от "Никой":

    Пакистан какви са и имат ли атомна бомба от 1998 година?

    16:28 04.04.2026

  • 31 Т.КОЛЕВ

    6 9 Отговор
    ТИЯ АМЕРИКСНЦИ КАТО РУСНАЦИТЕ ТЕ КАТО ИЗБИВАТ И ЗАДЪРЖАТ ПЛЕНЯВАТ ХОРА НИЩО А КАТО СЕ ОБЪРНЕ РЪЖЕНА ГОВОРЯТ ГЛУПОСТИ И ПОДСКАПАТ КСТО УПАРЕНИ.ВСИЧКИ ЯДРЕНИ БОМБИ ОРЪЖИЯ ТРЯБВА ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ НЕЗАВИСИМО В КОЯ ДЪРЖАВА СЕ НАМИРАТ И ГИ ПРЕТИЖАВА.ТОВА. СА ОРЪЖИЯ БОМБИ СЪС СВЕТОВНА ПОТЕНЦИАЛНА ОПАСНОСТ ОБХВАТА ИМ Е.МНООООГО ГОЛЯМ.

    16:32 04.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Йехова

    15 6 Отговор
    В тая ситуация сигурен съм и двете страни се молят да го намерят жив и здрав, само Израел би му видял сметката, както винаги юдеите имат изгода от човешкото страдание.

    16:38 04.04.2026

  • 36 Коста

    10 5 Отговор
    Евреите са най-големите любовници на Тчръмп. Мелания да яде мекия!

    16:41 04.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Констатираща

    13 5 Отговор

    До коментар #23 от "Никой":

    Религиите са служели и служат за здравето на хората, които нямат здравна култура и защото в тези страни е топло, а свинското месо е по-нетрайно, са забелязали, че им вреди, а то наистина не е много полезно, защото е богато на холестерол. Така, че всяка религия си има значение за съответната общност и териториални особености. Никой не би посегнал на никого, ако няма предизвикателства. Вече трябва да сме достатъчно разумни и развити в 21-ви век.
    Стига с тези войни и превантивни нападения, които всъщност са от меркантилни интереси!

    Коментиран от #76, #77

    16:42 04.04.2026

  • 39 Така де

    18 5 Отговор
    После Холивуд ще направи филм за спасяването и той ще спечели 4-5 Оскара.

    16:42 04.04.2026

  • 40 Амадор Ривас

    7 9 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    Прав си! Само се говори. Ако беше истина, руско - иранската пропаганда, щеше да ги показва като "панаирджийски мечки"....

    Коментиран от #79

    16:43 04.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Дон Корлеоне

    9 12 Отговор

    До коментар #11 от "6666":

    Хаяско изпрати в Украйна 1,5 милиона руски смъртника.Краварите за 1 вдигат дандания.

    Коментиран от #47

    16:46 04.04.2026

  • 43 Дик Диверсанта

    16 7 Отговор

    До коментар #28 от "Дон Корлеоне":

    Краварските fъшkии ще се върнат ли от Луната или руснаците пак ще ги спасяват!

    Коментиран от #48, #58

    16:47 04.04.2026

  • 44 нннн

    7 3 Отговор
    F 35 или F-15E е самолетът? Уточнете, моля!

    Коментиран от #46, #75

    16:47 04.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Тц....

    3 7 Отговор

    До коментар #44 от "нннн":

    Миг 30

    16:48 04.04.2026

  • 47 Пропагандата

    7 5 Отговор

    До коментар #42 от "Дон Корлеоне":

    винаги се цели в глупака.

    Коментиран от #51

    16:48 04.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 С поздрав от Столипиново

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Акушер гинеколог..":

    Много си зле, брато.

    16:51 04.04.2026

  • 51 Копейкин

    8 4 Отговор

    До коментар #47 от "Пропагандата":

    Моите хора така ли се родихте или после изпростяхте?

