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Украинска следа? Кола с поставена бомба избухна край Москва, има жертва

Украинска следа? Кола с поставена бомба избухна край Москва, има жертва

9 Юни, 2026 20:09 1 747 106

  • русия-
  • украйна-
  • москва-
  • атентат-
  • олександър сирски

Местни журналисти твърдят, че експлозията е станала близо до сграда №10, апартаментите в която са били разпределени чрез агенции на руското министерство на отбраната

Украинска следа? Кола с поставена бомба избухна край Москва, има жертва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Автомобил тип SUV с поставена бомба се е взривила в квартал в град в Балашиха, който е разположен на около 30 км от руската столица Москва, съобщават The Moscow Rimes и украинската агенция РБК-Україна.

Атентатът е извършен тази сутрин. Колата е избухнала на улица "Колдунова" в квартал "Авиаторов", в който живеят много военнослужещи със семействата си. Шофьорът е получил тежки наранявания от ексползията, вследствие на които е починал на място. Властите не разкриват самоличността му, но някои руски медии твърдят жертвата е 62-годишен генерал-лейтенант от руската армия.

Съобщава се, че автомобилът BMW X3 е експлодирал около 5:30 ч. местно време в близост до многоетажна сграда. Руският Telegram канал ASTRA посочва, че експлозията е станала малко след като шофьорът е седнал зад волана и колата е потеглила.

По предварителна информация взривното устройство е било с мощност около 400 грама в тротилов еквивалент. Следственият комитет на Русия е образувал по случая наказателно дело и е разпоредил извършването на редица съдебномедицински експертизи. Прокуратурата на Московска област наблюдава разследването.

Според руски медии очевидци са видели неизвестен мъж близо до мястото на произшествието малко преди експлозията. Той бил висок приблизително 170-175 сантиметра, със слабо телосложение, имал брада и носел раница. След взрива бързо напуснал района бързо. Правоохранителните органи разследват евентуалното му участие в атентата.

Руски журналисти твърдят, че експлозията е станала близо до сграда №10, апартаментите в която са били разпределени чрез агенции на руското Министерство на отбраната.

Експлозията е станала недалеч от мястото, където през миналата година взривно устройство в кола е убило генерал-лейтенант Ярослав Москалик - заместник-началник на главното оперативно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили.

Днешният случай е част от поредица убийства в военнослужещи, паравоенни и украински дезертьори след инвазията на Русия в Украйна през 2022 г.

През декември миналата година е убит в Москва генерал-майор Фанил Сарваров от руските въоръжени сили, като колата му също е била взривена.

По-рано генерал-лейтенант Игор Кирилов, началник на войските за радиологична, химическа и биологична защита на руските въоръжени сили, е бил убит при експлозия, също в руската столица. Твърди се, че операцията по елиминирането му е била проведена от Службата за сигурност на Украйна.

Освен това, през юни 2023 г. руският генерал-майор Сергей Горячев е убит в Южна Украйна при удар срещу команден пункт.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джарвис

    46 20 Отговор
    Терористи сър!

    Коментиран от #24, #28, #46, #58

    20:09 09.06.2026

  • 2 Нормално

    43 22 Отговор
    Украйна е терористичен режим и за жалост Европа стана спонсор на тероризъм!

    Коментиран от #12

    20:10 09.06.2026

  • 3 az СВО Победа 81

    45 19 Отговор
    Нищо ново!
    Киев и кураторите му от Европа залагат на тероризма след като губят на бойното поле!

    Коментиран от #17

    20:10 09.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 22 Отговор
    ми....при СВО стават сакатлъци /Зеленски що пък и той го почна

    20:11 09.06.2026

  • 5 удри

    13 16 Отговор
    Удри удри до зори. Лепа Брена

    20:12 09.06.2026

  • 6 борис немцов

    12 18 Отговор
    московска следа!

    20:13 09.06.2026

  • 7 пешо

    33 18 Отговор
    боклуци крайно време е да бъдат занулени бандерите

    20:13 09.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 пешо

    28 11 Отговор
    на наркото това му наредиха в лондон сега

    20:14 09.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ами ДА...!

