Двете иранки, задържани в САЩ, нямали никаква връзка с иранския генерал Касем Солеймани

Ирански медии съобщиха, че двете иранки, задържани в САЩ, нямат никаква връзка с иранския генерал Касем Солеймани, убит през 2020 г. при американски удар с дрон в иракската столица Багдад,предаде Франс прес.
По-рано Държавният департамент на САЩ съобщи за ареста на племенницата на убития генерал и на дъщерята на тази жена.
Според иранската информационна агенция Фарс Зейнаб Солеймани, дъщеря на Касем Солеймани, е заявила: „Твърдението на Държавния департамент на САЩ е лъжа: арестуваните в САЩ нямат никаква връзка със семейството ни“.
Иранската държавна телевизия пък цитира другата дъщеря на убития генерал - Наргес Солеймани, която е член на ислямския общински съвет на Техеран. Тя казва, че нито един член на семейство Солеймани не се намира в САЩ.
Според Държавния департамент на САЩ предполагаемата племенница на убития генерал, идентифицирана като Хамиде Солеймани Афшар, е обвинена от Вашингтон, че открито подкрепя Ислямската република.
Архитект на иранската стратегия в Близкия изток, генерал Солеймани беше убит на 3 януари 2020 г. при американски удар с дрон в Багдад. Той беше командир на силите „Кудс“ – подразделението, отговарящо за операции зад граница на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, идеологическата армия на Ислямската република.
До коментар #5 от "Путин многоходовия":Режимът в САЩ те направи да си "многохпдов".
18:45 04.04.2026
Коментиран от #14, #80
18:47 04.04.2026
До коментар #8 от "Архимандрисандрит Бибиян":РЕВНУВАЩ МИ СЕ СТРУВА -НЕДЕИ МНОГО НАДЕНИЦИ ИМА
18:51 04.04.2026
16 Сатана Z
„Племената Кохгилуе, Бойер Ахмад и Бахтиари независимо свалиха два хеликоптера Black Hawk, които влязоха на територията на страната ни, за да спасят пилотите на сваления самолет“, се казва в изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.
Според Tasnim, IRGC също така удари плаващия към Израел MSC Ishika с дрон близо до Ормузкия проток. Атаката предизвика масивен пожар.
18:51 04.04.2026
17 Ха ха ха
До коментар #13 от "Пич":Що дири в Америка тая ве......да си разнася бурката в техеран...
18:52 04.04.2026
Всяка бомба по главите на аятоласите е Божия справедливост!
18:52 04.04.2026
До коментар #13 от "Пич":Казах ти, че мнението на от-падъци като теб няма никакво значение.
18:54 04.04.2026
23 мушмул
До коментар #19 от "Мунчо":Става въпрос за племенница а не дъщеря на Касимов! Да четем малко преди да си изръсим простотиите!
Коментиран от #27, #41
18:55 04.04.2026
27 П0мияр,
До коментар #23 от "мушмул":Касем!Не Касимов.Ти руснак ли си или си циганин?
Коментиран от #60
18:58 04.04.2026
28 Ха ХаХа
До коментар #12 от "Фашисткия режим":Да си е седяла дом.
Коментиран от #39
19:00 04.04.2026
До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":Историята е МИНАЛО! Поколенията се сменят, интересите също…
Япония и САЩ днес са партньори не заради „промити мозъци“, а заради общи икономически, военни и геополитически интереси. Това се нарича прагматизъм, не предателство към историята.
До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":За България – почитането на жертвите или признаването на исторически факти не означава „поклонение“, а зрялост. Да стоиш в миналото и да търсиш вечни врагове е най-сигурният начин да нямаш бъдеще.
19:02 04.04.2026
33 Реалист
До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":Да се мисли в категории „вечни врагове“ е не просто остаряло – то е опасно. След Втората световна война почти всички големи сили са били в конфликт помежду си, а днес са партньори в различни формати. Това не е лицемерие, а еволюция на международните отношения.
Да, случили са се трагедии – бомбардировки, жертви, тежки решения. Но да се свежда цялата съвременна политика до тези събития означава да отричаме десетилетия развитие, дипломация и промяна. Япония не е „забравила“ какво се е случило в Хирошима и Нагасаки – тя просто е избрала да гради бъдеще, а не да живее в миналото.
