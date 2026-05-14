Куба отново остана на тъмно! Хавана е готова да приеме помощ от 100 милиона долара от САЩ

Източната част на Куба е засегната от ново масово прекъсване на електрозахранването, съобщи националната електрическа компания, в момент когато островът, подложен на енергийна блокада от страна на Вашингтон, е изправен пред дълбока енергийна криза, предаде Франс прес. Компанията уточни, че седем от общо петнадесетте провинции са засегнати, пише БТА.
Многократното спиране на тока в страната предизвика социално напрежение в тази нощ в Хавана. Жителите изразиха възмущението си от прекъсвания, които в някои случаи продължават над 20 часа.
По време на протеста през изминалата нощ жители на няколко квартала на Хавана тракаха с тенджери и тигани, за да изразят недоволството си. „Пуснете ни тока!“, скандираха жители на Плая, квартал в западната част на столицата. Вчера няколко десетки души протестираха и в Сан Мигел дел Падрон, в периферията на Хавана.
Островът с население от 9,6 милиона души е изправен пред тежка енергийна криза от средата на 2024 г., задълбочена от петролното ембарго, наложено от Вашингтон от началото на тази година. От края на януари само руски танкер с 100 000 тона суров петрол е получил разрешение да акостира в Куба. Това гориво вече е изчерпано, съобщи правителството на Куба днес.
Хавана обвинява Вашингтон за критичното състояние на електрическата мрежа, докато САЩ смятат, че кубинската енергийна криза е резултат от лошо вътрешно икономическо управление.
Днес кубинският външен министър Бруно Родригес заяви, че Куба е „готова“ да разгледа предложението за помощ в размер на 100 милиона долара, отправено ѝ от САЩ.
„Готови сме да изслушаме параметрите на предложението и начина, по който то би се реализирало“, заяви ръководителят на кубинската дипломация.
Американският държавен секретар Марко Рубио поднови вчера предложението на САЩ при условие, че помощта бъде разпределяна чрез Католическата църква, без да преминава през комунистическото правителство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #3, #4, #6, #10
21:58 14.05.2026
2 Това правят тези боклуци САЩ
Коментиран от #14, #25
22:00 14.05.2026
3 От една страна САЩ
До коментар #1 от "Пич":им забиват ножа, от друга им "помагат"
Създават кризи и после като "герои" ги решават.
Коментиран от #11
22:02 14.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 стоян георгиев
Коментиран от #20
22:07 14.05.2026
8 КАСТРО БАЛАСТРО
ЧАКАМЕ ТЕ СЪС
ПОГАЧИТЕ
ЧАКАМЕ НАШИТЕ АМЕРИКАНСКИ ПРИЯТЕЛИ
ДА НИ ОСВОБОДЯТ ОТ
ЧЕРВЕНАТА ЧУМА.
В ТЕБ НИЕ НАДЕЖДАТА
ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ
СЛЕД ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА
ГЛАД И МИЗЕРИЯ.
КУБА ЗАСЛУЖАВА СВЕТЛО БЪДЕЩЕ.
Коментиран от #17
22:07 14.05.2026
9 Горски
Коментиран от #15, #37
22:08 14.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кризата
До коментар #3 от "От една страна САЩ":Започна със
Комунистите
Бре РУБЛО ИДИОТ .
Коментиран от #12
22:08 14.05.2026
12 Кризите започват
До коментар #11 от "Кризата":когато не искаш да си роб на световното зло САЩ!
22:11 14.05.2026
13 Владимир Путин, президент
22:13 14.05.2026
14 Хахахаха
До коментар #2 от "Това правят тези боклуци САЩ":До просешка тояга ги докара преди това приятелството с рашата. Тръмп само ги довърша сега.
22:13 14.05.2026
15 Хахахаха
До коментар #9 от "Горски":Тръмп НЕ Е ДЕМОКРАТ. Така, че не обвинявай демокрацията.
22:14 14.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хахахаха
До коментар #8 от "КАСТРО БАЛАСТРО":Кубинците чакат с хляб и сол американците на Дунава.
22:15 14.05.2026
18 Руснак без крак...
До коментар #16 от "Т Живков":...и не само на комунизма, не само...☝️
22:16 14.05.2026
19 Фори
Коментиран от #22, #24
22:18 14.05.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Един друг
22:23 14.05.2026
22 Хахахаха
До коментар #19 от "Фори":Русия може да им даде и 10 милиарда. Стига да ги има.
22:23 14.05.2026
23 А беяхе млади тогава
22:23 14.05.2026
24 Фидел Кастро, президент
До коментар #19 от "Фори":След 45 години "вечна дружба" с руснаците, думата Русия отсъства от кубинския речник ☝️😄
22:23 14.05.2026
25 Така беше и в бегето
До коментар #2 от "Това правят тези боклуци САЩ":През изкуствено създадената криза 1996г от братския сащ
22:27 14.05.2026
26 Пич
До коментар #10 от "Баба Радка":Ах, бабо Радке, ако имаш Паркинсон би могла и ти да ме излекуваш...
Коментиран от #34
22:27 14.05.2026
27 Ехха
22:33 14.05.2026
28 Така е
22:56 14.05.2026
29 оня с коня
23:28 14.05.2026
30 ТИГО
23:34 14.05.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хм…
23:44 14.05.2026
33 стоян георгиев
До коментар #20 от "Гресирана ватенка":И са мързеливи и зависливи.
00:33 15.05.2026
34 Пичи,
До коментар #26 от "Пич":Баба радка има падка .. 🤫😁
00:33 15.05.2026
35 Пичовете ,
00:36 15.05.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ГЕРГИН
До коментар #9 от "Горски":Само ти имаш възможност да сѝ излееш руzката душа.. нас ще ни ядат ротвайлери ...
00:41 15.05.2026
38 Куба съществува
америка още не е вдигнала блокадата със санкции срещу Куба от 1962.
Следователно не можеш да наричаш мъчителя си спасител.
Кубинците са мъченици, а сащ просто крадци.
02:44 15.05.2026