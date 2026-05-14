Марко Рубио: Политиката на САЩ към Тайван остава непроменена

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в четвъртък в Пекин, че американската политика по отношение на Тайван остава непроменена.

„Политиката на САЩ по въпроса за Тайван не се е променила след срещата, която проведохме тук днес“, заяви Рубио в интервю за NBC News след срещата на върха, състояла се в Пекин.

Рубио посочи, че китайската страна е повдигнала темата за Тайван и че „САЩ винаги ясно заявяват своята позиция, след което разговорите преминават към други теми“.

„Ние винаги отговаряме, че всяко действие, което би принудило или наложило промяна на сегашното положение, би било проблематично и че политиката ни по този въпрос не се е променила“, добави той.

На въпрос дали Си е поискал от Тръмп да прекрати продажбите на оръжие за Тайван, Рубио отговори, че темата е била обсъждана и преди, но „не е заемала централно място в разговорите в четвъртък“.

Той подчерта, че решенията за американските оръжейни доставки за Тайван се вземат от президента на САЩ, а Конгресът също има роля в този процес.

Срещата между Тръмп и Си беше първото посещение на американски президент в Китай от близо десетилетие насам, след последната визита на Тръмп през 2017 г. по време на първия му мандат.

Според китайските държавни медии Си е заявил пред Тръмп, че въпросът за Тайван „е най-важният проблем в отношенията между Китай и САЩ“.

„Ако бъде управляван правилно, двустранните отношения ще запазят обща стабилност. В противен случай двете държави могат да стигнат до сблъсъци и дори конфликти, което ще постави цялостните отношения в сериозна опасност“, цитира думите му Xinhua News Agency.

Официалното изявление на Белия дом след разговорите не съдържа споменаване на Тайван.

По време на интервюто за NBC Рубио беше попитан и дали според него Китай има намерение да нахлуе в Тайван. Той отговори, че според него Пекин би предпочел Тайван „доброволно“ да се присъедини към Китай.

В заключение държавният секретар предупреди, че би било „ужасна грешка“ Китай да се опита да постигне това, което нарича „обединение“, чрез сила или други форми на принуда.

„Това би имало глобални последици, а не само за Съединените щати“, подчерта той