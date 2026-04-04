Петима души бяха ранени при ирански обстрел в Тел Авив и Централен Израел днес. Нови експлозии отекнаха междувременно в Йерусалим, предаде Франс прес, цитирана от БТА.



Изстреляни от Иран ракети са ранили хора и са нанесли материални щети, съобщи "Маген Давид Адом" - израелският еквивалент на Червения кръст.



Журналисти от АФП са преброели поне шест експлозии в Йерусалим тази вечер, след като са били засечени нови ракети, изстреляни от Иран.



Рано тази сутрин израелска армия съобщи за ранен мъж при иранска ракетна атака.

Касетъчен боеприпас е избухнал близо до централата на израелското Министерство на отбраната в центъра на Тел Авив по време на иранска ракетна атака, съобщава армейската радиостанция „Галей Цахал“.

„Тази сутрин касетъчен боеприпас е ударил паркинг близо до комплекса „Кирия“ - централата на Министерството на отбраната - в Тел Авив. Нанесени са щети, но няма жертви“, се казва в съобщението.

Вестник „Маарив“ твърди, че няма щети на „военно имущество“.

По-рано йеменските хуси заявиха, че са атакували цели в Тел Авив. Движението „Ансар Аллах“ е ударило военни цели в града. Операцията е била извършена с балистични ракети.

Най-малко 19 души са били убити в Израел при обстрел от Иран и Ливан след началото на войната, започнала на 28 февруари с израелско-американски удари по Иран, отбелязва Ройтерс. Отделно 10 израелската армия е дала досега 10 жертви при офанзивата си в Южен Ливан срещу проиранската групировка "Хизбула", а един израелски земеделец бе убит при приятелски огън в северната част на страната близо до границата със съседната държава.