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ЕС е готов да започне пълни преговори за членство с Украйна и Молдова още през юли
  Тема: Украйна

ЕС е готов да започне пълни преговори за членство с Украйна и Молдова още през юли

15 Юни, 2026 09:56 962 44

  • молдова-
  • украйна-
  • присъединяване към ес

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос отчете значителен напредък в политиката на разширяване, а Кая Калас обяви нови мерки срещу Русия

ЕС е готов да започне пълни преговори за членство с Украйна и Молдова още през юли - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз е готов още през юли да започне преговори с Украйна и Молдова по всички глави от процеса на присъединяване. Това заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос преди заседанието на външните министри на ЕС в Люксембург, предава БТА.

По думите ѝ началото на същинските преговори с Киев и Кишинев представлява първата голяма стъпка, след като двете държави получиха статут на кандидатки за членство преди три години.

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„Време беше да го направим“, коментира Кос и допълни, че до края на годината е възможно да приключат и преговорите за присъединяване на Черна гора.

Според нея през последните месеци Европейският съюз е постигнал по-голям напредък в политиката на разширяване, отколкото през предходните 15 години. Тя отбеляза също, че 74 процента от гражданите на Босна и Херцеговина подкрепят европейския път на страната.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас съобщи, че на днешното заседание е поканен външният министър на Армения. По думите ѝ Ереван е изправен пред нарастващ натиск от страна на Москва и Брюксел обсъжда възможности за допълнителна подкрепа към арменските власти.

Калас определи последните руски въздушни удари в Украйна, при които е бил поразен манастир от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, като военно престъпление. Тя потвърди, че Европейският съюз продължава работата по разширяване на санкциите срещу Русия.

Сред обсъжданите мерки е и забрана за влизане на територията на ЕС за руски военнослужещи, участвали във войната в Украйна. Според Калас европейските експерти вече са установили правна възможност подобно ограничение да бъде въведено.


Молдова (Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 7 Отговор
    и двете не ни трябват ни в ЕС , ни в НАТО,,,,много маймуни на клона станахме //Украина са 1/3 руснаци-от тях само проблеми

    Коментиран от #8

    09:59 15.06.2026

  • 2 Опа

    28 3 Отговор
    „Сбогом, вещи//це“: Финландия посреща с радост новината за евентуалното уволнение на Калас
    Професор Туомас Малинен от университета в Хелзинки нарече евентуалното отстраняване на ръководителя на дипломацията на ЕС Кая Калас най-добрата новина от ЕС.
    „Най-добрата новина от ЕС от дълго време. Сбогом, военна вещице!“, написа той в социалните мрежи.
    Вчера „Файненшъл таймс“ съобщи, позовавайки се на висши служители, че страните от ЕС обмислят цялостно преразглеждане на дипломатическата служба на ЕС поради недоволство от работата на нейния ръководител. Според вестника съюзниците обмислят няколко варианта. Единият е да се отнемат правомощията на Калас и органът да бъде поставен под контрола на Европейската комисия и държавите членки. Вторият е да се ограничи автономията на ръководителя на дипломатическата служба.
    Калас многократно е била обект на подигравки от експерти по целия свят заради провокативните си изявления и исторически неточни коментари.
    Испанският вестник „Паис“ писа, че Калас е станала част от може би най-лошото ръководство в Брюксел от десетилетия. Вестникът отбелязва, че тя е била прекалено фиксирана върху Русия, което се е отразило на позицията ѝ по други въпроси."

    10:00 15.06.2026

  • 3 Лицемерие без граници

    33 3 Отговор
    На кой точно критерии отговарят тези две държави

    Това щеше да е много смешно ако не беше толко тъжно и жалко

    Коментиран от #33, #38

    10:03 15.06.2026

  • 4 Леле - леле ! 🤔

    18 2 Отговор
    Големи "европейци " ще приемат , бе : " 74 процента от гражданите на Босна и Херцеговина подкрепят европейския път на страната " / А на практика Босна и Херцеговина е изпратила най-много "бойци" - терористи на глава от населението в ИДИЛ , отколкото всяка друга европейска държава . Включително мюсюлманските Турция и Албания .

    10:04 15.06.2026

  • 5 Гориил

    17 3 Отговор
    Основното е, че абсолютно всички разбират, че това никога няма да се случи. Има непреодолими препятствия от икономически (бедност и изостаналост), финансови (оценените разходи надхвърлят 800-900 милиарда долара за пет години) и уникални културни (проруско настроено население). И искате да натрапите всичко това на Европейския съюз? Искате 25 милиона руснаци, които мразят Европа?В реалния живот елитът на Бандера е малка група националисти от пет западни региона на Украйна, които са били част от Полша в продължение на петстотин години и след разделянето на Полша между Австро-Унгария, Прусия и Русия стават част от Австро-Унгарската империя.

