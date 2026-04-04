Петима души бяха ранени при ирански обстрел в Тел Авив и Централен Израел днес. Нови експлозии отекнаха междувременно в Йерусалим, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Изстреляни от Иран ракети са ранили хора и са нанесли материални щети, съобщи "Маген Давид Адом" - израелският еквивалент на Червения кръст.
Журналисти от АФП са преброели поне шест експлозии в Йерусалим тази вечер, след като са били засечени нови ракети, изстреляни от Иран.
Рано тази сутрин израелска армия съобщи за ранен мъж при иранска ракетна атака.
Касетъчен боеприпас е избухнал близо до централата на израелското Министерство на отбраната в центъра на Тел Авив по време на иранска ракетна атака, съобщава армейската радиостанция „Галей Цахал“.
„Тази сутрин касетъчен боеприпас е ударил паркинг близо до комплекса „Кирия“ - централата на Министерството на отбраната - в Тел Авив. Нанесени са щети, но няма жертви“, се казва в съобщението.
Вестник „Маарив“ твърди, че няма щети на „военно имущество“.
По-рано йеменските хуси заявиха, че са атакували цели в Тел Авив. Движението „Ансар Аллах“ е ударило военни цели в града. Операцията е била извършена с балистични ракети.
Най-малко 19 души са били убити в Израел при обстрел от Иран и Ливан след началото на войната, започнала на 28 февруари с израелско-американски удари по Иран, отбелязва Ройтерс. Отделно 10 израелската армия е дала досега 10 жертви при офанзивата си в Южен Ливан срещу проиранската групировка "Хизбула", а един израелски земеделец бе убит при приятелски огън в северната част на страната близо до границата със съседната държава.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
18:19 04.04.2026
3 Оракул
18:19 04.04.2026
4 Биби мятай няколко атома!
18:20 04.04.2026
5 Май убийствата ще започнат да се връщат
18:20 04.04.2026
18:20 04.04.2026
18:20 04.04.2026
18:21 04.04.2026
18:23 04.04.2026
10 Това е лъжа.
18:27 04.04.2026
18:27 04.04.2026
12 Сатана Z
• Унищожени бяха батареи HIMARS на остров Бубиян (Кувейт).
• Ударена беше американска система за противовъздушна отбрана Patriot в Северен Бахрейн.
• Унищожен беше обект на оператор на ракети ATACMS.
• Извършен е удар по място за срещи на висши американски командири в ОАЕ.
• Ударена беше сградата на Oracle в ОАЕ.
• Израелският кораб "MCS ISHIKA" беше атакуван в пристанището Халифа бин Салман (Бахрейн).
• Удари поразиха цели в Бней Брак, Петах Тиква, Тел Авив, Рамат Ган и Кирят Шмона.
Коментиран от #25, #26
18:28 04.04.2026
14 НаТо
До коментар #13 от "Юда":Това на снимката е будката на пазача на паркинга.
18:30 04.04.2026
20 Сатана Z
F-15E
F-35B
Хеликоптер A-10
А още не е мръкнало!
Коментиран от #24, #27
18:37 04.04.2026
24 Дядо дръмпир-пита
До коментар #20 от "Сатана Z":Къде го пише това!А 10 е самолет който е кацнал в ОАЕ!Ф35 къде пише ,че е свален???
19:00 04.04.2026
До коментар #12 от "Сатана Z":ден така, или повече!!!!
19:34 04.04.2026
До коментар #12 от "Сатана Z":Обикновени ирански фейкове колега.Опитай нещо друго.
19:42 04.04.2026
До коментар #20 от "Сатана Z":Няма и два дня🤣
19:44 04.04.2026
Недълновидна политика. А уж евреите бяха много умни.
19:45 04.04.2026
34 денко
34 денко
Каква епоха живеем когато племето Хуси разполага с най- новите ракети които преодоляват Израелската ПВО система която е изградена за милиарди , даже Америка не разполага с най- новите ракети разбиващи скорост над 5-6 Мах които са много трудни за засичане прихващане и унищожение със съвременните ПВО системи .
20:07 04.04.2026
39 това
До коментар #23 от "Дядо дръмпир -обяснява":на снимката не е от касетъчна бомба .
21:51 04.04.2026
