ЕС е готов да започне пълни преговори за членство с Украйна и Молдова още през юли

Европейският съюз е готов още през юли да започне преговори с Украйна и Молдова по всички глави от процеса на присъединяване. Това заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос преди заседанието на външните министри на ЕС в Люксембург, предава БТА.
По думите ѝ началото на същинските преговори с Киев и Кишинев представлява първата голяма стъпка, след като двете държави получиха статут на кандидатки за членство преди три години.
„Време беше да го направим“, коментира Кос и допълни, че до края на годината е възможно да приключат и преговорите за присъединяване на Черна гора.
Според нея през последните месеци Европейският съюз е постигнал по-голям напредък в политиката на разширяване, отколкото през предходните 15 години. Тя отбеляза също, че 74 процента от гражданите на Босна и Херцеговина подкрепят европейския път на страната.
Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас съобщи, че на днешното заседание е поканен външният министър на Армения. По думите ѝ Ереван е изправен пред нарастващ натиск от страна на Москва и Брюксел обсъжда възможности за допълнителна подкрепа към арменските власти.
Калас определи последните руски въздушни удари в Украйна, при които е бил поразен манастир от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, като военно престъпление. Тя потвърди, че Европейският съюз продължава работата по разширяване на санкциите срещу Русия.
Сред обсъжданите мерки е и забрана за влизане на територията на ЕС за руски военнослужещи, участвали във войната в Украйна. Според Калас европейските експерти вече са установили правна възможност подобно ограничение да бъде въведено.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8
09:59 15.06.2026
2 Опа
Професор Туомас Малинен от университета в Хелзинки нарече евентуалното отстраняване на ръководителя на дипломацията на ЕС Кая Калас най-добрата новина от ЕС.
„Най-добрата новина от ЕС от дълго време. Сбогом, военна вещице!“, написа той в социалните мрежи.
Вчера „Файненшъл таймс“ съобщи, позовавайки се на висши служители, че страните от ЕС обмислят цялостно преразглеждане на дипломатическата служба на ЕС поради недоволство от работата на нейния ръководител. Според вестника съюзниците обмислят няколко варианта. Единият е да се отнемат правомощията на Калас и органът да бъде поставен под контрола на Европейската комисия и държавите членки. Вторият е да се ограничи автономията на ръководителя на дипломатическата служба.
Калас многократно е била обект на подигравки от експерти по целия свят заради провокативните си изявления и исторически неточни коментари.
Испанският вестник „Паис“ писа, че Калас е станала част от може би най-лошото ръководство в Брюксел от десетилетия. Вестникът отбелязва, че тя е била прекалено фиксирана върху Русия, което се е отразило на позицията ѝ по други въпроси."
10:00 15.06.2026
3 Лицемерие без граници
Това щеше да е много смешно ако не беше толко тъжно и жалко
Коментиран от #33, #38
10:03 15.06.2026
4 Леле - леле ! 🤔
10:04 15.06.2026
5 Гориил
10:09 15.06.2026
6 АНАЛОГИЯ!
10:09 15.06.2026
7 МАКЕДОНЕЦ!
А НАС КЪДЕ ЗАБРАВИХТЕ,ВЕ...🙄😮💨😨😓...?!?!
10:13 15.06.2026
8 култура БГ
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Спектакли по произведениям Антона Чехова, Ивана Тургенева, Алексея Толстого и других классиков можно посмотреть в Московском театральном центре «Вишневый сад». Приобрести билеты можно в сервисе «Мосбилет».
Коментиран от #20
10:13 15.06.2026
9 100% ЩЕ СТАНЕ....
10:14 15.06.2026
10 Боко
10:15 15.06.2026
11 хахаха
10:17 15.06.2026
12 Гост
10:17 15.06.2026
13 Гориил
10:18 15.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ОПТИМИСТ!
Като ги приемем в ЕС-ще и ...,,вържем"...!
10:20 15.06.2026
16 Марта Кос ли...?!
Поредната... евро-квачка...!
10:21 15.06.2026
17 ОЩЕ ВЕДНЪЖ СЕ РАЗБРА
10:23 15.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 А защо,да не се направи референдум?!
10:27 15.06.2026
20 Кога ще е ставаш поданик на
До коментар #8 от "култура БГ":Путлето?
Коментиран от #24
10:27 15.06.2026
21 гост
Коментиран от #25
10:28 15.06.2026
22 Неон
10:29 15.06.2026
23 Или обратно
10:30 15.06.2026
24 Чел ли си Тургенев?
До коментар #20 от "Кога ще е ставаш поданик на":"Накануне"
Това е класика, струва си.
Коментиран от #37
10:33 15.06.2026
25 Ошашавено Аткантиче!
До коментар #21 от "гост":Те Укрите,до сега жестоко ни доиха,смятай,ако станат членове на ЕС...направо ще ни стопят...🙄😮💨😨!
Коментиран от #26
10:36 15.06.2026
26 Поправка
До коментар #25 от "Ошашавено Аткантиче!":Ошашавено Атлантиче
10:37 15.06.2026
27 новата
Украйна въпреки войната е много по-добре икономически от нас. И най-важно отървава се от руската олигархия.
Коментиран от #29, #30
10:40 15.06.2026
28 Супер!
10:40 15.06.2026
29 С какво е по добре?832
До коментар #27 от "новата":С помощите от цял свят.И крадат като за последно.
10:43 15.06.2026
30 БРАВО ВЕ!
До коментар #27 от "новата":Ти откри Америка...😆!
Че Украйна били много по-добре от нас...?!
Имах си аз-при това огромно наливане на средства в Украйна...- как Не?!
10:44 15.06.2026
31 Тома
10:45 15.06.2026
32 пешо
10:45 15.06.2026
33 селяк
До коментар #3 от "Лицемерие без граници":По критерия , че са баламурници :Д кат нас
10:46 15.06.2026
34 Факти
10:53 15.06.2026
35 ТИР
10:58 15.06.2026
36 Някой
Молдова ще се цепи. Въпросът е мирно или с война.
Никой няма правото да ин включва в чужди войни. Националните предатели в затвора.
Ние да присъединим ЕС към България! ;)
11:00 15.06.2026
37 Чел е...
До коментар #24 от "Чел ли си Тургенев?":...,като Н-ка си Бочко...- само ,,Винету"...!
11:00 15.06.2026
38 Родна реч, омайна сладка
До коментар #3 от "Лицемерие без граници":Знание русского языка для молдаван — это очень большая конкуреноспособность по отношению к другим гражданам. Поэтому у нынешней власти жесткая линия антироссийская
11:00 15.06.2026
39 София
11:01 15.06.2026
40 Груба грешка
Създава се повод за напрежение
11:01 15.06.2026
41 Иван
Коментиран от #42
11:02 15.06.2026
42 Драган
До коментар #41 от "Иван":Май Урсула е прежалила ЕС?!
11:17 15.06.2026
43 идиоти вън
11:38 15.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.