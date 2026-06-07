Мерц: Германия разполага със силата и ресурсите за нов икономически подем

Германският канцлер Фридрих Мерц демонстрира увереност, че правителството му може да изведе страната от икономическите затруднения и да осъществи обещаните реформи.

На партийния конгрес на Християндемократическия съюз в Мекленбург-Предна Померания той заяви, че Германия разполага със силата и ресурсите за нов икономически подем.

Изказването идва на фона на слаби икономически резултати, забавени промени и ниски рейтинги на управляващата коалиция между ХДС/ХСС и социалдемократите. Въпреки това Мерц увери, че кабинетът му е единен и способен да преодолее настоящите трудности.

Според канцлера цифровизацията, намаляването на бюрокрацията и инвестициите в инфраструктурата ще помогнат Германия отново да бъде сред водещите икономики в света. Той очерта визия за държава с модерна транспортна мрежа, сигурно енергоснабдяване, бърз обмен на данни и силна отбранителна способност.

В речта си Мерц направи и препратка към прочутото изказване на Ангела Меркел от миграционната криза през 2015 година. "Ще се справим", заяви канцлерът и призова германците да повярват повече в собствените си възможности.

Той подчерта и значението на предстоящите регионални избори в Саксония-Анхалт, Берлин и Мекленбург-Предна Померания. По думите му, залогът е не само бъдещето на отделните провинции, а способността на политическия център да решава проблемите на страната.

Мерц посочи Източна Германия като пример за успешна трансформация след обединението и заяви, че бъдещият икономически растеж изисква повече инвестиции, иновации и откритост към света, а не изолация.