Двете иранки, задържани в САЩ, нямали никаква връзка с иранския генерал Касем Солеймани

Ирански медии съобщиха, че двете иранки, задържани в САЩ, нямат никаква връзка с иранския генерал Касем Солеймани, убит през 2020 г. при американски удар с дрон в иракската столица Багдад,предаде Франс прес.

По-рано Държавният департамент на САЩ съобщи за ареста на племенницата на убития генерал и на дъщерята на тази жена.

Според иранската информационна агенция Фарс Зейнаб Солеймани, дъщеря на Касем Солеймани, е заявила: „Твърдението на Държавния департамент на САЩ е лъжа: арестуваните в САЩ нямат никаква връзка със семейството ни“.

Иранската държавна телевизия пък цитира другата дъщеря на убития генерал - Наргес Солеймани, която е член на ислямския общински съвет на Техеран. Тя казва, че нито един член на семейство Солеймани не се намира в САЩ.

Според Държавния департамент на САЩ предполагаемата племенница на убития генерал, идентифицирана като Хамиде Солеймани Афшар, е обвинена от Вашингтон, че открито подкрепя Ислямската република.

Архитект на иранската стратегия в Близкия изток, генерал Солеймани беше убит на 3 януари 2020 г. при американски удар с дрон в Багдад. Той беше командир на силите „Кудс“ – подразделението, отговарящо за операции зад граница на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, идеологическата армия на Ислямската република.