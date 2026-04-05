Заради руската заплаха: Германците от 17 да 45 години ще искат разрешение от военните за по-дълъг престой в чужбина

5 Април, 2026 07:02, обновена 5 Април, 2026 07:11 2 879 75

Мярката е залегнала в новия закон за военната служба

Заради руската заплаха: Германците от 17 да 45 години ще искат разрешение от военните за по-дълъг престой в чужбина - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Съгласно новия германски закон за военната служба мъжете на възраст между 17 и 45 години ще трябва да "искат разрешение, за да пребивават в чужбина за повече от три месеца", потвърди днес министерството на отбраната на Германия пред ДПА след появили се в пресата съобщения.

Правителството на канцлера Фридрих Мерц прие законопроект в края на миналата година за възстановяване на военната служба - първоначално на доброволен принцип - с цел увеличаване на числеността на Бундесвера (германските въоръжени сили).

Законът, който влезе в сила 1 януари тази година, представлява своеобразен отговор на заплахата, която представлява Русия, но Германия все още изостава в постигането на целите си от НАТО за набирането на кадри.

Програмата има за цел да подпомогне увеличаването на числеността на военните в Бундесвера - от около 180 000 на 260 000, като силите в резерв трябва да достигнат 200 000 души.

Всички тийнейджъри ще получат въпросник след навършване на пълнолетие като първата стъпка за оценяване на тяхната пригодност и мотивация да служат в Бундесвера. Мъжете ще са длъжни да попълнят въпросника, докато за жените това ще бъде доброволно.

Вестник "Франкфуртер Рундшау" съобщи, че мъжете ще се нуждаят от разрешение от Бундесвера при продължителни пътувания зад граница.

Говорител на министерството на отбраната потвърди тази разпоредба, но заяви, че "разрешението ще се счита за дадено, стига службата да е доброволна".

Военните трябва да знаят кой прекарва дълги периоди в чужбина, каза говорителят, но той отказа да посочи колко разрешения са били поискани от началото на годината.

Той подчерта, че правилото е в сила още от времето на Студената война, но никога не е било строго прилагано. Въпреки че последиците от това правило са значително, разрешение за престой в чужбина винаги се дава, ако за съответния период не се изисква конкретна служба, добави той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Джамбаза

    127 3 Отговор
    Заради руската заплаха?
    Май е заради заплахата към Русия?

    Коментиран от #68, #69

    07:14 05.04.2026

  • 3 Пацифист

    86 8 Отговор
    Това, че си се родил от определен пол и по стечение на обстоятелствата на дадена територия не те прави нейно притежание, както и никой не е длъжен да бъдем военен и защитник някаква си територия.
    По-голяма глупост от това да бъде войник не знам . Еманация на човешката простота

    Коментиран от #63, #70

    07:15 05.04.2026

  • 4 БРАВО

    110 2 Отговор
    Не точно заради руската заплаха, а по-дкоро заради неонацистките мераци на някои евpoгeйци и най-вече щото бандерите свършиха. Да се готвят следващите.

    07:16 05.04.2026

  • 5 Гробар

    75 2 Отговор
    Ако немците искат долари, за да има какво да ядат, ще трябва да воюват с Русия. Така беше по времето на Хитлер, така ще е и сега защото толкова им е акъла.

    07:16 05.04.2026

  • 6 Тези

    67 1 Отговор
    "политици" са само за луд@ницата!!!

    07:17 05.04.2026

  • 7 хихи

    63 3 Отговор
    Накрая всичко завършва с МерцЮнге около бункера

    07:17 05.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Какво ли щяхте да

    79 3 Отговор
    правите без "руската заплаха".
    Апропо единствената руска заплаха е да дойдат да си изхарчат парите при вас, какво и беше доскоро.

    07:18 05.04.2026

  • 10 Никой

    34 1 Отговор
    Защо Война - никой няма да се "върже".