    Коментиран от #53, #80

    16:51 04.04.2026

  • 52 Ъъъъ

    7 6 Отговор

    До коментар #23 от "Никой":

    "Жените не трябва да носят Фереджета...."

    Ми понякога фереджето е за предпочитане.

    16:51 04.04.2026

  • 53 Пропагандата

    5 3 Отговор

    До коментар #51 от "Копейкин":

    винаги има за цел глупака.

    16:53 04.04.2026

  • 54 Нянго

    5 3 Отговор
    "Ако Иран публикува кадри на заловения пилот, Конгресът на САЩ и обществеността активно ще окажат натиск върху президента на САЩ Доналд Тръмп да прекрати военните действия"

    Очевидно Конгресът и обществеността в САЩ рапортуват първо на авторката на туй нещо.
    :)

    16:53 04.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ас Копейкин

    5 6 Отговор
    Орбан и Фицо подкрепаяме Съвета за мир на Тръмп!!!!

    16:54 04.04.2026

  • 58 С кво ша ги

    6 4 Отговор

    До коментар #43 от "Дик Диверсанта":

    спасяват?
    Хвърчилото им вчера се самотресна у Крим.

    Коментиран от #60

    16:55 04.04.2026

  • 59 Дон Корлеоне

    8 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета в кочината?

    Коментиран от #67, #84

    16:55 04.04.2026

  • 60 С туй

    4 5 Отговор

    До коментар #58 от "С кво ша ги":

    дето при теб е празно.

    16:56 04.04.2026

  • 61 ХиХи

    5 4 Отговор
    Като почнат да падат невидимките щото Китайците са им намерили цаката да ги откриват по звука и сега го тестват, ша требва да се изтеглят от всекъде

    Коментиран от #64

    16:57 04.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Това са безспорни

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    Факти.

    17:00 04.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Цъ...

    4 2 Отговор

    До коментар #59 от "Дон Корлеоне":

    Пусна КУПОНИ

    Коментиран от #87

    17:01 04.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Брадат кочан

    4 4 Отговор
    Ша му пръсна цвайцера хе хе хе

    17:02 04.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Така е

    3 7 Отговор

    До коментар #65 от "Пръдльо сатанински":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия.

    Коментиран от #101

    17:04 04.04.2026

  • 72 Дилара

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ивелин Михайлов":

    Кога ще си платиш дрогата

    17:04 04.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ха ха ха ха

    8 2 Отговор

    До коментар #38 от "Констатираща":

    Напиши всичко това с по едър шрифт и го изпрати в Кремъл.

    Коментиран от #82, #83

    17:08 04.04.2026

  • 78 Абе

    1 5 Отговор

    До коментар #74 от "ЪХЪ":

    Направили го ама друг път, направиха го Евреите у кравария

    Коментиран от #89

    17:08 04.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Шекелкин

    3 7 Отговор

    До коментар #51 от "Копейкин":

    Моите са си по рождение npocти.

    17:09 04.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Не в Кремъл глу-пи

    3 4 Отговор

    До коментар #77 от "Ха ха ха ха":

    САЩ е злото и ти се радва, че си и евтино и глупаво докато унищожава Европа и половината свят!

    Коментиран от #105

    17:12 04.04.2026

  • 84 Сила

    2 3 Отговор

    До коментар #59 от "Дон Корлеоне":

    Още не, като събере xoxoxхлите с бусовете, тогава.

    Коментиран от #106

    17:13 04.04.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 хо хо хо

    7 2 Отговор
    Поредния свален американски самолет е със заловен пилот от Иран.Иран има пълно право да трера както си пожелае всеки враг на Иран.

    17:26 04.04.2026

  • 89 Горе долу

    3 3 Отговор

    До коментар #78 от "Абе":

    Евреите нямат толкова акъл за тази работа, по-скоро са откраднали патента и това не им е за първи път.

    17:27 04.04.2026

  • 90 Рамбо

    4 3 Отговор
    Само аз мога да победя Иран.В новия епизод ще се убедите.

