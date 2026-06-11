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Йоанна Темелкова се обясни в любов на половинката си след 14 години брак

Йоанна Темелкова се обясни в любов на половинката си след 14 години брак

11 Юни, 2026 07:42 1 094 10

  • йоанна темелкова-
  • мартин гяуров-
  • брак

В момента семейството живее в района на Коста Бланка

Йоанна Темелкова се обясни в любов на половинката си след 14 години брак - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"14 години заедно. Луди години. Наши си години. Какво нещо е животът… Грабете, хораааааа! Грабете! С шепи! Обичам те, Мартин Гяуров. Безкрайно и безрезервно, и завинаги! Чака ни много още път, обаче. Извинявай…". Тези думи написа актрисата Йоанна Темелкова в социалните мрежи и сподели любопитни снимки.




Преди дни тя даде интервю за Нова телевизия, в което разказа как и защо се е отказала от актьорството, и как със съпруга ѝ, режисьорът Мартин Гяуров, и сина им Филип, са решили да се преместят да живеят в Испания. В момента семейството живее в района на Коста Бланка, пише woman.bg.

Актрисата призна, че славата и общественото внимание са се превърнали в тежест, която е носила години наред.

„Има хора, които са родени за това да бъдат популярни, да приемат вниманието на другите и да издържат на него. Аз не можех повече. Имах нужда да дишам спокойно, да ходя спокойно“, сподели в ефира на NOVA тя.

По думите ѝ решението да се оттегли от сцената не е било внезапно, а резултат от дълъг вътрешен процес. Днес тя казва, че се чувства по-свободна и по-близо до себе си от всякога.

"Чувствам себе си. Събудих любопитството си към живота и към малките неща. Чувствам се прекрасно“, разказа Темелкова.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пес

    12 0 Отговор
    Кой по дяволите го интересуват тия?

    07:49 11.06.2026

  • 2 Йоана

    7 0 Отговор
    Ура...! Стаанаа муу, стаанаа муу....... обичам го вее...

    07:51 11.06.2026

  • 3 лют пипер

    7 0 Отговор
    Изнесли се от България и си гледат кефа.

    08:01 11.06.2026

  • 4 в кратце

    3 0 Отговор
    след 14 години вдигнат крак

    08:05 11.06.2026

  • 5 в кратце

    5 0 Отговор
    На Белия остров(Коста Бланка) лесно ли се живее? Научиха ли испански език?Къде са си намерили работа еспаньол?Документитите смениха ли си?

    08:08 11.06.2026

  • 6 Калоян

    3 0 Отговор
    Обича го,обича,колко да го обича ?
    Щом си пази майчината фамилия,за всеки случай...след 14 годишен брак.

    08:20 11.06.2026

  • 7 Шкиф

    1 0 Отговор
    Е малко е слоупок работата, има-нема 15 годин и се усетила, че го обича :-)

    08:22 11.06.2026

  • 8 Кирил

    2 0 Отговор
    Какви тъпотии

    Коментиран от #9

    08:31 11.06.2026

  • 9 "Невероятна новина"

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кирил":

    Как ли щяха се "обяснят в любов" ако ги нямаше социалните мрежи?! И по-важното - как щяха хората да разберат, че са се обяснили?!

    08:42 11.06.2026

  • 10 АзСъм

    0 0 Отговор
    СетИла се ,Мара да се обара!

    08:44 11.06.2026