Ердоган приветства споразумението между САЩ и Иран и призова за избягване на провокации

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган приветства постигнатото предварително споразумение между САЩ и Иран, което има за цел да сложи край на конфликта между двете страни, и призова за сдържаност до окончателното му подписване, предава БТА.

В публикация в социалните мрежи Ердоган подчерта необходимостта от избягване на действия и изказвания, които биха могли да повишат напрежението в региона.

„Искам внимателно да подчертая, че е необходимо да бъде проявено внимание и да бъдат избягвани изказвания, провокации и действия, както и възможни саботажи във времето до полагането на подписите“, заяви турският държавен глава.

По-рано американският президент Доналд Тръмп съобщи за постигнатото споразумение и заяви, че САЩ ще прекратят блокадата срещу Иран, а корабоплаването през Ормузкия проток ще бъде възстановено. Според него това може да допринесе за понижаване на цените на петрола и за намаляване на напрежението на международните пазари. Част от ключовите параметри на договореността обаче все още предстои да бъдат уточнени.

Ердоган определи новината като дългоочаквана не само за региона, но и за международната общност. Той изрази благодарност към Пакистан за посредническата му роля в преговорите, както и към Катар и Саудитска Арабия за дипломатическата подкрепа в процеса.

Турският президент подчерта, че Анкара ще продължи да подкрепя всички инициативи, насочени към укрепване на мира, стабилността и сигурността в Близкия изток.