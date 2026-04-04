Над 30 ирански университета са били обект на „директни атаки“

4 Април, 2026 17:37 1 439 57

Това е опит за отслабване на научните и културните основи на страната

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Иранският министър на науката заяви, че над 30 ирански университета са били обект на „директни атаки“ от началото на войната със САЩ и Израел, според държавно свързаната с Иранската студентска информационна агенция.

Хосейн Симаей Сараф, иранският министър на науката, изследванията и технологиите, заяви, че „невоенни обекти и основна инфраструктура за образование и изследвания са били обект на атаки“, съобщи ISNA. „Днес милиони ученици и студенти са лишени от образование“.

Сгради в университета „Шахид Бехещи“, престижен университет в Техеран, бяха повредени от американско-израелски удар вчера, съобщиха иранският Червен полумесец и местните медии.

Иран твърди, че атаките срещу неговите университети са опит за отслабване на научните и културните основи на страната.

Израел представя атаките като част от по-широки усилия за разрушаване на ядрената програма на Иран. Съединените щати твърдят, че силите им не атакуват умишлено цивилни.

В отговор на тези атаки Техеран заплаши да атакува американски и свързани с Израел университети в целия регион.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Конфети "Земя-въздух-земя "

    15 10 Отговор
    Следват детските градини.

    17:40 04.04.2026

  • 2 Оня с коня

    40 9 Отговор
    сега ще започнат да им подменят историята както подменят наща история че едва ли не кравите са ни освободили от турско робство така ще пише един ден във учебниците ни

    Коментиран от #5

    17:40 04.04.2026

  • 3 оня с коня

    42 9 Отговор
    иран не е ирак ! иранците са стара нация имат училища и са грамотни ще спукат краварите от бой ясно е още от сега

    17:41 04.04.2026

  • 4 оня с коня

    44 7 Отговор
    краварите са безпомощни и вече не знаят какво да правят , задавили са се от пяната която излиза от устата им

    хак да им е на гадните кравари слава на великите перси

    17:42 04.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Центровете за Терористи

    6 36 Отговор
    Вече Университети ли ги наричат в Иран?

    Коментиран от #15, #29, #57

    17:43 04.04.2026

  • 7 Оня с коня

    33 6 Отговор
    видиш ли краварин срещу теб , изплюй му се във лицето , те го заслужават, неграмотна дрогирана нация , ограбваща целия свят но свърши се вече, всички видяха колко струват краварите, сега ядат яко бой от великия ирански народ

    17:43 04.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Русодебил

    7 18 Отговор
    Нас ни казаха да наденваме чалмите!

    17:44 04.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Боко

    10 8 Отговор
    Ще ги санират.Мслко стиропор ,една боя и са като нови.

    17:44 04.04.2026

  • 13 Бесен - Язовец

    31 4 Отговор
    Сатанистите от Израел и колонията им фашистка Америка не искат образовани хора. Образованите в Иран са 87 %, а в Израел едева 65 % във ФАЩ са 68 %

    Коментиран от #18, #19

    17:44 04.04.2026

  • 14 Българин

    9 24 Отговор

    До коментар #5 от "Нашата История":

    Митрофанова ВЪН!

    17:45 04.04.2026

  • 15 стоян георгиев

    28 4 Отговор

    До коментар #6 от "Центровете за Терористи":

    в иран няма терористи

    единственните терористи във иран са краварите

    17:45 04.04.2026

  • 16 Българин

    5 21 Отговор

    До коментар #9 от "само питам":

    А,кой изби повечето от нашите освободители царски офицери и войници,през периода 1917-1920 година?

    Коментиран от #52, #55

    17:45 04.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гост

    24 2 Отговор
    Израел удря нарочно университети, а САЩ "случайно" - училища!

    17:47 04.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Удри копейката с лопатЕто!

    7 13 Отговор

    До коментар #17 от "Пустите Ушанкофили,":

    Докато му падне чалмата!

    17:47 04.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ще си събираш

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "Бесен - Язовец":

    кар ан тийките

    17:48 04.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Набюдател

    19 4 Отговор
    Евреите и краварите са терористи и убийци , избиват мирно население без да им мигне окото и без никаква вина , също като укрофашистите които запалиха стотици руснаци живи и ги изгориха преди да избухне войната !!!!!!