    17:27 04.04.2026

  • 91 що,бе ,

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "6666":

    Зеленият гном по-малко хора ли изби , че си се загрижил за Путин ?

    17:30 04.04.2026

  • 92 А50

    4 3 Отговор
    Сащ нямат печеливш ход.

    17:30 04.04.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Дон Корлеоне

    6 3 Отговор
    Зеления бункерен nлъx да изпраща дронове да го спасят.

    17:34 04.04.2026

  • 95 ОНЯ С ДРОНЯ

    3 1 Отговор
    ТОГЛИАТИКАУЧУК ЯКО

    ГОРИ .

    КОЙ ЩЕ УГАСИ ПОЖАРЪТ ?

    Или само ще гледаме Клипове

    От Среднощния Червен Ад .

    17:37 04.04.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Едно на ум

    4 0 Отговор
    Към април 2026 г., при хипотетичен сценарий за сваляне на американски изтребител и залавяне на пилот от иранските сили (според съобщения на агенция „Тасним“), САЩ обикновено предприемат комбинация от дипломатически, разузнавателни и военни действия за освобождаването му:
    Дипломатически натиск: САЩ биха използвали международни посредници (като Катар, Швейцария или Оман), за да преговарят с Иран за безопасното връщане на пилота.
    Военна демонстрация на сила: Поради напрежението и присъствието на американски самолетоносачи (като USS Abraham Lincoln) в региона, САЩ могат да засилят военното си присъствие, за да окажат натиск.
    Тайни операции и разузнаване: В случай че локацията на пилота е известна, се разработват планове за спасителна мисия от специалните сили.
    Остри предупреждения: Администрацията на САЩ (президент, министър на отбраната) би отправила ясни предупреждения за „сериозни последици“, ако пилотът бъде наранен.

    17:50 04.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Сельооо

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Защо не препоръча дранье за Путин 2022,когато нападна Украйна,а мълча като гз?

    17:56 04.04.2026

  • 100 А бе смотан

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Руската пропаганда окончателно ти помрачи разсъдъка.

    17:59 04.04.2026

  • 101 Пеъдльо смотан

    6 5 Отговор

    До коментар #71 от "Така е":

    На запад фашизъм НЯМА! Фашизма е в КРЕМЪЛ!!

    Коментиран от #110

    18:03 04.04.2026

  • 102 Вла

    0 0 Отговор
    От 96 коментара дотук, ни един свестен. Изгубих си времето с вас, не е истина колко сте изпростели.

    18:06 04.04.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Асан Насилев

    0 3 Отговор
    Съдбата на пилота е като моята - мъжка булка.

    18:07 04.04.2026

  • 105 ПРЪДЛЮВЦИ

    2 5 Отговор

    До коментар #83 от "Не в Кремъл глу-пи":

    САЩ не са злото.Зли са дементния оранжутан и шайката му,които са в негласен съюз с Путин!!

    Коментиран от #109

    18:14 04.04.2026

  • 106 Пръцко мамин

    3 2 Отговор

    До коментар #84 от "Сила":

    За сега събират орки в черни чували,спрян е интернета да не се разчува.

    18:16 04.04.2026

  • 107 Глупости

    0 3 Отговор
    На никой не му пука за един войник.

    18:17 04.04.2026

  • 108 А бе смотаняк

    3 1 Отговор

    До коментар #85 от "😁😁😆😆":

    БТВ и Нова са под руска опека,каквото им кажат това ще излъчат!Аре разкарайсе копей изфирясъл!!

    18:20 04.04.2026

  • 109 Мнооо сте глупита

    2 3 Отговор

    До коментар #105 от "ПРЪДЛЮВЦИ":

    Президентите на САЩ са кукли на конци бе глупита. Военното лоби на САЩ печели трилиони от войни. САЩ са злото на света!

    18:20 04.04.2026

  • 110 Така е

    1 3 Отговор

    До коментар #101 от "Пеъдльо смотан":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    18:22 04.04.2026