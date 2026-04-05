Заради руската заплаха: Германците от 17 да 45 години ще искат разрешение от военните за по-дълъг престой в чужбина

Съгласно новия германски закон за военната служба мъжете на възраст между 17 и 45 години ще трябва да "искат разрешение, за да пребивават в чужбина за повече от три месеца", потвърди днес министерството на отбраната на Германия пред ДПА след появили се в пресата съобщения.



Правителството на канцлера Фридрих Мерц прие законопроект в края на миналата година за възстановяване на военната служба - първоначално на доброволен принцип - с цел увеличаване на числеността на Бундесвера (германските въоръжени сили).



Законът, който влезе в сила 1 януари тази година, представлява своеобразен отговор на заплахата, която представлява Русия, но Германия все още изостава в постигането на целите си от НАТО за набирането на кадри.



Програмата има за цел да подпомогне увеличаването на числеността на военните в Бундесвера - от около 180 000 на 260 000, като силите в резерв трябва да достигнат 200 000 души.



Всички тийнейджъри ще получат въпросник след навършване на пълнолетие като първата стъпка за оценяване на тяхната пригодност и мотивация да служат в Бундесвера. Мъжете ще са длъжни да попълнят въпросника, докато за жените това ще бъде доброволно.



Вестник "Франкфуртер Рундшау" съобщи, че мъжете ще се нуждаят от разрешение от Бундесвера при продължителни пътувания зад граница.



Говорител на министерството на отбраната потвърди тази разпоредба, но заяви, че "разрешението ще се счита за дадено, стига службата да е доброволна".



Военните трябва да знаят кой прекарва дълги периоди в чужбина, каза говорителят, но той отказа да посочи колко разрешения са били поискани от началото на годината.



Той подчерта, че правилото е в сила още от времето на Студената война, но никога не е било строго прилагано. Въпреки че последиците от това правило са значително, разрешение за престой в чужбина винаги се дава, ако за съответния период не се изисква конкретна служба, добави той.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 1.9 Оценка 1.9 от 38 гласа.