Куба отново остана на тъмно! Хавана е готова да приеме помощ от 100 милиона долара от САЩ

14 Май, 2026 21:57 1 624 38

Американският държавен секретар Марко Рубио поднови вчера предложението на САЩ при условие, че помощта бъде разпределяна чрез Католическата църква, без да преминава през комунистическото правителство

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Източната част на Куба е засегната от ново масово прекъсване на електрозахранването, съобщи националната електрическа компания, в момент когато островът, подложен на енергийна блокада от страна на Вашингтон, е изправен пред дълбока енергийна криза, предаде Франс прес. Компанията уточни, че седем от общо петнадесетте провинции са засегнати, пише БТА.

Многократното спиране на тока в страната предизвика социално напрежение в тази нощ в Хавана. Жителите изразиха възмущението си от прекъсвания, които в някои случаи продължават над 20 часа.

По време на протеста през изминалата нощ жители на няколко квартала на Хавана тракаха с тенджери и тигани, за да изразят недоволството си. „Пуснете ни тока!“, скандираха жители на Плая, квартал в западната част на столицата. Вчера няколко десетки души протестираха и в Сан Мигел дел Падрон, в периферията на Хавана.

Островът с население от 9,6 милиона души е изправен пред тежка енергийна криза от средата на 2024 г., задълбочена от петролното ембарго, наложено от Вашингтон от началото на тази година. От края на януари само руски танкер с 100 000 тона суров петрол е получил разрешение да акостира в Куба. Това гориво вече е изчерпано, съобщи правителството на Куба днес.

Хавана обвинява Вашингтон за критичното състояние на електрическата мрежа, докато САЩ смятат, че кубинската енергийна криза е резултат от лошо вътрешно икономическо управление.

Днес кубинският външен министър Бруно Родригес заяви, че Куба е „готова“ да разгледа предложението за помощ в размер на 100 милиона долара, отправено ѝ от САЩ.

„Готови сме да изслушаме параметрите на предложението и начина, по който то би се реализирало“, заяви ръководителят на кубинската дипломация.

Американският държавен секретар Марко Рубио поднови вчера предложението на САЩ при условие, че помощта бъде разпределяна чрез Католическата църква, без да преминава през комунистическото правителство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    17 14 Отговор
    Отече и Куба!!! И там идва времето на алчните и продажни комунистически лекета!!!

    Коментиран от #3, #4, #6, #10

    21:58 14.05.2026

  • 2 Това правят тези боклуци САЩ

    32 13 Отговор
    Натискат и докарват един народ до просешка тояга! и после започват да го мародерстват!

    Коментиран от #14, #25

    22:00 14.05.2026

  • 3 От една страна САЩ

    27 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    им забиват ножа, от друга им "помагат"
    Създават кризи и после като "герои" ги решават.

    Коментиран от #11

    22:02 14.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 стоян георгиев

    17 15 Отговор
    Комунисти сър.дали хляб дали ток дали дрехи обувки автомобили...все нещо няма.при комунистите.

    Коментиран от #20

    22:07 14.05.2026

  • 8 КАСТРО БАЛАСТРО

    14 14 Отговор
    ДАВАЙ ДОНИ

    ЧАКАМЕ ТЕ СЪС

    ПОГАЧИТЕ

    ЧАКАМЕ НАШИТЕ АМЕРИКАНСКИ ПРИЯТЕЛИ

    ДА НИ ОСВОБОДЯТ ОТ

    ЧЕРВЕНАТА ЧУМА.

    В ТЕБ НИЕ НАДЕЖДАТА

    ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

    СЛЕД ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА

    ГЛАД И МИЗЕРИЯ.

    КУБА ЗАСЛУЖАВА СВЕТЛО БЪДЕЩЕ.

    Коментиран от #17

    22:07 14.05.2026

  • 9 Горски

    18 11 Отговор
    В Куба е ужас заради тероризъм от страна на УСА. Тръмпи първо да се оправи с Иран ,че нещо там работата се закупи,че после да мисли за Куба , Гренландия , Канада и т.н. !!! Да не говорим за войната в Украйна, която щеше да приключи за 24 часа преди година и половина. Бедните от гетото по- лесно се бият от непокорните ,нали ? Накрая ще се окаже , че Байдън е бил цвете, макар че видяхме какъв бодил беше и беше далеч, далеч от реалността. И това ми било демокрация, каква демокрация - джунгла на джунглите. Що не се издървиш на Северна корея, дето си има и междуконинентални балистични ракети и атомни бойни глави, бе смешник, тя е 100 пъти по антидемократична от Куба. Ама не ти стиска. Или Биби не дава а ? Куба моли за помощ. Иран моли за сделка. Гренландия моли за анексия. Канада моли за приобщаване. Германия моли за Томахоук. Украйна моли за Пейтриът. Дедо Дъмби белият дом го е обърнал на молитвен дом. Едно време при Кенеди а и при Клинтън беше публичен дом. До скоро беше старчески дом. Абе мани, мани.

    Коментиран от #15, #37

    22:08 14.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кризата

    10 13 Отговор

    До коментар #3 от "От една страна САЩ":

    Започна със

    Комунистите

    Бре РУБЛО ИДИОТ .

