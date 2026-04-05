Дуров отговори на блокирането на Telegram в Русия: Ще се адаптираме към абсурдните ограничения, мои братя и сестри

5 Април, 2026 03:12, обновена 5 Април, 2026 03:27 1 686 9

За да избегне спиране, мрежата трябва да спазва руските закони, заяви Кремъл.

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Telegram ще продължи да се адаптира към блокирането, заяви основателят на месинджъра Павел Дуров.

„Добре дошли отново в дигиталната съпротива, мои руски братя и сестри. Цялата нация сега е мобилизирана, за да заобиколи тези абсурдни ограничения. Хиляди хора създават VPN и прокси сървъри. От наша страна ние ще продължим да се адаптираме, за да направим трафика на Telegram по-труден за откриване и блокиране“, написа той.

Според него 65 милиона руснаци използват Telegram чрез VPN ежедневно, а над 50 милиона изпращат съобщения.

Снимка: Телеграм

В края на февруари RBC, позовавайки се на източници, съобщи, че властите са определили срок за блокиране на Telegram; той ще бъде блокиран в началото на април. Източниците определиха това като окончателно решение.

Директорът на ФСБ Александър Бортников заяви същия месец, че руските власти преди това са разговаряли с Дуров, но „това не довело до нищо добро“, а сега изобщо нямало имало контакт с него.

„Той преследва собствените си егоистични интереси, които в крайна сметка водят до голям брой престъпления – като младежка престъпност, която постоянно обсъждаме, терористични актове и саботажи“, каза тогава Бортников.

Според ФСБ, Telegram в украинската военна зона може да представлява заплаха за живота на военнослужещите, тъй като украинските въоръжени сили могат бързо да получат данни от месинджъра.

Министърът на цифровото развитие Максут Шадаев заяви, че чуждестранни разузнавателни агенции имат достъп до съобщенията в Telegram. Представителите на месинджъра съобщиха, че не са открили никакво нарушение на криптирането на съобщенията от чуждестранни разузнавателни агенции, наричайки тези данни „умишлена измислица“. Шадаев също така твърди, че чрез платформата са извършени 150 000 престъпления чрез измами, повече от 30 000 от които са свързани със саботаж и терористични атаки.

Роскомнадзор обвини Telegram в създаването на инфраструктура, която позволява на услугите за „интернет добив“ незаконно да разпространяват лични данни на руски граждани, включително под формата на „лични досиета“.

За да избегне блокиране, Telegram трябва да спазва руските закони и да „бъде гъвкав“ с властите, заяви през март прессекретарят на президента Дмитрий Песков.

Андрей Клишас, ръководител на Комисията по конституционно законодателство и държавно строителство към Съвета на федерацията, коментира ограниченията за Telegram в интервю за RBC, че „всички транснационални компании трябва да работят съгласно законите на страната, където искат да предоставят услуги и където искат да изградят клиентска база“.

„Мисля, че в крайна сметка те няма да имат друг избор, освен да постигнат споразумение. Ще трябва да започнат да говорят. И може би ще се споразумеят за нещо. В момента това не се вижда и те го блокират. Те го блокират съгласно закона и това е добре“, добави той.

Според Клишас въпросът е „кое е първо: държавата и нейните правила или платформата и нейните правила“. „И двата варианта имат много плюсове и минуси. Държавата трябва да реши дали да приеме идеята за основен играч със собствени правила, собствени стандарти и, в известен смисъл, изрично или имплицитно да комуникира с държавата: „Момчета, моите стандарти ще си бъдат мои“. Няма значение, че това е руска територия и че потребителите тук са руски граждани.“ „Това ще бъдат моите стандарти, както съм ги приел“, каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    17 19 Отговор
    Този палячо сдаде кодовете във Франция, а сега се прави на интересен.
    Да не се качва по високите етажи, че може да падне.

    03:31 05.04.2026

  • 2 Гориил

    7 20 Отговор
    В списъка на чуждестранните агенти.Заплаха за националната сигурност на Русия.Призовава за улични безредици и насърчава еднополовите бракове.

    Коментиран от #4

    03:35 05.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Румен Решетников

    13 8 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    И що си се възпалил от нещо, което засяга крепостните, а не България?

    04:05 05.04.2026

  • 5 Тодор Правешки

    18 10 Отговор
    Хахаха.
    Ако това се беше случило в България, ватенките щяха да вият като флексове, че Гейропа им налага цензура и им ограничава правата, обаче когато Матушката им прави същото, стават прави и ръкопляскат...

    04:09 05.04.2026

  • 6 Хмм

    5 5 Отговор
    е, във Франция нали не е блокиран, толкова му се искаше да бъде французин, смени си рядката русолява коса с черна, смени си името с френско - Пол дю Ров (Paul du Rove), пластични операции, а сега не може да припари във Франция, само Дубай, а там е война, хвърляше на "плебеите" от офиса си пари и се смееше, сега вече са братя исестри, че без тях няма милиони

    07:02 05.04.2026

  • 7 Тоз

    8 6 Отговор
    Трябва да му вземат руското гражданство , продаде се и сега реве.

    07:28 05.04.2026

  • 8 Свободен

    5 3 Отговор
    Време е да се спре достъпа до интернет и на копейките!

    07:58 05.04.2026

  • 9 Боко праните гащи

    3 1 Отговор
    Слава на Путин, измисли машина на времето(работи само назад де) върна Русия в 19 век

    11:08 05.04.2026

