Мерц: Германия разполага със силата и ресурсите за нов икономически подем

Германският канцлер Фридрих Мерц демонстрира увереност, че правителството му може да изведе страната от икономическите затруднения и да осъществи обещаните реформи.
На партийния конгрес на Християндемократическия съюз в Мекленбург-Предна Померания той заяви, че Германия разполага със силата и ресурсите за нов икономически подем.
Изказването идва на фона на слаби икономически резултати, забавени промени и ниски рейтинги на управляващата коалиция между ХДС/ХСС и социалдемократите. Въпреки това Мерц увери, че кабинетът му е единен и способен да преодолее настоящите трудности.
Според канцлера цифровизацията, намаляването на бюрокрацията и инвестициите в инфраструктурата ще помогнат Германия отново да бъде сред водещите икономики в света. Той очерта визия за държава с модерна транспортна мрежа, сигурно енергоснабдяване, бърз обмен на данни и силна отбранителна способност.
В речта си Мерц направи и препратка към прочутото изказване на Ангела Меркел от миграционната криза през 2015 година. "Ще се справим", заяви канцлерът и призова германците да повярват повече в собствените си възможности.
Той подчерта и значението на предстоящите регионални избори в Саксония-Анхалт, Берлин и Мекленбург-Предна Померания. По думите му, залогът е не само бъдещето на отделните провинции, а способността на политическия център да решава проблемите на страната.
Мерц посочи Източна Германия като пример за успешна трансформация след обединението и заяви, че бъдещият икономически растеж изисква повече инвестиции, иновации и откритост към света, а не изолация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бита карта
04:35 07.06.2026
2 иван костов
04:53 07.06.2026
3 Лопата Орешник
04:54 07.06.2026
4 Бъдеще
05:00 07.06.2026
5 А защо глупенфюрер смята
Ааа, сетих се, щото БАСФ, Волксваген, Бош и други гиганти на германската промишленост затварят фабрики и се изнасят от Германия.
Или работят на ишлеме за китайски фирми.
05:04 07.06.2026
6 Германски Халифат
05:08 07.06.2026