    10:09 15.06.2026

  • 6 АНАЛОГИЯ!

    24 2 Отговор
    Украйна е като удавник,който се хваща за спасителя си( в случая ЕС...) и го повлича и него към дъното...

    10:09 15.06.2026

  • 7 МАКЕДОНЕЦ!

    19 0 Отговор
    Обаждам се възмутен,от кабината на космическата ракета,където сме заедно със СлаФчУ. и летим в околоземна орбита...!
    А НАС КЪДЕ ЗАБРАВИХТЕ,ВЕ...🙄😮‍💨😨😓...?!?!

    10:13 15.06.2026

  • 8 култура БГ

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Спектакли по произведениям Антона Чехова, Ивана Тургенева, Алексея Толстого и других классиков можно посмотреть в Московском театральном центре «Вишневый сад». Приобрести билеты можно в сервисе «Мосбилет».

    Коментиран от #20

    10:13 15.06.2026

  • 9 100% ЩЕ СТАНЕ....

    12 1 Отговор
    .....НАДАЙ СЕ ЖЕНО , НА ПИЯН оЙ........!

    10:14 15.06.2026

  • 10 Боко

    20 0 Отговор
    Това ес не трябва да съществува и скоро ще престане

    10:15 15.06.2026

  • 11 хахаха

    9 6 Отговор
    абе какво ще преговаряте направо приемайте остатъка от украйна в европа, хората 5та година умират за да спасят европа

    10:17 15.06.2026

  • 12 Гост

    17 2 Отговор
    Каква гадост,какво лицемерие!Турция чака 20години,а тия фашисти били готови!Тия глупаци не знаят какво ги чака и тарамбуките ще им се видят като етнически добряци!

    10:17 15.06.2026

  • 13 Гориил

    19 1 Отговор
    Режимът на Бандера е чуждо тяло в Украйна, която е 80 процента етнически руснаци. Москва си позволи да бъде непростимо мека, доброжелателна и снизходителна, когато влезе в диалог с бандеровския елит през 90-те години. Руските прозападни реформатори бяха мечтателни и романтични, но в отговор получиха две кървави Майдански революции, два преврата, геноцид на руската култура, руския език и руската култура в Украйна и, като следствие, разширяване на НАТО на изток.

    10:18 15.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ОПТИМИСТ!

    16 1 Отговор
    Сега без Украйна и Молдова,сме... - ,,цъфнали"...!
    Като ги приемем в ЕС-ще и ...,,вържем"...!

    10:20 15.06.2026

  • 16 Марта Кос ли...?!

    17 1 Отговор
    Ясно!
    Поредната... евро-квачка...!

    10:21 15.06.2026

  • 17 ОЩЕ ВЕДНЪЖ СЕ РАЗБРА

    15 1 Отговор
    Че ЖЕНЖИТЕ на Европа Урсула Калас и Марта но не Вачкова ще докарат Европа до ВОЙНА.

    10:23 15.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А защо,да не се направи референдум?!

    13 1 Отговор
    Защото над 80% от Европейските жители,ще са против,да им се сложи тежък воденичен камък на шията-Украйна и Молдова...!

    10:27 15.06.2026

  • 20 Кога ще е ставаш поданик на

    0 9 Отговор

    До коментар #8 от "култура БГ":

    Путлето?

    Коментиран от #24

    10:27 15.06.2026

  • 21 гост

    10 1 Отговор
    ЕС да приготвят няколко трилиона за новия член украйна, и ние трябва да "стягаме коланите"

    Коментиран от #25

    10:28 15.06.2026

  • 22 Неон

    4 1 Отговор
    Ма защо ще чакате Юли,приемайте ги сега в Юни нали ви трябват!Ще подобрите БНП на европата,населението ще стане хомогенно,престъпността ще намалее,строителството ще се разшири,социалните фондове ще се разпределят още по-равномерно,проституцията няма да се увеличава!Колко келепир от приема!А ние ще ви дадем калина-българска да води хорото!

    10:29 15.06.2026

  • 23 Или обратно

    2 0 Отговор
    Русия ще стане ли член на ЕС, ако завземе Украйна?

    10:30 15.06.2026

  • 24 Чел ли си Тургенев?

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Кога ще е ставаш поданик на":

    "Накануне"
    Това е класика, струва си.

    Коментиран от #37

    10:33 15.06.2026

  • 25 Ошашавено Аткантиче!