    07:19 05.04.2026

  • 11 ами така ще е

    48 3 Отговор
    Понеже евроатлантиците са много отворени само на празните думи и никой от тях не отиде да отваря Ормузкия проток или да ни покаже как се мачкат ушанки, сега други ще бъдат мобилизирани да се бият за тяхните фобии. Апропо, да не си помислите, че укрите свършват или не печелят на бойното поле. Няма такова нещо,всички знаем, че те печеля, Русийката е безпомощна, а германистачетата само превантивно ги подготвят да са следващите на фронта.

    07:21 05.04.2026

  • 12 Това си е вече

    65 1 Отговор
    Скрита мобилизация. Саламна тактика. Режат малко, по малко от салама, за да не стане изведнъж.
    Само ви е чудно, ЗА КАКВО немците ще отиват на война? Да защитават днешната Германистан ли? А дошлите чаршафи и африканци? Да си защитават социалните, безплатни помощи, вечната пенсия и 5 стайните жилища безплатно в центъра на градовете ? Не ги виждам тези да имат всичките изобщо някаква мотивация да защитават такава страна. Тя така и така вече е обречена да е неевропейска.

    07:22 05.04.2026

  • 13 Kaлпазанин

    75 1 Отговор
    Тази фраза ,"руска заплаха " са бръмбарите в тиквите на политиците ,и като гледам какви индивиди се движат по улиците на Европа незнам как и кой ще воюва ,то е достатъчно само да се спре нета и са готови сготвени

    07:24 05.04.2026

  • 14 Да мобилизират

    68 0 Отговор
    Всички начело с канцлера и Урсулата да ги пратят да се подготвят в украинските окопи. Чисто откачен свят, да загиват нормални хора за интересите на шепа алчни и луди.

    07:25 05.04.2026

  • 15 Ама Путин отдавна

    64 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Им каза: "Война с натото ще е атомна още от самото начало." Причината;" Ние не разполагаме с толкова много ресурси за конвенционална война с тях. Ще започнем да имаме огромни загуби и ще сме принудени да си използваме най-силните оръжия. "

    Коментиран от #39

    07:27 05.04.2026

  • 16 Екстра

    47 0 Отговор
    В армията и после в запаса на повикване. Щом пък толкова не можаха да се разберат с Русия - достатъчно западно благоденствие

    07:28 05.04.2026

  • 17 някой

    22 0 Отговор
    полова дискриминация

    07:33 05.04.2026

  • 18 Забележете

    56 0 Отговор
    Как ни тикат към изтребление. Меркел канеше мигранти, после Ковид, после войната в Украйна, сега Русия ще ни напада. Значи всички политици са зависими и алчни, не само в БГ.

    07:35 05.04.2026

  • 19 само да попитам

    52 1 Отговор
    а каква е руската заплаха че нещо не ги тазбирам тия шваби? някой нещо във фейсбук ли им е писал някой им казал нещо страшно ли ? понеже русия не ги е плашила с нищо освен със съществуването си

    Коментиран от #23, #25

    07:41 05.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Българин

    3 33 Отговор
    Нашите копейки никакво напускане пределите на Родината до 45 годишна възраст! После може.

    Коментиран от #30, #56

    07:42 05.04.2026

  • 22 Те това е

    31 1 Отговор
    чист социализъм и диктатура!

    07:43 05.04.2026

  • 23 Учуден

    7 26 Отговор

    До коментар #19 от "само да попитам":

    Сутринта като ти дадоха баничка пред пасолья не ти ли обясниха?

    Коментиран от #32

    07:43 05.04.2026

  • 24 Добре дошли, Брудери

    6 43 Отговор
    Чакаме германците с хляб и сол на Дунав мост 2, да ни освободят отново от комунистическата напаст, която съсипа тази държава.
    В наше село има мост строен от германците, който комунистическата държава използва 50 години без поддръжка и който червените кметове оставиха да се разруши. Чакаме германците отново да го построят.

    Винаги с Германия! Двигателят на цивилизацията през последните 2 века! Даже руският цар, който червените убиха, е бил германец.

