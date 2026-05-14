САЩ и ЕС подкрепиха участието на Тайван в Световната здравна асамблея

Съединените щати и Европейският съюз изразиха подкрепа за участието на Тайван в международни организации, след като Тайпе не получи покана за предстоящата Световна здравна асамблея (WHA) за десета поредна година.

79-ата Световна здравна ще се проведе в Женева между 18 и 23 май и ще събере държавите членки на организацията за определяне на глобалните здравни политики и приоритети.

Тайванският външен министър Лин Чиа-лунг заяви, че страната не е получила покана за участие за десета поредна година заради натиск от страна на Китай.

В отговор на въпрос на CNA говорител на Държавния департамент на САЩ заяви, че въпреки изтеглянето на Вашингтон от СЗО през януари, Съединените щати продължават да подкрепят участието на Тайван в международни организации.

„Светът би имал полза от експертизата и ресурсите на Тайван в справянето с някои от най-трудните глобални предизвикателства днес“, заяви неназованият говорител.

Решението на администрацията на Доналд Тръмп да напусне СЗО дойде след многократни обвинения към генералния директор на организацията Тедрос Гебрейесус, че е прикривал отговорността на Китай за пандемията от COVID-19.

Тръмп също така нарече СЗО „корумпирана“ и заяви, че САЩ плащат повече от справедливия си дял за организацията.

Междувременно Европейската служба за външна дейност (EEAS) също изрази подкрепа за включването на Тайван в Световната здравна асамблея.

„Участието на Тайван в международни рамки трябва да бъде позволено навсякъде, където това е съвместимо с правилата или практиките на съответната организация“, заяви говорител на EEAS.

Междувременно говорителят на китайското външно министерство Гуо Джиакун заяви, че Пекин е решил „да не одобри участието на тайванския регион в тазгодишната Световна здравна асамблея“, позовавайки се на принципа „един Китай“, според който Тайван се разглежда като част от китайската територия.

В коментар по темата говорителят на EEAS заяви, че принципът „един Китай“, прокарван от Пекин, „няма международен консенсус“ и не е „признат или прилаган от Европейския съюз“.

Според него ЕС следва собствена политика за „един Китай“, в рамките на която признава правителството на Китайската народна република като единственото законно правителство на Китай, но същевременно поддържа „приятелски отношения и тясно сътрудничество с Тайван в широк спектър от области“.

Тайван не е участвал в Световната здравна асамблея от 2016 г., когато присъстваше като наблюдател в период на по-топли отношения с Пекин.