    31 15 Отговор
    На бойното поле укрите,като са гола вода,гледат да го докарат от страхливи терористични актове...!

    Коментиран от #15, #62

    20:15 09.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 26 Отговор
    бил ли си в Украина? поне 1 х о хол познаваш ли , или си ,,информиран,, само от Скабеева?-да те светна , като пребивавал там-на руснаците им викаха ка цап и , и се шегуваха помежду си и се обичаха дори..1 гном , ботоксов, разруши всичко

    Коментиран от #21

    20:16 09.06.2026

  • 14 куратор

    8 2 Отговор
    Куратор от к.. ли произлиa?
    А уж национална единтичност.

    20:16 09.06.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 16 Отговор

    До коментар #11 от "Ами ДА...!":

    мчи да-оставиха цяла РФ без нафта

    20:17 09.06.2026

  • 16 оня с коня

    23 5 Отговор
    С терористи не се преговаря ,а се изтребват безмилостно !

    20:17 09.06.2026

  • 17 Z пропагандистът Припепин:

    14 25 Отговор

    До коментар #3 от "az СВО Победа 81":

    Русия не може да победи.Нямаме нито сили ,нито дух,нито организираност.Край на цитата.
    Прилепин изрече истината,която все още Кремъл не иска да признае.

    Коментиран от #23, #26

    20:18 09.06.2026

  • 18 Хаяско в бункера ли е

    13 16 Отговор
    Някой знае ли дали е излизал напоследък ?

    Коментиран от #60

    20:19 09.06.2026

  • 19 Да се знае

    17 15 Отговор
    киев ще гори🔥🔥🔥 поддръжниците им също


    ЯСНО ЛИ Е❗❗❗❗❗

    20:19 09.06.2026

  • 20 Сандо

    21 6 Отговор
    Атентатът е от укрите,а следата от ингилизите.Типичен случай,няма нужда от гадаене.Общо взето към тероризъм прибягват държави,загубили война.

    20:19 09.06.2026

  • 21 Я пъ тоа

    12 7 Отговор

    До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тихоо!Тихо Максудски ,ти от маалата някога за по дълго време излизал ли си бе лепилар ?

    20:19 09.06.2026

  • 22 Хи.. Хи.. 🤭😅

    11 15 Отговор
    Какви добри неща се случват в Москва.

    20:19 09.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Интересно как Балтийските републики

    11 23 Отговор

    До коментар #1 от "Джарвис":

    в които също живеят доста руснаци, както в Украйна не са терористични режими... Ама явно не са, защото джуджето не е решило да ги нарочи, както нарочи Украйна. Само че му приседна, защото доста си надцени силите и сега пустата гордост му пречи да излезе пред целия свят и да каже, че е сбъркал.

    20:21 09.06.2026

  • 25 Дара

    14 11 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,скоро в Киев ще има отново гореща Пачанга !

    Коментиран от #102

    20:21 09.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Копейка с чалма и гумени ботуши

    11 15 Отговор
    То бензин и нафта няма из матушка Русь, те ревнали за някакъв генерал.

    Коментиран от #31

    20:22 09.06.2026

  • 28 Хахахаха

    13 15 Отговор

    До коментар #1 от "Джарвис":

    Ако тупин не беше започнал война, щеше да е жив този.

    20:24 09.06.2026

  • 29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 14 Отговор
    Ся последно откриха ли му главата 🎃или бездомните кучета я разнасят като топка за боулинг?Добри хора, предварително ви благодаря за отговора👌!

    Коментиран от #32, #36

    20:24 09.06.2026

  • 30 Луд с картечница

    12 13 Отговор
    Крайно време е руснаците да взривят язовира над Куев и да издавят бандерите като плъхове !

    20:25 09.06.2026

  • 31 хахахахха

    11 4 Отговор

    До коментар #27 от "Копейка с чалма и гумени ботуши":

    Тези лъжи само из махалата при мангасарята могат да минат,макар че и там ме съмнява да се вържат

    20:25 09.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ВСУ

    7 10 Отговор
    Още не сме започнали!

