Русия отрече да е поразила Киево-Печерската лавра и обвини украинската противовъздушна отбрана

Русия отхвърли обвиненията, че е нанесла удар по Киево-Печерската лавра по време на масираната въздушна атака срещу украинската столица през нощта. От Руското министерство на отбраната заявиха, че щетите по историческия манастир са били причинени от ракета на украинската противовъздушна отбрана, предава БТА.
Манастирът, който е част от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, беше засегнат по време на една от най-интензивните руски атаки срещу Киев през последните седмици. След инцидента украинските власти и редица западни държави обвиниха Москва за пораженията по религиозния комплекс.
От руското военно ведомство обаче заявиха, че ударите са били насочени единствено към обекти от украинската военна индустрия, включително съоръжения за производство на дронове.
„Въоръжените сили на Руската федерация не планират и не извършват удари срещу гражданска инфраструктура“, посочиха от Министерството.
Според руската страна комплексът на Киево-Печерската лавра е бил поразен от ракета на американската система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, използвана от украинските сили.
„Според потвърдени сведения комплексът от сгради в Киево-Печерската лавра е бил ударен от ракета от американската система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Една от възможните причини за неизправността на тази система може да е, че западните страни са предоставили на киевския режим ракети с изтекъл срок на годност“, се казва в изявлението.
Към момента няма независимо потвърждение на твърденията на руската страна. Украйна продължава да поддържа позицията, че щетите по манастира са резултат от руската въздушна атака.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руските
Коментиран от #15, #45, #53
11:40 15.06.2026
2 Майор Деянов, на всеки километър
11:41 15.06.2026
3 това е истината сигурно
11:43 15.06.2026
4 Пълен смях
11:43 15.06.2026
5 Пуратино 🤥🤥(това са само учения)
Коментиран от #56
11:44 15.06.2026
6 Нямат край
Коментиран от #23
11:44 15.06.2026
7 Факти, душете ми рука
11:44 15.06.2026
8 пРосия
Коментиран от #58
11:44 15.06.2026
9 Софиянец
11:45 15.06.2026
10 00wcKрайна
Коментиран от #16, #49
11:46 15.06.2026
11 Русия се превръща в Северна Корея
😆
11:46 15.06.2026
12 Град Козлодуй
Коментиран от #18, #62
11:47 15.06.2026
13 Само дбил
11:47 15.06.2026
14 Ицо
11:49 15.06.2026
15 Всъшност
До коментар #1 от "Руските":Кой изгони свещениците на Светата Църква от Лаврата?
11:50 15.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Замерващият с цомби
11:51 15.06.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Град Козлодуй":Изтегли си снимката на НАТьОвските джендърали с поли и лакирани нокти❗
ЗАдоволен ще останеш❗
Коментиран от #21, #24, #26, #51
11:51 15.06.2026
19 хахахахха
11:52 15.06.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А накрая пАляците тииихо смотолевиха, че била ракета от самолет на НАТОпорчените сили❗
11:53 15.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Всичко от московия е лъжа и измама !
Коментиран от #65
11:57 15.06.2026
23 Нямат край
До коментар #6 от "Нямат край":евр0гейск0т0 БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂
Коментиран от #34
11:57 15.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ами
Коментиран от #42
12:01 15.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #24 от "Град Козлодуй":Абе изтегли си снимката❗
Пък ако намериш снимки на руски джендъри сред генералите можеш да я споделиш тук❗
Коментиран от #35
12:05 15.06.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "Традиционен pycки neHgep !":Пак НЕ разбираш, че нищо НЕ разбираш,
ама си мислиш, че мислиш и разбираш😀
12:07 15.06.2026
30 !!!
До коментар #24 от "Град Козлодуй":В неделя со София кои са дефилирали?Правилно,български джендъри!Не си чувал?
В Русия тези отврати забранени със закон!
Коментиран от #55
12:07 15.06.2026
31 Тодар Живков
До коментар #24 от "Град Козлодуй":По-големи джендаре от руснаците са само българските русофили.
12:08 15.06.2026
32 мдда
12:08 15.06.2026
33 Том
Коментиран от #48
12:12 15.06.2026
34 хихи
До коментар #23 от "Нямат край":а какво ще правим с русо0гейск0т0 БЕЗСИЛИЕ 🤣 🤣 🤣
12:13 15.06.2026
35 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ние имаме такава снимка но нашия лидер Путин 😘
Коментиран от #38, #39
12:14 15.06.2026
36 Соваж бейби
12:15 15.06.2026
37 Ха-ха
Коментиран от #44
12:15 15.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ермак
До коментар #35 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":Пък аз имам такава снимка на нашият световен наркоман, псевдо президент
12:18 15.06.2026
40 Монгольяк...
12:18 15.06.2026
41 Раковски
Полша (1939 г.): Съветският съюз напада Полша в гръб в съюз с Нацистка Германия (пакта Молотов-Рибентроп). Официалната съветска пропаганда оправдава агресията с твърдението, че полската държава е „фашистка“, „буржоазна“ и подтиска малцинствата.
Финландия (1939-1940 г. – Зимната война): При непредизвиканата атака срещу Финландия, съветските вестници обявяват демократичното финландско правителство за „клика от белогвардейски фашисти“, за да оправдаят опита за окупация.
