Марко Рубио: Политиката на САЩ към Тайван остава непроменена
Марко Рубио: Политиката на САЩ към Тайван остава непроменена

14 Май, 2026 21:42 846 8

Държавният секретар на САЩ заяви след срещата Тръмп–Си, че Вашингтон продължава да се противопоставя на всякакви опити за промяна на статуквото със сила

Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в четвъртък в Пекин, че американската политика по отношение на Тайван остава непроменена.

„Политиката на САЩ по въпроса за Тайван не се е променила след срещата, която проведохме тук днес“, заяви Рубио в интервю за NBC News след срещата на върха, състояла се в Пекин.

Рубио посочи, че китайската страна е повдигнала темата за Тайван и че „САЩ винаги ясно заявяват своята позиция, след което разговорите преминават към други теми“.

„Ние винаги отговаряме, че всяко действие, което би принудило или наложило промяна на сегашното положение, би било проблематично и че политиката ни по този въпрос не се е променила“, добави той.

На въпрос дали Си е поискал от Тръмп да прекрати продажбите на оръжие за Тайван, Рубио отговори, че темата е била обсъждана и преди, но „не е заемала централно място в разговорите в четвъртък“.

Той подчерта, че решенията за американските оръжейни доставки за Тайван се вземат от президента на САЩ, а Конгресът също има роля в този процес.

Срещата между Тръмп и Си беше първото посещение на американски президент в Китай от близо десетилетие насам, след последната визита на Тръмп през 2017 г. по време на първия му мандат.

Според китайските държавни медии Си е заявил пред Тръмп, че въпросът за Тайван „е най-важният проблем в отношенията между Китай и САЩ“.

„Ако бъде управляван правилно, двустранните отношения ще запазят обща стабилност. В противен случай двете държави могат да стигнат до сблъсъци и дори конфликти, което ще постави цялостните отношения в сериозна опасност“, цитира думите му Xinhua News Agency.

Официалното изявление на Белия дом след разговорите не съдържа споменаване на Тайван.

По време на интервюто за NBC Рубио беше попитан и дали според него Китай има намерение да нахлуе в Тайван. Той отговори, че според него Пекин би предпочел Тайван „доброволно“ да се присъедини към Китай.

В заключение държавният секретар предупреди, че би било „ужасна грешка“ Китай да се опита да постигне това, което нарича „обединение“, чрез сила или други форми на принуда.

„Това би имало глобални последици, а не само за Съединените щати“, подчерта той


  • 1 Горски

    6 3 Отговор
    Малоумниците от САЩ ще направят всичко възможно, за да предизвикат конфликт между Китай и Тайван. Нищо че мазно други ви разтягат. Ако не сте обърнали внимание, усилено търсят съюзници там, като след поредица ударени греди допряха и до Япония, но и там греда. А малоумнци са, защото виждат само пред носа си, ако такъв конфликт краткосрочно отслаби Китай, нали никой не се съмнява, че дългосрочно Китай ще спечели, и ще придобие по голяма сила от преди.

    21:45 14.05.2026

  • 2 Пич

    6 3 Отговор
    Бля бля бля........а всъщност, мръсниците от САЩ ще направят всичко възможно, Китай и Тайван да се ударят!!! И оръжия ще продават, и Майдан ще опитат...

    21:46 14.05.2026

  • 3 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Днес ми липсват голите каки на Шумов

    21:47 14.05.2026

  • 4 лъжлив ушат кубинец

    2 3 Отговор
    дончо цунка китайска ръчичка

    21:48 14.05.2026

  • 5 Сатана Z

    0 4 Отговор
    По всичко изглежда,че Китай дава Иран на САШТ в замяна на Тайван.Предстои да видим България на кой ще бъде изтъргувана в новия световен ред ,който се задава на хоризонта.

    22:02 14.05.2026

  • 6 Гориил

    3 0 Отговор
    Благодарение на неограничените си ресурси и напреднали технологии, Русия устоя на натиска на суровите западни санкции и постигна устойчиво развитие. Стратегическото руско-китайско партньорство продължава да се задълбочава, а тенденцията към глобална многополярност е станала необратима. Системата на западно глобално геополитическо господство е към своя край.

    22:08 14.05.2026

  • 7 Решаването на проблемите със сила

    1 0 Отговор
    И санкциите са привилегия само на САЩ и страните от Западна Европа, останалите страни трябва да решават всичко по мирен път в съответствие с Международното право, което не важи за САЩ.

    00:27 15.05.2026

  • 8 Надали

    0 0 Отговор
    САЩ ще пропуснат възможност да предизвикат горещ конфликт и в Тайван.
    В Китай са наясно с това положение.

    07:18 15.05.2026