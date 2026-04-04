Иранският министър на науката заяви, че над 30 ирански университета са били обект на „директни атаки“ от началото на войната със САЩ и Израел, според държавно свързаната с Иранската студентска информационна агенция.
Хосейн Симаей Сараф, иранският министър на науката, изследванията и технологиите, заяви, че „невоенни обекти и основна инфраструктура за образование и изследвания са били обект на атаки“, съобщи ISNA. „Днес милиони ученици и студенти са лишени от образование“.
Сгради в университета „Шахид Бехещи“, престижен университет в Техеран, бяха повредени от американско-израелски удар вчера, съобщиха иранският Червен полумесец и местните медии.
Иран твърди, че атаките срещу неговите университети са опит за отслабване на научните и културните основи на страната.
Израел представя атаките като част от по-широки усилия за разрушаване на ядрената програма на Иран. Съединените щати твърдят, че силите им не атакуват умишлено цивилни.
В отговор на тези атаки Техеран заплаши да атакува американски и свързани с Израел университети в целия регион.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 оня с коня
хак да им е на гадните кравари слава на великите перси
17:42 04.04.2026
6 Центровете за Терористи
Коментиран от #15, #29, #57
17:43 04.04.2026
13 Бесен - Язовец
Коментиран от #18, #19
17:44 04.04.2026
14 Българин
До коментар #5 от "Нашата История":Митрофанова ВЪН!
17:45 04.04.2026
15 стоян георгиев
До коментар #6 от "Центровете за Терористи":в иран няма терористи
единственните терористи във иран са краварите
17:45 04.04.2026
16 Българин
До коментар #9 от "само питам":А,кой изби повечето от нашите освободители царски офицери и войници,през периода 1917-1920 година?
Коментиран от #52, #55
17:45 04.04.2026
24 Удри копейката с лопатЕто!
До коментар #17 от "Пустите Ушанкофили,":Докато му падне чалмата!
17:47 04.04.2026
26 ще си събираш
До коментар #23 от "Бесен - Язовец":кар ан тийките
17:48 04.04.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Центровете за Терористи":Докато си траеше, някой можеше да не разбере,.че нямаш мозАк❗
Но като решиш да го демонстрираш- вече всички разбират, че нямаш нито НИК, нито мозАк❗
17:49 04.04.2026
30 Мишел
До коментар #20 от "Атина Палада":Колежке извади ли си епруветката?
17:49 04.04.2026
31 Атина Палада
До коментар #19 от "Кухоглава копейка":Иранците са образован и интелигентен народ ! Не го ли знаеш това?
Коментиран от #34, #36, #37
17:49 04.04.2026
32 Индиански вожд
Но защо ли не се учудвам??!!
17:50 04.04.2026
33 Кухоглава копейка
До коментар #9 от "само питам":Турция е създадена преди 100 години не боклууук!
17:51 04.04.2026
34 Мишел
До коментар #31 от "Атина Палада":Извади ли си епруветката?
17:52 04.04.2026
35 Любопитен
До коментар #19 от "Кухоглава копейка":А ти завършил ли си трети клас .......като гледам как и какво пишеш със сигурност - НЕ !!!
17:53 04.04.2026
36 Дон Корлеоне
До коментар #31 от "Атина Палада":Хората на Хаяско са най-прозтите.После сте копейките.
17:53 04.04.2026
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #31 от "Атина Палада":Откъде да го знае, като за него знанието се свежда само до това да може да плюе❗
17:55 04.04.2026
44 Ами
През ВСВ, САЩ и Англия бомбандираха със запалителни бомби Дрезден.
И не защото там имаше немски части, просто трябваше да убиват хора.
17:57 04.04.2026
45 ПСИХИАТЪР
До коментар #40 от "Много се радваме за някаква Саяна":Отивай на преглед веднага , много си зле !!!!
17:58 04.04.2026
46 Добре,добре да ги взривили.
17:59 04.04.2026
48 Ами..
До коментар #9 от "само питам":Той и неговото НПО са още под робство...
18:00 04.04.2026
49 Ехааааааа
До коментар #43 от "Тоалетна хартия Саяние":Ама ти наистина имаш жълта книжка , за съжаление си !
18:00 04.04.2026
51 Боклук
До коментар #43 от "Тоалетна хартия Саяние":Защо си слагаш сам плюсове , не си добре !
18:01 04.04.2026
52 НПО
До коментар #16 от "Българин":Путин. Нали?!
18:03 04.04.2026
55 голям смях
До коментар #16 от "Българин":след 500 години робство откъде намерихте БЪЛГАРСКИ ЦАР?
или пак се кланяхте на запада? липсваше ви робството
ами имахте си султан каква беше разликата?
кажи кой уби капитан ПЕТКО ВОЙВОДА И ДРУГИ ВЕЛИКИ БЪЛГАРИ КАТО ДА КАЖЕМ ТАНЕ ВОЙВОДА?
уф ама ти сега ще питаш гугле кои е тоя войвода или ще звъниш на галя за опорки
18:38 04.04.2026
57 Яяяяяя
До коментар #6 от "Центровете за Терористи":Тези центрове нареждат Иран в първата десятка по технологии, ние не сме и в първите сто
20:03 04.04.2026