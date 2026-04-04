Продължава издирването на американския пилот, катапултирал над Иран

4 Април, 2026 19:04, обновена 4 Април, 2026 18:10

Това бе първото сваляне на американски военен самолет от повече от 20 години

Снимка: YouTube
БТА БТА

Продължават операциите по издирването на един изчезнал американски пилот, докато друг беше спасен, след като два американски изтребителя се разбиха при отделни инциденти над Иран и Персийския залив, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че това е първото подобно сваляне на самолет от началото на войната в Иран преди близо пет седмици, както и първото сваляне на американски военен самолет от повече от 20 години.

Инцидентите се случиха само два дни, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в праймтайм обръщение, че САЩ са "победили и напълно унищожили Иран".

Американски представители потвърдиха свалянето на изтребител над Иран, като съобщиха, че става на въпрос за Ф-15Е "Ийгъл" (McDonnell Douglas F-15 Eagle). Единият от двамата членове на екипажа беше спасен, но другият все още е в неизвестност и е в ход военна операция по намирането му.

Отделно от това бе съобщено, че е бил свален и втори самолет, щурмови А-10 (Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II), който се е разбил в Персийския залив - във водите на Кувейт, след като е бил подложен на ирански обстрел.

Американски представител, който пожела да запази анонимност, заяви, че все още не е ясно дали самолетът е бил свален или се е разбил вследствие на атаката.

Конфликтът, който навлиза в шестата си седмица, дестабилизира икономиките по целия свят на фона на продължаващите удари от страна на Иран в отговор на американските и израелските атаки, като иранските сили нанасят удари срещу енергийната инфраструктура в Залива и продължават да блокират търговското корабоплаване през Ормузкия проток, с което затрудняват търговията с петрол и природен газ.

Междувременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви днес, че е атакувал в Персийския залив кораб, свързан с Израел. Плавателният съд се е запалил след нападението, извършено с дрон. Атаката срещу кораба "Ишика" (Ishyka), "принадлежащ на израелския режим", но регистриран под флага на трета страна, е било извършено в пристанище "Халифа бин Салман" в Бахрейн, предаде Франс прес, като се позова на принадлежащата на военната опора на режима в Иран медия "Сепах Нюз".

Тези твърдения обаче не са проверени по независим път.

По-рано днес Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи, че е била информирана от Иран за въздушен удар в близост до територията на атомната електроцентрала "Бушер". МААЕ съобщи в "Екс", че един от служителите по физическата охрана на обекта е бил убит от паднали отломки. Сграда на съоръжението е била засегната от ударни вълни и отломки, отбелязва Ройтерс.

Това е четвъртият път, в който атомната електроцентрала "Бушер" става мишена по време на войната, отбелязва АП.

Ударите в регион продължат като по-рано иракската коалицията от бивши шиитки паравоенни фракции "Хашд аш Шааби", позната още като "Сили за народна мобилизация", съобщи, че техен боец е бил убит при въздушен удар в близост до сирийската граница, предаде Франс прес.

"Тази вероломна атака доведе до смъртта на боец от "Хашд аш Шааби" и рани четирима други, както и член на Министерството на отбраната", се посочва в изявлението на "Хашд аш Шааби", която е интегрирана в държавните сили за сигурност и включва проирански групи. Групата обвини за атаката САЩ и Израел.

Пентагонът заяви, че от началото на войната хеликоптери са нанасяли удари срещу проирански въоръжени групировки на територията на Ирак. САЩ обаче категорично отрече да е нанасял удари по иракските сили за сигурност.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Kaлпазанин

    29 4 Отговор
    Ще го издирите ,сигурен съм онези дето уж го издирвали не могли да припарят до мястото

    18:12 04.04.2026

  • 3 Ахяхаха

    27 4 Отговор
    Умря за Ротшилдите аахахаха. И "израел" аахахаха

    18:14 04.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Холивуд

    22 3 Отговор
    Спасяването на редник Райън.

    18:15 04.04.2026

  • 8 Пийт Хегсет -Крозейдър

    5 28 Отговор
    Иран отива в Каменната ера!

    Коментиран от #14

    18:16 04.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дон Корлеоне

    5 17 Отговор
    Хаяско прати ли хора на луната?

    Коментиран от #16, #18, #19

    18:17 04.04.2026

  • 11 Мурка

    19 3 Отговор
    А защо го търсят там където го НЯМА ----Да го търсят в иранският АБУ ГРАИБ . ЖАЛОСТИВИ СА ЧАЛМИТЕ и са му занесли ВАЗЕЛИН ЗА РАНАТА

    18:17 04.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ФАКТ

    17 3 Отговор

    До коментар #8 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":

    В каммената ера отива птива май ка ти на около връ стното.

    18:18 04.04.2026

  • 15 1616

    19 4 Отговор
    Дрън,дрън па пляс от 20г. За първи път и се разбили сами в иракските ракети по отделно много фалш в статиите свързани с краварите и най вече с главния кравар

    18:18 04.04.2026

  • 16 касата

    15 4 Отговор

    До коментар #10 от "Дон Корлеоне":

    Зеленото джудже Хаяско пи ли кафе в Крим. Тръц.

    18:19 04.04.2026

  • 17 как го търсят по въздух

    18 3 Отговор
    Не смеят да пратя наземна армия. Хахаха. Ще търсят после и тях.

    18:21 04.04.2026

  • 18 Мурка

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "Дон Корлеоне":

    ПРАИ МИНДИЧ В ИСРАЕЛ ---ОТ НЕГО Е ПИЕДЕСТАЛА ЗА АЛТЪНКЕНЕФ В ЦЕНТЪРА НА КИЕВ А ПУДРАТА ЗАХАР Я ОСТАВЯ НА ПЪРВАТА АРМИ В СВЕТА-ЧИИДЖИЯ

    18:21 04.04.2026

  • 19 Смех с ватенки

    3 15 Отговор

    До коментар #10 от "Дон Корлеоне":

    Най-високо рашките летят до Кобзон

    18:24 04.04.2026

  • 20 Сатана Z

    10 4 Отговор
    Т.нар. мисия за спасяване на редник (пилот)Райън изглежда много бутафорна .

    18:25 04.04.2026

  • 21 Трите свалени от уж "приятелски огън"

    15 4 Отговор
    не се броят? Най-обичам ангенции и институти, да отбелязват:

    "Агенцията отбелязва, че това е първото подобно сваляне на самолет от началото на войната в Иран"

    Впрочем, още един, трети, има свален, но агенцията още не е получила разрешение за да го отбележи.

    18:25 04.04.2026

  • 22 предишния беше самолет стеалт в сърбия

    12 3 Отговор
    както и първото сваляне на американски военен самолет от повече от 20 години.

    18:31 04.04.2026

  • 23 Много кофти

    1 1 Отговор
    но сигурно вече са го изяли алангле.

    20:32 04.04.2026

  • 24 А пък нашите ефки са непобедими

    2 1 Отговор
    А нашите американски таралясници са единствените в света които никой не може да свали... защото не могат да излетят! ))

    23:25 04.04.2026

  • 25 Сащ и Израел са туморите в света

    0 1 Отговор
    Целият свят трябва да се обедини срещу оста на злото: САЩ -Израел. В противен случай на тези злодеи няма да им мигне окото да унищожат света с атомна бомба.Както го направиха същите варвари срещу мирното население в Япония след края на ВСВ през 1945 г.

    23:37 04.04.2026