    Коментиран от #26

    07:45 05.04.2026

  • 25 Руската Заплаха

    8 27 Отговор

    До коментар #19 от "само да попитам":

    След Украйна следват прибалтийските, после Полша и така до Берлин. С темпото в Украйна, ще стигнат до Берлин следващото столетие. Важното е младежта да е здрава и тернирана, по възможност без селфони, а военната индустрия да се развива докато гръмнем всички, во главе с новия Атлантически Световен Ред

    07:48 05.04.2026

  • 26 Ха хи хо

    27 0 Отговор

    До коментар #24 от "Добре дошли, Брудери":

    То все чакаме някой да ни освободи, затова сме на това дереже!

    07:49 05.04.2026

  • 27 Руска заплаха

    31 3 Отговор
    Евтин газ и ресурси

    07:49 05.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хихи

    29 0 Отговор
    сами се плашат ,за да стоят на власт и крадат милиарди...

    07:50 05.04.2026

  • 30 ЗДРАСТИ ДУХЛЬО

    29 1 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    ТИ НС КОЛКО ГОДИНИ СИ
    ДЕБ....ИЛ МАМИН
    АБЕ ША ОДИШ ЛИ ДА УЧИШ УКРАИНСКИ
    ЩОТО ИМА ДОГОВОР НАЛИ ЗНАЕШ

    Коментиран от #31

    07:51 05.04.2026

  • 31 АРЕ СТИГА БЕ

    18 1 Отговор

    До коментар #30 от "ЗДРАСТИ ДУХЛЬО":

    КРЕ.....ТЕНА НЕ МОЖЕ ДА ПИШЕ А ТИ ИСКАШ ДА УЧИ
    ЗАБРАЙ

    07:53 05.04.2026

  • 32 НИ СА ЧУДИ

    12 1 Отговор

    До коментар #23 от "Учуден":

    ША ТИ ДАМ ХАРТИИКАТА ДА Я ОБЛИЖЕШ
    АЙДЕ АМА ПЪРВО МИНИ ПРЕЗ КОФИТЕ

    07:56 05.04.2026

  • 33 НЕ ИМ ДАВАТ ДА БЯГАТ В ЧУЖБИНА

    31 0 Отговор
    Като на окраинците. Германия да не стане 30 милиона.

    08:21 05.04.2026

  • 34 войната ше бъде дълга

    14 0 Отговор
    тъй пише в учебниците...минимум 20г...тъй се лекува икономиката...нормален капитализъм...четете...

    08:30 05.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Нещо не си в час

    18 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ама Путин отдавна":

    Ако САЩ се оттегли от НАТО или от мераците на останалите натюфци да нападат Русия, дори само конвенционално Русия ще ги смели

    08:53 05.04.2026

  • 40 Немец

    27 0 Отговор
    Нали имаше сводобно движение? Какво разрешение и откъде накъде? Това не ни ли връща обратно с 50 години назад?

    08:54 05.04.2026

  • 41 Нов закон за военната служба

    7 14 Отговор
    “Германците от 17 да 45 години ще искат разрешение от военните за по-дълъг престой в чужбина....“

    Това ги чака и българите и с още други нови “военни изненади“ , ако генерал Радев спечели изборите....!!!!

    Коментиран от #45

    09:04 05.04.2026

  • 42 Гого

    15 0 Отговор
    Много болни мозъци.

    09:04 05.04.2026

  • 43 А50

    20 0 Отговор
    Какво може да измисли нация дала на света Хитлер, Урсула и Бербюк. На посладната не й пиша малкото име защото ме изтриват автомотично

    09:08 05.04.2026

  • 44 Скоро и в България

    25 1 Отговор
    Казвах ли ви на вас, че скоро ще има подобни неща в България.
    Ще го отнесат най-много ония, които сега си мислят, че тези неща не ги засягат.
    Продължавайте да се радвате на неадекватниците от ПП-ДБ, на умник Гюро
    на мумията Нейнски, Ив. Мирчев и подобни.
    Ще засилят вас или вашите деца за Украйна.
    Както се бяхте наточили да пращате "купейките" сега ще видите как ще го отнесте по бързата програма.