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    Те Укрите,до сега жестоко ни доиха,смятай,ако станат членове на ЕС...направо ще ни стопят...🙄😮‍💨😨!

    Коментиран от #26

    10:36 15.06.2026

  • 26 Поправка

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ошашавено Аткантиче!":

    Ошашавено Атлантиче

    10:37 15.06.2026

  • 27 новата

    1 6 Отговор
    Новата руска пропаганда - 90% в Украйна били етнически руснаци.
    Украйна въпреки войната е много по-добре икономически от нас. И най-важно отървава се от руската олигархия.

    Коментиран от #29, #30

    10:40 15.06.2026

  • 28 Супер!

    5 2 Отговор
    Европа фалира със сигурност.Егати политиците.

    10:40 15.06.2026

  • 29 С какво е по добре?832

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "новата":

    С помощите от цял свят.И крадат като за последно.

    10:43 15.06.2026

  • 30 БРАВО ВЕ!

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "новата":

    Ти откри Америка...😆!
    Че Украйна били много по-добре от нас...?!
    Имах си аз-при това огромно наливане на средства в Украйна...- как Не?!

    10:44 15.06.2026

  • 31 Тома

    3 1 Отговор
    Украинци и молдовци най много мразят да работят и за това ще ги приемат в ЕС.

    10:45 15.06.2026

  • 32 пешо

    2 1 Отговор
    нас ще ни гонят за свръхдефицит, въпреки , че евробюрократите ни набутаха в еврозоната, а същевременно наливат пари в Украйна и Молдова и 90% от тях се крадат...На Халкидики е пълно с молдовци и украинци тази година... всички с нови коли... ЕС подарява пари на тия пробити държави, ония си купуват коли и харчат за почивки

    10:45 15.06.2026

  • 33 селяк

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лицемерие без граници":

    По критерия , че са баламурници :Д кат нас

    10:46 15.06.2026

  • 34 Факти

    2 2 Отговор
    ЕС е големият печеливш от войната. Взе 80% от Украйна с ресурси за трилиони евро, а инвестира само 200 милиарда във войната. Русия също взе много ресурси, но на нея не й трябваха, докато на ЕС са му жизнено необходими. Ако бяхме оставили Украйна на Русия нямаше да получим нищо и бъдещето ни щеше да е сиво. Сега стоим много по-добре на картата на света. В момента ЕС има малко по-голяма икономика от Китай и чувствително по-голямо население от САЩ. Като вземем Украйна ще сме още по-силни. И други държави са на крачка от членство. Много хора са се фокусирали в проблемите днес и не могат да видят голямата картина 10, 20, 50 години в бъдеще. ЕС е големият печеливш, но ще го разберете като остареете.

    10:53 15.06.2026

  • 35 ТИР

    1 0 Отговор
    А нещо като не приемане в ЕС ако са в конфликт с друга държава- Нямаше Ли..?

    10:58 15.06.2026

  • 36 Някой

    2 0 Отговор
    Страни с неясни граници. Едната във война, а другата като нищо с възможна такава. Молдова преди част от Новорусия иначе подарена от Ленин на Украйна за влизането в СССР. След ПСВ се появяват 4 държави и 3 се обединяват в Украйна, а другата (Хетманат ли бе) захапана от други. Като не са достигали Черно море.
    Молдова ще се цепи. Въпросът е мирно или с война.
    Никой няма правото да ин включва в чужди войни. Националните предатели в затвора.

    Ние да присъединим ЕС към България! ;)

    11:00 15.06.2026

  • 37 Чел е...

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Чел ли си Тургенев?":

    ...,като Н-ка си Бочко...- само ,,Винету"...!

    11:00 15.06.2026

  • 38 Родна реч, омайна сладка

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Лицемерие без граници":

    Знание русского языка для молдаван — это очень большая конкуреноспособность по отношению к другим гражданам. Поэтому у нынешней власти жесткая линия антироссийская

    11:00 15.06.2026

  • 39 София

    1 2 Отговор
    УЖАС !

    11:01 15.06.2026

  • 40 Груба грешка

    3 1 Отговор
    Повтарят с украинския подход;
    Създава се повод за напрежение

    11:01 15.06.2026

  • 41 Иван

    1 3 Отговор
    Май Путин е прежалил Кремъл )

    Коментиран от #42

    11:02 15.06.2026

  • 42 Драган

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Иван":

    Май Урсула е прежалила ЕС?!

    11:17 15.06.2026

  • 43 идиоти вън

    2 0 Отговор
    Е и аз саъм за бързо приемане на Украйна и Молдова и тогава ще настъпи и бързо разпадане наЕС!!!!

    11:38 15.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.