    17:49 04.04.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 3 Отговор

    До коментар #6 от "Центровете за Терористи":

    Докато си траеше, някой можеше да не разбере,.че нямаш мозАк❗
    Но като решиш да го демонстрираш- вече всички разбират, че нямаш нито НИК, нито мозАк❗

    17:49 04.04.2026

  • 30 Мишел

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Колежке извади ли си епруветката?

    17:49 04.04.2026

  • 31 Атина Палада

    17 4 Отговор

    До коментар #19 от "Кухоглава копейка":

    Иранците са образован и интелигентен народ ! Не го ли знаеш това?

    Коментиран от #34, #36, #37

    17:49 04.04.2026

  • 32 Индиански вожд

    11 3 Отговор
    Ето това е ВАРВА.РСТВО!!!

    Но защо ли не се учудвам??!!

    17:50 04.04.2026

  • 33 Кухоглава копейка

    9 5 Отговор

    До коментар #9 от "само питам":

    Турция е създадена преди 100 години не боклууук!

    17:51 04.04.2026

  • 34 Мишел

    4 5 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    Извади ли си епруветката?

    17:52 04.04.2026

  • 35 Любопитен

    7 4 Отговор

    До коментар #19 от "Кухоглава копейка":

    А ти завършил ли си трети клас .......като гледам как и какво пишеш със сигурност - НЕ !!!

    17:53 04.04.2026

  • 36 Дон Корлеоне

    5 10 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    Хората на Хаяско са най-прозтите.После сте копейките.

    17:53 04.04.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 3 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    Откъде да го знае, като за него знанието се свежда само до това да може да плюе❗

    17:55 04.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Удри

    5 9 Отговор
    бОли ма дедов-ият за чалмарските университети.

    17:56 04.04.2026

  • 40 Много се радваме за някаква Саяна

    3 6 Отговор
    Удряй добро камионче, а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните

    Коментиран от #45

    17:56 04.04.2026

  • 41 Съдът в Хага

    11 3 Отговор
    Тръмп ще бъде изправен на съд и после ще облече раиран костюм , много ще му прилича !

    17:56 04.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ами

    11 3 Отговор
    Западни ценности. Какво да се прави.
    През ВСВ, САЩ и Англия бомбандираха със запалителни бомби Дрезден.
    И не защото там имаше немски части, просто трябваше да убиват хора.

    17:57 04.04.2026

  • 45 ПСИХИАТЪР

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "Много се радваме за някаква Саяна":

    Отивай на преглед веднага , много си зле !!!!

    17:58 04.04.2026

  • 46 Добре,добре да ги взривили.

    3 9 Отговор
    Бая брадати козли са се възнесли.

    17:59 04.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ами..

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "само питам":

    Той и неговото НПО са още под робство...

    18:00 04.04.2026

  • 49 Ехааааааа

    6 0 Отговор

    До коментар #43 от "Тоалетна хартия Саяние":

    Ама ти наистина имаш жълта книжка , за съжаление си !

    18:00 04.04.2026

  • 50 Бай Дончо

    4 2 Отговор
    У Каменната ера!

    18:01 04.04.2026

  • 51 Боклук

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Тоалетна хартия Саяние":

    Защо си слагаш сам плюсове , не си добре !

    18:01 04.04.2026

  • 52 НПО

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Путин. Нали?!

    18:03 04.04.2026

  • 53 Българин

    3 9 Отговор
    Лъжат иранските цигани!

    18:05 04.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 голям смях

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    след 500 години робство откъде намерихте БЪЛГАРСКИ ЦАР?

    или пак се кланяхте на запада? липсваше ви робството

    ами имахте си султан каква беше разликата?

    кажи кой уби капитан ПЕТКО ВОЙВОДА И ДРУГИ ВЕЛИКИ БЪЛГАРИ КАТО ДА КАЖЕМ ТАНЕ ВОЙВОДА?

    уф ама ти сега ще питаш гугле кои е тоя войвода или ще звъниш на галя за опорки

    18:38 04.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Яяяяяя

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Центровете за Терористи":

    Тези центрове нареждат Иран в първата десятка по технологии, ние не сме и в първите сто

    20:03 04.04.2026