    Коментиран от #12

    22:08 14.05.2026

  • 12 Кризите започват

    15 9 Отговор

    До коментар #11 от "Кризата":

    когато не искаш да си роб на световното зло САЩ!

    22:11 14.05.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    16 12 Отговор
    Всяка една страна, държава, народ имали някога вземане-даване с Русия свършват по този начин - без ток, без пари, без бъдеще !!!

    22:13 14.05.2026

  • 14 Хахахаха

    14 14 Отговор

    До коментар #2 от "Това правят тези боклуци САЩ":

    До просешка тояга ги докара преди това приятелството с рашата. Тръмп само ги довърша сега.

    22:13 14.05.2026

  • 15 Хахахаха

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    Тръмп НЕ Е ДЕМОКРАТ. Така, че не обвинявай демокрацията.

    22:14 14.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хахахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "КАСТРО БАЛАСТРО":

    Кубинците чакат с хляб и сол американците на Дунава.

    22:15 14.05.2026

  • 18 Руснак без крак...

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "Т Живков":

    ...и не само на комунизма, не само...☝️

    22:16 14.05.2026

  • 19 Фори

    7 6 Отговор
    Няма смисъл да взимат пари от америка. Русия може да им даде и един милиард.

    Коментиран от #22, #24

    22:18 14.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Един друг

    10 6 Отговор
    Където има комунистическо управление, има и пълна мизерия за хората. Това е първи закон на благоденствието.

    22:23 14.05.2026

  • 22 Хахахаха

    8 5 Отговор

    До коментар #19 от "Фори":

    Русия може да им даде и 10 милиарда. Стига да ги има.

    22:23 14.05.2026

  • 23 А беяхе млади тогава

    12 3 Отговор
    Носталгия ме гони.Помня как при комунизма стояхме на тъмно и ни беше романтико

    22:23 14.05.2026

  • 24 Фидел Кастро, президент

    12 6 Отговор

    До коментар #19 от "Фори":

    След 45 години "вечна дружба" с руснаците, думата Русия отсъства от кубинския речник ☝️😄

    22:23 14.05.2026

  • 25 Така беше и в бегето

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Това правят тези боклуци САЩ":

    През изкуствено създадената криза 1996г от братския сащ

    22:27 14.05.2026

  • 26 Пич

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Баба Радка":

    Ах, бабо Радке, ако имаш Паркинсон би могла и ти да ме излекуваш...

    Коментиран от #34

    22:27 14.05.2026

  • 27 Ехха

    5 6 Отговор
    Първо блокада и после даровете на данайците

    22:33 14.05.2026

  • 28 Така е

    6 5 Отговор
    Добре е да искаш да бъдеш острова на свободата. А дали можеш да бъдеш? Само с голи лозунги не се живее. Китай се отказа от Маркс и го ревизира съобразно месните условия. Теорията на Маркс визира западна Европа от средата и края на 19 век. А Куба нито има икономическата база на Западна Европа нито сме 19 в... Ръководителите им живеят в света на утопията, хванали са се като удавник за сламка и повтарят като зомбита :комунизъм ,Маркс, Енгелс и Ленин. Щеше да е смешно,ако не беше трагично.

    22:56 14.05.2026

  • 29 оня с коня

    7 4 Отговор
    Въпросът еЗАЩО Русия не изпрати и втори танкер за Куба със още 100млн Тона нефт, Куба е принудена да търси помощ от САЩ ,изразяваща се в 100млн.долара?А истината е съвсем гола и без дрехи - просто на Руснаците не може да се разчита след като при Разпада на СССР всички "Братски" Държави от Източния Блок бяха наритани от москва да си сърсят Късмета по Света като безпризорни Животни,независимо че руснаците непрекъснато се кълнат че "Русия своих не бросает".

    23:28 14.05.2026

  • 30 ТИГО

    6 4 Отговор
    Ах а Путин не помага ли ?? АУУУУ пак стигнаха до УСА

    23:34 14.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хм…

    4 7 Отговор
    Не е само до комунизма, спомнете си ГДР, Чехословакия. И до американското ембарго не е. Куба е в пълна разруха. Мързел, песни и танци, кубинки обикалят за клиенти, плакати на Че Гевара и празни магазини.

    23:44 14.05.2026

  • 33 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Гресирана ватенка":

    И са мързеливи и зависливи.

    00:33 15.05.2026

  • 34 Пичи,

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Пич":

    Баба радка има падка .. 🤫😁

    00:33 15.05.2026

  • 35 Пичовете ,

    0 3 Отговор
    Винаги съм харесвал Онанегин . След 4 години рузка гимназия ..

    00:36 15.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ГЕРГИН

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    Само ти имаш възможност да сѝ излееш руzката душа.. нас ще ни ядат ротвайлери ...

    00:41 15.05.2026

  • 38 Куба съществува

    2 3 Отговор
    не заради америка, а въпреки нея.
    америка още не е вдигнала блокадата със санкции срещу Куба от 1962.
    Следователно не можеш да наричаш мъчителя си спасител.
    Кубинците са мъченици, а сащ просто крадци.

    02:44 15.05.2026