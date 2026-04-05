Съгласно новия германски закон за военната служба мъжете на възраст между 17 и 45 години ще трябва да "искат разрешение, за да пребивават в чужбина за повече от три месеца", потвърди днес министерството на отбраната на Германия пред ДПА след появили се в пресата съобщения.
Правителството на канцлера Фридрих Мерц прие законопроект в края на миналата година за възстановяване на военната служба - първоначално на доброволен принцип - с цел увеличаване на числеността на Бундесвера (германските въоръжени сили).
Законът, който влезе в сила 1 януари тази година, представлява своеобразен отговор на заплахата, която представлява Русия, но Германия все още изостава в постигането на целите си от НАТО за набирането на кадри.
Програмата има за цел да подпомогне увеличаването на числеността на военните в Бундесвера - от около 180 000 на 260 000, като силите в резерв трябва да достигнат 200 000 души.
Всички тийнейджъри ще получат въпросник след навършване на пълнолетие като първата стъпка за оценяване на тяхната пригодност и мотивация да служат в Бундесвера. Мъжете ще са длъжни да попълнят въпросника, докато за жените това ще бъде доброволно.
Вестник "Франкфуртер Рундшау" съобщи, че мъжете ще се нуждаят от разрешение от Бундесвера при продължителни пътувания зад граница.
Говорител на министерството на отбраната потвърди тази разпоредба, но заяви, че "разрешението ще се счита за дадено, стига службата да е доброволна".
Военните трябва да знаят кой прекарва дълги периоди в чужбина, каза говорителят, но той отказа да посочи колко разрешения са били поискани от началото на годината.
Той подчерта, че правилото е в сила още от времето на Студената война, но никога не е било строго прилагано. Въпреки че последиците от това правило са значително, разрешение за престой в чужбина винаги се дава, ако за съответния период не се изисква конкретна служба, добави той.
Заради руската заплаха: Германците от 17 да 45 години ще искат разрешение от военните за по-дълъг престой в чужбина
5 Април, 2026 07:02, обновена 5 Април, 2026 07:11
Мярката е залегнала в новия закон за военната служба
Съгласно новия германски закон за военната служба мъжете на възраст между 17 и 45 години ще трябва да "искат разрешение, за да пребивават в чужбина за повече от три месеца", потвърди днес министерството на отбраната на Германия пред ДПА след появили се в пресата съобщения.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Джамбаза
Май е заради заплахата към Русия?
Коментиран от #68, #69
07:14 05.04.2026
3 Пацифист
По-голяма глупост от това да бъде войник не знам . Еманация на човешката простота
Коментиран от #63, #70
07:15 05.04.2026
6 Тези
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Какво ли щяхте да
Апропо единствената руска заплаха е да дойдат да си изхарчат парите при вас, какво и беше доскоро.
07:18 05.04.2026
11 ами така ще е
12 Това си е вече
Само ви е чудно, ЗА КАКВО немците ще отиват на война? Да защитават днешната Германистан ли? А дошлите чаршафи и африканци? Да си защитават социалните, безплатни помощи, вечната пенсия и 5 стайните жилища безплатно в центъра на градовете ? Не ги виждам тези да имат всичките изобщо някаква мотивация да защитават такава страна. Тя така и така вече е обречена да е неевропейска.
07:22 05.04.2026
15 Ама Путин отдавна
До коментар #1 от "хехе":Им каза: "Война с натото ще е атомна още от самото начало." Причината;" Ние не разполагаме с толкова много ресурси за конвенционална война с тях. Ще започнем да имаме огромни загуби и ще сме принудени да си използваме най-силните оръжия. "
Коментиран от #39
07:27 05.04.2026
18 Забележете
19 само да попитам
Коментиран от #23, #25
07:41 05.04.2026
21 Българин
Коментиран от #30, #56
07:42 05.04.2026
23 Учуден
До коментар #19 от "само да попитам":Сутринта като ти дадоха баничка пред пасолья не ти ли обясниха?
Коментиран от #32
07:43 05.04.2026
24 Добре дошли, Брудери
В наше село има мост строен от германците, който комунистическата държава използва 50 години без поддръжка и който червените кметове оставиха да се разруши. Чакаме германците отново да го построят.
Винаги с Германия! Двигателят на цивилизацията през последните 2 века! Даже руският цар, който червените убиха, е бил германец.
Коментиран от #26
07:45 05.04.2026
25 Руската Заплаха
До коментар #19 от "само да попитам":След Украйна следват прибалтийските, после Полша и така до Берлин. С темпото в Украйна, ще стигнат до Берлин следващото столетие. Важното е младежта да е здрава и тернирана, по възможност без селфони, а военната индустрия да се развива докато гръмнем всички, во главе с новия Атлантически Световен Ред
07:48 05.04.2026
26 Ха хи хо
До коментар #24 от "Добре дошли, Брудери":То все чакаме някой да ни освободи, затова сме на това дереже!