Коментиран от #70
19:03 04.04.2026
35 Копейки,
36 стоян
37 Няма вечни приятели, има общи интереси!!
До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":Да признаеш исторически факти, включително неприятни, не те прави „подчинен“, а показва, че имаш самочувствие и разбиране за сложността на историята. Светът не е черно-бял, а политиката не е сбор от обиди отпреди 80 години.
Истинската слабост не е в това да подадеш ръка на бивш противник, а в това да останеш заклещен в миналото и да го използваш като оправдание за всичко днес.
19:05 04.04.2026
38 оЦенител
До коментар #38 от "оЦенител":A защо деца и роднини на режими ненавиждащи САЩ живеят на запад ,на лошото?

Защо?
Защо?
Коментиран от #42, #43, #44, #46, #48, #52, #54, #57
19:06 04.04.2026
39 Еми
До коментар #28 от "Ха ХаХа":Дъщерята на Димитрий Песков например живее в центъра на Париж и е активистка на ЛГБТ.
19:07 04.04.2026
40 Истината
В крайна сметка това е напомняне, че пребиваването в една държава идва не само с права, но и с отговорности – особено когато става дума за открита подкрепа към враждебни режими.
19:07 04.04.2026
41 Мунчо
До коментар #23 от "мушмул":И племенница да му е какво....чий го търси там, в "пропадналата Америка".....или не и се стои в "демократичен" Иран, където може да си говори и прави каквото иска... 🤣🤣🤣
Коментиран от #56
19:08 04.04.2026
42 Zaxaрова
До коментар #38 от "оЦенител":И аз искам пак на меден месец във Вашингтон!
19:08 04.04.2026
43 От Интерес!!
До коментар #38 от "оЦенител":Причината не е една, а съвкупност от много по-прагматични фактори:
Първо – стандартът на живот. Дори хора, свързани с режими, които официално демонизират САЩ или Запада, знаят много добре къде има по-добро образование, здравеопазване, сигурност и възможности за развитие. Това не е идеология, а чист интерес.
Коментиран от #47
19:09 04.04.2026
44 Фактите говорят:
До коментар #38 от "оЦенител":Режими като този в Иран използват антизападна реторика за вътрешна употреба, но елитите често живеят по съвсем различни правила. Това е лицемерие, но и реалност – едно се говори пред обществото, друго се прави лично.
19:10 04.04.2026
45 Дон Корлеоне
Коментиран от #49
19:10 04.04.2026
46 Парадокс
До коментар #38 от "оЦенител":Парадоксално, но именно държави, които критикуват Запада, изпращат близките си там, защото знаят, че системите са по-стабилни и защитени.
19:11 04.04.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Извод
До коментар #38 от "оЦенител":Не защото „обичат лошото", а защото Западът предлага това, което техните собствени държави често не могат – възможности, стабилност и качество на живот. Това казва повече за реалността, отколкото всяка политическа реторика.
19:11 04.04.2026
49 Путлер
До коментар #45 от "Дон Корлеоне":Нье. На Руските не им трябва интернет.
19:12 04.04.2026
51 хмм
До коментар #4 от "Хи хи":дори когато се злупотребява с него ли?
19:13 04.04.2026
52 Контрол върху обществото.
До коментар #38 от "оЦенител":Когато държиш информацията под контрол, по-лесно насочваш общественото мнение и потискаш недоволството.
19:14 04.04.2026
54 Задържане на властта.
До коментар #38 от "оЦенител":Ако хората започнат да сравняват реално живота си с този навън, ще поискат промяна. А това е най-голямата заплаха за всеки авторитарен модел.
19:15 04.04.2026
55 Безсилието
Коментиран от #59
19:15 04.04.2026
56 мушмул
До коментар #41 от "Мунчо":Да беше питал родителите и брата на Сирски къде са? Какво търсят в Русия?
19:15 04.04.2026
57 Двойни стандарти в елита
До коментар #38 от "оЦенител":Част от управляващите знаят много добре каква е реалността, но за тях системата работи – дава им власт, ресурси и привилегии. Затова я поддържат, дори чрез манипулации.
