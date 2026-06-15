Турция приветства споразумението между САЩ и Иран и призова за защита на постигнатия напредък

Турският външен министър Хакан Фидан приветства предварителното споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната, определяйки го като важна стъпка към постигането на траен мир и стабилност в региона, предава БТА.

В публикация в социалната мрежа Екс Фидан заяви, че Анкара посреща със задоволство постигнатата договореност между Вашингтон и Техеран.

„Посрещаме със задоволство споразумението между САЩ и Иран, което цели поставяне на край на войната. Споразумението представлява важен етап по пътя към изграждането на траен мир и стабилност в региона“, написа турският първи дипломат.

Изявлението идва ден след като американският президент Доналд Тръмп обяви постигането на сделката. По думите му САЩ ще прекратят блокадата срещу Иран, а Ормузкият проток ще бъде отворен за корабоплаване - развитие, което може да допринесе за намаляване на напрежението на енергийните пазари и за стабилизиране на цените на петрола.

Въпреки обявения пробив, редица ключови параметри на бъдещото споразумение предстои да бъдат уточнени в последващи преговори.

Фидан изрази надежда, че предстоящите срещи между страните ще бъдат конструктивни и ще доведат до окончателен резултат. Той поздрави Пакистан, Катар и останалите държави, участвали в посредническите усилия, за ролята им в процеса.

„Изключително важно е всички държави да подходят с уважение и отговорност от гледна точка на предотвратяването на действия, насочени към саботиране на постигнатото споразумение, и да допринесат за опазването на регионалния мир и сигурност“, подчерта турският външен министър.

Той припомни и усилията на Турция за насърчаване на диалога между страните, като увери, че Анкара ще продължи да подкрепя инициативите, насочени към мир, сигурност и стабилност в региона.