    09:13 05.04.2026

  • 45 АЙДЕ ПАК ОПИТАЙ

    16 0 Отговор

    До коментар #41 от "Нов закон за военната служба":

    С ПЛОСКИТЕ МАНИПУЛАЦИ
    АБЕ ПОЧНА ЛИ ДА УЧИШ УКРАИНСКИ ГЛИСТ....ЧЕТО МИ МИРИЗ....ЛИВО
    ЩОТ СЕГАШНОТО МИНИСТЪРЧЕ СКЛЮЧИ ДОГОВОРЧЕ
    АЙДЕ МЪР....ЛЯЧ ОТИВАЙ ДА УЧИШ

    09:17 05.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 любопитен

    13 1 Отговор
    Каква е Руската заплаха за дойчланчовците? Те ли гръмнгазопровода, дизелгейт те ли им го спретнаха, те ли наложиха мита на Европата?

    09:19 05.04.2026

  • 48 Ясен Нинов

    16 1 Отговор
    Май в Берлин до Т34 ще бъде изложен и един Т90. ...германците така и не си взеха урока и ще плашат сметката.

    09:21 05.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ташо

    10 0 Отговор
    По - добре е да ги занедат на екскурзия до Сталинград.

    09:32 05.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 "Злобното Джуджи"

    9 0 Отговор
    Хи хи хи
    Асан и Мюмюн
    дето имат двойно гражданство и те ли ще се обаждат на фредерикеШмерц
    за "разрвшение" ???!

    09:55 05.04.2026

  • 53 Бихлюл

    11 0 Отговор
    На нас турските германци ще ни занимават ли с тия нища бате? Щото аз мога и български турчин да съм ако ме тармозат

    10:04 05.04.2026

  • 54 БАНко

    11 0 Отговор
    НАТООВЦЕ , ВСЕ ОЩЕ НЯМА ДОКУМЕНТ ИМИ ИНТЕРВЮ , КЪДЕТО РУСИЯ Е ЗАПЛАШИЛА НАТОТО !!!

    Коментиран от #74

    10:04 05.04.2026

  • 55 Олга

    10 1 Отговор
    Русия застрашава ли? Конкретно кого? Как и кога тя нападала на някоя европейска държава, но самата тя била нападната многократно? А невежата калас знае, че Русия нападала на 19 държави и на някои от тях няколко пъти. Тази западна раздута паранойя напомня анекдот как една жена вика от горния етаж на сградата на случаен минувач, че той иска да я изнасили.Ошашавения мъж отговорил, че не може - било много високо, но мераклията каза,че ще се спусне веднага.
    Тази карикатурна ситуация много прилича на суетата на евро същества с луда глава да воюват с Русия, но как да им забраниш да не бъдат кретени

    10:05 05.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Коя заплаха 😄

    9 2 Отговор
    Жалка пропаганда. Заплаха сте вие за Русия, с денонощните лъжи и анатемосване!

    10:19 05.04.2026

  • 58 Олга

    8 2 Отговор
    „Русия е готова да подпише документ за ненападение срещу ЕС и НАТО“. - това е официално заявление на Русия, но явно те искат територията им да се превърне в безлюдна паша,щом решили да воюват с най мощна военна държава.

    10:29 05.04.2026

  • 59 Василев

    6 0 Отговор
    Ако успеят да изманипулират тази войнствена и дисциплинирана нация, лошо ни се пише! Внимавайте за кого гласувате!

    10:30 05.04.2026

  • 60 кво се чудят имат милиони пришълци

    8 0 Отговор
    да ги цанят за аскер на двоен социал срещу Мечока


    Германия все още изостава в постигането на целите си от НАТО за набирането на кадри

    Коментиран от #62

    10:31 05.04.2026

  • 61 Александър

    8 0 Отговор
    Ще изпратят белите момчета от Германия да се бият с белите момчета от Русия, а тарамбуките ще останат на държавни помощи в Дойчланд да правят деца на Хелга и Брунхилде.

    10:44 05.04.2026

  • 62 007 лиценз ту кил

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "кво се чудят имат милиони пришълци":

    Тези са башибозук, за редовна армия не стават.