19:16 04.04.2026
59 Мнение
До коментар #55 от "Безсилието":Намесването на Доналд Тръмп е спорно. Ако става дума за действия на американските институции, те обикновено се извършват по законови процедури (напр. имиграционни или свързани със сигурността), а не като личен акт на президента „арестува някого“.
Твърдението, че „някаква си жена“ е пренебрежително и пропуска контекста — ако има обвинения за подкрепа на организация като Корпус на гвардейците на ислямската революция, която САЩ смятат за терористична, това вече е сериозен казус, независимо от произхода на човека.
Вярно е, че режими често гледат на емигранти като на „предатели“, но не е вярно, че „не им пука“ – диаспората често има значение (политическо, медийно, дори разузнавателно).
Личните обиди („изкукуригал старец“) не са аргумент.
19:19 04.04.2026
60 мушмул
До коментар #27 от "П0мияр,":Касим (на арабски: قاسم) е традиционно арабско мъжко име.
Ето основните факти за името:
Значение: Името произлиза от арабския глагол, означаващ „разделям“, „разпределям“ и често се тълкува като „този, който разпределя“, „справедлив разпределител“.
Историческо значение: Известно е като част от кунята (почетно име) на пророка Мохамед – Абу Касим („бащата на Касим“), тъй като той е имал син на име Касим.
Коментиран от #63
19:19 04.04.2026
63 Ооох, много си зле
До коментар #60 от "мушмул":Иранците НЕ СА араби.
Не го научихте този факт.
Коментиран от #77
19:42 04.04.2026
67 БУНКЕРНИЯ КАШИК
Всички Червени ГЕЙЗАЦИ
Които живеят на Запад
Обаче все реват
Колко хубав бил
РУЗЗКИЙ МИР.
Стойте си в Кочината
Мусори и Путерасти Въшлясали.
69 Интересно
Защо не носи Фередже
И да бъде цялата е Черно.?
Напудрена и Гримирана
Обаче не Ходи в Иран
Да се облича
В Черно като Таласъм .
Поддържа обаче Режима на Аятоласите.
19:52 04.04.2026
70 АБВ
До коментар #33 от "Реалист":Япония не е забравила Херошима и Нагазаки. Всяка година на 6 и 9 август почитат жертвите.
Но Япония е забравила КОЙ БОМБАРДИРА Херошима и Нагазаки. Вече младите поколения смятат, че това е Русия. Именно тук е голямата мерзост.
Коментиран от #72
19:54 04.04.2026
71 Моме Иранска
Къде са Шалварите?
Защо избяга от Иран
Като е Толкова Хубав Режимът ?
Така правят и Децата
На Кремълските Циреи.
Дъщерята на Песков
Още е във Пропадналия и Враждебен Париж.
19:56 04.04.2026
72 Кога в Япония
До коментар #70 от "АБВ":Са казали
Че Русия е бомбила
Нагазаки и Хирошима
Бре РУБЛО ИДИОТ?
19:58 04.04.2026
74 Даааа
До коментар #62 от "анонимко":Размяната ще много "яка"....или връщат пилота или заминават ел.централите...включително и атомните, ей така за разнообразие..
19:59 04.04.2026
75 Ами да не прави
До коментар #66 от "Много си умен":Пропаганда за Иран
И да не се радва когато убиват
Американски Войници.
Какво да я черпят кафе ли
Иранската Кифла?
20:00 04.04.2026
76 Многознайко
До коментар #73 от "незнайко":А Русия защо меси в Чужди страни
Бре РУБЛО ИДИОТ?
Имат си държава
Какво се занимава с Другите
Не искат ли и Руските Орки
териториите и паритв на Другите Държави ?
20:03 04.04.2026
77 мушмул
До коментар #63 от "Ооох, много си зле":Знам какви са иранците! И турците не са араби, но повечето имена им са арабски! И иранците ползват арабска писменост и турците до 1922г. Абе вие нямате ли си някаква работа, примерно да тупате килими, а сте тръгнали да се правите на умни?
Коментиран от #82
20:03 04.04.2026
До коментар #8 от "Архимандрисандрит Бибиян":Сигурно имате личен опит!
81 Дай снимка
До коментар #78 от "Голям майтап":Нека да видим твоята съпруга и дъщеря, ако си успял да създадеш семейство по време на празния си живот.
