Петима души бяха ранени при ирански обстрел в Тел Авив и Централен Израел

4 Април, 2026 18:14, обновена 4 Април, 2026 19:37 3 378 40

Касетъчен боеприпас избухна край централата на израелското Министерство на отбраната в столицата

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима души бяха ранени при ирански обстрел в Тел Авив и Централен Израел днес. Нови експлозии отекнаха междувременно в Йерусалим, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Изстреляни от Иран ракети са ранили хора и са нанесли материални щети, съобщи "Маген Давид Адом" - израелският еквивалент на Червения кръст.

Журналисти от АФП са преброели поне шест експлозии в Йерусалим тази вечер, след като са били засечени нови ракети, изстреляни от Иран.

Рано тази сутрин израелска армия съобщи за ранен мъж при иранска ракетна атака.

Касетъчен боеприпас е избухнал близо до централата на израелското Министерство на отбраната в центъра на Тел Авив по време на иранска ракетна атака, съобщава армейската радиостанция „Галей Цахал“.

„Тази сутрин касетъчен боеприпас е ударил паркинг близо до комплекса „Кирия“ - централата на Министерството на отбраната - в Тел Авив. Нанесени са щети, но няма жертви“, се казва в съобщението.

Вестник „Маарив“ твърди, че няма щети на „военно имущество“.

По-рано йеменските хуси заявиха, че са атакували цели в Тел Авив. Движението „Ансар Аллах“ е ударило военни цели в града. Операцията е била извършена с балистични ракети.

Най-малко 19 души са били убити в Израел при обстрел от Иран и Ливан след началото на войната, започнала на 28 февруари с израелско-американски удари по Иран, отбелязва Ройтерс. Отделно 10 израелската армия е дала досега 10 жертви при офанзивата си в Южен Ливан срещу проиранската групировка "Хизбула", а един израелски земеделец бе убит при приятелски огън в северната част на страната близо до границата със съседната държава.


  • 1 ахахахх 🙈🙈🙈🙈

    42 5 Отговор
    Уюрял е за.Ротщилдите и западната пропаганда

    18:19 04.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Оракул

    56 6 Отговор
    Който падне за западната пропаганда, той не умира.

    18:19 04.04.2026

  • 4 Биби мятай няколко атома!

    8 76 Отговор
    Бързо ще кандисат.

    18:20 04.04.2026

  • 5 Май убийствата ще започнат да се връщат

    75 6 Отговор
    На убийците

    18:20 04.04.2026

  • 6 Браво

    54 5 Отговор
    Браво

    18:20 04.04.2026

  • 7 Кажете ми сега

    36 5 Отговор
    Как ще го прежалим???

    18:20 04.04.2026

  • 8 Хайде

    26 5 Отговор
    Местете на 3

    18:21 04.04.2026

  • 9 ПВО

    45 5 Отговор
    нямат ли? Челник купол?

    18:23 04.04.2026

  • 10 Това е лъжа.

    56 6 Отговор
    Иранците нямат никакви ракети.

    18:27 04.04.2026

  • 11 Здравей

    56 5 Отговор
    Какви жертви да има. Те са в бункерите и скоро няма да видят слънце.

    18:27 04.04.2026

  • 12 Сатана Z

    60 7 Отговор
    Днес Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КСИР) удари ключови цели в коалицията на Епщайн:

    • Унищожени бяха батареи HIMARS на остров Бубиян (Кувейт).

    • Ударена беше американска система за противовъздушна отбрана Patriot в Северен Бахрейн.

    • Унищожен беше обект на оператор на ракети ATACMS.

    • Извършен е удар по място за срещи на висши американски командири в ОАЕ.

    • Ударена беше сградата на Oracle в ОАЕ.

    • Израелският кораб "MCS ISHIKA" беше атакуван в пристанището Халифа бин Салман (Бахрейн).

    • Удари поразиха цели в Бней Брак, Петах Тиква, Тел Авив, Рамат Ган и Кирят Шмона.

    Коментиран от #25, #26

    18:28 04.04.2026

  • 13 Юда

    55 6 Отговор
    Семитчетата яко лъжат. Те никога нямат жертви , а и какъв е тоя паркинг 5 кв/км. Защото това е смисъла на касетъчната бомба тя има много по-малки бойни глави, които се пръсват преди удара в земята и покриват доста голяма площ.

    Коментиран от #14

    18:28 04.04.2026

  • 14 НаТо

    48 5 Отговор

    До коментар #13 от "Юда":

    Това на снимката е будката на пазача на паркинга.

