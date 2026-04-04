Иранският министър на науката заяви, че над 30 ирански университета са били обект на „директни атаки“ от началото на войната със САЩ и Израел, според държавно свързаната с Иранската студентска информационна агенция.

Хосейн Симаей Сараф, иранският министър на науката, изследванията и технологиите, заяви, че „невоенни обекти и основна инфраструктура за образование и изследвания са били обект на атаки“, съобщи ISNA. „Днес милиони ученици и студенти са лишени от образование“.

Сгради в университета „Шахид Бехещи“, престижен университет в Техеран, бяха повредени от американско-израелски удар вчера, съобщиха иранският Червен полумесец и местните медии.

Иран твърди, че атаките срещу неговите университети са опит за отслабване на научните и културните основи на страната.

Израел представя атаките като част от по-широки усилия за разрушаване на ядрената програма на Иран. Съединените щати твърдят, че силите им не атакуват умишлено цивилни.

В отговор на тези атаки Техеран заплаши да атакува американски и свързани с Израел университети в целия регион.