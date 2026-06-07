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Мерц: Германия разполага със силата и ресурсите за нов икономически подем

Мерц: Германия разполага със силата и ресурсите за нов икономически подем

7 Юни, 2026 05:09, обновена 7 Юни, 2026 04:12 463 6

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Канцлерът заяви на партийния конгрес на Християндемократическия съюз, че правителството ще се справи с проблемите

Мерц: Германия разполага със силата и ресурсите за нов икономически подем - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Германският канцлер Фридрих Мерц демонстрира увереност, че правителството му може да изведе страната от икономическите затруднения и да осъществи обещаните реформи.

На партийния конгрес на Християндемократическия съюз в Мекленбург-Предна Померания той заяви, че Германия разполага със силата и ресурсите за нов икономически подем.

Изказването идва на фона на слаби икономически резултати, забавени промени и ниски рейтинги на управляващата коалиция между ХДС/ХСС и социалдемократите. Въпреки това Мерц увери, че кабинетът му е единен и способен да преодолее настоящите трудности.

Според канцлера цифровизацията, намаляването на бюрокрацията и инвестициите в инфраструктурата ще помогнат Германия отново да бъде сред водещите икономики в света. Той очерта визия за държава с модерна транспортна мрежа, сигурно енергоснабдяване, бърз обмен на данни и силна отбранителна способност.

В речта си Мерц направи и препратка към прочутото изказване на Ангела Меркел от миграционната криза през 2015 година. "Ще се справим", заяви канцлерът и призова германците да повярват повече в собствените си възможности.

Той подчерта и значението на предстоящите регионални избори в Саксония-Анхалт, Берлин и Мекленбург-Предна Померания. По думите му, залогът е не само бъдещето на отделните провинции, а способността на политическия център да решава проблемите на страната.

Мерц посочи Източна Германия като пример за успешна трансформация след обединението и заяви, че бъдещият икономически растеж изисква повече инвестиции, иновации и откритост към света, а не изолация.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бита карта

    2 2 Отговор
    Тоя син и внук на фашисти, каквото и да каже, не струва и 5 ст. Лъжец, преди изборите обеща какво ли не, след изборите най-нагло прави само опасни и негативни неща за Германия... Ушенце е на Блек рок и предава Германия за жълти стотинки.

    04:35 07.06.2026

  • 2 иван костов

    1 1 Отговор
    Германия има потенциал единствено, ако обеси лидери като мерц, шолц и др. подобни отпадъци!

    04:53 07.06.2026

  • 3 Лопата Орешник

    2 1 Отговор
    Като та подема с една гьостерица по кухото канче, цайс, такъв подем щи дам , че свят ще ти се завие! Две и не две не може да сметне , че всичко което постигна Германия след войната беше благодарение на руските ресурси! Аре закривай таз талибанска губерния , подлога фашистка!

    04:54 07.06.2026

  • 4 Бъдеще

    1 1 Отговор
    Много е тъжно да гледаш хора които нямат никаква преценка за реалността. Но когато става въпрос за политик от който зависят съдбите на хората, това е направо ОПАСНО И ЗЛОВЕЩО!

    05:00 07.06.2026

  • 5 А защо глупенфюрер смята

    0 0 Отговор
    че Германия има нужда от подем?
    Ааа, сетих се, щото БАСФ, Волксваген, Бош и други гиганти на германската промишленост затварят фабрики и се изнасят от Германия.
    Или работят на ишлеме за китайски фирми.

    05:04 07.06.2026

  • 6 Германски Халифат

    0 0 Отговор
    Да направим Германия отново велика?

    05:08 07.06.2026

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