    Коментиран от #77

    20:26 09.06.2026

  • 34 Висок рус мъж

    5 5 Отговор
    с една черна обувка...

    20:26 09.06.2026

  • 35 Да се знае!

    7 13 Отговор
    Нито един участник в есвеото няма да умре от естествена смърт и в леглото си!
    Копейките да четат!

    20:27 09.06.2026

  • 36 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 5 Отговор

    До коментар #29 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ся последно ,успяха ли да открият около гаражите кратуната🎃 на Сирски или бездомни кучета я подмятат като боулинг топка ?Добри хора ,благодаря ви предварително за отговора и десетките дадени плюсове 👌 !

    20:28 09.06.2026

  • 37 Вишис

    4 9 Отговор
    Он знает що го бият!

    20:29 09.06.2026

  • 38 Язък

    9 8 Отговор
    за беемвето!

    20:29 09.06.2026

  • 39 Архимандрисандрит Бибиян

    2 11 Отговор
    Нормално е у махла Авиаторов да го направат летец.

    20:30 09.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Секретна комуникация и охрана

    6 10 Отговор
    Ликвидирания руски терорист е полковник от гру,отговаряше за снабдяване с ракети и артилерия, Дамир Давидов,половин кило ц4,,колата хвръкнала на 50 метра,а Дамир се изпарил,намерили само синджирче и едната му обувка

    20:30 09.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Артилерист

    14 6 Отговор
    Укротерористите надминаха тези от Ислямска държава...

    Коментиран от #50

    20:31 09.06.2026

  • 44 Дедо

    4 11 Отговор
    Щом е висок 175 см. шъ го хватят! Кадировците са брадати! Провокация на Путин-Ам-гъл! Колко генерала?

    20:31 09.06.2026

  • 45 иво христов Пуловера

    7 9 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    20:32 09.06.2026

  • 46 СВО 1 566 дни РЕЗИЛ

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Джарвис":

    Да, ама не. Партизани сър.

    20:32 09.06.2026

  • 47 Град Козлодуй

    4 7 Отговор
    Дано се оправи човека!

    Коментиран от #51

    20:32 09.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 az СВО Победа 81

    13 5 Отговор
    Забавно видео от бивша Украйна. При пореден опит за "доброволна" бусификация, ТЦК-ашниците ядат як пердах от "въоръжени" с лопати цивилни.... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #66

    20:33 09.06.2026

  • 50 Мдааа

    12 11 Отговор

    До коментар #43 от "Артилерист":

    По-добри са! Определено са по-добри!
    Слава Украине!
    Слава ВСУ!

    Коментиран от #53, #78, #95, #99

    20:34 09.06.2026

  • 51 Ветеринар

    7 1 Отговор

    До коментар #47 от "Град Козлодуй":

    Пилешкият бульон е много витаминозен и енергизиращ, прай чудеса! Да му дадат да пие пилешко бульонче, ша са упрай!

    Коментиран от #54

    20:34 09.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Положението в Русия се влошава драстично

    8 8 Отговор
    Русия оставя защитата на критично важни заводи на тях самите. Заводите и фирмите сами ще трябва да си осигуряват защитата от ракети и дронове. Руското правителство прехвърля защитата на големи предприятия върху техните собственици, които ще трябва да поемат разходите за противодействие на украинските дронове. Отговорността за защитата на критично важни фабрики и инфраструктура ще се поеме от частни компании, съобщи Bloomberg.

    Коментиран от #89

    20:39 09.06.2026

  • 56 Жълтопаветник

    7 9 Отговор
    Той генерала ша обещай да не прай лошо повеке!

    20:41 09.06.2026

  • 57 Минувач

    10 9 Отговор
    Сега в Kiiw пак ще напълнят метрото …

    20:41 09.06.2026

  • 58 Не , икономе

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Джарвис":

    Война се нарича това . Знаеш ли какво е война ? Е сега виждаш .

    20:42 09.06.2026

  • 59 Умрял миризлив русняк

    6 9 Отговор
    Браво, ставаме все повече!

    20:42 09.06.2026

  • 60 хихи

    8 7 Отговор

    До коментар #18 от "Хаяско в бункера ли е":

    Хаяско трепери в бункера. с два памперса е .

