Йоанна Темелкова се обясни в любов на половинката си след 14 години брак

"14 години заедно. Луди години. Наши си години. Какво нещо е животът… Грабете, хораааааа! Грабете! С шепи! Обичам те, Мартин Гяуров. Безкрайно и безрезервно, и завинаги! Чака ни много още път, обаче. Извинявай…". Тези думи написа актрисата Йоанна Темелкова в социалните мрежи и сподели любопитни снимки.
Преди дни тя даде интервю за Нова телевизия, в което разказа как и защо се е отказала от актьорството, и как със съпруга ѝ, режисьорът Мартин Гяуров, и сина им Филип, са решили да се преместят да живеят в Испания. В момента семейството живее в района на Коста Бланка, пише woman.bg.
Актрисата призна, че славата и общественото внимание са се превърнали в тежест, която е носила години наред.
„Има хора, които са родени за това да бъдат популярни, да приемат вниманието на другите и да издържат на него. Аз не можех повече. Имах нужда да дишам спокойно, да ходя спокойно“, сподели в ефира на NOVA тя.
По думите ѝ решението да се оттегли от сцената не е било внезапно, а резултат от дълъг вътрешен процес. Днес тя казва, че се чувства по-свободна и по-близо до себе си от всякога.
"Чувствам себе си. Събудих любопитството си към живота и към малките неща. Чувствам се прекрасно“, разказа Темелкова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пес
07:49 11.06.2026
2 Йоана
07:51 11.06.2026
3 лют пипер
08:01 11.06.2026
4 в кратце
08:05 11.06.2026
5 в кратце
08:08 11.06.2026
6 Калоян
Щом си пази майчината фамилия,за всеки случай...след 14 годишен брак.
08:20 11.06.2026
7 Шкиф
08:22 11.06.2026
8 Кирил
Коментиран от #9
08:31 11.06.2026
9 "Невероятна новина"
До коментар #8 от "Кирил":Как ли щяха се "обяснят в любов" ако ги нямаше социалните мрежи?! И по-важното - как щяха хората да разберат, че са се обяснили?!
08:42 11.06.2026
10 АзСъм
08:44 11.06.2026