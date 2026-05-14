Скандалът в Париж! Иранска актриса отрече да има интимна връзка с президента Макрон

Живеещата в Париж иранска актриса Голшифте Фахрани опроверга слуховете за нейна платонична връзка с Еманюел Макрон, довела до разрив в отношенията на семейство Макрон, предаде „Евронюз“, цитирана от БТА.

Слуховете се зародиха още през пролетта, когато журналист, пишещ книга за семейство Макрон, заяви, че Бриджит Макрон уловила президента Еманюел Макрон да разменя съобщения с Голшифте Фахрани и му ударила плесница преди двойката да слезе от президентския самолет в Ханой миналата година.

Тези дни по повод презентацията на книгата си журналистът повтори твърденията. Още при първите слухове иранската актриса ги отрече. Сега тя коментира, че тези информации идват на приливи и отливи и тя не може да направи нищо срещу тях. Актрисата призна, че подобни слухове дори не я нервират.

"Въпросът е защо хората се интересуват от този род истории. Мисля си, че на някои им липсва любов и те имат нуждата да си измислят подобни романси, за да запълнят тази липса“, заяви иранската киноактриса, която от близо 20 години живее в Париж.

Тя разказа, че дълго време е била по работа във Ванкувър и после в Амазония, тоест далеч от Париж и от предполагаема близост с френския държавен глава.