Украинска следа? Кола с поставена бомба избухна край Москва, има жертва

Автомобил тип SUV с поставена бомба се е взривила в квартал в град в Балашиха, който е разположен на около 30 км от руската столица Москва, съобщават The Moscow Rimes и украинската агенция РБК-Україна.
Атентатът е извършен тази сутрин. Колата е избухнала на улица "Колдунова" в квартал "Авиаторов", в който живеят много военнослужещи със семействата си. Шофьорът е получил тежки наранявания от ексползията, вследствие на които е починал на място. Властите не разкриват самоличността му, но някои руски медии твърдят жертвата е 62-годишен генерал-лейтенант от руската армия.
Съобщава се, че автомобилът BMW X3 е експлодирал около 5:30 ч. местно време в близост до многоетажна сграда. Руският Telegram канал ASTRA посочва, че експлозията е станала малко след като шофьорът е седнал зад волана и колата е потеглила.
По предварителна информация взривното устройство е било с мощност около 400 грама в тротилов еквивалент. Следственият комитет на Русия е образувал по случая наказателно дело и е разпоредил извършването на редица съдебномедицински експертизи. Прокуратурата на Московска област наблюдава разследването.
Според руски медии очевидци са видели неизвестен мъж близо до мястото на произшествието малко преди експлозията. Той бил висок приблизително 170-175 сантиметра, със слабо телосложение, имал брада и носел раница. След взрива бързо напуснал района бързо. Правоохранителните органи разследват евентуалното му участие в атентата.
Руски журналисти твърдят, че експлозията е станала близо до сграда №10, апартаментите в която са били разпределени чрез агенции на руското Министерство на отбраната.
Експлозията е станала недалеч от мястото, където през миналата година взривно устройство в кола е убило генерал-лейтенант Ярослав Москалик - заместник-началник на главното оперативно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили.
Днешният случай е част от поредица убийства в военнослужещи, паравоенни и украински дезертьори след инвазията на Русия в Украйна през 2022 г.
През декември миналата година е убит в Москва генерал-майор Фанил Сарваров от руските въоръжени сили, като колата му също е била взривена.
По-рано генерал-лейтенант Игор Кирилов, началник на войските за радиологична, химическа и биологична защита на руските въоръжени сили, е бил убит при експлозия, също в руската столица. Твърди се, че операцията по елиминирането му е била проведена от Службата за сигурност на Украйна.
Освен това, през юни 2023 г. руският генерал-майор Сергей Горячев е убит в Южна Украйна при удар срещу команден пункт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джарвис
Коментиран от #24, #28, #46, #58
20:09 09.06.2026
2 Нормално
Коментиран от #12
20:10 09.06.2026
3 az СВО Победа 81
Киев и кураторите му от Европа залагат на тероризма след като губят на бойното поле!
Коментиран от #17
20:10 09.06.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:11 09.06.2026
5 удри
20:12 09.06.2026
6 борис немцов
20:13 09.06.2026
7 пешо
20:13 09.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 пешо
20:14 09.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ами ДА...!
Коментиран от #15, #62
20:15 09.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #21
20:16 09.06.2026
14 куратор
А уж национална единтичност.
20:16 09.06.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "Ами ДА...!":мчи да-оставиха цяла РФ без нафта
20:17 09.06.2026
16 оня с коня
20:17 09.06.2026
17 Z пропагандистът Припепин:
До коментар #3 от "az СВО Победа 81":Русия не може да победи.Нямаме нито сили ,нито дух,нито организираност.Край на цитата.
Прилепин изрече истината,която все още Кремъл не иска да признае.
Коментиран от #23, #26
20:18 09.06.2026
18 Хаяско в бункера ли е
Коментиран от #60
20:19 09.06.2026
19 Да се знае
ЯСНО ЛИ Е❗❗❗❗❗
20:19 09.06.2026
20 Сандо
20:19 09.06.2026
21 Я пъ тоа
До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Тихоо!Тихо Максудски ,ти от маалата някога за по дълго време излизал ли си бе лепилар ?