07:49 05.04.2026
27 Руска заплаха
28 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ЗДРАСТИ ДУХЛЬО
До коментар #21 от "Българин":ТИ НС КОЛКО ГОДИНИ СИ
ДЕБ....ИЛ МАМИН
АБЕ ША ОДИШ ЛИ ДА УЧИШ УКРАИНСКИ
ЩОТО ИМА ДОГОВОР НАЛИ ЗНАЕШ
Коментиран от #31
07:51 05.04.2026
31 АРЕ СТИГА БЕ
До коментар #30 от "ЗДРАСТИ ДУХЛЬО":КРЕ.....ТЕНА НЕ МОЖЕ ДА ПИШЕ А ТИ ИСКАШ ДА УЧИ
ЗАБРАЙ
07:53 05.04.2026
32 НИ СА ЧУДИ
До коментар #23 от "Учуден":ША ТИ ДАМ ХАРТИИКАТА ДА Я ОБЛИЖЕШ
АЙДЕ АМА ПЪРВО МИНИ ПРЕЗ КОФИТЕ
07:56 05.04.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Нещо не си в час
До коментар #15 от "Ама Путин отдавна":Ако САЩ се оттегли от НАТО или от мераците на останалите натюфци да нападат Русия, дори само конвенционално Русия ще ги смели
08:53 05.04.2026
41 Нов закон за военната служба
Това ги чака и българите и с още други нови “военни изненади“ , ако генерал Радев спечели изборите....!!!!
Коментиран от #45
09:04 05.04.2026
44 Скоро и в България
Ще го отнесат най-много ония, които сега си мислят, че тези неща не ги засягат.
Продължавайте да се радвате на неадекватниците от ПП-ДБ, на умник Гюро
на мумията Нейнски, Ив. Мирчев и подобни.
Ще засилят вас или вашите деца за Украйна.
Както се бяхте наточили да пращате "купейките" сега ще видите как ще го отнесте по бързата програма.
09:13 05.04.2026
45 АЙДЕ ПАК ОПИТАЙ
До коментар #41 от "Нов закон за военната служба":С ПЛОСКИТЕ МАНИПУЛАЦИ
АБЕ ПОЧНА ЛИ ДА УЧИШ УКРАИНСКИ ГЛИСТ....ЧЕТО МИ МИРИЗ....ЛИВО
ЩОТ СЕГАШНОТО МИНИСТЪРЧЕ СКЛЮЧИ ДОГОВОРЧЕ
АЙДЕ МЪР....ЛЯЧ ОТИВАЙ ДА УЧИШ
09:17 05.04.2026
52 "Злобното Джуджи"
Асан и Мюмюн
дето имат двойно гражданство и те ли ще се обаждат на фредерикеШмерц
за "разрвшение" ???!
09:55 05.04.2026
54 БАНко
Коментиран от #74
10:04 05.04.2026
55 Олга
Тази карикатурна ситуация много прилича на суетата на евро същества с луда глава да воюват с Русия, но как да им забраниш да не бъдат кретени
10:05 05.04.2026
60 кво се чудят имат милиони пришълци
Германия все още изостава в постигането на целите си от НАТО за набирането на кадри
Коментиран от #62
10:31 05.04.2026
62 007 лиценз ту кил
До коментар #60 от "кво се чудят имат милиони пришълци":Тези са башибозук, за редовна армия не стават.
10:46 05.04.2026
63 На това му се казва робство
До коментар #3 от "Пацифист":И притежание на твоя живот от определена група хора дето ше те хвърлят в месомелачката в името на пропаганда и тяхна лична изгода
11:13 05.04.2026
68 Луцифер
До коментар #2 от "Джамбаза":Най - после ! Четвъртата Световна Война ! От кога я чакам ?! Апокалипсиса !!!
12:51 05.04.2026
69 не може да бъде
До коментар #2 от "Джамбаза":Едно от последствията от това решение ще се видят много скоро -първо в регионалните избори в три провинции в Германия през есента ....а също така може да видим известна емиграция ...това разбира се е вероятност и ще трябва да се изчака и види -колко накъде и какви хора ще емигрират от Германия!?...Германия изобщо не е вече това привлекателно място което беше -във всяко отношение!?....Аз лично вече се питам що за Германия е това което имаме!?
14:37 05.04.2026
70 Още
До коментар #3 от "Пацифист":по-лошо е ако си не си родил на определена територия, не знаеш езика на тази територия, нямаш нищо общо с тази територия, но законите й са такова че ти налагат гражданството на тази територия...
15:10 05.04.2026
71 Неподписан
Коментиран от #72
15:28 05.04.2026
72 Неподписан
До коментар #71 от "Неподписан":....арийската раса най чиста, германска...😁...
15:30 05.04.2026
74 "Злобното Джуджи"
До коментар #54 от "БАНко":Хи хи хи
ами че те печатат долари и евро, като вестници та един дУкУ..мент ли няма да изкарат.......
17:08 05.04.2026