До коментар #77 от "мушмул":Монголците също ползват кирилица като азбука, но аз се съмнявам ти да разбереш дори и една дума на монголски
До коментар #15 от "Шломо":Когато някой се хвали сам, работата ясна!
До коментар #22 от "Громико":А пиздю-то това ме харесва.
85 Голям майтап
До коментар #81 от "Дай снимка":Нали жените трябва да си покриват косите и лецето, нали е ислямска жена, защо си показва лицето и изрисуваните грозни вежди... тази като се върне в Иран ще бъде претрепана с камъни... да не си мисли че в Иран е демокрация и че някой ще и прости това, че си показва физиономията непокрита?
20:29 04.04.2026
88 мушмул
До коментар #82 от "Наистина си мушмул":Спора е дали името е Касим или Касем! И понеже е арабско, дадох как се изписва и какво означава, включително как се изписва на арабски! Какво общо имат монголците и кирилицата в този случай? Прекалено голям е интелектуалния ви дефицит!
Коментиран от #99
20:40 04.04.2026
93 оня с коня
До коментар #90 от "Бесен - Язовец":Така е,въпросът е "ТОЙ" какво търси в Америка?
21:32 04.04.2026
95 Заболяха ме очите
До коментар #94 от "Мнение":Не мога да повярвам, че някой смята тези черни дебели вежди за хубави – за мен са просто ужасни.
Тези вежди са прекалено изкуствени и наистина дразнят очите ми. Лично за мен тези вежди са твърде драматични и неприятни за гледане.
21:55 04.04.2026
97 Ти прочете ли статията или просто дращиш
До коментар #96 от "Пък да не е седяла там":В статията се посочва, че Афшар е подкрепяла и пропагандирала Иранския режим и Корпуса на гвардейците на ислямската революция (Кудс), който е определен като терористична организация от САЩ.
Тя е приветствала атаки срещу американски войници и военни съоръжения. Това се разглежда като заплаха за сигурността на страната и основание за забрана на влизане или арест.
Нейният активен акаунт в Instagram, където е публикувала подкрепа за режима, е бил използван като доказателство за нейни действия, които противоречат на американските закони за тероризъм и имиграция.
Забрана на съпруга ѝ да влиза в САЩ също подсказва, че властите разглеждат семейството като потенциална заплаха за националната сигурност, а не просто административно нарушение.
22:32 04.04.2026
98 Разумен
До коментар #96 от "Пък да не е седяла там":Арестът и загубата на имиграционния статус не са случайни, а се базират на доказателства за подкрепа на чужда терористична организация, пропаганда на насилие срещу американски войници и нарушаване на имиграционните закони. Това е законова процедура, която САЩ използват при лица, които се смятат за опасни за националната сигурност.
Коментиран от #100
22:33 04.04.2026
До коментар #88 от "мушмул":иранците не са араби....живей си в розовия свят пони
Коментиран от #102
00:25 05.04.2026
До коментар #98 от "Разумен":ъъъъъ ко речи?мило сладко розово пони....
101 Яхуууууу
До коментар #94 от "Мнение":за понитата са важни веждите а не надутите джуки и силикона в сисите.
00:28 05.04.2026
До коментар #99 от "Мара шепова":"Знам какви са иранците! И турците не са араби, но повечето имена им са арабски! И иранците ползват арабска писменост и турците до 1922г.", в пост 77 съм го написал! Наистина сте неспасяеми!
103 Хи хи
До коментар #102 от "мушмул":А ти що ползваш арабски цифри, ааа ????
104 мушмул
До коментар #103 от "Хи хи":Всъщност арабските цифри са индийски! Произхода им е от цифрите брахми и деванагари, последните и сега се използват в Индия! Ама това каво общо има с името Касим/Касем, което коментирам! А ти що биеш негрите?
07:30 05.04.2026
До коментар #1 от "Силов":Принципно съм съгласен с теб, но доколкото виждам, в Русия, която не е част от евроатлантическата общност, също няма мир и спокойствие, така че имаш ли по-добра алтернатива?
09:09 05.04.2026
До коментар #79 от "Иван":и злоупотребяват с тибе
До коментар #100 от "Македонско войн":си от тиванските гайzepu.или онтичките сте си такива
"Братовчедките ни живеят като платен ескорт в САЩ?
