Куба отново остана на тъмно! Хавана е готова да приеме помощ от 100 милиона долара от САЩ

Източната част на Куба е засегната от ново масово прекъсване на електрозахранването, съобщи националната електрическа компания, в момент когато островът, подложен на енергийна блокада от страна на Вашингтон, е изправен пред дълбока енергийна криза, предаде Франс прес. Компанията уточни, че седем от общо петнадесетте провинции са засегнати, пише БТА.

Многократното спиране на тока в страната предизвика социално напрежение в тази нощ в Хавана. Жителите изразиха възмущението си от прекъсвания, които в някои случаи продължават над 20 часа.

По време на протеста през изминалата нощ жители на няколко квартала на Хавана тракаха с тенджери и тигани, за да изразят недоволството си. „Пуснете ни тока!“, скандираха жители на Плая, квартал в западната част на столицата. Вчера няколко десетки души протестираха и в Сан Мигел дел Падрон, в периферията на Хавана.

Островът с население от 9,6 милиона души е изправен пред тежка енергийна криза от средата на 2024 г., задълбочена от петролното ембарго, наложено от Вашингтон от началото на тази година. От края на януари само руски танкер с 100 000 тона суров петрол е получил разрешение да акостира в Куба. Това гориво вече е изчерпано, съобщи правителството на Куба днес.

Хавана обвинява Вашингтон за критичното състояние на електрическата мрежа, докато САЩ смятат, че кубинската енергийна криза е резултат от лошо вътрешно икономическо управление.

Днес кубинският външен министър Бруно Родригес заяви, че Куба е „готова“ да разгледа предложението за помощ в размер на 100 милиона долара, отправено ѝ от САЩ.

„Готови сме да изслушаме параметрите на предложението и начина, по който то би се реализирало“, заяви ръководителят на кубинската дипломация.

Американският държавен секретар Марко Рубио поднови вчера предложението на САЩ при условие, че помощта бъде разпределяна чрез Католическата църква, без да преминава през комунистическото правителство.