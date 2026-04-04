Продължава издирването на американския пилот, катапултирал над Иран

Продължават операциите по издирването на един изчезнал американски пилот, докато друг беше спасен, след като два американски изтребителя се разбиха при отделни инциденти над Иран и Персийския залив, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че това е първото подобно сваляне на самолет от началото на войната в Иран преди близо пет седмици, както и първото сваляне на американски военен самолет от повече от 20 години.

Инцидентите се случиха само два дни, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в праймтайм обръщение, че САЩ са "победили и напълно унищожили Иран".

Американски представители потвърдиха свалянето на изтребител над Иран, като съобщиха, че става на въпрос за Ф-15Е "Ийгъл" (McDonnell Douglas F-15 Eagle). Единият от двамата членове на екипажа беше спасен, но другият все още е в неизвестност и е в ход военна операция по намирането му.

Отделно от това бе съобщено, че е бил свален и втори самолет, щурмови А-10 (Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II), който се е разбил в Персийския залив - във водите на Кувейт, след като е бил подложен на ирански обстрел.

Американски представител, който пожела да запази анонимност, заяви, че все още не е ясно дали самолетът е бил свален или се е разбил вследствие на атаката.

Конфликтът, който навлиза в шестата си седмица, дестабилизира икономиките по целия свят на фона на продължаващите удари от страна на Иран в отговор на американските и израелските атаки, като иранските сили нанасят удари срещу енергийната инфраструктура в Залива и продължават да блокират търговското корабоплаване през Ормузкия проток, с което затрудняват търговията с петрол и природен газ.

Междувременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви днес, че е атакувал в Персийския залив кораб, свързан с Израел. Плавателният съд се е запалил след нападението, извършено с дрон. Атаката срещу кораба "Ишика" (Ishyka), "принадлежащ на израелския режим", но регистриран под флага на трета страна, е било извършено в пристанище "Халифа бин Салман" в Бахрейн, предаде Франс прес, като се позова на принадлежащата на военната опора на режима в Иран медия "Сепах Нюз".

Тези твърдения обаче не са проверени по независим път.

По-рано днес Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи, че е била информирана от Иран за въздушен удар в близост до територията на атомната електроцентрала "Бушер". МААЕ съобщи в "Екс", че един от служителите по физическата охрана на обекта е бил убит от паднали отломки. Сграда на съоръжението е била засегната от ударни вълни и отломки, отбелязва Ройтерс.

Това е четвъртият път, в който атомната електроцентрала "Бушер" става мишена по време на войната, отбелязва АП.

Ударите в регион продължат като по-рано иракската коалицията от бивши шиитки паравоенни фракции "Хашд аш Шааби", позната още като "Сили за народна мобилизация", съобщи, че техен боец е бил убит при въздушен удар в близост до сирийската граница, предаде Франс прес.

"Тази вероломна атака доведе до смъртта на боец от "Хашд аш Шааби" и рани четирима други, както и член на Министерството на отбраната", се посочва в изявлението на "Хашд аш Шааби", която е интегрирана в държавните сили за сигурност и включва проирански групи. Групата обвини за атаката САЩ и Израел.

Пентагонът заяви, че от началото на войната хеликоптери са нанасяли удари срещу проирански въоръжени групировки на територията на Ирак. САЩ обаче категорично отрече да е нанасял удари по иракските сили за сигурност.