Балтийските държави (1940 и 1944-1953 г.): Окупацията и последвалите масови депортации в Естония, Латвия и Литва са маскирани като „борба срещу местните фашисти“ и „буржоазни националисти“. Всеки, който е искал независима държава, автоматично е брандиран като фашист.
Унгария (1956 г.): Когато унгарският народ се вдига на антикомунистическо въстание за свобода, съветските танкове влизат в Будапеща. Москва официално нарича събитията „фашистки и контрареволюционен преврат“, организиран от Запада.
Чехословакия (1968 г. – Пражката пролет): Мирните реформи за „социализъм с човешко лице“ са смазани от войските на Варшавския договор под ръководството на
Коментиран от #43
12:19 15.06.2026
42 Копейкотрошач
До коментар #25 от "Ами":Ако те докопам...
12:19 15.06.2026
43 Раковски
До коментар #41 от "Раковски":Чехословакия (1968 г. – Пражката пролет): Мирните реформи за „социализъм с човешко лице“ са смазани от войските на Варшавския договор под ръководството на СССР. Оправданието? Трябвало да се предотврати „реваншизъм“ и „профашистки преврат“, заплашващ сигурността.
Чечня (1994 и 1999 г.): По време на двете брутални войни, руската държавна машина масово използва етикети като „фашисти“, „екстремисти“ и „терористи“ за чеченските бойци и местното население, за да оправдае пълното изравняване на Грозни със земята.
Грузия (2008 г.): При нахлуването в Грузия руската пропаганда обвинява президента Михаил Саакашвили във „фашизъм“ и дори в извършването на „геноцид“ срещу осетинците – същият наратив, който по-късно беше прекопиран едно към едно.
Украйна (2014 г. – днес): Анексирането на Крим, войната в Донбас и пълномащабната инвазия през 2022 г. бяха опаковани под лозунга за „денацификация“. Русия нарича законно избраната власт в Киев „нацистки режим“, въпреки че крайно десните партии в Украйна нямат почти никакво влияние.
Изводът: В политическия речник на Кремъл думата „фашист“ или „нацист“ няма историческо или идеологическо значение. Тя означава просто едно нещо: „Всеки, който не иска да се подчинява на Москва и защитава правото си на суверенитет“. Схемата работи от 80 години насам – сменят се само имената на държавите жертви.“
12:19 15.06.2026
44 Соваж бейби
До коментар #37 от "Ха-ха":Тука не се иска мнение а доказателства в съда само ищеца ли изслушват или и двете страни ?Зеленото наркоманче може да е намерил стадо без овчаря (ЕС ) за сега ,един ден ще плащат всички вярвай ми !
12:20 15.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Дон Корлеоне
12:20 15.06.2026
47 Григор
12:20 15.06.2026
48 Димяща ушанка
До коментар #33 от "Том":Утре влизам в Киев !!!
12:21 15.06.2026
49 00wcKрайна
До коментар #10 от "00wcKрайна":зомбитата са в Раша. там ги облъчват със съветска идеология.
12:22 15.06.2026
50 хаха🤣
12:22 15.06.2026
51 хихи
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":а руските джендърали с поли и лакирани нокти какво ще ги правим 😂 😂 😂
Коментиран от #61
12:24 15.06.2026
52 Ами по намерените фрагменти
12:24 15.06.2026
53 Цървул съдран,
До коментар #1 от "Руските":суббезмозъчен,останките от ракетата са на Пейтроит,така,че укропитешките наssисти я избомбиха бе куха лейко.
Коментиран от #63
12:26 15.06.2026
54 Розовото пони Пусин 🦄
До коментар #38 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И аз съм розов отвсякъде, но даже ме избраха за президент 🌈 🦄 🤣
12:28 15.06.2026
55 И воглаве
До коментар #30 от "!!!":с Дара! Падението на безДара на педала нема дъно!
12:29 15.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ясен
12:30 15.06.2026
58 Най-големите олигофрено-идиоти,
До коментар #8 от "пРосия":са в гейския ЕСЕС
Коментиран от #64
12:30 15.06.2026
59 Московията трябва да бъде разрушена...
Но Московията ще гори и накрая ще изгори, като ще пи.каем на гроба им!
12:31 15.06.2026
60 да питам
Коментиран от #66
12:32 15.06.2026
61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #51 от "хихи":Ами сложи ги в музея за НЛО-
защото и тях никой не ги е виждал,
но ПО ПЕЙКИТЕ говорят, че ги имало❗
12:33 15.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Ротмистър
До коментар #53 от "Цървул съдран,":Къде ги видя тез останки, безмозъчник русоробски?
Я върви на х@й лъжлива маймуно...
12:34 15.06.2026
64 хихи
До коментар #58 от "Най-големите олигофрено-идиоти,":в гейска Раша са повече, интересно им е и стават все повече и повече 😂 😂 😂
12:36 15.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #60 от "да питам":Да ти отговоря-
Когато видиш кичури по пода - значи си в бръснарница❗
Когато видиш стърготини по пода - значи си в дърводелска работилница❗
Е , за някой неща е по-сложно - затова се наемат хора с нужните умения❗
12:39 15.06.2026