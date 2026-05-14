Тайван обвини Пекин в натиск над медии заради темата за независимостта
14 Май, 2026 21:24 678 3

Властите в Тайпе предупредиха, че тайвански журналисти могат да бъдат съдени, ако съдействат на Китай в кампании срещу граждани на острова

Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Тайванският Съвет по въпросите на континентален Китай (MAC) осъди Пекин заради призиви към местни медии да „разкриват“ дейности, свързани с независимостта на Тайван, като предупреди, че представители на тайвански медии могат да бъдат изправени пред съдебно преследване, ако помагат на Китай да таргетират тайвански граждани.

В изявление, публикувано във вторник вечерта, MAC съобщи, че китайските власти са „призовали определени тайвански медии в Пекин за инструкции и са ги насърчили съвместно да разобличават сепаратистки дейности, свързани с независимостта на Тайван“.

Според тайванската институция подобни действия „по същество представляват опит тайванските медии да сътрудничат на транснационалната репресия на Китайската комунистическа партия (ККП) срещу Тайван и да ограничават свободите на тайванския народ чрез сплашване“.

В Тайван мирната подкрепа за независимостта на острова е защитена като форма на свободно изразяване и не се счита за незаконна.

MAC — основната тайванска институция, отговаряща за отношенията през Тайванския проток — определи действията на Пекин като тактика за „използване на Тайван за контрол над Тайван“.

Изявлението на институцията дойде след коментари на Ву Си, заместник-ръководител на китайската Служба по въпросите на Тайван, направени по време на седмото издание на форума за медии от двете страни на Тайванския проток, проведен в Пекин по-рано във вторник.

По време на събитието Ву Си заяви, че „сепаратистките сили за независимост на Тайван“ разпространяват невярна информация и злонамерени коментари, за да подбуждат антикитайски настроения и да създават конфронтация между двете страни на протока, като по този начин сериозно подкопават мира и стабилността в региона.

Той призова медийните представители от двете страни да „използват достоверни репортажи и рационални коментари, за да разкриват вредата и опасността от дейностите за независимост на Тайван и външната намеса“.

В своята позиция MAC предупреди, че тайванските медии, изпратили представители на форума, могат да нарушат закони като Закона за борба с инфилтрацията и Закона за националната сигурност, ако съдействат на Пекин като „местни сътрудници“ в кампанията му за „наказване на тайванската независимост“.

Сред примерите за подобно поведение институцията посочи действия като следване на инструкции от Пекин за „използване на свободата на пресата“ чрез обвинения срещу конкретни лица, че подкрепят независимостта на Тайван, предоставяне на лични данни на тайвански граждани или разпространяване на обяви за издирване с парични награди.

Нарушенията могат да доведат до присъди от над седем години затвор, допълват от MAC.

Според китайската държавна агенция Xinhua News Agency в тазгодишния форум са участвали над 100 медийни ръководители и преподаватели по журналистика, сред които и Чо Хси-вей, заместник-председател на Want Want Group — компанията собственик на медии като CTi Television и China Times.


  • 1 Тръмп

    5 0 Отговор
    Тайван е китайски.
    Договорено !

    21:27 14.05.2026

  • 2 Шерлок Холмс

    6 0 Отговор
    В Китай съм яздил китайки, в Тайван съм яздил тайванки, и накрая разкрих, че все китайки съм яздил!

    21:29 14.05.2026

  • 3 Горски

    4 0 Отговор
    Малоумниците от САЩ ще направят всичко възможно, за да предизвикат конфликт между Китай и Тайван. Нищо че мазно други ви разтягат. Ако не сте обърнали внимание, усилено търсят съюзници там, като след поредица ударени греди допряха и до Япония, но и там греда. А малоумнци са, защото виждат само пред носа си, ако такъв конфликт краткосрочно отслаби Китай, нали никой не се съмнява, че дългосрочно Китай ще спечели, и ще придобие по голяма сила от преди.

    21:50 14.05.2026