    20:43 09.06.2026

  • 61 Кой каквото си е дробил, да си го сърба

    7 7 Отговор
    Путин сам я е поставил за да компроментира СВЕТОВНИЯ ЛИДЕР Володя Зеленски !

    20:44 09.06.2026

  • 62 Град Козлодуй

    7 12 Отговор

    До коментар #11 от "Ами ДА...!":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #87, #91

    20:44 09.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 същите украински коли с бомби

    9 5 Отговор
    се очакват скоро и в София и във Варна

    20:45 09.06.2026

  • 65 Жълтопаветник

    7 8 Отговор
    Е кво искате бе кoпейки, и бaшибозyка ли да дундурками! Още едно щастливо семейство с ладичка! Зеленски има лиценз за обработка на цялата руска територия!

    Коментиран от #70

    20:45 09.06.2026

  • 66 гру гайтанджиева

    6 4 Отговор

    До коментар #49 от "az СВО Победа 81":

    На взривеният не му е било забавно.

    20:52 09.06.2026

  • 67 Емо

    8 6 Отговор
    Сипвам си по случая.Наздраве!

    20:53 09.06.2026

  • 68 Копейки

    6 7 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    20:54 09.06.2026

  • 69 Дон Корлеоне

    4 8 Отговор
    Хаяско напълни куфарчето с 💩💩💩.

    20:56 09.06.2026

  • 70 Укро посинялуръфляк

    8 3 Отговор

    До коментар #65 от "Жълтопаветник":

    Е, кво искате бе центове български нещастни ся, и укро неонацист терористите ли да дундурками ве Ей?
    Още едно щастливо подразделение от перимогата тази вечер ще замини със синьо жълт тинясалия си окъсан чаршаф ще замине храна за земните червеи!
    Владимир Владимирович Путин има Картбланш за "Дълбока Оран" на цялата укро хохлят бандерска територия!

    Коментиран от #82

    20:57 09.06.2026

  • 71 Българин

    11 5 Отговор
    Нагли терористи.С кеф да ги довършиш укрите.

    20:58 09.06.2026

  • 72 1111

    10 5 Отговор
    Така е украинците са доказани терористи.За голямо съжаление Европа спонсорира тероризма.

    20:59 09.06.2026

  • 73 🧨🧨🧨🧨

    7 5 Отговор
    За зло куче 🐕, дебела тояга🖍️

    21:00 09.06.2026

  • 74 Коста

    2 3 Отговор
    Украинската мафия.... Скоро и Коцеви....

    21:02 09.06.2026

  • 75 Симо

    3 4 Отговор
    С една дума имаме си държава терорист!!! Подкрепяна и финансирана от други държави терористи. Днес някъде четох, че "световният ред" се разпадал!!! Ако терора на една група над друга група се нарича световен ред, то рано или късно този ред ще се разпадне.

    21:05 09.06.2026

  • 76 Додо

    6 2 Отговор
    Путин го е утрепал.Руска им работа.

    21:05 09.06.2026

  • 77 Коста

    6 2 Отговор

    До коментар #33 от "ВСУ":

    Е айде ве... Те жените ви започнаха да раждат от чужденци там където избягаха....

    21:06 09.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Хо-ха-ха

    3 3 Отговор
    Колкото и да хапят бандеровците вече си отиват. Да му мислят западняците когато в скоро време плъзнат из ЕС.

    Коментиран от #83

    21:09 09.06.2026

  • 80 Айляк

    5 3 Отговор
    Зеленото жуженце от Кривой рог е терорист...и просяк.

    21:10 09.06.2026

  • 81 КИРЕ БУДАЛАТА

    3 3 Отговор
    Малко се отклонихме с терористичния атентат. Нема и 30 км.

    21:10 09.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Че те вече

    2 2 Отговор

    До коментар #79 от "Хо-ха-ха":

    са плъзнали навсякъде наглите хахли

    21:12 09.06.2026

  • 84 Както е тръгнало

    4 3 Отговор
    Путин ще остане без генерали. Почеркът прилича на еврейския.

