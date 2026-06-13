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Арагчи: Победата ни над САЩ прави момента най-подходящ за споразумение с Вашингтон

Арагчи: Победата ни над САЩ прави момента най-подходящ за споразумение с Вашингтон

13 Юни, 2026 06:27, обновена 13 Юни, 2026 06:35 1 511 10

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  • абас арагчи-
  • споразумение

Израел саботира мирния процес, с Оман се разбрахме за бъдещето на Ормузкия проток, заяви външният министър на Иран

Арагчи: Победата ни над САЩ прави момента най-подходящ за споразумение с Вашингтон - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Ислямската република е победила Съединените щати на бойното поле, което прави сега най-подходящия момент Техеран да сложи край на войната с военно предимство.

„Вашингтон се сблъска с упорита и смела съпротива от нашите въоръжени сили и народ. Най-добрият момент за прекратяване на война е, когато имаме предимство; ние наистина постигнахме победа на бойното поле“, цитира Арагчи иранската държавна телевизия.

Политикът добави, че дипломацията е тясно свързана с военния успех, което кара Техеран да очаква по-добри условия при сключване на мир с американците.

По-рано Арагчи заяви, че Иран и Съединените щати са по-близо от всякога до подписване на меморандум, който би сложил край на конфликта.

Дипломатът предложи меморандумът за разрешаване на конфликта със Съединените щати да бъде подписан дигитално през следващите дни.

„Веднага щом приключат последните етапи на преговорите, споразумението ще бъде подписано и обявено. Първият етап ще бъде подписан дистанционно, дигитално. Това може да се случи през следващите няколко дни“, каза той по държавната телевизия.

Иран и Оман скоро ще публикуват съвместно изявление относно бъдещото управление на Ормузкия проток, заяви Арагчи.

„Проведохме много добри консултации с Оман по този въпрос и постигнахме добри резултати. Скоро ще имаме съвместно изявление и специална програма с Оман за Ормузкия проток“, каза той по държавната телевизия.

Арагчи подчерта, че ситуацията в Ормузкия проток никога няма да се върне към предвоенната епоха. „В продължение на много години този воден път беше отворен за всички плавателни съдове. Иран и Оман гарантираха неговата сигурност и предоставяха услуги. Досега всички услуги бяха безплатни. Но в бъдеще управлението на Ормузкия проток няма да бъде такова, каквото беше преди“, отбеляза иранският външен министър.

Нарушаването на разпоредбите на първоначалния меморандум за разбирателство със Съединените щати ще доведе до провал на окончателното споразумение, което включва ядрения въпрос, заяви иранският външен министър.

„Ако посоченото в меморандума за разбирателство не бъде изпълнено, преговорите по окончателното споразумение няма да се проведат“, подчерта той. Арагчи потвърди, че преговорите със САЩ ще бъдат разделени на два етапа и че въпросите, свързани с иранската ядрена програма и облекчаването на санкциите, ще бъдат обсъждани едва на втория етап, който е планиран за 60 дни след подписването на меморандума.

Израел полага всички усилия да провали подписването на меморандума за уреждане на конфликта между Иран и САЩ, смята иранският политик.

„Това споразумение има врагове, а начело на тях е ционисткият режим. Ще разкрия подробности за опитите на ционисткия режим да провали споразумението по-късно. Ако започнем да се задълбочаваме в подробности сега, това ще доведе до напрежение и ще застраши подписването на споразумението“, каза той.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я пъ тоа

    15 15 Отговор
    Сринаха Иран.

    06:47 13.06.2026

  • 2 Хахаха

    15 19 Отговор
    тия палячовци колкото повече бой ядат, толкова повече не знаят какво приказват :) Важното е пролетариата да се връзва

    06:47 13.06.2026

  • 3 копейка с чалма

    9 17 Отговор
    Нашия умен летец каза
    че ядрена държава не може
    да бъде победена.
    Кой лъже?

    06:50 13.06.2026

  • 4 койдазнай

    10 15 Отговор
    Много е хубаво, когато всички са победители. Само дето за Ормузкия проток, не са познали. Териториалните води са 12 морски мили. От там нататък са международни води. Ако аятоласите това не са го разбрали, ще им го обяснят отново.

    Коментиран от #6

    06:58 13.06.2026

  • 5 Факти

    10 9 Отговор
    Агарчи да каже защо се мазнят на Китай, където репресират мюсюлманите и през последните 10 години са разрушили 16 хиляди джамии. Нали се пишат защитници на исляма? Жалки лицемери.

    07:01 13.06.2026

  • 6 Джи

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "койдазнай":

    Ами когато и двата бряга на протока са твои имаш общо 24 мили териториални води което означава че целият продукт си е твой! Целия проток е широко около 33 км. И бреговете от двете страни са на иранската държава което превръща самият проток във вътрешен за Иран! Така че краварника няма право да пипа!

    07:19 13.06.2026

  • 7 Мдаа...

    1 0 Отговор
    А инфантилния идиот тръмп плещи глупост след глупост и се надява някоя да се окаже вярна. Мухльо решил да се прави на мъж.
    Беше смешен, стана досаден, сега е жалък. Откакто Иран го срита в стафидките циври като малка улична kyчka на рамото на другаря Си и на еврогейските евнуси да го спасяват от лошите аятоласи.
    Инфантил, кво да го прайш...

    Коментиран от #9

    07:25 13.06.2026

  • 8 Дзак

    1 0 Отговор
    Оман не са сунити, нито шиити. Били са хиляда години в Персия. Подобно изповедание има и в Албания. Затова бяха много близки с Иран на времето. Иран и Оман имат пълното право над Ормузкия проток, в рамките на международно споразумение.

    07:32 13.06.2026

  • 9 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа...":

    Ами то,кой друг нормален човек ще се хване с Русия.Агент Краснов много му личи че не е добре,но Кремъл само него успя да купи, бизнесмен фалирал три пъти.

    07:40 13.06.2026

  • 10 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Агент Краснов при първия си мандат не успя да унищожи САЩ,опитва пак.

    07:41 13.06.2026

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