    10:46 05.04.2026

  • 63 На това му се казва робство

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пацифист":

    И притежание на твоя живот от определена група хора дето ше те хвърлят в месомелачката в името на пропаганда и тяхна лична изгода

    11:13 05.04.2026

  • 64 теню

    4 5 Отговор
    Ако започне война между Европа и Русия въпеки ,че Европа е много слаба във военната област сега -- след няколко години ще е съвсем друга - спокойно могат да тръгнат на Изток . Путин нищо няма да им направи -- той обича да гледа и да не прави нищо -- могат да дойдат до Москва няма проблеми -- цяла година Западните по точно Немските танкове тъпчеха Руската земя в Курск - пред Москва както някога далечната 1941 година - Путин само гледаше и махаше с ръка сякаш това са дребни незначителни неща на които не заслужава да се обръща внимание . Най много да се оплаче на Тръмп или да иска извънредно заседание на ООН друго нищо няма да направи най -много което ще направи е --да подари Русия на Запада . Нищо ,че има Ядени ракети те ще бъдат изложени --ако разрешат --в музея .

    11:33 05.04.2026

  • 65 факуса

    4 0 Отговор
    ха ха 200 000,дойчовци,вие наред ли сте с тиквите,осъзнайте се и почвайте питки да месите,инак нема да ви жалят втори път,свърши женевски толерастии

    11:39 05.04.2026

  • 66 Феникс

    3 0 Отговор
    На това му се вика люлката на "демокрацията" :)

    11:39 05.04.2026

  • 67 Ако беше само

    1 1 Отговор
    месец разрешения период - юли щеше да настава ужас за немската администрация. Няколко милиона искания за разрешение за август и като прочетат имената се чудят в Германия ли са, в Диарбекир ли са. Иначе не върви явно е еманципацията или поне феминистките този път са решили простят това прегрешение в закона - защо само за мъжете да важи това? И без това съвременната война е с толкова техника и електроника, дори съвременните оръжия са два пъти по-леки спрямо тези преди 30-40 години, какво остава за Втората световна. Щом мъж може - и жена ще може. Освен това да се бият срещу жени ще е новост и странно изживяване за много от руските войници от разни -стани, ще си е сериозен психологически натиск, че жена-християнка може да ги ликвидира, може да им срине бойния дух.

    12:03 05.04.2026

  • 68 Луцифер

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Джамбаза":

    Най - после ! Четвъртата Световна Война ! От кога я чакам ?! Апокалипсиса !!!

    12:51 05.04.2026

  • 69 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Джамбаза":

    Едно от последствията от това решение ще се видят много скоро -първо в регионалните избори в три провинции в Германия през есента ....а също така може да видим известна емиграция ...това разбира се е вероятност и ще трябва да се изчака и види -колко накъде и какви хора ще емигрират от Германия!?...Германия изобщо не е вече това привлекателно място което беше -във всяко отношение!?....Аз лично вече се питам що за Германия е това което имаме!?

    14:37 05.04.2026

  • 70 Още

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пацифист":

    по-лошо е ако си не си родил на определена територия, не знаеш езика на тази територия, нямаш нищо общо с тази територия, но законите й са такова че ти налагат гражданството на тази територия...

    15:10 05.04.2026

  • 71 Неподписан

    1 0 Отговор
    Устремени и този път ли с Вундервафе-то ще са,с Хонебу-то до Волгоград да стигнат...

    Коментиран от #72

    15:28 05.04.2026

  • 72 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Неподписан":

    ....арийската раса най чиста, германска...😁...

    15:30 05.04.2026

  • 73 Трътлю

    0 0 Отговор
    Защо за жените да е доброволно? Избирателно равенство, така ли?

    15:31 05.04.2026

  • 74 "Злобното Джуджи"

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "БАНко":

    Хи хи хи
    ами че те печатат долари и евро, като вестници та един дУкУ..мент ли няма да изкарат.......

    17:08 05.04.2026

  • 75 химлер

    1 0 Отговор
    време е германците да ни освободят от комунистите тука че така и не се случи това през 1989г поизтупаха се пребоядисаха се раздадоха си даржавните пари станаха червени милионери варнаха часна собственост и е изкупиха наново с крадемите пари....

    03:51 06.04.2026