    18:30 04.04.2026

  • 15 Мурка

    28 5 Отговор
    ОПЕРАЦИЯ ВАЛКИРИЯ----ФОН ЩАУФЕНБЕРГ

    18:33 04.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ПриНас

    46 7 Отговор
    Гласувайте за още евроатлантизъм и скоро войната ще е на наша територия с подобни действия.

    18:36 04.04.2026

  • 20 Сатана Z

    47 5 Отговор
    Днес 04.04.26 от обора се носи квичи,фиря дадоха :

    F-15E
    F-35B
    Хеликоптер A-10
    А още не е мръкнало!

    Коментиран от #24, #27

    18:37 04.04.2026

  • 21 Дориана

    51 8 Отговор
    Това е само началото. Тръмп и Израел предизвикаха Трета Световна етническа война, която тепърва започва. В Европа, Америка и по целия Свят тепърва ще започнат самоубийствените атентати , защото за Иран и целия мюсюлмански свят тази война ще се превърне в Свещенна.

    18:39 04.04.2026

  • 22 ПРЕКРАСНИ НОВИНИ

    42 7 Отговор
    ПО ТОЗИ УБАВ ПОВОД СЕ ПИЙНУВА. ДА ЖИВЕЕ ИРАН !

    18:39 04.04.2026

  • 23 Дядо дръмпир -обяснява

    8 43 Отговор
    Иран използва единственно касетъчни ,което е забранено от оон при водене на война.Ако евреите и америка използваха касетъчни боеприпаси ,сега нямаше да могат да съберат труповете в техеран!

    Коментиран от #39

    18:58 04.04.2026

  • 24 Дядо дръмпир-пита

    9 28 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    Къде го пише това!А 10 е самолет който е кацнал в ОАЕ!Ф35 къде пише ,че е свален???

    19:00 04.04.2026

  • 25 Аре секи

    22 5 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    ден така, или повече!!!!

    19:34 04.04.2026

  • 26 гру гайтанджиева

    4 25 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Обикновени ирански фейкове колега.Опитай нещо друго.

    19:42 04.04.2026

  • 27 1,2 милиона руски прасеета при Кобзон

    4 27 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    Няма и два дня🤣

    19:44 04.04.2026

  • 28 Израел

    28 5 Отговор
    запали целия регион на Близкия изток. Излишно настрои срещу себе си държавите в региона.
    Недълновидна политика. А уж евреите бяха много умни.

    19:45 04.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Евреите

    30 5 Отговор
    ще берат плодовете на глупостта си още много десетилетия. Безсмислената агресия на Израел няма да роди нищо положително. Убийствата и геноцида ще породят единствено омраза.

    19:51 04.04.2026

  • 31 Най-добрия евреин

    26 5 Отговор
    Е този които не диша

    19:54 04.04.2026

  • 32 Напалм за Израел

    20 4 Отговор
    Мед ми капе...

    19:58 04.04.2026

  • 33 Анонимен

    4 12 Отговор
    Тез от женския пазар талибаните ги изселете в Иран. При братята им мюсюлмани.

    19:58 04.04.2026

  • 34 денко

    24 5 Отговор
    ""По-рано йеменските хуси заявиха, че са атакували цели в Тел Авив. Движението „Ансар Аллах“ е ударило военни цели в града. Операцията е била извършена с балистични ракети.""
    Каква епоха живеем когато племето Хуси разполага с най- новите ракети които преодоляват Израелската ПВО система която е изградена за милиарди , даже Америка не разполага с най- новите ракети разбиващи скорост над 5-6 Мах които са много трудни за засичане прихващане и унищожение със съвременните ПВО системи .

    20:07 04.04.2026

  • 35 Извънредно!

    3 18 Отговор
    АЕЦ Бушер замина.

    20:11 04.04.2026

  • 36 Абе,

    23 3 Отговор
    тез евреи жилезни бе ! Колко ракети паднаха и само ранени ... Не са кекави като укристанците...

    20:16 04.04.2026

  • 37 Сатана Z

    19 3 Отговор
    Иран е нанесъл предупредителен удар в близост до най-голямата ТЕЦ Orot Rabin в централен Израел като отговор на нападението в близост до АЕЦ Бушер в Иран.

    20:19 04.04.2026

  • 38 Да питам само...

    9 4 Отговор
    От коя рафинерия ще тръгне благодатния огън към България?

    21:01 04.04.2026

  • 39 това

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Дядо дръмпир -обяснява":

    на снимката не е от касетъчна бомба .

    21:51 04.04.2026

  • 40 САЩ..САЩ

    1 2 Отговор
    Нема дзагинале...химъ саде йедин полвинка дзаминалъ

    01:40 05.04.2026