20:19 09.06.2026
22 Хи.. Хи.. 🤭😅
20:19 09.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Интересно как Балтийските републики
До коментар #1 от "Джарвис":в които също живеят доста руснаци, както в Украйна не са терористични режими... Ама явно не са, защото джуджето не е решило да ги нарочи, както нарочи Украйна. Само че му приседна, защото доста си надцени силите и сега пустата гордост му пречи да излезе пред целия свят и да каже, че е сбъркал.
20:21 09.06.2026
25 Дара
Коментиран от #102
20:21 09.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Копейка с чалма и гумени ботуши
Коментиран от #31
20:22 09.06.2026
28 Хахахаха
До коментар #1 от "Джарвис":Ако тупин не беше започнал война, щеше да е жив този.
20:24 09.06.2026
29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #32, #36
20:24 09.06.2026
30 Луд с картечница
20:25 09.06.2026
31 хахахахха
До коментар #27 от "Копейка с чалма и гумени ботуши":Тези лъжи само из махалата при мангасарята могат да минат,макар че и там ме съмнява да се вържат
20:25 09.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ВСУ
Коментиран от #77
20:26 09.06.2026
34 Висок рус мъж
20:26 09.06.2026
35 Да се знае!
Копейките да четат!
20:27 09.06.2026
36 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #29 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ся последно ,успяха ли да открият около гаражите кратуната🎃 на Сирски или бездомни кучета я подмятат като боулинг топка ?Добри хора ,благодаря ви предварително за отговора и десетките дадени плюсове 👌 !
20:28 09.06.2026
37 Вишис
20:29 09.06.2026
38 Язък
20:29 09.06.2026
39 Архимандрисандрит Бибиян
20:30 09.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Секретна комуникация и охрана
20:30 09.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Артилерист
Коментиран от #50
20:31 09.06.2026
44 Дедо
20:31 09.06.2026
45 иво христов Пуловера
20:32 09.06.2026
46 СВО 1 566 дни РЕЗИЛ
До коментар #1 от "Джарвис":Да, ама не. Партизани сър.
20:32 09.06.2026
47 Град Козлодуй
Коментиран от #51
20:32 09.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 az СВО Победа 81
Коментиран от #66
20:33 09.06.2026
50 Мдааа
До коментар #43 от "Артилерист":По-добри са! Определено са по-добри!
Слава Украине!
Слава ВСУ!
Коментиран от #53, #78, #95, #99
20:34 09.06.2026
51 Ветеринар
До коментар #47 от "Град Козлодуй":Пилешкият бульон е много витаминозен и енергизиращ, прай чудеса! Да му дадат да пие пилешко бульонче, ша са упрай!
Коментиран от #54
20:34 09.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Положението в Русия се влошава драстично
Коментиран от #89
20:39 09.06.2026
56 Жълтопаветник
20:41 09.06.2026
57 Минувач
20:41 09.06.2026
58 Не , икономе
До коментар #1 от "Джарвис":Война се нарича това . Знаеш ли какво е война ? Е сега виждаш .
20:42 09.06.2026
59 Умрял миризлив русняк
20:42 09.06.2026
60 хихи
До коментар #18 от "Хаяско в бункера ли е":Хаяско трепери в бункера. с два памперса е .
20:43 09.06.2026
61 Кой каквото си е дробил, да си го сърба
20:44 09.06.2026
62 Град Козлодуй
До коментар #11 от "Ами ДА...!":Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
Коментиран от #87, #91
20:44 09.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 същите украински коли с бомби
20:45 09.06.2026
65 Жълтопаветник
Коментиран от #70
20:45 09.06.2026
66 гру гайтанджиева
До коментар #49 от "az СВО Победа 81":На взривеният не му е било забавно.
20:52 09.06.2026
67 Емо
20:53 09.06.2026
68 Копейки
20:54 09.06.2026
69 Дон Корлеоне
20:56 09.06.2026
70 Укро посинялуръфляк
До коментар #65 от "Жълтопаветник":Е, кво искате бе центове български нещастни ся, и укро неонацист терористите ли да дундурками ве Ей?