    Коментиран от #93

    21:13 09.06.2026

  • 85 ХЕРА

    2 1 Отговор
    Ботокса пося ветрове сега ще жъне бурии!Това е положението.

    21:14 09.06.2026

  • 86 Боци

    1 0 Отговор
    Мдааа. Лошоооо.

    21:14 09.06.2026

  • 87 То и Козлодуй...

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Град Козлодуй":

    ...завършва на ,,у..",ама реално си 100%-ва -...п...Ка!

    21:14 09.06.2026

  • 88 Рублевка

    0 2 Отговор
    При всички случаи на тероризъм, терористите са заловен, осъдени и половината вече се споминаха в затворите.

    21:15 09.06.2026

  • 89 хахахахха

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Положението в Русия се влошава драстично":

    фантасмагориите на евр0гейт@ците нямат край,все по комични пропаганди бълвате,таланти сте евтините драскачи,само вие постигате обратен ефект с пропагандата🤣🤣

    21:15 09.06.2026

  • 90 КИРЕ БУДАЛАТА

    3 1 Отговор
    Докладвах на Кая че съм подготвил още 384 терористични акта. Слава терористам.

    21:15 09.06.2026

  • 91 Баш град Козлодуй

    5 2 Отговор

    До коментар #62 от "Град Козлодуй":

    Грешиш ве, Алкохолико.
    От брат ти укрохохлята войник Не става..
    По лошо То ИЗОБЩО НИЩО НЕ СТАВА,
    ( Освен Май дан ски Продажник)
    А, да щях да забравя и Международен
    Тери-Рейро-Рист
    Е, на..Е в това е проблема джанко.
    Кво не си разбрала ?

    Коментиран от #103, #106

    21:16 09.06.2026

  • 92 Не им е ясно!

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":

    Но пак ще го разберат,само че по трудният начин...!

    21:16 09.06.2026

  • 93 Рублевка

    2 2 Отговор

    До коментар #84 от "Както е тръгнало":

    Русия разполага с над 2000 генерали и адмирали. Няма опастност да остане без офицери. На загиналите почит и уважение, а на семействата им подкрепа.

    21:17 09.06.2026

  • 94 Обективни истини

    3 1 Отговор
    Путин в гола вода

    Коментиран от #96

    21:17 09.06.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Обективни истини

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "Обективни истини":

    ес = 🚽

    21:22 09.06.2026

  • 97 Копейки,

    2 1 Отговор
    Кой уби Пригожин?Коментирайте.

    21:22 09.06.2026

  • 98 Иван 1

    1 2 Отговор
    Терористи затова ядат бой.

    21:22 09.06.2026

  • 99 Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Мдааа":

    мишкиии,киев ще гори🔥🔥🔥 поддръжниците им също,пукнат бандер няма да остане!


    ЯСНО ЛИ Е❗❗❗❗❗

    21:22 09.06.2026

  • 100 Рублевка

    1 2 Отговор
    Докато се подигравате на Путин и Русия, прогонихте в чужбина населението на България, като Зеленски и Украйна, а България фалира. България е на издръжка на работещите в чужбина, които помагат на престарелите си родители.
    Като ви спрат заемите, ще се редите на опашки за паничка картофена супа.

    21:22 09.06.2026

  • 101 Механик

    2 1 Отговор
    Благи вести.

    21:23 09.06.2026

  • 102 Антирашист 210

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Дара":

    Сеирджиите са лика прилика с рашистите !

    Коментиран от #104

    21:24 09.06.2026

  • 103 Тихо πръдляkk!

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "Баш град Козлодуй":

    Не си подготвен по темата.

    21:25 09.06.2026

  • 104 охоо лука

    1 1 Отговор

    До коментар #102 от "Антирашист 210":

    неска късно приключи с лигавенето ба черни патки,явно и са та запрятали

    21:25 09.06.2026

  • 105 да питам

    1 0 Отговор
    " експлодирал " , а ?

    21:26 09.06.2026

  • 106 Копейкотрошач

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Баш град Козлодуй":

    Теслата!

    21:27 09.06.2026

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