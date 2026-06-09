Украинска следа? Кола с поставена бомба избухна край Москва, има жертва

Автомобил тип SUV с поставена бомба се е взривила в квартал в град в Балашиха, който е разположен на около 30 км от руската столица Москва, съобщават The Moscow Rimes и украинската агенция РБК-Україна.

Атентатът е извършен тази сутрин. Колата е избухнала на улица "Колдунова" в квартал "Авиаторов", в който живеят много военнослужещи със семействата си. Шофьорът е получил тежки наранявания от ексползията, вследствие на които е починал на място. Властите не разкриват самоличността му, но някои руски медии твърдят жертвата е 62-годишен генерал-лейтенант от руската армия.

Съобщава се, че автомобилът BMW X3 е експлодирал около 5:30 ч. местно време в близост до многоетажна сграда. Руският Telegram канал ASTRA посочва, че експлозията е станала малко след като шофьорът е седнал зад волана и колата е потеглила.

По предварителна информация взривното устройство е било с мощност около 400 грама в тротилов еквивалент. Следственият комитет на Русия е образувал по случая наказателно дело и е разпоредил извършването на редица съдебномедицински експертизи. Прокуратурата на Московска област наблюдава разследването.

Според руски медии очевидци са видели неизвестен мъж близо до мястото на произшествието малко преди експлозията. Той бил висок приблизително 170-175 сантиметра, със слабо телосложение, имал брада и носел раница. След взрива бързо напуснал района бързо. Правоохранителните органи разследват евентуалното му участие в атентата.

Руски журналисти твърдят, че експлозията е станала близо до сграда №10, апартаментите в която са били разпределени чрез агенции на руското Министерство на отбраната.

Експлозията е станала недалеч от мястото, където през миналата година взривно устройство в кола е убило генерал-лейтенант Ярослав Москалик - заместник-началник на главното оперативно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили.

Днешният случай е част от поредица убийства в военнослужещи, паравоенни и украински дезертьори след инвазията на Русия в Украйна през 2022 г.

През декември миналата година е убит в Москва генерал-майор Фанил Сарваров от руските въоръжени сили, като колата му също е била взривена.

По-рано генерал-лейтенант Игор Кирилов, началник на войските за радиологична, химическа и биологична защита на руските въоръжени сили, е бил убит при експлозия, също в руската столица. Твърди се, че операцията по елиминирането му е била проведена от Службата за сигурност на Украйна.

Освен това, през юни 2023 г. руският генерал-майор Сергей Горячев е убит в Южна Украйна при удар срещу команден пункт.