Още едно щастливо подразделение от перимогата тази вечер ще замини със синьо жълт тинясалия си окъсан чаршаф ще замине храна за земните червеи!
Владимир Владимирович Путин има Картбланш за "Дълбока Оран" на цялата укро хохлят бандерска територия!
Коментиран от #82
20:57 09.06.2026
71 Българин
20:58 09.06.2026
72 1111
20:59 09.06.2026
73 🧨🧨🧨🧨
21:00 09.06.2026
74 Коста
21:02 09.06.2026
75 Симо
21:05 09.06.2026
76 Додо
21:05 09.06.2026
77 Коста
До коментар #33 от "ВСУ":Е айде ве... Те жените ви започнаха да раждат от чужденци там където избягаха....
21:06 09.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Хо-ха-ха
Коментиран от #83
21:09 09.06.2026
80 Айляк
21:10 09.06.2026
81 КИРЕ БУДАЛАТА
21:10 09.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Че те вече
До коментар #79 от "Хо-ха-ха":са плъзнали навсякъде наглите хахли
21:12 09.06.2026
84 Както е тръгнало
Коментиран от #93
21:13 09.06.2026
85 ХЕРА
21:14 09.06.2026
86 Боци
21:14 09.06.2026
87 То и Козлодуй...
До коментар #62 от "Град Козлодуй":...завършва на ,,у..",ама реално си 100%-ва -...п...Ка!
21:14 09.06.2026
88 Рублевка
21:15 09.06.2026
89 хахахахха
До коментар #55 от "Положението в Русия се влошава драстично":фантасмагориите на евр0гейт@ците нямат край,все по комични пропаганди бълвате,таланти сте евтините драскачи,само вие постигате обратен ефект с пропагандата🤣🤣
21:15 09.06.2026
90 КИРЕ БУДАЛАТА
21:15 09.06.2026
91 Баш град Козлодуй
До коментар #62 от "Град Козлодуй":Грешиш ве, Алкохолико.
От брат ти укрохохлята войник Не става..
По лошо То ИЗОБЩО НИЩО НЕ СТАВА,
( Освен Май дан ски Продажник)
А, да щях да забравя и Международен
Тери-Рейро-Рист
Е, на..Е в това е проблема джанко.
Кво не си разбрала ?
Коментиран от #103, #106
21:16 09.06.2026
92 Не им е ясно!
До коментар #78 от "Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":Но пак ще го разберат,само че по трудният начин...!
21:16 09.06.2026
93 Рублевка
До коментар #84 от "Както е тръгнало":Русия разполага с над 2000 генерали и адмирали. Няма опастност да остане без офицери. На загиналите почит и уважение, а на семействата им подкрепа.
21:17 09.06.2026
94 Обективни истини
Коментиран от #96
21:17 09.06.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Обективни истини
До коментар #94 от "Обективни истини":ес = 🚽
21:22 09.06.2026
97 Копейки,
21:22 09.06.2026
98 Иван 1
21:22 09.06.2026
99 Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
До коментар #50 от "Мдааа":мишкиии,киев ще гори🔥🔥🔥 поддръжниците им също,пукнат бандер няма да остане!
ЯСНО ЛИ Е❗❗❗❗❗
21:22 09.06.2026
100 Рублевка
Като ви спрат заемите, ще се редите на опашки за паничка картофена супа.
21:22 09.06.2026
101 Механик
21:23 09.06.2026
102 Антирашист 210
До коментар #25 от "Дара":Сеирджиите са лика прилика с рашистите !
Коментиран от #104
21:24 09.06.2026
103 Тихо πръдляkk!
До коментар #91 от "Баш град Козлодуй":Не си подготвен по темата.
21:25 09.06.2026
104 охоо лука
До коментар #102 от "Антирашист 210":неска късно приключи с лигавенето ба черни патки,явно и са та запрятали
21:25 09.06.2026
105 да питам
21:26 09.06.2026
106 Копейкотрошач
До коментар #91 от "Баш град Козлодуй":Теслата!
21:27 09.06.2026