ЕС е готов да започне пълни преговори за членство с Украйна и Молдова още през юли

Европейският съюз е готов още през юли да започне преговори с Украйна и Молдова по всички глави от процеса на присъединяване. Това заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос преди заседанието на външните министри на ЕС в Люксембург, предава БТА.

По думите ѝ началото на същинските преговори с Киев и Кишинев представлява първата голяма стъпка, след като двете държави получиха статут на кандидатки за членство преди три години.

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„Време беше да го направим“, коментира Кос и допълни, че до края на годината е възможно да приключат и преговорите за присъединяване на Черна гора.

Според нея през последните месеци Европейският съюз е постигнал по-голям напредък в политиката на разширяване, отколкото през предходните 15 години. Тя отбеляза също, че 74 процента от гражданите на Босна и Херцеговина подкрепят европейския път на страната.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас съобщи, че на днешното заседание е поканен външният министър на Армения. По думите ѝ Ереван е изправен пред нарастващ натиск от страна на Москва и Брюксел обсъжда възможности за допълнителна подкрепа към арменските власти.

Калас определи последните руски въздушни удари в Украйна, при които е бил поразен манастир от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, като военно престъпление. Тя потвърди, че Европейският съюз продължава работата по разширяване на санкциите срещу Русия.

Сред обсъжданите мерки е и забрана за влизане на територията на ЕС за руски военнослужещи, участвали във войната в Украйна. Според Калас европейските експерти вече са установили правна възможност подобно ограничение да бъде въведено.